Tout savoir sur le Forex trading ?

Vous souhaitez apprendre à trader les paires de devises ? Découvrez avec XTB tout ce qu’il faut savoir sur le trading forex.

Qu’est-ce que le Forex trading ?

Le Forex n'est qu'un des nombreux noms du marché des changes international (il est également appelé « marché des changes » ou « marché FX »). Le FOREX est un marché sur lequel vous pouvez échanger une devise contre une autre à un prix fixe.

C’est le marché le plus vaste et le plus liquide au monde, avec un échange quotidien supérieur à 5 000 milliards de dollars. Les principaux négociants sur le marché du Forex incluent les banques et autres grandes institutions financières, mais nous pouvons tous, indirectement, participer au trading Forex. Le marché des changes était initialement conçu pour rationaliser le processus de change aux fins du commerce international de matières premières, de biens ou de services, mais sa très grande volatilité et sa liquidité en font un lieu extrêmement attrayant pour les traders du monde entier qui souhaitent investir et spéculer. Pour cette raison, environ 90% des transactions actuellement effectuées sur le marché Forex sont de nature spéculative.

Le marché du Forex n'est pas centralisé, ce qui signifie que, contrairement à la bourse de Paris ou à la bourse de New York, il n'a pas de siège ou de lieu physique. Il est classé comme un « marché de gré à gré (interbancaire) » sur lequel les transactions sont effectuées via des réseaux informatiques reliant les acteurs du marché.

Actuellement, presque tout le monde peut spéculer instantanément sur le marché du Forex d’une manière qui n’est guère différente de celle utilisée par les traders professionnels des institutions financières, par exemple, par l'intermédiaire de sociétés de courtage réglementées (vérifiez comment sélectionner un courtier Forex). À mesure que les technologies évoluent, ces services se développent très rapidement.

Nous savons déjà à quoi ressemble le marché aujourd'hui, examinons maintenant de plus près son évolution.

Le marché des changes n’existait pas sous sa forme actuelle, c’est-à-dire en tant que marché Forex tel que nous le connaissons aujourd’hui, jusqu’au XXe siècle. Pendant des siècles, ce n’étaient pas des monnaies mais de l’or, de l’argent et d’autres minerais qui servaient de moyen de paiement international accepté dans le monde “civilisé”.

Des changements importants ont eu lieu au XIXe siècle lorsque les pays européens ont décidé que la valeur de leurs monnaies devait être mesurée par rapport à l'or et ont décidé d'acheter ces monnaies, si nécessaire (étalon or). Cela a permis aux commerçants de convertir librement les monnaies nationales en or (et inversement), contribuant ainsi à l'amélioration et au développement du commerce international. À l'heure actuelle, la volatilité des devises est considérée comme allant de soi, mais pendant la période de référence de l'or, le taux de conversion des monnaies en or est resté stable et conforme à la parité des monnaies fixée par les banques centrales.

Ce n'est qu'à la Première Guerre mondiale que le système de l'étalon-or a été abandonné au niveau des pays. Le « désordre monétaire » qui en a résulté et qui a entravé le commerce international a persisté jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La Conférence de Bretton Woods s'est réunie en 1944 pour résoudre les problèmes monétaires de l'après-guerre et stabiliser les principales monnaies du monde. Au cours de la conférence, les mesures suivantes ont été prises pour jeter les bases du marché actuel du Forex :

Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont été créés ;

L’or a été fait comme mesure comparative ;

Le dollar américain est devenu la monnaie centrale convertible en or sur une base exclusive ;

Il a été convenu que les taux de change devraient généralement être constants, mais certaines fluctuations ont été autorisées dans des cas exceptionnels.

Le système de Bretton Woods, tout comme son prédécesseur (système de référence), n’était pas sans défauts. Sans entrer dans les détails, le nouveau système avait finalement abouti à une surévaluation du dollar. À la fin des années 1960, les investisseurs ont commencé à perdre confiance dans le dollar et un nombre croissant de pays ont commencé à échanger leurs dollars contre de l'or. L’année 1971 met fin à l'accord de Bretton Woods. Les États-Unis ont aboli la convertibilité du dollar en or, donnant ainsi naissance au marché des devises contemporain où les devises sont cotées à des prix basés sur les tendances de l'offre et de la demande.

