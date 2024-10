Investissements dans le domaine du changement climatique : Maximiser l'impact

Temps de lecture: 21 minute(s)

Le monde va de l'avant et un développement économique important continue de générer des niveaux significatifs d'émissions de carbone. Le climat de la Terre change et la restauration d'un environnement durable aidera l'humanité à atteindre une croissance à long terme sans perturber l'écosystème de la planète et les risques qui sont à l'origine de ses dommages. Une tendance très importante, celle de “ l'économie verte", a vu le jour en réponse à la rapidité du changement climatique. Toutefois, elle ne peut se concrétiser sans un investissement de plusieurs milliards de dollars de la part du secteur privé. Le changement climatique crée de puissantes opportunités pour les entreprises qui créeront des modèles économiques performants basés sur la nouvelle tendance verte. Les investisseurs qui choisissent d'investir dans ce changement peuvent s'attendre à des rendements à long terme et à un impact positif sur la planète Terre. Bien sûr, cela ne peut se faire sans les risques qui accompagnent toujours les investissements. Comment gagner de l'argent et, surtout, comment comprendre la tendance à investir dans le changement climatique ? Des voitures électriques aux investissements dans les mines d'uranium en passant par les investissements dans l'eau. Examinez comment les énergies renouvelables, le transport durable et les technologies de réduction du carbone peuvent aligner vos investissements sur la durabilité environnementale et la croissance potentielle. Lisez cet article pour savoir comment tirer parti des investissements dans le domaine du changement climatique et comment en tirer parti.

Efforts mondiaux de réduction à zéro

L'urgence de la lutte contre le changement climatique a stimulé l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'économie des États-Unis, tout comme celle de l'Union européenne, s'est fixé pour objectif de parvenir à une économie à 0 % d'émissions de CO2 d'ici à 2050. Il est probable que cela crée d'énormes opportunités d'investissement pour les entreprises privées. Alors que le monde s'efforce de passer à une économie à faibles émissions de carbone, les entreprises se mobilisent et adoptent des technologies respectueuses de l'environnement afin de réduire leur empreinte carbone et d'atténuer le changement climatique.

Cette évolution contribue non seulement à la lutte contre le réchauffement de la planète, mais elle offre également une myriade d'opportunités d'investissement. Les entreprises qui se concentrent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont à la tête de ce mouvement. Les progrès réalisés dans le domaine de la capture du carbone et de la transmission d'énergie propre ont fait de ce secteur un élément essentiel des stratégies d'atténuation du changement climatique. Ces entreprises ont non seulement un impact tangible sur la crise climatique, mais elles ouvrent également une nouvelle ère d'investissement dans le domaine du climat.

Transport d'énergie et secteurs de niche

Les technologies de réduction des gaz à effet de serre et les progrès en matière de transmission d'énergie propre offrent des opportunités d'investissement lucratives et contribuent de manière significative à la lutte contre le changement climatique.

Les énergies renouvelables et le marché des véhicules électriques connaissent une croissance rapide, et les entreprises de ces secteurs présentent des opportunités d'investissement prometteuses grâce aux innovations technologiques et à l'expansion internationale.

Les VE, mais aussi des secteurs de niche tels que l'extraction d'uranium ou l'investissement dans les infrastructures d'approvisionnement en eau, peuvent être essentiels pour l'ensemble de l'économie mondiale.

Pour investir efficacement dans la lutte contre le changement climatique, il faut savoir naviguer entre les risques et les bénéfices, tirer parti de la recherche en matière d'investissement et comprendre la dynamique du marché mondial, tout en prêtant attention aux stratégies à long terme et à l'optimisation durable des portefeuilles. Dans la lutte contre le changement climatique, les technologies de capture du carbone ont changé la donne. En extrayant le dioxyde de carbone de l'atmosphère, ces technologies offrent une solution prometteuse pour réduire à la fois les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de carbone.

Des entreprises telles que Climeworks et Carbon Engineering sont à la pointe de l'innovation et disposent d'installations en Europe et aux États-Unis respectivement. Le domaine est diversifié, avec des entreprises telles que CO2 Solutions de SAIPEM et LanzaTech qui font progresser la capture du carbone avec des approches uniques, telles que la technologie basée sur les enzymes et la conversion des gaz résiduels en produits utiles. Ces technologies révolutionnaires soulignent le potentiel du piégeage du carbone en tant qu'outil de notre arsenal contre le changement climatique et en tant que voie lucrative pour l'investissement dans le domaine du climat.

