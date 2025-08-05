Investir sur le Forex | Courtier régulé XTB

Investissez sur le Forex avec XTB, courtier régulé. Parce que chaque profil d’investisseur est unique, XTB calibre ses outils, ses analyses et son accompagnement selon votre niveau d’expertise afin de transformer chaque session de trading en opportunité d’apprentissage.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Investissez sur le Forex avec un courtier régulé Tradez plus de 60 paires de devises, avec des spreads dès 0,00008 Utiliser les contrats CFD Prenez une position à l'achat ou à la vente. Investissez dans les cours à la hausse et à la baisse de toutes les paires de devises disponibles. Effet de levier. Investissez dans les cours à la hausse ou à la baisse de toutes les paires de devises disponibles. Protection contre le Solde Négatif. Assurez-vous de n'investir que la somme déposée et que les pertes encourues ne seront pas supérieures au solde de votre compte. Gardez le contrôle de vos investissements Stop Loss Définissez les niveaux de pertes acceptables et fermez les positions automatiquement lorsqu'un prix défini est atteint. Ordre en attente Ouvrez des positions automatiquement lorsque l'instrument atteint le prix que vous avez fixé, sans avoir à surveiller constamment les graphiques. Take Profit Réalisez des profits et clôturez vos investissements automatiquement lorsque vous atteignez les bénéfices déterminés sans avoir à surveiller les marchés. Recevez des intérêts sur vos dépôts. Recevez des intérêts réguliers dans plusieurs devises 🏆 Broker de l'année selon Invest Cuffs 2024 Une expérience pensée pour les traders de tous niveaux Parce que chaque profil d’investisseur est unique, XTB calibre ses outils, ses analyses et son accompagnement selon votre niveau d’expertise afin de transformer chaque session de trading en opportunité d’apprentissage. Plateforme web ou mobile, interface intuitive Que vous soyez devant votre ordinateur ou en déplacement, la plateforme xStation 5 vous permet de passer vos ordres en moins de trois secondes. Son tableau de bord personnalisable affiche vos positions ouvertes, les statistiques clés de votre compte et l’actualité macroéconomique en temps réel. Accès à des analyses quotidiennes, alertes et actualités macroéconomiques Chaque matin, nos analystes livrent un briefing vidéo retraçant les grands mouvements de la veille et les chiffres à surveiller. Paramétrez vos alertes de prix ou de volatilité. Dès qu’un seuil important est franchi, vous recevez une notification instantanée. Service Client francophone dédié Une question sur un ordre ? Besoin d’aide pour vérifier votre compte ? Nos conseillers vous répondent par téléphone, chat ou e-mail du lundi au vendredi. Un gestionnaire de compte personnel suit votre progression et vous oriente vers les ressources adaptées à votre niveau. Rejoignez une communauté d’investisseurs actifs partout dans le monde Échangez en continu avec des passionnés de 190 pays : partage d’idées de trading, retours d’expérience et motivation collective pour progresser plus vite. Plus de 1,6 million d’utilisateurs, partout dans le monde Plus d’un million six cent mille utilisateurs dans 190 pays échangent quotidiennement leurs idées et stratégies sur nos canaux communautaires : salons de discussion, webinaires interactifs, événements en présentiel. Vous apprenez en observant d’autres styles de trading et en adoptant les bonnes pratiques de gestion du risque. Questions fréquentes sur le trading Forex avec XTB Est-ce que le trading sur le Forex est risqué ? Oui, comme toute activité d’investissement, le Forex comporte des risques. La combinaison d’une forte liquidité et de l’effet de levier peut amplifier aussi bien vos gains que vos pertes. Pour limiter l’exposition, XTB, en tant que courtier forex régulé, met à votre disposition : Une protection contre le solde négatif : votre compte ne peut jamais passer en dessous de zéro, même en cas de volatilité extrême.

