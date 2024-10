Temps de lecture: 33 minute(s)

Les mauvaises périodes se transforment en bonnes périodes, et ce processus est une histoire sans fin. Nous pouvons être sûrs qu'au cours des prochaines décennies, plusieurs crises et krachs boursiers se produiront. Comment réagir ? Pourquoi la connaissance de la cyclicité est-elle si importante pour naviguer dans les périodes d'incertitude ? Et enfin... Comment la gagner?

Les prix des actifs sur les marchés financiers dépendent largement des émotions des acteurs du marché. Leurs fluctuations font que les périodes de panique et d'euphorie temporaires sont cycliques. Elles font partie intégrante de la « mécanique » du marché et, comme la psychologie humaine n'a pas beaucoup changé au cours des centaines d'années écoulées, les crises financières et les krachs se produisent périodiquement. Et il est probable qu'ils continueront à se produire à l'avenir. En général, une crise est précédée d'une période pendant laquelle la plupart des investisseurs se trompent, poussés par l'appât du gain. De telles situations peuvent conduire à un krach et annoncer une crise prolongée, alimentée par la peur des investisseurs. Les exemples les plus spectaculaires sont le krach de 2020 provoqué par le virus Covid-19, la bulle Internet des années 2000 et la Grande Dépression de 1929, après laquelle le marché boursier américain a mis près de 25 ans à se redresser.

En période de prospérité, les investisseurs surestiment la valeur de certaines entreprises et sous-estiment le risque. Il s'agit là d'un élément caractéristique d'une grande économie, durant laquelle personne ne s'inquiète de l'avenir. Le contrôle des risques et l'incertitude sont relégués à l'arrière-plan. Cependant, un événement inattendu montre généralement que la réalité n'est pas si brillante. Il peut s'agir d'un problème systémique dans le secteur financier, comme les prêts subprime en 2008, d'une guerre ou d'une période de ralentissement économique. En période de récession, les bénéfices et les revenus des entreprises commencent à diminuer. Quel en est l'effet ? Au final, l'euphorie se transforme en panique et entraîne des baisses de prix drastiques. Au cours de celles-ci, le marché se débarrasse d'actifs qu'il aimait jusqu'à récemment. Les investisseurs voient l'avenir en noir. Ils pensent qu'il n'y a pas de prix trop bas pour les choses qu'ils possèdent. Avec le temps, ils se trompent à nouveau et le marché commence à se redresser.

Comment survivre et naviguer dans une période aussi folle ? Passons en revue les stratégies et les conseils pour investir avec succès en temps de crise. Pouvez-vous acquérir les outils nécessaires pour prendre des décisions et protéger votre portefeuille en période de turbulences ? Dans cet article, nous analyserons le marché boursier en tant que meilleur point de référence pour l'« analyse de crise ». Commençons ce voyage.

Peur et avidité - le pendule du marché

La crise est mieux interprétée et comprise comme un processus dans lequel chaque événement successif résulte de l'autre. En outre, comme dans le mouvement d'un pendule, sa position est façonnée par des « forces physiques ». Depuis des centaines d'années, d'innombrables livres ont été écrits sur la cupidité et la peur. Ces deux émotions extrêmes influencent fortement le comportement des investisseurs et, par conséquent, les prix. Par exemple, si les revenus ou les bénéfices d'une entreprise diminuent de quelques pour cent, le prix des actions peut chuter de plusieurs dizaines de pour cent.

À l'inverse, si l'indice du PIB augmente de quelques pour cent et que les revenus et les bénéfices augmentent de plusieurs dizaines de pour cent, les prix des actions peuvent être multipliés par deux, trois ou cinq. Cela reflète parfaitement la nature du marché, qui a tendance à réagir de manière excessive aux bonnes comme aux mauvaises nouvelles. Cependant, comme le dit Charlie Munger, cofondateur de Berkshire Hathaway et ami de Warren Buffett : « À court terme, le marché est une machine à voter, à long terme, une machine à peser ». Mais qu'est-ce qui découle vraiment de ces mots ?

Comment faire d'une crise une opportunité ?

La crise rend les investisseurs pessimistes et vend les actions de moins en moins cher. Les investisseurs à long terme qui souhaitent acheter des actions à des prix plus bas ne peuvent qu'attendre. Pourquoi ? Pour acheter des actions d'entreprises à bas prix, l'acheteur doit rencontrer un vendeur disposé à les vendre à bas prix. En période de prospérité, les investisseurs sont réticents à vendre des actions à bas prix.

C'est pourquoi. Rechercher des opportunités sur le marché signifie en principe acheter des actions à un moment où le sentiment est très mauvais et où l'aversion au risque est généralisée. Toutefois, il faut savoir quelles actions acheter et comment les évaluer pour acquérir la certitude que l'action est vraiment bon marché. Cette compétence peut se traduire par une capacité d'analyse fondamentale, une compréhension approfondie du risque, de la psychologie et de ce que Howard Marks appelle la « pensée de second niveau ». Qu'est-ce qui aide les investisseurs à acheter des actions vraiment bon marché ?