Qu’est-ce qu’une paires de devises - Forex

Un code unique de trois lettres est attribué à chaque devise du marché Forex, par exemple : EUR (euro), USD (dollar) ou CHF (franc suisse). Le marché du Forex est une plateforme de négociation pour les paires de devises qui sont présentées comme la cotation de la valeur relative d'une unité monétaire par rapport à l'unité d'une autre devise, par exemple. EUR / USD (euro à dollar), GBP / USD (livre sterling à dollar) ou USD / JPY (dollar à yen japonais).

Les paires de devises du trading Forex les plus populaires et les plus liquides sont :

EUR/USD - euro en dollar américain

GBP/USD - livre sterling en dollar américain

USD/CAD - dollar américain en dollar canadien

USD/JPY - dollar américain en yen japonais

USD/CHF - dollar américain en franc suisse

Les paires de devises sur le marché Forex peuvent être divisées en plusieurs groupes :

Majeurs - les principales paires de devises incluent les devises des plus grandes économies du monde, par exemple EUR/USD, GBP/USD ou USD/CHF.

Mineurs - paires de devises secondaires qui ont une importance mondiale moindre que les majors, par ex. USD/CAD, AUD/USD ou NZD/USD.

Exotique - Paires de devises exotiques où l’une des devises répertoriées dans la paire est généralement la monnaie d’un pays appartenant aux « marchés émergents », c’est-à-dire aux pays en développement (d'où leur appellation également « émergents »). Celles-ci incluent USD/RON ou USD/PLN.

Lorsque vous discutez du marché des changes et des paires de devises, il est important de comprendre le sens des termes « devise de base » et « devise au certain » - qui désignent respectivement les première et deuxième devises répertoriées dans une paire de devises en trading Forex.

Par exemple, dans la paire de devises USD/JPY, le dollar est la devise au certain et le yen japonais, la devise cotée à l'incertain.

Prix d’une paire de devises (prix de la cotation) - quantité de la devise de cotation (la deuxième devise répertoriée dans une paire) nécessaire pour acheter une unité de la devise au certain (la première unité répertoriée dans une paire).

Les deux exemples simples ci-dessous montrent comment interpréter le prix des paires de devises :

Si le prix indiqué sur la paire de devises EUR/USD est de 1.1100, cela signifie que vous pouvez acheter exactement un dollar et 11 cents (1,11 USD) pour un euro (1 EUR).

Si l'USD/JPY est coté à 108,00 - cela signifie que vous pouvez acheter exactement 108 yens japonais (108 YEN) pour un dollar américain (1 USD).

À ce stade, il convient d'introduire le terme « devises liées aux produits de base », qui peut également être utilisé dans un contexte autre que les transactions en trading Forex. Les devises liées aux matières premières sont les monnaies des pays dont les économies sont largement basées sur les exportations de matières premières. Les principales devises liées aux matières premières incluent : le dollar australien (AUD), le dollar néo-zélandais (NZD), le dollar canadien (CAD) et la couronne norvégienne (NOK).

Un autre terme qui mérite d’être mentionné en trading Forex est une « paire de devises croisée ». Une devise croisée fait référence à une paire de devises n’impliquant pas le dollar américain, par exemple EUR/JPY, EUR/PLN ou EUR/GBP.

Qui négocie le Forex ?

Plusieurs acteurs négocient sur le marché binaire des devises.

Les banques centrales, les États, les grandes banques d’investissements et les banques traditionnelles interviennent régulièrement sur le Forex.

Les multinationales utilisent également le marché des devises pour couvrir leurs risques de change liés aux transactions commerciales et aux investissements étrangers.

Les gestionnaires de fonds et fonds spéculatifs (Hedge funds) sont évidemment des traders de Forex. Ils réalisent ainsi une partie de leurs profits grâce aux mouvements des taux de change.

De nombreux particuliers négocient également sur le forex via des courtiers en ligne et des plateformes de trading (xStation 5, Metatrader). Ces acteurs ont un accès direct au marché et peuvent spéculer sur les variations des devises. Ces traders individuels représentent une portion croissante du volume des transactions. Certains d’entre eux sont devenus célèbres. George Soros est ainsi bien connu pour avoir obtenu un gain de 1 milliard de dollars sur le marché du Forex en achetant à découvert 10 milliards de Livres Sterling en 1992.

Comme indiqué précédemment, environ 90% des transactions actuellement effectuées sur le marché Forex sont de nature spéculative. Les traders peuvent investir sur le marché des changes de plusieurs manières, la plus évidente est l’achat physique.