Les leaders du transport d'énergie propre

Alors que le monde s'oriente vers les énergies renouvelables, la nécessité d'un transport d'énergie efficace et durable s'intensifie. Des entreprises du monde entier sont à l'origine de ce changement, en développant des solutions qui contribuent à une économie à faible émission de carbone. Neoenergia au Brésil, par exemple, met l'accent sur des solutions durables dans ses activités de production, de transport et de distribution d'énergie.

Des entreprises européennes comme E.ON se concentrent respectivement sur la distribution intelligente de l'électricité et sur la construction de réseaux électriques robustes. Ces leaders du transport d'énergie propre jouent non seulement un rôle central dans la transition énergétique, mais présentent également des opportunités d'investissement intéressantes dans le secteur des énergies renouvelables.

Transition énergétique et véhicules électriques

La transition énergétique - le passage mondial des combustibles fossiles aux énergies renouvelables - offre une myriade d'opportunités d'investissement dans les solutions énergétiques. Cette transition englobe divers secteurs tels que :

Énergies renouvelables

Stockage de l'énergie

Hydrogène

Capture du carbone

Transport électrifié

Les investissements dans la transition énergétique vont au-delà du déploiement de technologies propres et englobent la chaîne d'approvisionnement en énergie propre et l'émission de titres de créance liés à la transition énergétique. Pour les investisseurs qui souhaitent tirer parti de la transition énergétique, il est essentiel de comprendre ces divers secteurs et leur potentiel de croissance. Les entreprises qui participent à la transition énergétique sont présentes à tous les stades. Par exemple, Albemarle est le plus grand fournisseur mondial de lithium pour les véhicules électriques, et cette société pourrait donc bénéficier de la croissance à long terme du marché des véhicules électriques. Il existe de nombreux exemples de ce type.

Les véhicules électriques sont un élément très important des investissements dans le domaine du changement climatique. En 2023, les clients américains seront plus nombreux que jamais à opter pour les véhicules électriques. Au cours du deuxième trimestre 2023, les consommateurs américains ont acheté 300 000 nouveaux véhicules électriques. En outre, l'autonomie des batteries s'est récemment améliorée, le nombre de VE ayant une autonomie d'au moins 300 miles étant passé de 13 à 51 en 2023, selon les données du ministère américain de l'énergie. Les investisseurs peuvent envisager d'investir dans des entreprises telles que Tesla, Albemarle, Nio ou Xpeng.

Note : Les données comprennent les ventes de BEV et de PHEV à partir de 2022 et les projections de ventes pour 2023-2050. L'expression "pas de changement" représente les ventes sans nouvelles lois ou réglementations et avec un prix du pétrole de 101 dollars le baril d'ici à 2050, en dollars de 2022. Le prix bas du pétrole suppose que le prix du pétrole est de 51 dollars le baril. Le prix élevé du pétrole suppose que le prix du pétrole est de 190 $/b.

Source: US EIA, CNN

L'essor des véhicules électriques (VE) marque un tournant décisif dans le secteur des transports en faveur de la durabilité. Avec des ventes mondiales de véhicules électriques qui dépasseront la barre des 10 millions d'unités en 2022, le marché des VE s'est avéré être un segment en pleine croissance.

Ce marché en plein essor offre une myriade d'opportunités d'investissement. Les leaders du secteur, tels que Tesla, BYD et Tesla, sont à l'avant-garde de cette révolution, luttant activement contre le changement climatique grâce à des moyens de transport durables.

La transition vers les véhicules électriques représente non seulement une opportunité pour les investisseurs, mais joue également un rôle essentiel dans l'effort mondial d'atténuation du changement climatique.

Principaux fabricants de véhicule électrique

Le marché des véhicules électriques est dominé par plusieurs acteurs clés qui stimulent la croissance et l'innovation du secteur. BYD s'est imposé comme le plus grand constructeur de voitures électriques, dépassant Tesla avec 1,9 million de voitures électriques rechargeables vendues dans le monde en 2022.

Les principaux fabricants ne se concentrent pas uniquement sur la production de VE, mais innovent également pour un avenir plus durable. Par exemple, NIO est à l'avant-garde de la technologie d'échange de batteries, une innovation qui améliore la facilité d'utilisation et l'adoption des véhicules électriques. Toyota Motors joue également un rôle important en tant que producteur de véhicules électriques hybrides ;

Comme ces entreprises favorisent l'adoption des VE, elles offrent des opportunités d'investissement intéressantes dans le segment du transport durable. Les investisseurs peuvent également considérer les producteurs européens de VE tels que Volkswagen (VOW1.DE) et Porsche (P911.DE).

