Investir dans un contexte de tensions géopolitiques

Temps de lecture: 20 minute(s)

Apprenez avec XTB à investir en période de tensions géopolitiques grâce à notre guide complet. Découvrez des techniques d’atténuation des risques, des stratégies d’actifs et des méthodes de diversification visant à protéger vos investissements. Comprenez l’impact des événements internationaux sur les différentes classes d’actifs et restez informé et mieux armé que jamais !

Points clés

Les risques géopolitiques font référence aux incertitudes politiques et économiques résultant de tensions, guerres et changements de politique au niveau mondial qui peuvent avoir un impact important sur les prix des actifs.

font référence aux incertitudes politiques et économiques résultant de tensions, guerres et changements de politique au niveau mondial qui peuvent avoir un impact important sur les prix des actifs. Investir dans un climat de tensions géopolitiques nécessite de comprendre comment ces risques influent sur les différentes classes d’actifs. Certains actifs peuvent enregistrer de solides gains lors de ces événements, tandis que d’autres peuvent être victimes de corrections

nécessite de comprendre comment ces risques influent sur les différentes classes d’actifs. Certains actifs peuvent enregistrer de solides gains lors de ces événements, tandis que d’autres peuvent être victimes de corrections La tendance à la mondialisation a porté les économies et les marchés mondiaux au cours des dernières décennies. Si cette tendance est en train de changer, les investisseurs se doivent dès lors d’analyser l’impact qu’elle peut avoir sur leur portefeuille.

Si cette tendance est en train de changer, les investisseurs se doivent dès lors d’analyser l’impact qu’elle peut avoir sur leur portefeuille. Certains actifs, tels que les matières premières, les métaux précieux et les valeurs de défense, peuvent s’apprécier en période d’instabilité géopolitique. Toutefois, cette réaction n’est jamais garantie et n’est pas facile à prédire

Au sein d’un portefeuille, des sources de diversification à l’aide de valeurs moins vulnérables, des stratégies de couverture et l’ajout d’actifs non corrélés peuvent contribuer à atténuer les risques.

L’analyse des entreprises des secteurs de l’aérospatiale et de la défense, de la consommation de base et des services collectifs, des métaux précieux et des matières premières, ainsi que du bitcoin et du VIX, peut conférer aux investisseurs un avantage en cas de tensions géopolitiques.

Les tensions géopolitiques, qui englobent les conflits internationaux, les guerres commerciales ou encore l’instabilité politique, peuvent être des sources d’incertitude importantes sur les marchés financiers. Si chaque source d’incertitude peut être une opportunité, certains événements inattendus peuvent toutefois donner lieu à des corrections et des crises importantes sur les marchés. Les tensions commerciales mondiales peuvent entraîner une volatilité des prix des actifs et perturber les activités économiques au niveau mondial. Parvenir à naviguer entre ces écueils peut s’avérer crucial pour conserver un portefeuille financier résilient. Cet article aborde la problématique de l’investissement dans un contexte de tensions géopolitiques, en présentant les actifs les moins vulnérables et à même de tirer profit de ces périodes d’instabilité.

Quels sont les risques géopolitiques ?

Source de l’image : Adobe Stock

Les risques géopolitiques englobent un large éventail de sources d’incertitude de nature politique et économique résultant de conflits, de changements de politique et de relations diplomatiques entre pays. L’histoire du monde ne les connaît que trop bien. Chaque époque ou presque a été marquée par des tensions géopolitiques qui ont même parfois donné lieu à des conflits militaires. Certains investisseurs, comme Ray Dalio de Bridgewater, expliquent ce sujet encore plus en profondeur. En voici les grandes lignes. Les risques géopolitiques sont donc notamment les suivants :

Les guerres et conflits : les interventions militaires et les conflits territoriaux peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales et affecter les prix des matières premières, ainsi que les coûts d’expédition du fret. Ces périodes peuvent également être favorables aux entreprises du secteur de l’aérospatiale et de la défense qui peuvent bénéficier directement des conflits et de l’augmentation des dépenses d’investissement dans le secteur de la défense.