Des ordres Stop Loss garantis et la possibilité de déplacer votre Stop au fil de la progression du marché (« stop suiveur »).

garantis et la possibilité de déplacer votre Stop au fil de la progression du marché (« stop suiveur »). Des appels de marge et notifications en temps réel lorsque votre capital disponible devient insuffisant. Nous conseillons de n’engager que le capital que vous êtes prêt à perdre, de diversifier vos positions et de ne jamais conserver un levier supérieur à votre tolérance au risque. Faut-il un gros capital pour débuter sur le Forex ? Non. Grâce aux micro‑lots (0,01 lot), vous pouvez ouvrir une position sur l’EUR/USD avec moins de 50 €. L’effet de levier légal (1:30 sur les paires majeures) réduit le montant de la marge initiale exigée, tout en laissant une part de capital « tampon » pour absorber les fluctuations. Pour sécuriser votre parcours d’apprentissage, il est recommandé de : Commencer par tester votre stratégie.

Passer ensuite en réel avec un petit dépôt, en visant un risque maximal de 1 % par trade.

Augmenter graduellement la taille des positions à mesure que votre discipline et vos résultats se confirment. Quel est l’effet de levier proposé par XTB ? XTB applique les plafonds fixés par la réglementation ESMA : 1:30 sur les paires dites majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc.) et 1:20 sur les paires mineures ou exotiques. Concrètement, un levier de 1:30 signifie qu’avec 100 € de marge, vous contrôlez l’équivalent de 3 000 € sur le marché. Les clients qui remplissent les critères « Professional Client » (expérience, volume, portefeuille) peuvent demander un levier allant jusqu’à 1:200. Vous pouvez réduire manuellement le levier depuis la plateforme si vous préférez un niveau de risque plus faible. Quels frais s’appliquent sur les CFD Forex ? Les principaux coûts sont constitués du spread et, le cas échéant, d’un overnight swap. À noter : Spread : écart entre cours acheteur et vendeur, à partir de 0,00008 pip sur EUR/USD.

Swap/overnight : crédit ou débit journalier appliqué à 23 h CET si vous gardez la position ouverte ; ce coût dépend des taux interbancaires de chaque devise.

: crédit ou débit journalier appliqué à 23 h CET si vous gardez la position ouverte ; ce coût dépend des taux interbancaires de chaque devise. Frais de conversion : applicables uniquement si la devise de votre compte diffère de la paire tradée. Il n’existe ni frais de dépôt, ni commission de retrait, ni frais d’inactivité. Pour évaluer l’impact du spread sur votre stratégie, l’outil « Calculateur de coût » intégré à xStation affiche instantanément la valeur du pip et le coût total avant validation d’un ordre. Comment ouvrir un compte Forex chez XTB ? Pour ouvrir un compte Forex chez XTB, vous devrez suivre les étapes suivantes : Inscription depuis l'application sur votre appareil mobile : renseignez vos coordonnées, téléversez votre pièce d’identité et un justificatif de domicile.

: renseignez vos coordonnées, téléversez votre pièce d’identité et un justificatif de domicile. Questionnaire de compétence : évalue vos connaissances afin de vous proposer un niveau de levier adapté et des ressources pédagogiques ciblées.

: évalue vos connaissances afin de vous proposer un niveau de levier adapté et des ressources pédagogiques ciblées. Validation et accès à la plateforme : une fois vos documents approuvés, vous recevez vos identifiants pour la plateforme web et mobile.

: une fois vos documents approuvés, vous recevez vos identifiants pour la plateforme web et mobile. Premier dépôt : effectuez un virement, un paiement par carte ou via un portefeuille électronique sécurisé. Les fonds apparaissent généralement en moins d’une heure.

: effectuez un virement, un paiement par carte ou via un portefeuille électronique sécurisé. Les fonds apparaissent généralement en moins d’une heure. Commencer à investir : commencez à investir sur plus de 60 paires dès 0,01 lot. Notre Service Client francophone est disponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30 par chat, téléphone ou e‑mail pour vous accompagner à chaque étape et répondre à vos questions réglementaires ou techniques.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Rejoignez XTB