Stockage sur batterie

L'adoption des véhicules électriques s'accélère, tout comme le besoin de solutions efficaces de stockage des batteries. Des entreprises comme QuantumScape se concentrent sur le développement de batteries lithium-métal à l'état solide, une approche innovante qui devrait transformer le secteur des véhicules électriques.

D'autres acteurs clés, tels que BYD et LG Chem, sont reconnus pour la fiabilité de leurs systèmes de stockage d'énergie, qui répondent à divers besoins en la matière.

Ces progrès dans la technologie du stockage des batteries ne renforcent pas seulement l'importance des véhicules électriques, mais contribuent également à la construction d'un écosystème énergétique durable, offrant des perspectives prometteuses pour l'investissement dans le domaine du climat.

Important : Comme tout secteur discrétionnaire, la demande de véhicules électriques est cyclique. Elle dépendra des conditions économiques (risque de récession) et même des prix mondiaux de l'essence. La tendance à la croissance à long terme ne garantit pas que les prix des actions du secteur augmenteront constamment, sans aucun ralentissement. Il s'agit d'un processus naturel, économique et d'investissement, mais les investisseurs dotés d'un solide état d'esprit et d'une bonne recherche peuvent profiter des ralentissements pour relancer leurs investissements à des prix plus bas (ce qui comporte des risques d'inversion de tendance).

Investissements dans le domaine du changement climatique

Le secteur des énergies renouvelables a connu une croissance considérable ces dernières années, offrant une pléthore d'opportunités d'investissement prometteuses. Des entreprises comme NextEra Energy, Brookfield Renewable et Clearway Energy se sont assurées une forte présence dans le secteur des énergies renouvelables avec d'importants actifs éoliens et solaires.

En outre, des entreprises diversifiées telles que Vestas, Orsted ou Siemens Energy ont pris part au mouvement en faveur des énergies renouvelables, en contribuant à leurs activités dans le domaine des turbines éoliennes. L'importance croissante des actions dans le secteur des énergies renouvelables offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier de la transition vers une économie à faible émission de carbone et de participer à la lutte mondiale contre le changement climatique.

Les pionniers de l'énergie éolienne

L'énergie éolienne, autre pilier du secteur des énergies renouvelables, a connu une croissance substantielle à l'échelle mondiale. Des entreprises comme NextEra Energy Resources, Orsted et Vestas Wind Systems ont été à l'origine de cette révolution, exploitant d'importantes capacités de production d'énergie éolienne dans le monde entier. Le changement climatique est un défi mondial qui appelle une solution mondiale. En tant que tel, le paysage de l'investissement climatique est façonné par une multitude d'acteurs, notamment :

Gouvernements et décideurs politiques

Les entreprises

Investisseurs individuels

Fonds souverains

Les fonds souverains, par exemple, reconnaissent de plus en plus l'importance de s'aligner sur leur mandat financier pour lutter contre le changement climatique. Cependant, la voie de l'investissement climatique n'est pas toujours simple. Les investisseurs qui souhaitent contribuer aux solutions climatiques rencontrent des obstacles considérables, en particulier dans des régions telles que l'Amérique du Sud, où les limitations financières et les niveaux élevés d'endettement entravent les initiatives gouvernementales en matière de climat.

Pour relever ces défis, il faut adopter des approches stratégiques en matière d'investissement, étayées par des recherches approfondies et une compréhension de la dynamique mondiale des investissements dans le domaine du changement climatique. La production d'énergie non seulement éolienne, mais aussi solaire, a connu un essor important ces dernières années, avec plusieurs entreprises à la pointe du progrès. Parmi les principaux fabricants de systèmes de production d'énergie solaire, dont les activités s'étendent à l'échelle mondiale, on peut citer des entreprises telles que First Solar.

Avantages et inconvénients de l'investissement climatique

Investir dans le changement climatique présente des avantages et des inconvénients, et les investisseurs doivent tenir compte des risques. Nous avons mentionné ci-dessous les principaux avantages et inconvénients de l'investissement dans les entreprises vertes.