: les interventions militaires et les conflits territoriaux peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales et affecter les prix des matières premières, ainsi que les coûts d’expédition du fret. Ces périodes peuvent également être favorables aux entreprises du secteur de l’aérospatiale et de la défense qui peuvent bénéficier directement des conflits et de l’augmentation des dépenses d’investissement dans le secteur de la défense. Les guerres commerciales : les tarifs douaniers et les barrières commerciales peuvent avoir un impact sur le commerce international en pesant sur les industries dépendantes des exportations et la croissance économique mondiale. L’histoire démontre que ce genre de choses s’est produit à de multiples reprises, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, en passant par les guerres napoléoniennes. En général, les marchés internationaux et les négociants n’aiment pas les frontières extérieures, telles que les réglementations qui entravent les échanges commerciaux.

: les tarifs douaniers et les barrières commerciales peuvent avoir un impact sur le commerce international en pesant sur les industries dépendantes des exportations et la croissance économique mondiale. L’histoire démontre que ce genre de choses s’est produit à de multiples reprises, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, en passant par les guerres napoléoniennes. En général, les marchés internationaux et les négociants n’aiment pas les frontières extérieures, telles que les réglementations qui entravent les échanges commerciaux. L’instabilité politique : les changements de gouvernement, les troubles politiques et les changements de réglementation peuvent être source d’incertitude pour les entreprises et les investisseurs. En outre, des revirements radicaux dans des partenariats économiques mondiaux peuvent influencer les marchés.

: les changements de gouvernement, les troubles politiques et les changements de réglementation peuvent être source d’incertitude pour les entreprises et les investisseurs. En outre, des revirements radicaux dans des partenariats économiques mondiaux peuvent influencer les marchés. Les sanctions : les sanctions économiques imposées par un pays à un autre peuvent restreindre l’accès aux marchés et aux ressources. Par exemple, de telles sanctions peuvent influencer les technologies de pointe telles que les semi-conducteurs ou l’intelligence artificielle et les entreprises (et leurs fournisseurs) qui en sont à l’origine.

La géopolitique

La géopolitique est l’étude des effets de la géographie sur la politique internationale et les relations internationales. Elle examine l’importance stratégique de la topographique, des ressources naturelles et des frontières territoriales. La géopolitique analyse les relations entre les nations, notamment les conflits, les alliances et les dépendances économiques. Elle examine l’impact des ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et les minéraux sur les relations internationales. La géopolitique explore également la manière dont les facteurs culturels, historiques et idéologiques déterminent le comportement politique des États. Enfin, elle aide à comprendre comment les éléments géographiques influent sur la sécurité nationale et mondiale et sur les décisions politiques.

L’impact des risques géopolitiques sur les prix des actifs

Les risques géopolitiques peuvent influer sur les prix des actifs de différentes manières :

La volatilité : l’incertitude se traduit par de la volatilité sur les marchés, sous l’effet de la réaction des investisseurs aux nouvelles et événements. Dans ces conditions, l’indice VIX augmente généralement, tandis que les actifs risqués tels que les actions et les crypto-monnaies concèdent du terrain Les actifs refuges : en période d’incertitude géopolitique, les investisseurs peuvent arbitrer leurs investissements au profit d’actifs plus sûrs, tels que l’or et les obligations d’État. Le dollar américain pourrait également bénéficier de ce type de tensions. L’or et le dollar américain sont considérés comme des actifs dits « refuges » Les devises : l’instabilité politique peut entraîner une dépréciation ou une appréciation des devises, influant par là même sur les investissements internationaux. Par exemple, l’appréciation de la devise d’un pays où le marché actions est avant tout composé de sociétés exportatrices peut constituer un signal de choc pour les investisseurs (le krach japonais à partir d’août 2024). Les secteurs : certains secteurs, comme la défense, l’énergie et les matières premières, peuvent être directement touchés par les événements géopolitiques. Parfois, les matières premières agricoles (blé, soja, etc.) progressent dans un contexte de tensions dues à des guerres, et ce, en raison du risque de chocs d’approvisionnement au niveau mondial. En outre, les entreprises du secteur de la défense sont elles aussi susceptibles de bénéficier de l’intensification des tensions mondiales

Évolution de l’indice SP500 et du pétrole Brent par rapport à l’indice de volatilité VIX