Si vous avez des raisons de penser que le prix d'une devise donnée est susceptible d'augmenter, vous pouvez l'acheter sous forme de billets de banque ou de pièces de monnaie et la vendre à profit une fois qu'elle est effectivement cotée à un prix plus élevé.

Pour des raisons évidentes, l’achat physique de devises n’est pas le moyen de placement le plus pratique et le plus efficace. C’est pourquoi un nouveau type d’instrument (entre autres) a émergé avec l’évolution des marchés financiers : un dérivé. Un dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend d'un instrument sous-jacent tel qu'un taux de change, une matière première ou un indice boursier. Les dérivés sont destinés à différentes finalités, dont l'une est de spéculer et de profiter de la volatilité des prix des actifs sous-jacents (par exemple, l'or) sans avoir à les acheter physiquement et donc à supporter les coûts de stockage ou de transport associés. L'instrument dérivé le plus populaire utilisé par les investisseurs individuels à des fins de spéculation est le contrat de différence (CFD).

D'autres dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, IRS, warrants ou swaps de devises) sont également largement utilisés, mais ne sont pas aussi populaires que les CFD ou sont tout simplement indisponibles pour les investisseurs individuels.

Qu’est-ce que le CFD en trading Forex ?

Les CFD, ou simplement contrats sur la différence, sont des instruments financiers qui représentent un accord spécifique entre deux parties, obligées de concilier un montant représentant la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture de la position.

Les CFD sont des instruments dérivés de gré à gré. Le terme « over-the-counter » (OTC) est utilisé parce que les transactions impliquant ces instruments sont effectuées directement entre les parties, alors que l'adjectif « dérivé » signifie que le prix des CFD dépend du prix des actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents comprennent : les devises, les actions, les indices, les matières premières, les crypto-monnaies de plus en plus populaires, et plus encore. Il est à noter que lorsque vous achetez un contrat en EUR / USD ou en or, vous ne faites pas l'achat réel de la devise ou du métal précieux, ni n'en devenez le propriétaire.

Pourquoi investir sur le forex ?

Il y a plus qu’une bonne raison pour que les contrats de change (forex) soient l'un des instruments financiers les plus populaires parmi les investisseurs. Les CFD en Fx trading Forex doivent leur popularité aux fonctions de trading suivantes :

Heures de négociation – il existe un dicton populaire qui dit que le marché du Forex ne dort jamais, car le trading Forex se poursuit jour et nuit, du lundi au vendredi.

Disponibilité – un investissement nécessite des fonds importants (niveau d'entrée élevé), mais vous pouvez débuter votre expérience en Fx trading Forex en ayant que quelques centaines d’euros sur votre portefeuille - aucun dépôt minimum n'est requis. Une disponibilité plus facile ne rend pas automatiquement ce marché plus facile à appréhender, bien au contraire, les investisseurs peinent souvent à investir sur ce marché sans préparation ni formation appropriée.

Effet de levier – Les CFD forex (comme la plupart des dérivés) ont un effet de levier intégré. Cela signifie que les traders n’ont besoin que d'un pourcentage de la valeur totale de leur investissement pour ouvrir une position. Par exemple, un investissement de 10 000 EUR en EUR/USD nécessite un dépôt de garantie de 333 EUR. Plus d'informations sur l'effet de levier financier sont disponibles ici.

Frais de trading Forex réduits – La majorité des courtiers de Fx trading Forex fournissent des services d'ouverture et de maintenance de compte gratuitement, les commissions sur les opérations d'achat et de vente de CFD étant limitées à des millièmes de pour cent. Des frais sont facturés pour l'ouverture d'un ordre donné sur le marché des changes qui, selon le type de compte, est payable sous forme de spread ou de frais de commission.

Positions longues et positions courtes - une position longue sur une devise signifie que vous l'achetez en espérant que le prix augmentera ; une position courte signifie que vous vendez, dans l’espoir d’une baisse du prix du marché. Par exemple, une position longue sur l'EUR/USD signifie que vous achetez de l'euro contre du dollar américain pour gagner de l'argent lorsque le prix de l'EUR augmente par rapport à l'USD et que vous le perdez lorsque le prix de l'EUR baisse par rapport à l'USD. Bien entendu, la position courte est l'opposé de la position longue.