Garder la tête froide et ne pas céder aux émotions telles que l'avidité et la peur.

La capacité à évaluer le sentiment du marché et le cycle

La gestion du risque

la connaissance de l'analyse fondamentale

une agressivité justifiée en matière d'investissement (lorsque la prime de risque augmente et que la marge de sécurité s'accroît).

Les paniques entraînent généralement de fortes baisses qui peuvent durer relativement peu de temps. Le temps nécessaire à la prise de décision peut donc être limité. Howard Marks, gérant et cofondateur du fonds Oaktree Capital, a expliqué comment les cycles se produisent sur le marché boursier, en trois phases.

Les trois phases du marché

Au début d'un marché haussier, lorsque le marché sort d'un creux de prix et d'une dépression, seules quelques personnes pensent différemment des autres, les investisseurs achètent des actions, voyant le potentiel d'une future amélioration du sentiment.

Les actions commencent lentement à monter et de plus en plus d'investisseurs constatent qu'une amélioration est en train de se produire.

Dans la phase finale, tous les investisseurs sont déjà d'accord pour dire que la situation s'est améliorée. À ce stade du cycle, nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que la situation s'améliore encore. Les acheteurs récents acceptent la prime la plus basse pour le risque qu'ils prennent (les valorisations des actions sont déjà élevées).

Conclusion ?

Les investisseurs réagissent aux événements de manière extrême, mais à long terme, les cours des actions suivent l'état réel des affaires et la situation financière des entreprises

Les situations exceptionnelles de panique et d'euphorie peuvent créer des opportunités pour ceux qui savent les identifier et les utiliser à leur avantage.

En même temps, tous les krachs (période pendant laquelle les prix chutent de façon spectaculaire) ne se transforment pas en crise (période prolongée pendant laquelle la situation est généralement considérée comme mauvaise). Et toutes les crises ne débouchent pas sur un krach. La pandémie de coronavirus a provoqué un krach massif en 2020, au cours duquel le marché boursier américain a perdu, en pourcentage, presque autant que lors de la panique du « lundi noir » de 1987. Cependant, il s'est avéré que le virus a été contenu relativement rapidement, grâce aux vaccins.

Les banques centrales ont mis en œuvre de vastes programmes de relance qui ont empêché l'économie de sombrer dans la dépression. Et les laboratoires pharmaceutiques qui fournissaient les vaccins ont engrangé des centaines de milliards de dollars. La peur panique s'est donc transformée en incertitude. Cette incertitude s'est progressivement transformée en optimisme et finalement en euphorie. Ce processus varie dans le temps (il est parfois plus court, parfois plus long), mais il a caractérisé toutes les crises passées.

Comment tirer parti des cycles ?

Un investisseur qui veut gagner de l'argent en temps de crise doit être optimiste. Dans les moments difficiles du marché, il semble qu'il n'y ait aucune raison de prendre le risque d'acheter des actions. Pourtant, ces situations sont souvent synonymes d'opportunités. Bien entendu, l'optimisme doit d'abord se justifier par le choix de la bonne entreprise, à un « bon » prix (bon marché). En outre, il doit être contrebalancé par une approche consciente du risque.

Peter Lynch, l'un des investisseurs les plus éminents du XXe siècle, a répété à maintes reprises que l'investissement à long terme devait reposer sur l'hypothèse optimiste que « chaque matin, des centaines de millions de personnes se lèvent, se brossent les dents, achètent de l'essence à la station-service et se rendent au travail et au restaurant avec leur famille pour dépenser de l'argent ».

Les sociétés cotées en bourse sont à l'origine de presque tous les produits ou logiciels utilisés chaque jour par des personnes du monde entier. Du navigateur Google et de Windows au dentifrice Colgate, en passant par les sodas Coca-Cola et les frites de McDonald's, les entreprises cotées en bourse sont à l'origine de presque tous les produits ou logiciels utilisés chaque jour par des personnes du monde entier. Mais il peut être risqué d'attraper le « couteau qui tombe » pendant une crise du marché, surtout si les investisseurs achètent des actifs sous le coup de l'émotion, ce qui peut entraîner des ventes de panique et l'achat d'actifs à des niveaux beaucoup plus élevés.

Le fait que les actions soient bon marché ne garantit pas qu'elles le seront encore plus ou qu'elles rebondiront fortement dans un second temps. En fait, de nombreux investisseurs optimistes perdent de l'argent lors des baisses d'actions, notamment parce qu'ils finissent par se résigner et ne croient plus qu'ils ont acheté des actifs vraiment bon marché. N'oubliez pas que l'achat d'entreprises à bas prix n'est pas forcément une solution à court terme pour obtenir des résultats supérieurs. Il n'existe pas de méthode unique qui puisse garantir le succès d'un investissement. Il n'est pas facile d'investir à contre-courant des krachs boursiers et cette méthode peut s'adresser en particulier aux investisseurs professionnels, qui ont une plus grande confiance dans leurs choix d'investissement.