Historiquement, la baisse des prix du pétrole et la hausse de l’indice VIX ont au moins été annonciatrices de corrections de l’indice S&P 500. Les tensions géopolitiques qui perturbent généralement les approvisionnements en pétrole sont susceptibles de faire augmenter les prix du pétrole, tandis que la réaction à la hausse du VIX dépend des conditions dans lesquelles les guerres et autres chocs géopolitiques se produisent, en exerçant ainsi des pressions plus ou moins fortes sur les valorisations des marchés actions. Par exemple, l’attaque de l’Ukraine par la Russie en 2022 n’a pas ébranlé Wall Street parce que les entreprises américaines n’étaient pas étroitement liées à ces deux économies. Toutefois, tout conflit plus large à Taïwan, en Chine ou au Moyen-Orient est susceptible de provoquer des réactions de panique sur les marchés actions. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : XTB Research

Les actifs moins vulnérables

Investir dans des actifs moins vulnérables aux risques géopolitiques peut aider à protéger votre portefeuille. Ces actifs offrent souvent une certaine stabilité en période de turbulences :

Les métaux précieux : l’or et l’argent sont des actifs refuges qui ont tendance à bien se comporter en période d’incertitude. Les obligations d’État : les obligations d’État de grande qualité, en particulier celles des pays stables, peuvent offrir une certaine sécurité et des rendements réguliers. Les groupes de défense : les entreprises du secteur de la défense peuvent bénéficier de l’augmentation des dépenses publiques consacrées à l’armée et à la défense. Les groupes de services collectifs : les groupes de services aux collectivités fournissent des services essentiels et ont souvent des bénéfices réglementés, ce qui les rend moins volatiles. L’immobilier : les biens immobiliers situés dans des régions stables peuvent offrir des revenus réguliers et un potentiel d’appréciation, indépendamment des tensions géopolitiques. Les produits de luxe : les produits de luxe, tels que les voitures haut de gamme ou les sacs coûteux, peuvent voir leurs volumes augmenter en dépit des tensions géopolitiques et des changements de sentiment à court terme.

Les actifs susceptibles de bénéficier des tensions géopolitiques

Certains actifs peuvent bel et bien prendre de la valeur sous l’effet de la démondialisation, des tensions mondiales et des guerres :

La défense et l’aérospatiale : l’augmentation des dépenses de défense peut offrir un coup de pouce aux chiffres d’affaires des groupes de défense et d’aérospatiale. Les matières premières énergétiques : les prix du pétrole et du gaz naturel peuvent augmenter en raison de perturbations des approvisionnements causées par des conflits. Les matières premières agricoles : les restrictions et les sanctions commerciales peuvent avoir un impact sur les chaînes d’approvisionnement agricoles et, ce faisant, entraîner une hausse des prix. Les sociétés de cybersécurité : l’intensification des tensions peut conduire à une augmentation de la demande de solutions de cybersécurité pour se protéger contre les cybermenaces.

Performances depuis janvier 2000

Comme l’illustre le graphique, la guerre russo-ukrainienne a influencé les tensions mondiales et les actions des acteurs internationaux de l’aérospatiale et de la défense se sont fortement appréciées depuis lors, ; c’est à l’Allemand Rheinmetall que revient la première marche du podium à la suite du tournant intervenu dans les valorisations et les perspectives du secteur de la défense. Le graphique présente l’évolution des cours des actions des plus grands groupes de défense américains et européens sur le long terme. Depuis 2022 (date de début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine), on observe une envolée des actions des entreprises de défense. Veuillez ne pas oublier que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Les stratégies

Investir en période de tensions géopolitiques nécessite une stratégie bien pensée et une gestion des risques parfois proactive. Plus important encore, il convient d’être extrêmement vigilant quant à la volatilité des marchés actions. Voici quelques stratégies et techniques visant à atténuer les risques et optimiser un portefeuille financier dans de telles conditions. N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas de conseils en matière d’investissement, que chaque période de conflit et chaque réaction à un événement inattendu peuvent être différentes. En outre, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

1. La diversification

Diversification géographique : répartissez vos investissements entre plusieurs pays et régions afin de réduire l’exposition à un seul événement géopolitique. Investissez sur les marchés développés et émergents afin d’équilibrer les sources de risque et de performance.

: répartissez vos investissements entre plusieurs pays et régions afin de réduire l’exposition à un seul événement géopolitique. Investissez sur les marchés développés et émergents afin d’équilibrer les sources de risque et de performance. Diversification sectorielle : investissez dans plusieurs secteurs, tels que la technologie, la santé, les services collectifs et la consommation de base, afin d’éviter d’être trop dépendant d’un seul secteur susceptible d’être affecté par des problèmes géopolitiques.