Trading haussier, baissier – Contrairement à de nombreuses formes classiques d’investissement (par exemple, achat d’actions en bourse), un investissement impliquant des CFD sur devises permet aux investisseurs de spéculer sur la hausse ou la baisse du prix d’une paire de devises donnée. Si vous anticipez une augmentation du prix d'un actif donné, cela signifie que vous ouvrez une position longue et si vous anticipez la baisse du prix d'un actif donné - vous ouvrez une position courte.

Forte volatilité – la spéculation est basée sur un principe très simple : l’objectif est d’acheter (ou de vendre) quelque chose à un bon prix, puis de le vendre (ou de le racheter) à un meilleur prix. C’est la raison pour laquelle les spéculateurs considèrent la volatilité comme un facteur très important de l’attractivité d’un marché donné, et le marché des changes est l’un des marchés les plus volatils au monde.

Nombreuses devises à trader - le Forex offre un grand nombre d’options en matière de devises.

Opérations de couverture possible - le Forex rend possible le hedging afin de réduire les risques liés à la volatilité.

Avancement technologique des plateformes de trading forex – la grande popularité de la spéculation sur le marché des changes a donné lieu à un grand nombre de courtiers offrant ce type de service, tandis que la concurrence croissante a rendu ce segment du marché des investissements très avancé sur le plan technologique. En ayant accès à une plateforme de Fx trading forex fiable, vous disposez de tous les outils dont vous avez besoin pour investir efficacement (pas uniquement sur les devises). – cotations de devises en ligne, outils d'analyse technique, calendrier des actualités de marché et des événements économiques. Vous pouvez en apprendre plus sur la plateforme de trading innovante et intuitive proposée par XTB, xStation 5, ici. Veuillez noter que la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4) n'est plus disponible lors de la création d'un compte ou sous-compte de trading avec XTB.

Opportunités de formation offertes avec le compte démo de trading forex – la plupart des courtiers Forex proposent des comptes de démonstration pour que les clients puissent faire leurs premiers pas en tant qu'investisseur dans un environnement virtuel sans risque de perdre leurs fonds. Ouvrir un compte démo ne prend que quelques secondes, n'entraîne aucun engagement financier ni obligation de créer un compte réel à l'avenir. C’est une bonne solution pour profiter d’une formation accélérée et pour tester les différentes fonctionnalités.

Vous pouvez en apprendre plus sur les CFD en cliquant ici.

Sessions de trading sur le marché du Forex

Le marché des changes est ouvert 24h/24, du lundi au vendredi. Chaque jour de bourse comprend trois sessions :

Session à Tokyo - session asiatique

Session à Londres - session européenne

Session à New York - session américaine

Cette division est due au fait que Tokyo, Londres et New York sont les trois plus grands centres financiers du monde et abritent le plus grand nombre d'institutions financières importantes et influentes.

Lorsque vous investissez sur le marché binaire du Forex, vous devez vous rappeler que les paires de devises individuelles peuvent réagir différemment en fonction des différentes sessions de trading. La paire de devises AUD/USD sera beaucoup plus active pendant la session asiatique que pendant la session de Londres, tandis que la paire de devises EUR/PLN sera cotée à des niveaux de volatilité inférieurs à la session de Tokyo par rapport à la séance européenne.

Les transactions sur le marché Forex commencent le dimanche à 23h00 heure française et se terminent le vendredi à 22h00 heure française.

Concepts clés pour le trading forex

Le marché du Forex est un marché spécialisé et, pour comprendre son fonctionnement, vous devez obtenir des éclaircissements sur les concepts sous-jacents et les plus couramment utilisés, énumérés ci-dessous :

Prix d’achat et prix de vente – le prix vendeur est le prix auquel vous pouvez acheter une paire de devises donnée et le prix acheteur est le prix auquel vous pouvez le vendre.

Spread – la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Plus l'écart est faible, plus le coût d'ouverture d'une position est faible. Veuillez noter que le spread n'est pas une valeur fixe, et il peut atteindre des niveaux nettement plus élevés en période de volatilité extrêmement élevée ou de liquidité extrêmement faible sur un marché donné. Par exemple, le spread sur l’EUR/USD lors de la séance européenne sera bien inférieur à celui lors de la session asiatique. Cela signifie que le trading durant la séance à Londres sera moins cher.