Pendant les récessions, l'indice composite américain s'est affaibli et les multiples d'évaluation des sociétés du S&P 500 (ratio cours/bénéfice) ont également baissé, ce qui a pesé sur les performances du marché boursier. À long terme, le marché boursier a besoin de l'expansion économique pour progresser. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Source : XTB Research

Signes de crises

La première étape d'un investissement réussi en temps de crise consiste à reconnaître les signes annonciateurs d'une tempête. Les crises financières résultent souvent d'une combinaison de facteurs, notamment d'une prise de risque excessive, d'une augmentation des emprunts et de défaillances réglementaires au sein du système financier. En restant bien informé et vigilant, vous pouvez vous faire une idée de l'état de l'économie et de la possibilité d'une crise à venir, ainsi que de l'impact sur les entreprises financières et de la prévalence des prêts à risque. Pour comprendre les indicateurs d'une crise potentielle, il faut examiner trois domaines clés, à savoir :

les données économiques

les tendances du marché

les événements géopolitiques

Rappelons toutefois que ce qui caractérise en premier lieu un krach, c'est son « imprévisibilité ». Puisque nous pouvons affirmer, selon la théorie de l'efficience des marchés, que les prix des actions reflètent presque toutes les informations disponibles à un moment donné, si un événement se produit et entraîne une chute de 10 ou 15 % d'indices entiers en une journée, il doit être causé par un facteur inconnu. La situation est légèrement différente dans le cas d'une crise. Il est vrai qu'il est difficile de prévoir le moment exact de son déclenchement, mais nous pouvons déceler des signaux inquiétants plus tôt. Il peut s'agir, par exemple :

une baisse de l'optimisme des PDG et des hommes d'affaires

l'augmentation du chômage et la baisse du PIB, qui contrastent avec la politique monétaire restrictive des banques centrales

des chiffres PMI et ISM de plus en plus bas, contrastant avec des valorisations boursières historiquement élevées

montée des tensions géopolitiques, forte volatilité du marché pétrolier

inversion de la courbe de rendement du marché obligataire

Indicateur avancé - l'inversion de la courbe des taux?

Les cinq récessions américaines survenues depuis les années 1980 ont toutes été précédées d'une inversion de la courbe des taux. Bien entendu, la probabilité d'un événement sur les marchés financiers n'est pas de 100 %, de sorte que l'extrapolation des événements historiques peut s'avérer inexacte. Mais qu'est-ce que l'inversion et quand a-t-elle lieu ?

Lorsque les taux d'intérêt des obligations à 10 ans s'avèrent inférieurs à ceux des obligations à court terme, à 2 ans. Ceux qui achètent des titres de créance qui rapportent un rendement après 10 ans (ce qui comporte un risque plus élevé) reçoivent moins que ceux qui le reçoivent après 2 ans. Emprunter à court terme est plus coûteux qu'à long terme. Dans une telle situation, les entreprises reportent leurs investissements en raison des coûts plus élevés. Le coût du service de la dette augmente, les dépenses diminuent, le chômage augmente. Enfin, l'économie se contracte.

Important: historiquement, les récessions américaines ont commencé 18 mois après une inversion de la courbe des taux (parfois même 2 ans après). Il est certain qu'une inversion de la courbe des taux est à surveiller pour les spéculateurs et les investisseurs à long terme.

Données économiques

Le suivi d'indicateurs économiques clés tels que la croissance du PIB, le taux de chômage et l'inflation est essentiel à l'identification d'une crise. Ces indicateurs donnent une idée de la santé de l'économie et laissent entrevoir d'éventuels ralentissements. Par exemple, on considère généralement qu'un pays est en récession lorsque son PIB a diminué pendant deux trimestres consécutifs, ce qui peut avoir un impact négatif sur la croissance économique.

Au cours de la grande récession de 2007-2009, des données économiques telles que l'investissement résidentiel et l'emploi dans le secteur de la construction résidentielle ont atteint leur point culminant en 2006, tandis que l'économie dans son ensemble a atteint son apogée en décembre 2007. Suivre de près les indicateurs économiques permet aux investisseurs de repérer les signes avant-coureurs d'une crise à venir et d'adapter leurs stratégies d'investissement en conséquence.