Avantages

Investir dans des entreprises actives dans le domaine du changement climatique a un impact positif sur l'environnement

La croissance écologique et durable de l'économie mondiale peut apporter aux investisseurs à la fois des avantages et de la satisfaction.

Les entreprises vertes bénéficient du soutien des secteurs privé et public, ainsi que de l'approbation des responsables politiques.

Le secteur du changement climatique peut compter sur des investissements privés et nationaux.

Les secteurs tels que celui des véhicules électriques s'inscrivent dans une tendance à long terme, ce qui peut être bénéfique pour les détenteurs d'actions.

Inconvénients

Le secteur peut être très dépendant de la politique des taux d'intérêt

Les commandes publiques peuvent ne pas être viables en raison de l'augmentation de la dette publique dans les grandes économies.

Les actions des entreprises qui n'ont pas de flux de trésorerie positif peuvent être touchées par les récessions.

Le cycle de la demande est très cyclique

Nombreux risques de compétitivité et de rupture technologique

Important : Les entreprises ont besoin d'investissements pour se développer et mettre en œuvre leurs stratégies à plus grande échelle. Bien sûr, toute entreprise publique ne gagne de l'argent sur le marché boursier qu'une seule fois (lors de l'introduction en bourse ou de l'émission de nouvelles actions, pour lever des capitaux). Mais une capitalisation boursière plus importante accroît leurs capacités, ainsi que leur réputation et leur notoriété, ce qui peut être crucial pour poursuivre leur expansion.

Investissement à impact

Comme tout autre investissement, l'investissement dans le changement climatique comporte divers risques, et l'investissement en actions est très risqué. Cependant, dans ce type d'investissement, votre argent peut avoir un impact positif significatif sur l'environnement. La transition énergétique coûte des milliards de dollars et ce sont des coûts que l'humanité doit assumer pour parvenir à des économies durables. Il est pratiquement impossible d'y parvenir sans les investissements du secteur privé.

En investissant dans des entreprises qui donnent la priorité à l'investissement durable et à la protection de l'environnement, les investisseurs peuvent contribuer à stimuler l'innovation vers des technologies et des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Cela peut conduire à une réduction des émissions de carbone, à un air et une eau plus propres, et à une planète plus saine pour les générations futures.

Investir dans ces initiatives présente également des avantages financiers. Les entreprises qui donnent la priorité à la durabilité ont tendance à mieux résister aux perturbations du marché causées par les réglementations sur le changement climatique ou par la pression publique en faveur d'une action environnementale. En outre, elles sont souvent en mesure d'attirer des consommateurs socialement conscients qui préfèrent les produits fabriqués par des entreprises respectueuses de l'environnement.

Risque lié aux investissements climatiques

Comme tout investissement, les investissements dans le domaine du changement climatique comportent leur part de risques et de bénéfices. Les risques réglementaires et politiques sont des éléments clés à prendre en compte, car les changements dans les politiques gouvernementales peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité des actions dans le domaine du climat. Quels sont les cinq principaux risques spécifiques liés aux investissements dans le domaine du changement climatique ?

Risques liés aux taux d'intérêt et au coût de la dette

Certaines entreprises ne sont pas rentables et exercent leurs activités en se finançant par l'endettement. Une augmentation du coût des intérêts, associée à une économie plus faible, peut augmenter le risque de faillite et d'épuisement du modèle d'entreprise. Des taux d'intérêt plus élevés limitent également la capacité à lever des capitaux par l'émission d'obligations (dette), car elles peuvent ne pas rencontrer un niveau d'intérêt adéquat sur le marché. Ce risque est particulièrement vrai pour les entreprises qui ne sont pas encore rentables et qui ne génèrent pas de flux de trésorerie positif.

Depuis 2012, des sommes importantes ont été levées pour des fonds liés au changement environnemental et à l'ESG en général, mais cette période a été assez "facile" en raison des faibles taux d'intérêt dans les économies américaine et européenne. Après le "changement de cap" de la Réserve fédérale en 2022, les années à venir risquent d'être plus difficiles, en particulier pour les entreprises non rentables, et les investisseurs dans le domaine du changement climatique devraient être beaucoup plus prudents. Source : PitchBook, McKinsay Reports : PitchBook, McKinsay Reports

Données: https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/climate-investing-continuing-breakout-growth-through-uncertain-times

Risque lié aux concurrents

Certaines entreprises sont en concurrence sur de nombreux fronts commerciaux, tels que les marges ou les nouvelles technologies. En outre, les tendances liées aux sources d'énergie vertes et sans carbone génèrent une concurrence importante. À titre d'exemple, on peut citer les marques automobiles chinoises en concurrence avec Tesla, ou les constructeurs automobiles allemands. Chaque entreprise court le risque que son produit ou son modèle d'entreprise ne s'avère pas assez solide pour maintenir ou accroître sa part de marché.

