Investissements passifs et investissements actifs

L'investissement est souvent considéré soit comme une stratégie à long terme, comme l'approche de Warren Buffett, soit comme une spéculation active sur le marché à terme. Ces deux stratégies présentent des avantages, des inconvénients et des risques distincts. L'investissement passif est-il plus efficace que l'investissement actif ? Cette comparaison examine les deux stratégies afin de déterminer laquelle est la meilleure.

Principaux enseignements

L'investissement passif se concentre sur la croissance à long terme en imitant les indices de marché, en offrant des frais moins élevés et une approche non interventionniste. La vente de titres n'est pas typique d'un gestionnaire de patrimoine passif, même s'il investit dans des actions de croissance. L'investissement actif vise à surpasser le marché par la sélection de titres et le market timing sur le marché des contrats à terme. Les traders utilisent des indicateurs techniques et observent les données actuelles telles que l'instabilité macroéconomique et politique pour gagner sur Wall Street.

Historiquement, l'investissement passif a souvent surpassé l'investissement actif sur le long terme, mais l'investissement actif peut potentiellement offrir des rendements plus élevés à court terme ou dans des conditions de marché spécifiques. Il est considéré comme plus risqué ; une bonne performance globale peut être obtenue, mais elle n'est jamais garantie et nécessite du travail et des connaissances.

Il est considéré comme plus risqué ; une bonne performance globale peut être obtenue, mais elle n'est jamais garantie et nécessite du travail et des connaissances. Le choix entre l'investissement passif et l'investissement actif doit correspondre aux objectifs de l'investisseur, à sa tolérance au risque, à sa situation financière et à son horizon d'investissement. Il est possible de combiner les stratégies et les approches d'investissement en utilisant des plans d'investissement ainsi que des instruments CFD risqués, destinés aux traders actifs.

Il est possible de combiner les stratégies et les approches d'investissement en utilisant des plans d'investissement ainsi que des instruments CFD risqués, destinés aux traders actifs. Les investisseurs passifs peuvent utiliser des instruments tels que les ETF (et autres ETP), les obligations et éventuellement les actions. L'objectif des stratégies passives est généralement la sécurité financière par le biais de la gestion du patrimoine. Les ETF peuvent améliorer la planification financière sans les honoraires des conseillers financiers. Les investisseurs actifs peuvent utiliser les mêmes instruments et observer les cours des actions, mais aussi se tourner vers les cryptomonnaies, les matières premières, le forex et d'autres instruments à effet de levier. Les marchés financiers offrent de nombreuses opportunités aux investisseurs et aux gestionnaires de patrimoine.

Comparaison des rendements annuels et des rendements des obligations du Trésor américain

Rendement annuel moyen de l'or physique (ligne dorée), du S&P 500 (ligne bleue) et des obligations du Trésor américain à 10 ans (ligne noire). En général, pendant les récessions (couleur grise), les marchés boursiers et les rendements des obligations du Trésor sont sous pression et les performances de l'or sont supérieures à celles des actifs plus risqués. Parallèlement, lorsque l'économie a eu tendance à se normaliser, les actions et les rendements obligataires ont surpassé les gains annuels de l'or. Source : XTB Research, Bloomberg Research : XTB Research, Bloomberg Finance LP

Principes fondamentaux des stratégies passives et actives

En matière de stratégies d'investissement, vous êtes probablement confronté à une décision cruciale : devez-vous vous engager dans l'investissement actif et tenter de surpasser le marché, ou opter pour l'investissement passif et viser à égaler les rendements du marché ? L'investissement actif exige une approche tactique et pratique, tandis que l'investissement passif privilégie un style « prêt à l'emploi ». Il est essentiel de comprendre les avantages, les risques et les coûts de ces stratégies pour les aligner sur vos objectifs financiers. Qu'est-ce qui est le plus important pour prendre cette décision ? Il s'agit de cinq aspects fondamentaux.

1. Situation financière personnelle

Actif : Peut nécessiter un capital initial plus important en raison des frais de transaction et de gestion plus élevés. Convient aux investisseurs qui peuvent se permettre ces coûts et qui visent des gains plus élevés à court terme.

: Peut nécessiter un capital initial plus important en raison des frais de transaction et de gestion plus élevés. Convient aux investisseurs qui peuvent se permettre ces coûts et qui visent des gains plus élevés à court terme. Passif : Plus accessible aux investisseurs ayant des antécédents financiers variés en raison de son coût moins élevé. Convient à la constitution progressive d'un patrimoine avec un investissement initial moins important.