Après le krach boursier et la crise de 2008, les actions et l'or ont bondi. Le fait d'avoir réussi à sortir d'un contexte de crise très profonde a finalement conduit à l'euphorie des marchés. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Source : XTB Research

Tendances du marché

Outre les données économiques, l'observation des tendances du marché est essentielle pour prévoir les crises potentielles. Les tendances du marché comprennent les modèles d'activité sur le marché boursier, les indicateurs économiques et d'autres variables qui peuvent signaler une récession ou un ralentissement financier. Par exemple, une inversion de la courbe de rendement, où les taux d'intérêt à long terme tombent en dessous des taux à court terme, est souvent considérée comme un signe précurseur d'une crise économique ou d'une récession.

Parmi les exemples de tendances du marché observées lors de crises antérieures, on peut citer le krach boursier de 2008, lors de la crise financière mondiale, ainsi que la forte baisse des prix des actions et la volatilité accrue des marchés boursiers. Suivre de près les tendances du marché permet de mieux évaluer la probabilité d'une crise et de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Les événements mondiaux, tels que l'instabilité politique et les catastrophes naturelles, peuvent également avoir un impact profond sur les marchés financiers et déclencher des crises. Voici quelques exemples d'événements géopolitiques qui ont déclenché des crises financières :

La crise financière mondiale de 2008

La crise de la dette européenne de 2011

La crise financière russe de 1998

La crise financière asiatique de 1997

Pour se tenir informés des événements mondiaux susceptibles d'avoir un impact sur les marchés financiers, les investisseurs peuvent accéder à des séances d'information, à des plateformes d'information sur le secteur de la négociation et à des ressources de gestion des risques géopolitiques. Se tenir au courant des événements géopolitiques permet de comprendre les facteurs contribuant aux crises financières et de prendre des décisions d'investissement éclairées en période de volatilité.

10 aspects clés de la gestion de crise

Ne pas réagir de manière émotionnelle et essayer d'agir en professionnel Acceptez le fait que l'avenir est de facto incertain et restez allergique lorsque tout le monde le voit en noir et est très pessimiste. N'acceptez le risque que si vous estimez que la prime à la prise de risque est suffisamment élevée. Demandez-vous pourquoi vous pensez cela. Réfléchissez à ce que vous risquez de perdre si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Le marché surprend - pas toujours positivement N'oubliez pas que si vous voulez acheter à très bas prix, vous devez acheter des actions à des vendeurs très effrayés. Soyez courageux à un moment où le pessimisme est généralisé et où l'aversion au risque domine les marchés. Rappelez-vous toutefois qu'il y a généralement une « bonne raison » à cela : demandez-vous de quoi le marché a si peur. Le nombre d'opportunités d'achat lorsque la conjoncture est favorable et que le marché n'a pas de « sérieuses inquiétudes » peut être difficile à saisir Les investisseurs peuvent se tromper et mal évaluer des entreprises puissantes et bien couvertes par les analystes. La presse financière est réputée pour ses « titres négatifs » - ne les suggérez pas. N'oubliez pas que la coopération et l'échange de conclusions et de réflexions constructives avec d'autres investisseurs peuvent vous aider.

Anecdote de Mark sur la grande crise financière

L'investisseur milliardaire Howard Marks (mentionné précédemment) a un jour raconté une anecdote concernant la soi-disant crise financière mondiale, au cours de laquelle les sentiments des investisseurs étaient déprimés. Même les gestionnaires de fonds de Wall Street s'attendaient à la fin du système financier après la faillite de la banque Lehman Brothers et l'implosion de Bear Sterns. Certains ont dit que cela pourrait être la fin du jeu pour tout Wall Street. Les initiés des institutions financières se téléphonaient et parlaient d'autres problèmes systémiques. À cette époque, Oaktree Fund a utilisé ses énormes réserves de liquidités de 14 milliards de dollars pour saisir des opportunités d'achat. Quelles décisions Marks a-t-il prises à cette époque et pourquoi était-il si agressif ?

Marks a déclaré que s'il était un professionnel, il n'avait qu'à acheter maintenant et à utiliser les réserves de liquidités qu'Oaktree avait accumulées pendant des années. L'opportunité d'achat peut être énorme et de nombreuses mauvaises nouvelles se reflètent dans les prix des actifs

Avec ses partenaires et Bruce Karsh, Marks a conclu que cette situation était très rare et qu'il recevait des informations selon lesquelles les prix des actifs vendus à titre privé étaient bien inférieurs au prix comptable.

Si c'est la fin du monde et que la musique s'arrête, il n'y aura pas de gagnants à Wall Street. Mais si la musique continue à jouer, ceux qui achètent maintenant agissent probablement de manière professionnelle et obtiendront des résultats supérieurs à ceux des pessimistes.

Les analystes d'OakTree n'étaient pas satisfaits de la décision de Mark et l'ont mis en garde, mais il les a laissés parler et a fermé la porte parce que... Ils n'ont parlé d'aucun sujet qu'il ne connaissait pas.