2. Les actifs refuges

Métaux précieux : allouez une partie de votre portefeuille à l’or, à l’argent et à d’autres métaux précieux qui tendent à faire preuve de résistance, voire à s’apprécier, en période d’incertitude géopolitique.

: allouez une partie de votre portefeuille à l’or, à l’argent et à d’autres métaux précieux qui tendent à faire preuve de résistance, voire à s’apprécier, en période d’incertitude géopolitique. Obligations d’État : investissez dans des obligations d’État de grande qualité de pays stables. Elles sont généralement considérées comme peu risquées et peuvent offrir des revenus réguliers.

3. Les valeurs défensives

Services collectifs : les entreprises de services collectifs ont souvent des revenus réglementés et sont moins affectées par les cycles économiques, faisant ainsi d’elles un investissement plus sûr en période de turbulences.

: les entreprises de services collectifs ont souvent des revenus réglementés et sont moins affectées par les cycles économiques, faisant ainsi d’elles un investissement plus sûr en période de turbulences. Consommation de base : les entreprises qui produisent des biens essentiels, tels que les denrées alimentaires et les produits ménagers, ont tendance à bien se comporter, même en période de ralentissement économique.

4. Les actifs générateurs de revenus

Sociétés distributrices de dividendes : les entreprises qui versent depuis longtemps des dividendes réguliers et croissants peuvent offrir une certaine protection contre la volatilité du marché.

: les entreprises qui versent depuis longtemps des dividendes réguliers et croissants peuvent offrir une certaine protection contre la volatilité du marché. Sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT) : les REIT peuvent offrir des revenus stables grâce à la location de biens immobiliers et qui sont moins susceptibles d’être affectés par des événements géopolitiques à court terme.

5. Les investissements alternatifs

Matières premières : outre les métaux précieux, il peut être utile d’envisager d’investir dans d’autres matières premières comme le pétrole, le gaz naturel et les produits agricoles, qui peuvent bien se comporter en cas de perturbations des approvisionnements dues à des tensions géopolitiques.

: outre les métaux précieux, il peut être utile d’envisager d’investir dans d’autres matières premières comme le pétrole, le gaz naturel et les produits agricoles, qui peuvent bien se comporter en cas de perturbations des approvisionnements dues à des tensions géopolitiques. Actifs d’infrastructure : les actifs d’infrastructure, tels que les routes à péage, les aéroports et les services collectifs, peuvent offrir des performances stables et sont souvent moins vulnérables aux risques géopolitiques.

Les techniques d’atténuation des risques

Il existe une expression qui dit que « durant les krachs boursiers, la corrélation de tous les actifs tombe à 1 ». Toutefois, il ne s’agit pas d’une observation sérieuse. Mais, il s’agit indéniablement d’un signal indiquant que, lors des baisses des marchés sous l’effet des tensions géopolitiques, il peut y avoir des actifs dont les valorisations sont influencées uniquement par les sentiments des investisseurs et non par la moindre justification fondamentale. Penchons-nous sur des tactiques d’atténuation des risques.

1. Les liquidités et autres actifs liquides

Réserves de liquidités : conservez une réserve de liquidités suffisante en vue de tirer avantage d’opportunités d’achat en cas de baisse des marchés. Les liquidités constituent également un filet de sécurité pendant les périodes de forte volatilité. Les investisseurs peuvent également rechercher des opportunités en dehors des actifs directement touchés par un conflit ou une guerre commerciale.

: conservez une réserve de liquidités suffisante en vue de tirer avantage d’opportunités d’achat en cas de baisse des marchés. Les liquidités constituent également un filet de sécurité pendant les périodes de forte volatilité. Les investisseurs peuvent également rechercher des opportunités en dehors des actifs directement touchés par un conflit ou une guerre commerciale. Actifs liquides : investissez dans des actifs qui peuvent être rapidement convertis en liquidités sans trop de perte de valeur, ce qui vous assure ainsi la flexibilité nécessaire pour répondre à l’évolution des conditions de marché. En outre, il y a presque toujours des actifs qui concèdent du terrain sous l’effet de la correction du marché et sans aucune justification au regard de leurs fondamentaux.

2. Les couvertures et contrats à terme

Couverture de change : utilisez des stratégies de couverture de change pour vous protéger contre le risque de change, en particulier si vous détenez des investissements dans des pays dont la devise est volatile. Les investisseurs peuvent également suivre les prix d’actifs tels que le pétrole, le blé ou l’indice VIX pour essayer d’exploiter les changements de sentiment.