Pips (pip) – en trading Forex, la plupart des principales monnaies sont exprimées en décimales, le plus petit changement - équivalent à 0,0001 - est appelé un pip. Une des exceptions est la paire USD/JPY, qui est indiquée à deux décimales (dans ce cas, pip vaut 0,01). Si le prix de l'EURUSD est de 1,1100 et augmente d'un pip, cela signifie que le prix est de 1,1101 (1,1100 + 0,0001). La valeur du pip dépend du volume de l’ordre - pour plus d’informations sur la définition d’un pip.

Lot – terme utilisé pour décrire la taille d'une position de trading sur le marché du Forex. Un lot standard comprend 100 000 unités de la devise de base (la première répertoriée dans une paire). Chez XTB, la valeur minimale de transaction disponible pour les CFD en devises correspond à 0,01 de la valeur du lot, tandis que la valeur nominale pour les ordres de ce volume est de 1 000 unités (pour 1 000 EUR / USD).

Effet de levier – est un mécanisme de marché dérivé qui permet aux investisseurs de faire du trading forex avec seulement un pourcentage de la valeur nominale. Par exemple, un investissement sur CFD de 100 000 EUR en EUR/USD nécessite un dépôt de 3 333 EUR. En 2018, une nouvelle directive sur la négociation sur CFD a été introduite en Europe fixant un effet de levier maximal disponible pour les CFD. Pour les principales paires de devises, l’effet de levier est de 1:30 (les principales paires de devises sont celles composées de deux des devises suivantes: USD, EUR, JPY, GBP, CAD et CHF). Pour les autres paires de devises, l’effet de levier est de 1:20. Ceci ne s'applique pas aux clients classés comme professionnels.

Marge – un dépôt est requis pour les investissements impliquant un effet de levier. Le montant de ce dépôt dépend du volume d'investissement et du niveau de levier proposé. Pour un effet de levier de 1:30, la marge est de 3,33% de la valeur nominale de l’investissement, contre 5% pour un effet de levier de 1:20.

Swap / point de swap fait partie intégrante du trading Forex. La valeur des points de swap est affectée par un certain nombre de facteurs complexes, le plus important étant la différence de taux d’intérêt entre les devises de transaction d’une paire donnée. Le plus souvent, les points de swap prennent une valeur négative (c.-à-d. sont classés en tant que coûts), mais - contrairement au spread, par exemple, le point de swap n'est pas facturé à l'ouverture de la position mais est ajouté à la valeur de la position ouverte tous les jours à minuit afin de garder la position le jour suivant. Il est important de noter que la valeur d'échange varie selon que la position est longue ou courte. Pour les CFD sur devises, ces deux valeurs sont généralement négatives, à quelques exceptions près. Vous êtes le plus susceptible de rencontrer des swaps de devises positifs si la disparité de taux d’intérêt de la paire de devises est significative (EUR / TRY ou USD / ZAR en sont de bons exemples). La méthode d’investissement impliquant l’utilisation de points d’échange positifs est appelée « Carry Trade».

Stop (SL) et Limite (TP) – “ ordres dits de protection ” disponibles sur la plupart des plateformes de trading forex, utilisés pour déterminer le niveau de profit (TP) et le niveau de perte maximale (SL) pour les ordres individuels.

Pour faire du Fx trading Forex, la première étape consiste à sélectionner un courrier en ligne régulé, à la réputation incontestable, comme XTB. Si vous êtes débutant, il est vivement recommandé de commencer à trader sur un compte DEMO. Vous pourrez ensuite passer vos traders sur un compte en temps réel.

Il est, par ailleurs, primordial de rédiger un plan de trading. Celui-ci contient vos objectifs, la ou les paires de devises à trader, les stratégies à mettre en place, votre horizon temps, etc. Il peut se présenter sous n’importe quel format et accompagne chaque trader dans la gestion de ses positions. Appliquez ce guide à la lettre. Faites systématiquement le bilan de vos positions. L’objectif est d’acquérir de l’expérience et d’améliorer votre stratégie.

D’autres éléments sont à prendre en compte pour bien commencer le trading Forex :

Limitez vos pertes en utilisant des stop-loss

Concentrez vos efforts sur la gestion des risques

Prenez le temps de suivre l’actualité économique et financière

Soyez concentré et contrôlez vos émotions.

Les deux méthodes les plus populaires d'analyse des paires de devises Forex sont l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Voici notre guide.