Ce qu’il faut savoir sur l'investissement en temps de crise

Après avoir discuté de l'importance de reconnaître les signes de crise, il est temps d'examiner quelques stratégies d'investissement efficaces en cas de crise. La mise en œuvre de stratégies d'investissement bien pensées, telles que la diversification, la gestion des risques et la concentration sur des objectifs à long terme, peut vous aider à surmonter les crises financières et à protéger votre portefeuille. Les sections suivantes approfondissent chaque stratégie et proposent des conseils pratiques et des idées pour optimiser vos investissements en période de crise.

10 choses importantes

L'avenir est inconnu, mais les très mauvaises choses et les crises se sont historiquement transformées en périodes fastes et parfois très fastes (au fil du temps).

Le potentiel de renversement de tendance augmente lorsque le pendule du marché s'approche des phases extrêmes (vente panique, achat avide).

On ne sait jamais quand la panique ou le rallye prendront fin, mais les épisodes de FOMO (Fear Of Missing Out) sont caractéristiques des périodes de manie (qui se prolongent parfois dans le temps).

L'investissement contrarien ne convient pas à tous les investisseurs. Certains investisseurs préfèrent « suivre la tendance » et cette stratégie peut être parfaite, en particulier lorsque le renversement de la tendance haussière est détecté relativement tôt.

Il est difficile de prédire le niveau le plus bas du marché, et il n'est pas nécessaire de le faire. Il suffit de se demander si certains actifs sont très bon marché ou très chers.

Il n'est pas simple de tirer profit d'une crise. Surperformer le marché n'est pas

Les données macroéconomiques sont très importantes, mais investir sur cette base peut s'avérer inefficace.

Vous pouvez utiliser les données macroéconomiques pour mieux connaître le cycle actuel - comme le dit Howard Marks, « Vous ne pouvez pas savoir où vous allez, mais vous devez savoir où vous êtes ».

L'acquisition de connaissances financières peut vous aider à obtenir des résultats d'investissement satisfaisants.

N'oubliez pas que les marchés financiers sont risqués et volatils - ne vous attendez pas à des rendements rapides. Soyez toujours patient

La diversification

La diversification consiste à répartir ses investissements entre différentes classes d'actifs, secteurs et régions afin de réduire les risques. En période de crise, la diversification devient une nécessité, car elle permet de limiter le risque de pertes liées à un seul investissement. Un portefeuille bien diversifié peut constituer un filet de sécurité en période de turbulences, vous permettant de traverser la tempête et d'en ressortir plus fort.

Pour construire un portefeuille diversifié, envisagez d'investir dans une variété d'entreprises de différents secteurs, y compris celles qui résistent à la récession, comme les valeurs de premier ordre. En répartissant vos investissements entre différentes classes d'actifs et différents secteurs, vous pouvez créer un portefeuille plus résistant, mieux équipé pour faire face aux défis d'une crise. Toutefois, l'investissement est risqué et les investisseurs doivent se fier à leurs propres connaissances et à leur expérience.

Gestion des risques

La gestion des risques consiste à évaluer et à gérer les risques associés aux investissements. Une gestion efficace des risques devient vitale en période de crise, car elle permet de comprendre la nature de vos investissements et de prendre des décisions de portefeuille en connaissance de cause. En identifiant et en analysant les risques et les bénéfices potentiels d'un investissement, vous pouvez faire des choix éclairés qui correspondent à vos objectifs financiers.

Voici quelques outils et stratégies de gestion des risques dans le cadre de l'investissement de crise :

Les techniques de gestion du risque de baisse dans le cadre d'un portefeuille

Des stratégies de couverture pour réduire la volatilité et le risque du portefeuille

Une stratégie globale de gestion des risques comprenant la connaissance, la protection, l'assurance et l'adaptation.

En mettant en œuvre les stratégies mentionnées, vous pouvez mieux protéger votre portefeuille en cas de crise. N'oubliez pas que l'avenir est toujours incertain et que les effets de chaque stratégie ne peuvent être prédits avec une précision de 100 %.

Objectifs à long terme

En période de crise, il est important de conserver une perspective d'investissement à long terme. Cela vous permet de profiter de la reprise du marché en restant investi et en supportant la baisse. En vous concentrant sur vos objectifs à long terme, vous éviterez de prendre des décisions impulsives en fonction des fluctuations à court terme du marché, ce qui peut entraîner des pertes et des occasions manquées de reprise.

En période de crise, il est important de rester patient et d'attendre que le marché se stabilise. En vous en tenant à votre plan d'investissement à long terme et en résistant à l'envie de prendre des décisions irréfléchies, vous pourrez mieux naviguer dans les hauts et les bas du marché et en sortir plus fort au final.

Classes d'actifs en période de crise

Outre la mise en œuvre de stratégies d'investissement efficaces, il est essentiel d'explorer les options d'investissement qui s'offrent à vous en période de crise. Certaines catégories d'actifs, telles que les obligations, l'or et les actions défensives, ont tendance à bien se comporter pendant les crises financières et peuvent apporter stabilité et revenus lorsque d'autres investissements vacillent.