: utilisez des stratégies de couverture de change pour vous protéger contre le risque de change, en particulier si vous détenez des investissements dans des pays dont la devise est volatile. Les investisseurs peuvent également suivre les prix d’actifs tels que le pétrole, le blé ou l’indice VIX pour essayer d’exploiter les changements de sentiment. Options et contrats à terme : les investisseurs professionnels peuvent utiliser les contrats à terme pour se couvrir contre les pertes potentielles de leur portefeuille. Ces instruments financiers peuvent conférer une protection contre le risque baissier durant les périodes de grande incertitude.

3. Le suivi du portefeuille

Rebalancement : examinez et rééquilibrez régulièrement votre portefeuille afin de vous assurer qu’il reste conforme à vos objectifs d’investissement et à votre tolérance au risque. Cela peut vous aider à maintenir un niveau approprié de diversification et à éviter une surexposition à une seule et unique classe d’actifs.

: examinez et rééquilibrez régulièrement votre portefeuille afin de vous assurer qu’il reste conforme à vos objectifs d’investissement et à votre tolérance au risque. Cela peut vous aider à maintenir un niveau approprié de diversification et à éviter une surexposition à une seule et unique classe d’actifs. Tests de résistance : effectuez des tests de résistance sur votre portefeuille afin d’évaluer sa performance en vertu de différents scénarios géopolitiques. Cela peut vous aider à identifier des vulnérabilités potentielles et à adapter votre stratégie en conséquence.

4. Rester informé

Événements géopolitiques : restez informé des événements internationaux, des changements politiques et des réorientations de politiques monétaires qui pourraient avoir des répercussions sur vos investissements. En étant proactif, vous pouvez anticiper les mouvements du marché et procéder à des ajustements en temps opportun.

: restez informé des événements internationaux, des changements politiques et des réorientations de politiques monétaires qui pourraient avoir des répercussions sur vos investissements. En étant proactif, vous pouvez anticiper les mouvements du marché et procéder à des ajustements en temps opportun. Indicateurs économiques : gardez un œil sur les principaux indicateurs économiques, tels que les taux d’inflation, les taux d’intérêt et la croissance du PIB. Ils peuvent fournir des indications sur l’impact économique des événements géopolitiques. N’oubliez pas que le marché boursier ne suit pas une logique mathématique.

Les stratégies - Exemples

Source de l’image : Adobe Stock

Nous présentons ci-dessous des scénarios pour deux conflits géopolitiques : au Moyen-Orient et en Chine. Il ne s’agit pas de conseils en matière d’investissement, mais simplement de « scénarios théoriques » qui peuvent offrir l’occasion de réfléchir à la diversification et à la planification stratégique de différentes manières. Aussi, tant qu’il n’y a pas de signaux qui garantissent une guerre, ni au Moyen-Orient, ni en Europe, ni en Chine, le comportement des investisseurs pourrait favoriser les actifs qui sous-performeront si les tensions géopolitiques devaient sérieusement s’aggraver.

Scénario 1 : Une montée des tensions au Moyen-Orient

Supposons que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient, faisant planer une incertitude sur les approvisionnements mondiaux en pétrole et renforçant la volatilité sur les marchés. Voici comment vous pourriez appliquer les stratégies et les techniques d’atténuation des risques précédemment évoquées :

1. La diversification

Investissez dans des sociétés énergétiques situées en dehors du Moyen-Orient afin de réduire l’exposition directe à la région.

Tournez-vous vers des secteurs moins affectés par les prix du pétrole, tels que ceux des services collectifs et de la santé.

2. Les actifs refuges

Renforcez votre exposition à l’or et aux obligations d’État américaines afin de vous protéger de la volatilité des marchés.

3. Les valeurs défensives

Ajoutez à votre portefeuille des actions d’entreprises des secteurs des services collectifs et de la consommation de base pour leur stabilité et la régularité de leurs performances.

4. Les investissements alternatifs

Envisagez d’investir dans des matières premières agricoles susceptibles de bénéficier de perturbations sur le front de l’offre.

5. Les couvertures

Utiliser des couvertures de change pour vous protéger contre les possibles fluctuations des devises des pays exportateurs de pétrole.

6. La spéculation

Analysez les fluctuations de l’indice VIX et surveillez si le conflit au Moyen-Orient entraîne des changements de sentiments et une hausse de l’indice reflétant les anticipations du marché en matière de volatilité (indice VIX).