Analyse technique – se concentre sur l’étude des mouvements de prix et des graphiques. Elle repose sur trois principes :

Le prix du marché tient compte de toutes les informations – les facteurs fondamentaux pouvant influer sur le prix ne sont pas pris en compte partant du postulat que ces facteurs ont déjà été intégrés dans le prix du marché donné.

Les prix évoluent selon les tendances – ce qui signifie qu’il est plus probable de constater qu’une tendance en cours se poursuit plutôt qu’une évolution en sens inverse.

L'histoire se répète – il est supposé que les mouvements de prix futurs puissent être déterminés sur la base du comportement des prix passés afin de permettre des prévisions plus précises.

Analyse fondamentale – contrairement à l'analyse technique, l'analyse fondamentale ne se fonde pas uniquement sur l'évolution des prix, mais prend en compte toutes les données macroéconomiques disponibles pour estimer la valeur réelle du marché. Le trader en trading Forex surveille de près les politiques monétaires des différentes banques centrales, c'est-à-dire leurs prévisions et annonces sur les taux d'intérêt, les interventions et les « opérations d'open market » (en anglais : Open Market Operations).

Types de graphiques en Trading Forex

Les graphiques, peu importe leur format, sont très importants pour investir sur les marchés financiers, en particulier pour les traders qui utilisent l'analyse technique pour anticiper l’évolution des cours. Les types de graphiques peuvent être présentés sur plusieurs intervalles de temps, d'une minute à un mois. Les plus populaires sont :

Graphique linéaire – la forme la plus simple de représentation visuelle des prix. Ces graphiques sont créés à partir de lignes tracées entre un prix de clôture et le prix de clôture suivant.

Diagramme à barres (OHLC) – Les graphiques à barres, en plus de donner une représentation visuelle des prix à la clôture, illustrent les tendances des prix d'ouverture et les prix les plus bas et les plus hauts pour une période donnée. En fonction de l'intervalle, une barre représente la plage dans laquelle le prix a évolué à un moment donné.

Graphiques en chandeliers – Les graphiques en chandeliers ressemblent beaucoup aux graphiques à barres et contiennent les mêmes informations sur les prix. En trading Forex, ils sont plus populaires que les graphiques à barres en raison d'une transparence accrue.

Les graphiques moins couramment utilisés sont : les graphiques de dispersion et de symboles, Renko, Heiken-ashi, Kagi.

Chacun de ces graphiques peut être utilisé avec des intervalles de temps, d'une minute (M1) à un mois (MN).

Types d'investissement sur le marché des changes

La littérature spécialisée classe généralement les investissements en fonction du type de marché (instruments) ou par horizon de temps (investissements à court et à long terme). Le marché des changes, en raison de sa complexité et de sa capacité à générer d'importantes opportunités d'investissement, a évolué en proposant différents types d'investissements. En matière de stratégie, plusieurs options sont envisageables :

Le day trading, comme son nom l'indique, est un type de trading Forex dans lequel la position n'est détenue que pour un jour. Les day traders essaient d’éviter d’avoir des points de swap négatifs et ainsi ne pas garder leurs positions au lendemain, c’est-à-dire lorsque le marché est le moins liquide et le moins prévisible. Par conséquent, les day traders ferment toutes les positions ouvertes avant le début d’une nouvelle séance. En raison de la brièveté des délais d’investissement, les day traders s’appuient principalement sur des analyses techniques et des graphiques à faible unité de temps.

Le scalping est un type de day trading. Avec le scalping, la position est également ouverte et fermée dans la journée, mais il s’agit généralement de transactions très brèves (d’une durée allant de quelques secondes à quelques minutes au plus) avec des ordres de Stop (SL) et de Limite (TP) proches qui entraînent généralement un bénéfice ou une perte de quelques dizaines ou plusieurs dizaines de pips. Le scalping est caractérisé par des intervalles très faibles, M1 et M5.

Le trading de position signifie un investissement à long terme. Les traders en trading Forex s'appuient principalement sur une analyse fondamentale en raison de leur horizon d'investissement à long terme. Si le trader utilise une analyse technique, elle implique généralement des unités de temps exprimées en jour (D1), semaine (W1) ou mois (MN).

Le swing trading exige des traders qu'ils identifient correctement le point d'entrée de la position afin de pouvoir tirer le meilleur parti des mouvements de prix importants. En règle générale, les traders swing conservent une position ouverte plus d'une journée, voire plusieurs semaines. En ce qui concerne les délais d’investissement, le swing trading se situe quelque part entre le day trading et le trading de position.