Les sections suivantes détaillent ces catégories d'actifs et donnent un aperçu de leurs performances en période de crise et de leur rôle dans la protection de votre portefeuille en ces temps difficiles.

Obligations

Les obligations sont un type de titres qui versent un taux d'intérêt fixe sur une période prédéterminée. Elles peuvent offrir stabilité et revenus en période de crise, car elles surpassent généralement les actions en cas de récession et fournissent un flux de revenus régulier. Voici quelques points clés concernant les obligations :

Elles paient un taux d'intérêt fixe

Elles ont une durée prédéterminée

Elles offrent une stabilité et un revenu en période de crise

Elles surpassent les actions en cas de récession

Elles procurent un flux de revenus régulier.

Les obligations d'État, en particulier, sont considérées comme moins risquées que les obligations d'entreprise, ce qui en fait une option intéressante pour les investisseurs à la recherche de stabilité en période de crise. Les banques centrales et autres institutions financières investissent souvent dans ces actifs à faible risque, ainsi que dans des fonds communs de placement du marché monétaire, des titres adossés à des créances hypothécaires et des prêts hypothécaires afin de maintenir la stabilité financière, même pour les emprunteurs à risque.

Pour investir dans des obligations pendant une crise, envisagez d'acheter des obligations d'État ou des obligations de sociétés de haute qualité bénéficiant d'une bonne notation. Ces obligations peuvent constituer une source fiable de revenus et contribuer à protéger votre capital en période de crise. N'oubliez pas que même les obligations peuvent être risquées. Les pays peuvent faire défaut et, comme le montre l'histoire, même les grandes entreprises et les grandes banques, qui ont une longue histoire comme le Crédit suisse, peuvent entraîner des pertes pour les détenteurs d'obligations (AT1).

Or

L'or est un métal précieux qui est souvent considéré comme une valeur refuge en période de crise, en raison de sa réserve de valeur historique et de sa corrélation limitée avec d'autres classes d'actifs. En période d'instabilité économique, l'or peut protéger les portefeuilles des investisseurs et a historiquement affiché des performances favorables pendant les crises financières. Pour investir dans l'or en période de crise, il est possible d'acheter des lingots ou des pièces d'or physiques, ou d'investir dans l'or par l'intermédiaire de fonds négociés en bourse (ETF). L'or, en tant qu'« actif refuge », peut être une option d'investissement intéressante pour ceux qui recherchent la stabilité et la protection en période d'incertitude économique. Il convient de noter qu'à long terme, les performances de l'or peuvent être supérieures à celles des actions et d'autres actifs. En outre, le renforcement du dollar américain et la sortie de la crise peuvent entraîner une baisse de la performance de l'or.

Actions défensives

Les valeurs défensives, telles que celles des secteurs de la santé, de la consommation de base et des services publics, ont tendance à mieux résister aux ralentissements économiques en raison de leurs performances stables et de leurs secteurs non cycliques. Ces entreprises fournissent des produits ou des services essentiels qui restent demandés quelles que soient les conditions économiques, ce qui les rend moins vulnérables aux ralentissements. Pour investir dans des actions défensives en temps de crise, envisagez d'allouer une partie de votre portefeuille à des entreprises appartenant à des secteurs stables et non cycliques, qui ont un historique de croissance régulière des bénéfices et de versement fiable de dividendes.

Ce faisant, vous pouvez créer un portefeuille plus résilient, capable de mieux résister aux défis d'une crise... Mais même cela n'est pas une recette à 100 %. Les actions défensives peuvent également être des « victimes » de la baisse des cours, les investisseurs vendant tout pour se procurer des liquidités. En outre, si les conditions du marché s'améliorent et que les gens redeviennent optimistes, les actions défensives sous-performent généralement les « actions de croissance » dotées de modèles d'entreprise évolutifs et d'autres caractéristiques.

4 erreurs d'investissement courantes

Comprendre les erreurs du passé est essentiel pour réussir à investir en temps de crise. Comprendre les pièges couramment rencontrés par les investisseurs lors des crises financières vous permet d'éviter de commettre des erreurs similaires et de protéger vos investissements. Dans cette section, nous examinerons trois erreurs courantes en matière d'investissement de crise : les ventes de panique, le market timing et la surconcentration. En reconnaissant et en évitant ces erreurs courantes, vous serez en mesure de relever plus efficacement les défis de la crise et de protéger votre portefeuille en période de volatilité.