7. Le suivi du portefeuille

Effectuez des tests de résistance afin d’évaluer comment votre portefeuille se comporterait en cas de flambée des prix du pétrole ou d’aggravation des tensions géopolitiques.

Rééquilibrez régulièrement votre portefeuille afin de vous assurer qu’il reste conforme à votre tolérance au risque et à vos objectifs d’investissement.

8. Rester informé

Suivez l’actualité et les analyses relatives à l’évolution de la situation au Moyen-Orient et aux marchés pétroliers mondiaux.

Suivez les indicateurs économiques susceptibles d’indiquer des répercussions plus larges sur la croissance mondiale.

9. Préserver la liquidité

Veillez à disposer de réserves de liquidités suffisantes en vue de tirer profit d’éventuelles opportunités d’achat si les marchés devaient réagir de manière excessive aux nouvelles géopolitiques.

Scénario 2 : Une guerre entre les États-Unis et la Chine ou un blocus de Taïwan

Supposons que les tensions entre les États-Unis et la Chine s’aggravent à un point tel qu’un conflit militaire ou un blocus de Taïwan pourrait devenir une éventualité. Ce scénario pourrait avoir pour effet de bouleverser les chaînes d’approvisionnement mondiales, avoir des répercussions sur le commerce international et accroître la volatilité des marchés. Voici comment vous pourriez appliquer diverses stratégies et techniques d’atténuation des risques :

La diversification

Diversification géographique : Renforcez vos investissements dans des régions moins exposées aux tensions entre les États-Unis et la Chine, telles que l’Europe, l’Amérique latine ou l’Afrique, de façon à réduire la dépendance à l’égard des économies directement impliquées dans le conflit.

: Renforcez vos investissements dans des régions moins exposées aux tensions entre les États-Unis et la Chine, telles que l’Europe, l’Amérique latine ou l’Afrique, de façon à réduire la dépendance à l’égard des économies directement impliquées dans le conflit. Diversification sectorielle :Tournez-vous vers des secteurs moins dépendants des chaînes d’approvisionnement mondiales, tels que ceux de la santé, des services collectifs et des biens de consommation de base nationaux, qui peuvent être moins affectés par les perturbations des échanges commerciaux.

:Tournez-vous vers des secteurs moins dépendants des chaînes d’approvisionnement mondiales, tels que ceux de la santé, des services collectifs et des biens de consommation de base nationaux, qui peuvent être moins affectés par les perturbations des échanges commerciaux. Investir dans des secteurs non technologiques : La technologie étant un secteur clé de la dynamique sino-américaine, envisagez une diversification dans des secteurs non technologiques tels que la finance, les biens de consommation et l’agriculture, afin de réduire votre exposition aux problèmes éventuels auxquels pourrait être confrontée la chaîne d’approvisionnement technologique.

Les actifs refuges

Or et métaux précieux : Renforcez votre exposition à l’or et aux autres métaux précieux. Ils sont considérés comme des actifs refuges en cas d’incertitudes géopolitiques et peuvent conférer une protection contre l’inflation et la dévaluation des devises.

: Renforcez votre exposition à l’or et aux autres métaux précieux. Ils sont considérés comme des actifs refuges en cas d’incertitudes géopolitiques et peuvent conférer une protection contre l’inflation et la dévaluation des devises. Obligations d’État américaines : Augmentez le poids des obligations souveraines américaines qui sont considérées comme l’un des investissements les plus sûrs au monde, en offrant une stabilité en cas de turbulences sur les marchés.

: Augmentez le poids des obligations souveraines américaines qui sont considérées comme l’un des investissements les plus sûrs au monde, en offrant une stabilité en cas de turbulences sur les marchés. Yen japonais et franc suisse : Envisagez d’accroître votre exposition à des devises comme le yen japonais et le franc suisse qui sont souvent considérées comme des devises refuges en cas de tensions mondiales.

Les valeurs défensives

Services collectifs et consommation de base : Ajouter à votre portefeuille des entreprises issues des secteurs des services collectifs et de la consommation de base. Ces secteurs offrent généralement des performances stables et sont moins sensibles aux cycles économiques, ce qui les rend plus sûrs en cas de crise géopolitique.