Le trading d'informations est un type de trading Forex qui s'appuie sur les nouvelles de marché pour utiliser son impact sur les paires de devises individuelles. À mesure que les données macroéconomiques sont publiées, les marchés individuels connaissent une diminution de la liquidité et une volatilité accrue. Compte tenu de ces conditions de marché extrêmes, le temps de réaction et de réponse sont très importants. C'est pourquoi la plupart des traders qui utilisent ce style d'investissement s'appuient sur des outils d'automatisation des transactions et des stratégies automatisées.

Le Carry Trading est une opération à long terme dans laquelle l'investisseur utilise des points de swap positifs. Le facteur le plus important dans la sélection des instruments pour ce type d’investissement est une différence significative entre les taux d’intérêt en devises de la paire de devises. Par conséquent, les paires de devises les plus populaires parmi les “carry traders” sont EUR / TRY ou USD / ZAR.

La plupart des traders en trading Forex utilisent des analyses techniques pour analyser les tendances des prix.

Qu'est-ce qu'un courtier Forex ?

Un courtier Forex est une institution financière qui permet aux traders d’effectuer des transactions sur les marchés financiers. Le nom de « courtier forex » peut être trompeur, car la plupart des courtiers proposent actuellement une gamme plus étendue d'instruments allant au-delà du marché des devises. L’offre de courtiers sur devises inclut souvent des contrats sur d’autres types de marchés, par exemple les CFD sur indices boursiers, matières premières, actions ou crypto-monnaies. Certains courtiers en trading Forex offrent un accès à des services autres que le trading sur CFD via leur plateforme de trading. Par exemple, XTB offre à ses clients la possibilité d’acheter des actions au comptant et des ETF.

Plateforme de trading Forex

Le succès sur le marché des changes dépend d’un certain nombre de facteurs. L’un des facteurs de succès les plus importants (en plus des connaissances et des compétences du trader) est la qualité de son environnement de travail, c’est-à-dire la plateforme de trading. La plateforme de Fx trading Forex est également appelée plateforme de négociation ou plateforme d'investissement. Une plateforme de trading est définie comme un logiciel pour un ordinateur ou un appareil mobile grâce auquel l'investisseur effectue des transactions d'achat et de vente sur les marchés financiers via Internet. Il n’est plus nécessaire de devoir installer un programme sur son ordinateur, les plateformes de trading sont directement disponibles sur le site internet du courtier. Malgré leurs différences, toutes les plateformes fournissent des cours en temps réel, des graphiques en ligne et une gamme d'outils d'analyse technique. Plus d’informations sur la plateforme de trading exclusive de XTB, xStation, sont disponibles ici.

Compte démo trading Forex

Pour un trader, la démo est comme un simulateur de vol pour un pilote d'avion. C'est un outil conçu pour simuler le plus fidèlement possible les conditions réelles du marché. En termes simples, la démo est un espace sur lequel les investisseurs négocient sur le marché des changes en utilisant de l’argent virtuel (attention de ne pas confondre argent virtuel et crypto-monnaie). Étant donné que l'environnement de démonstration est très similaire aux conditions réelles du marché, le trader peut tester sa stratégie d'investissement sans courir le risque de perdre de l'argent, ou tout simplement apprendre à utiliser la plateforme de trading.

Chez XTB, le compte de démonstration est gratuit et contient les mêmes instruments que le compte réel. Toutefois, contrairement au compte réel, il n’est plus accessible au-delà de 14 jours et l’investisseur ne peut plus effectuer de transactions via ce compte de démo. Le montant disponible pour l’investisseur sur le compte de démonstration nouvellement ouvert est généralement de 20 000 EUR, mais votre référent peut définir tout montant demandé par le client. Chez XTB, l’investisseur crée un compte de démonstration en remplissant le formulaire en ligne. Votre compte est créé presque instantanément - il suffit de cliquer ici et d'entrer votre adresse mail, votre nom et votre numéro de téléphone, puis de sélectionner l'une des deux plateformes de transaction.

Le compte de démonstration de XTB permet aux utilisateurs d’accéder à la plupart des outils de trading Fx disponibles pour les utilisateurs de comptes réels, tels que le calendrier économique ou les outils d’analyse technique. Toutefois, pour obtenir un accès illimité aux informations et analyses de marchés ou à des outils plus avancés, tels que le scanner ETF, vous devez ouvrir un compte réel.