Vente à la sauvette

On parle de vente panique lorsque les investisseurs vendent précipitamment leurs avoirs lors d'une baisse du marché, ce qui provoque une chute brutale des prix et entraîne des pertes pour ceux qui vendent. Cela peut nuire à vos objectifs d'investissement à long terme, car vous risquez de rater des occasions de reprise lorsque le marché se redressera. Pour éviter les ventes de panique en période de crise, il est important de rester patient et d'attendre que le marché se stabilise. En résistant à l'envie de vendre pendant les périodes de baisse du marché, vous pouvez protéger vos investissements contre les pertes inutiles et capitaliser sur les gains potentiels lorsque le marché se rétablit.

Timing du marché

Le market timing, ou la tentative de prédire et de tirer profit des mouvements de marché à court terme, est une autre erreur fréquente dans l'investissement en temps de crise. Cette stratégie est difficile à mettre en œuvre avec succès, car il est pratiquement impossible de prédire avec précision les mouvements du marché pendant une crise. En fait, des études ont montré qu'investir dans un portefeuille bien diversifié sur le long terme donne généralement de meilleurs résultats que d'essayer d'anticiper le marché. Au lieu d'essayer d'anticiper le marché, concentrez-vous sur le maintien d'un portefeuille bien diversifié et sur l'achat de grandes entreprises lorsque les actions sont beaucoup moins chères. Vous pourrez ainsi mieux gérer les hauts et les bas du marché et en ressortir plus fort.

Important : la présence d'actifs non corrélés dans un portefeuille peut le rendre moins risqué. En outre, les entreprises qui n'ont pas de dettes et dont les flux de trésorerie sont importants peuvent être plus solides en cas de ralentissement du marché. En particulier dans les secteurs non cycliques tels que le transport de marchandises ou la consommation discrétionnaire, qui peuvent être extrêmement vulnérables à la récession.

Surexposition

La surexposition, c'est-à-dire le fait de consacrer une grande partie de votre portefeuille d'investissement à une seule action, un seul secteur ou une seule classe d'actifs, peut amplifier le risque de votre portefeuille et le rendre plus vulnérable à la volatilité et aux pertes potentielles. Pour éviter une concentration excessive, il est essentiel de diversifier vos investissements entre différents titres, secteurs et classes d'actifs. En maintenant un portefeuille bien diversifié, vous pouvez réduire le risque que vos investissements soient affectés de manière disproportionnée par la performance d'une seule classe d'actifs ou d'un seul secteur. Cela peut vous aider à protéger votre portefeuille en cas de crise et à vous assurer que vous êtes mieux positionné pour affronter la tempête.

Acheter en période de crise

En achetant des actions surévaluées et en hausse, les investisseurs prennent un risque plus élevé. En particulier lorsque l'entreprise est endettée et que son niveau d'endettement est relativement élevé. Lorsque les marchés baissent, les entreprises les plus surévaluées et les plus « aimées » sont généralement celles qui perdent le plus, car la déception du marché est si grande. Cela conduit à un krach et à des ventes de panique. Essayez d'éviter d'acheter des actions « juste parce qu'elles sont en hausse ». Concentrez-vous sur les flux de trésorerie, la compréhension des modèles d'entreprise et les opportunités futures. N'oubliez pas la gestion des risques. Il est parfois préférable de rester à l'écart du marché et de se concentrer sur les secteurs bon marché si votre niveau de connaissance est trop faible pour décider avec suffisamment de certitude si l'action X est bon marché ou chère.

Important : N'oubliez pas que le cours de l'action ne garantit pas que l'entreprise est très chère, et qu'il ne suffit pas de disposer d'informations pour savoir si l'action est bon marché.

Tirer les leçons des crises passées

La cyclicité des marchés met en garde les investisseurs contre les leçons de l'histoire. L'examen des crises financières précédentes peut offrir des perspectives et des enseignements utiles aux investisseurs. En comprenant les causes et les conséquences des crises passées, telles que la crise financière mondiale ou la pandémie de COVID-19, vous pouvez mieux vous préparer et répondre aux défis futurs.

Crise financière mondiale

La crise financière mondiale de 2008 est le résultat d'une combinaison de facteurs, notamment le déclin du marché immobilier américain, les pertes sur les actifs financiers liés aux prêts hypothécaires, la prise de risque excessive, l'augmentation des emprunts et les défaillances de la réglementation. L'un des principaux facteurs a été le crédit subprime, qui a contribué à la crise et a eu un impact significatif sur les marchés financiers mondiaux, entraînant une baisse de l'activité économique dans de nombreux pays, des tensions dans le système financier mondial et une récession de l'économie américaine. L'émission généralisée de prêts hypothécaires à risque a joué un rôle crucial dans l'aggravation de l'effondrement du marché immobilier. En comprenant les causes et les conséquences de la crise financière mondiale, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur les facteurs qui contribuent aux crises financières et prendre des décisions d'investissement plus éclairées lors de crises futures. Parmi les leçons tirées de la crise, citons :