: Ajouter à votre portefeuille des entreprises issues des secteurs des services collectifs et de la consommation de base. Ces secteurs offrent généralement des performances stables et sont moins sensibles aux cycles économiques, ce qui les rend plus sûrs en cas de crise géopolitique. Santé : Investissez dans les entreprises de santé, lesquelles ont tendance à bien résister en période d’incertitude économique dans la mesure où la demande de services de santé demeure relativement stable.

Les investissement alternatifs

Matières premières agricoles : Envisagez d’investir dans les matières premières agricoles, dont la demande pourrait augmenter en cas de perturbation des chaînes d’approvisionnement. Par exemple, le soja, le maïs et le blé pourraient être des alternatives si le commerce d’autres biens était affecté.

: Envisagez d’investir dans les matières premières agricoles, dont la demande pourrait augmenter en cas de perturbation des chaînes d’approvisionnement. Par exemple, le soja, le maïs et le blé pourraient être des alternatives si le commerce d’autres biens était affecté. Investissements dans les infrastructures : Tournez-vous vers des fonds ou des entreprises d’infrastructure qui fournissent des services essentiels. Les infrastructures sont souvent moins affectées par les problèmes de commerce international et peuvent offrir des performances stables à long terme.

Les couvertures

Couverture de change : Utilisez des stratégies de couverture du risque de change pour vous protéger contre les fluctuations du dollar américain et du yuan chinois, deux devises susceptibles d’être volatiles sous l’effet de guerres ou de sanctions commerciales.

: Utilisez des stratégies de couverture du risque de change pour vous protéger contre les fluctuations du dollar américain et du yuan chinois, deux devises susceptibles d’être volatiles sous l’effet de guerres ou de sanctions commerciales. Options et contrats à terme : Utilisez les options et les contrats à terme pour vous protéger contre les baisses potentielles des marchés. Par exemple, les options de vente sur les principaux indices peuvent offrir une protection à la baisse en cas de réaction négative des marchés actions à l’aggravation des tensions.

Le suivi régulier du portefeuille

Tests de résistance : Testez régulièrement votre portefeuille pour évaluer sa résistance à des scénarios potentiels, à l’instar de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs ou d’une augmentation des droits de douane sur les marchandises.

Rebalancement : Rééquilibrez régulièrement votre portefeuille afin de vous assurer qu’il reste conforme à votre tolérance au risque et à vos objectifs d’investissement. Ajustez vos allocations en fonction de l’évolution du paysage géopolitique et des conditions de marché.

Rester informé

Suivi de l’actualité et analyses : Surveillez de près l’évolution des relations entre les États-Unis et la Chine, en particulier les initiatives diplomatiques, les actions militaires ou les sanctions commerciales susceptibles d’avoir un impact sur les marchés internationaux. N’oubliez pas que tout signe sérieux d’apaisement des tensions est susceptible d’entraîner d’importants changements sur les marchés.

Indicateurs économiques : Suivez les indicateurs économiques susceptibles de laisser entrevoir des impacts plus larges sur la croissance mondiale, tels que les données PMI du secteur manufacturier, le volumes des échanges commerciaux internationaux et les indices de confiance des ménages.

Préserver la liquidité

Réserves de liquidités : Veillez à disposer de réserves de liquidités suffisantes en vue de tirer profit d’éventuelles opportunités d’achat si les marchés devaient réagir de manière excessive aux événements géopolitiques. Les liquidités peuvent vous permettre d’adapter votre stratégie d’investissement.

Accès aux lignes de crédit : Conservez l’accès à des lignes de crédit liquides ou à des produits d’investissement qui peuvent être rapidement convertis en liquidités en cas de besoin, ce qui vous assure une stabilité financière supplémentaire.

Important : N’oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas des performances futures supérieures. En outre, si un produit est bien connu sur les marchés, il est généralement difficile d’en attendre des performances exceptionnelles. Si vous vous comportez exactement comme le consensus du marché, vous perdez la possibilité de surperformer le marché (mais encourez également le risque de sous-performer le marché). En cas de guerres ou de tensions commerciales, les actifs peuvent surprendre les investisseurs, tandis que les investisseurs qui privilégient les analyses approfondies et les secteurs économiques délaissés peuvent chercher et trouver leur avantage plus rapidement que le marché ne le trouvera. Une réflexion mûrement considérée et une certaine agressivité, étayées par la conscience du risque, peuvent constituer un avantage considérable pour l’investisseur lorsqu’il investit dans un contexte de tensions géopolitiques.