Le risque des marchés publics

De nombreuses entreprises du secteur de l'énergie verte dépendent des marchés publics et des contrats signés avec des groupes entiers de pays. Le risque de suspension ou de rupture d'un tel contrat est toujours présent, ce qui peut entraîner des pertes considérables pour l'entreprise. Pour les actionnaires, cela peut être d'autant plus douloureux que le cours des actions ne tient généralement pas compte de ces événements positifs à l'avance. Par conséquent, la rupture d'un contrat peut entraîner une baisse dynamique des actions. Un bon exemple est le contrat de la société danoise Orsted avec les États-Unis, qui couvre les parcs éoliens "offshore" le long de la côte est des États-Unis.

Risques de récession

La récession fait peser un risque important sur de nombreux secteurs, y compris sur la tendance à l'investissement dans le domaine du changement climatique. Lorsque la prospérité "s'évapore" et que la croissance économique ralentit, de nombreuses entreprises et de nombreux pays se retirent des investissements "non rentables", ce qui se répercute sur les carnets de commande des entreprises du secteur des "énergies vertes". Les investisseurs considèrent alors de nombreux projets et plans avec plus de scepticisme et d'aversion au risque, ce qui se traduit par des baisses cycliques du prix des actions.

Risque lié au modèle d'entreprise

Bien sûr, le changement climatique est en cours et il est étayé par des preuves scientifiques. D'un autre côté, cela ne signifie pas que toutes les entreprises qui déclarent leur présence dans cette tendance en tireront d'énormes bénéfices. Les investisseurs doivent observer très attentivement ce qu'une entreprise gagne et ce qu'elle a l'intention d'offrir. Pour ce faire, les actionnaires doivent suivre régulièrement les rapports trimestriels des entreprises qu'ils détiennent, ou opter pour des ETF mieux diversifiés qui suivent l'évolution du secteur des "investissements verts" au sens large.

Toutefois, ces risques s'accompagnent de récompenses substantielles. Les investissements dans des initiatives vertes, même s'ils ne génèrent pas de bénéfices à court terme, sont cruciaux pour la croissance à long terme. Pour les investisseurs qui souhaitent prendre des décisions éclairées en matière d'investissement climatique, il est essentiel de comprendre ces considérations de risque et de récompense.

Évaluation des performances futures

La compréhension des performances futures est un aspect essentiel de l'investissement climatique. Les investisseurs peuvent évaluer les performances futures potentielles des actions liées au changement climatique en analysant la croissance historique du chiffre d'affaires et des bénéfices, les ratios de rentabilité et les ratios d'évaluation. Bien entendu, il n'y a aucune garantie que les entreprises continueront à croître à l'avenir et que les actions réagiront en conséquence.

En outre, l'évaluation du paysage concurrentiel, telle que la part de marché et les barrières à l'entrée, ainsi que les antécédents d'une entreprise en matière d'innovations et de brevets, sont des indicateurs clés qui donnent un aperçu de ses performances futures. Les investisseurs peuvent ainsi prendre des décisions éclairées et tirer parti du potentiel du changement climatique.

Des marchés et des opportunités différents

Les investissements dans le domaine du changement climatique couvrent divers marchés, ce qui fait de la compréhension du marché un élément clé de l'investissement dans le domaine du climat. En fonction de leurs objectifs d'investissement et de leur tolérance au risque, les investisseurs peuvent opter pour des stratégies passives, comme le suivi d'un indice de valeurs climatiques, ou pour des investissements actifs impliquant la sélection et la gestion de valeurs individuelles.