L'importance d'analyser les fondamentaux de l'investissement

Investir dans des entreprises bien gérées

Maintenir un portefeuille diversifié

Capitaliser sur les baisses de marché

Émettre des actions au lieu de contracter des dettes supplémentaires

COVID-19 Pandémie

La pandémie de COVID-19 a présenté des défis et des opportunités uniques pour les investisseurs, car elle a provoqué un ralentissement rapide du marché, suivi d'une reprise. La pandémie a eu un impact économique considérable sur les marchés mondiaux, entraînant une volatilité accrue des marchés et une réduction de l'offre et de la demande. En examinant les défis et les opportunités uniques présentés par la pandémie de COVID-19, nous pouvons mieux comprendre comment naviguer dans les crises futures et capitaliser sur les leçons apprises. Voici quelques-unes des erreurs couramment commises par les investisseurs pendant la pandémie :

Ne pas apprécier l'influence de la pandémie sur les cours mondiaux des actions

Effectuer des changements brusques ou modifier les stratégies d'investissement sans avoir mûrement réfléchi.

Négliger de tirer les leçons des crises précédentes lors de l'élaboration des stratégies de redressement

Ne pas tenir compte des risques potentiels dans les secteurs d'investissement les plus populaires pendant la pandémie.

À la fin de l'histoire, des sociétés pharmaceutiques comme Pfizer, Biontech et Moderna ont créé des vaccins Covid et les gens se sont immunisés. Les banques centrales telles que la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne ont contribué à la croissance économique, au risque de voir les chiffres de l'inflation augmenter, mais d'importantes réductions des taux d'intérêt et des programmes d'assouplissement quantitatif, ainsi que des niveaux élevés d'épargne populaire, ont permis un très fort rebond après la pandémie de Covid, la demande étant revenue sur les marchés beaucoup plus forte et plus rapide que prévu. La pandémie a prouvé que les entreprises sont là pour résoudre les problèmes et que même pendant les périodes sombres, le monde financier peut évoluer.

Les leçons du Nifty 50 et de l'éclatement de la bulle Internet

L'éclatement de la bulle du Nifty 50 dans les années 70 est peut-être l'exemple le plus sous-estimé du risque de concentration de l'optimisme. Les Nifty 50 étaient les entreprises américaines les plus importantes et à la croissance la plus rapide cotées en bourse et, dans les années 60 et 70, les analystes du XXe siècle étaient persuadés que rien de mauvais ne pouvait arriver avec leurs valorisations. En effet, les valorisations de sociétés telles que Kodak, Xerox ou Polaroid étaient extrêmement élevées car les investisseurs pensaient qu '« il n'y a pas de prix trop élevé ». Après la récession des années 70 et l'effondrement des marchés boursiers, les cours de la plupart d'entre elles ne sont jamais revenus à leur niveau le plus élevé, à l'exception de Coca-Cola et de General Electric.

Après l'invention d'Internet, le marché boursier s'est emballé pour les valeurs technologiques et les nouvelles opportunités commerciales en ligne. Dans la foulée, les investisseurs sont devenus optimistes quant aux flux de trésorerie et à la demande de produits Internet. Finalement, les valorisations et les prix des actions ont atteint des niveaux euphoriques, mais les fondamentaux étaient plus présents dans l'esprit des gens que les résultats des entreprises, alors... En fin de compte, les baissiers ont gagné à Wall Street, le Nasdaq chutant de plus de 36 % consécutivement en 2001, 2003 et 2003, après un rallye de 101 % en 1999 et aucune année de rendement négatif dans les années 90. Dans le même temps, certaines entreprises comme Amazon, Apple ou Microsoft ont retrouvé les faveurs des investisseurs et ont atteint de nouveaux sommets plusieurs années plus tard grâce à l'adoption de l'internet et des nouvelles technologies. Mais il a fallu 15 ans à l'indice Nasdaq 100 pour atteindre les niveaux du point d'inflexion de 2000.

Important : en conclusion, investir en période de crise est un défi, mais en comprenant les indicateurs d'une crise imminente, en mettant en œuvre des stratégies d'investissement efficaces et en tirant les leçons des événements passés, vous pouvez essayer de naviguer dans les eaux turbulentes des crises financières. La clé d'un investissement réussi en temps de crise consiste à reconnaître les signes d'une crise, à diversifier son portefeuille, à gérer le risque, à se concentrer sur les objectifs à long terme et à tirer les leçons du passé. En appliquant les idées et les leçons tirées de ce guide, vous pouvez prendre des décisions d'investissement plus éclairées et protéger votre portefeuille en période d'incertitude économique. Comme le dit le proverbe, « la chance sourit à ceux qui sont préparés » et, armé de ces connaissances, vous pourrez faire face aux futures crises financières. Mais n'oubliez pas que la prochaine crise pourrait être très différente et que chacune d'entre elles est alimentée par des facteurs différents.