Les outils de recherche et les plateformes financières qui fournissent des évaluations ESG et des tendances sectorielles permettent aux investisseurs de prendre des décisions éclairées sur les actions climatiques dans divers marchés. Cette compréhension des différents marchés est cruciale pour la diversification et pour naviguer dans les complexités de l'investissement climatique. Les stratégies à long terme jouent un rôle essentiel dans l'investissement climatique. Voici quelques éléments clés à prendre en compte dans le cadre d'un investissement à long terme dans le domaine du climat :

Se couvrir contre le risque climatique

Techniques d'optimisation de portefeuille spécifiquement adaptées

Prise en compte de l'arbitrage entre les rendements à court terme et la durabilité à long terme

Ces stratégies sont importantes pour les investisseurs qui cherchent à faire face au changement climatique et à son impact sur leurs portefeuilles. Plusieurs pays ont mis en place des stratégies à long terme pour lutter contre le changement climatique.

Actions et ETF sur le climat

Les investisseurs ont la possibilité de parier sur le changement climatique et sur des centaines d'entreprises "vertes" cotées en bourse, qui peuvent en bénéficier. Les investisseurs peuvent choisir des actions dans un large éventail de secteurs, de l'énergie éolienne à l'énergie nucléaire en passant par les investissements dans l'énergie solaire, l'eau ou l'hydrogène. Outre les sociétés cotées, la plateforme de XTB comprend également des ETF clés et des actions de fonds verts et durables, connus pour leurs investissements ESG.

Énergie éolienne : Vestas (VWK.DK), Orsted (ORSTED.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Énergie solaire : First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Nordex (NDX1.DE), Solaredge (SEDG.US)

Nucléaire : Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Véhicules électriques : Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Toyota Motor (TM..US), Xpeng (XPEV.US), Quantumscape (QS.US)

Hydro : Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US), Siemens Energy (ENR.DE), Veolia (VIE.FR)

L'eau : American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Services publics d'électricité : Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Fonds d'investissement ESG : Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

Les ETF (Exchange-Traded Funds) peuvent détenir en portefeuille des dizaines, voire une centaine d'entreprises d'un secteur sélectionné. Leur prix est le résultat d'une moyenne pondérée de toutes les actions des sociétés qu'ils suivent. Les ETF permettent de construire un portefeuille diversifié et peuvent potentiellement réduire le risque d'investissement. Ils constituent également un choix d'investissement courant pour les investisseurs passifs.

ETFs : Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ. US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK), Lyxor MSCI China ESG Leaders (LHKG.DE), iShares Global Water (IH20.UK)

Le changement climatique a indéniablement transformé le paysage de l'investissement, offrant une pléthore d'opportunités aux investisseurs désireux de contribuer à un avenir plus vert. Qu'il s'agisse d'exploiter la puissance de la réduction des gaz à effet de serre ou de naviguer dans le paysage de la transition énergétique, l'investissement climatique offre un mélange unique de rendement financier et d'impact sur l'environnement.

Alors que le monde continue d'être aux prises avec la crise climatique, la nécessité d'investir dans le climat est plus urgente que jamais. En comprenant les différents secteurs, les risques, les récompenses et les stratégies à long terme, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées et jouer un rôle central dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

Au fil du temps, les investissements dans les actions les plus rentables et les plus performantes en matière de changement climatique ont donné aux investisseurs des rendements exceptionnels depuis 2020, les actions d'Uranium Energy Corp (UEC.US) ayant bondi de 700 % et le leader européen des produits chimiques et des technologies de gaz vert Linde ayant surpassé les performances du Nasdaq 100. Source : XTB Research : XTB Research

Disclaimer

Cette communication marketing est destinée à des fins d'information et d'éducation. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement ou d'une information qui recommande ou implique une stratégie d'investissement. Nous ne proposons aucune stratégie d'investissement et ne fournissons aucun conseil en matière d'investissement dans ce document.

Ce document ne tient pas compte de la situation financière personnelle du client, de ses besoins et de ses objectifs d'investissement. Il ne s'agit pas non plus d'une offre de vente ou de souscription. Il ne s'agit pas non plus d'une sollicitation d'achat, de publicité ou de promotion d'un instrument financier. Nous avons créé cette publication commerciale avec objectivité et diligence. Nous présentons les faits connus des auteurs au moment de la préparation du document. Nous n'incluons aucun élément d'évaluation.

Les informations et recherches basées sur des données ou résultats historiques et les projections ne sont pas des indicateurs fiables de l'avenir.

Nous ne sommes pas responsables de vos actes ou omissions, en particulier de vos décisions d'acheter ou de vendre des instruments financiers sur la base des informations contenues dans cette communication marketing. Nous ne pouvons pas non plus être tenus pour responsables des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation directe ou indirecte de ces informations

Investir est risqué. Investissez de manière responsable.