2. Tolérance au risque

Actif : Convient mieux à ceux qui ont une plus grande tolérance au risque. Les stratégies actives impliquent souvent des investissements plus spéculatifs et des tentatives de synchronisation avec le marché, ce qui peut entraîner une volatilité importante.

: Convient mieux à ceux qui ont une plus grande tolérance au risque. Les stratégies actives impliquent souvent des investissements plus spéculatifs et des tentatives de synchronisation avec le marché, ce qui peut entraîner une volatilité importante. Passif : idéale pour les investisseurs ayant une tolérance au risque plus faible. Les stratégies passives impliquent généralement des investissements à long terme dans des portefeuilles diversifiés qui reflètent l'ensemble du marché, ce qui entraîne une volatilité potentiellement plus faible.

3. Horizon d'investissement

Actif : Souvent axée sur les gains à court terme, cette stratégie exige des investisseurs qu'ils surveillent activement leurs placements et les conditions du marché, ce qui la rend plus adaptée à ceux qui ont un horizon d'investissement plus court.

: Souvent axée sur les gains à court terme, cette stratégie exige des investisseurs qu'ils surveillent activement leurs placements et les conditions du marché, ce qui la rend plus adaptée à ceux qui ont un horizon d'investissement plus court. Passif : Conçue pour le long terme, elle convient mieux aux investisseurs ayant un horizon d'investissement plus long, ce qui laisse le temps à la croissance composée des investissements de se matérialiser.

4. Connaissance du marché et participation

Actif : Ce type d'investissement exige une connaissance approfondie du marché et une implication continue pour prendre des décisions éclairées sur le moment d'acheter ou de vendre. Ce type de placement s'adresse aux personnes qui aiment faire des recherches et gérer activement leurs investissements.

: Ce type d'investissement exige une connaissance approfondie du marché et une implication continue pour prendre des décisions éclairées sur le moment d'acheter ou de vendre. Ce type de placement s'adresse aux personnes qui aiment faire des recherches et gérer activement leurs investissements. Passif : Elle nécessite moins de temps et de connaissances, ce qui la rend adaptée aux investisseurs qui préfèrent une approche de type « on la met en place et on l'oublie » ou qui ne souhaitent pas passer beaucoup de temps à surveiller les fluctuations du marché.

5. Objectifs financiers

Actif : Convient aux investisseurs ayant des objectifs financiers spécifiques qui nécessitent de battre le marché ou d'obtenir des rendements plus élevés dans un délai plus court.

: Convient aux investisseurs ayant des objectifs financiers spécifiques qui nécessitent de battre le marché ou d'obtenir des rendements plus élevés dans un délai plus court. Passif : idéal pour les investisseurs dont l'objectif principal est de se constituer un patrimoine au fil du temps ou d'épargner en vue d'objectifs à long terme, tels que la retraite, sans essayer de deviner les mouvements du marché.

Lorsqu'il s'agit de choisir entre l'investissement actif et l'investissement passif, il est essentiel de prendre en compte ces éléments fondamentaux en fonction de votre situation financière, de vos objectifs et de vos préférences. Il n'existe pas de solution unique, et certains investisseurs peuvent même trouver qu'une combinaison des deux stratégies répond le mieux à leurs besoins. La gestion active de l'argent peut être simple, mais elle ne peut pas être facile. Le marché financier est un jeu hautement compétitif.

Les dernières années boursières ont été très bonnes pour les investisseurs dans le S&P 500, Microsoft, Apple, Mc Donald's et Disney de 2008 / 2016 / 2020 au 25 octobre 2023. Source : XTB Research

Important : les stratégies d'achat et de vente peuvent fonctionner en période d'expansion économique, lorsque la valeur de l'actif augmente, mais les stratégies de suivi de tendance peuvent également comporter des risques importants. Les marchés sont difficiles à prévoir et à gérer. Historiquement, la direction des tendances était unilatérale (ce qui a popularisé les investissements passifs). Mais on ne peut tout simplement pas le garantir. Toute entreprise peut perdre des parts de marché lors d'un marché baissier. La gestion des risques reste cruciale.

Avantages et inconvénients

L'investissement actif s'adresse aux investisseurs passionnés, qui effectuent leurs propres recherches et acquièrent des connaissances importantes en lisant des ouvrages sur l'investissement et les évaluations. Ils pratiquent l'investissement en risquant leur propre argent. Cela demande beaucoup de temps, et même des efforts considérables ne peuvent garantir le succès financier et les plus-values.

En revanche, l'investissement à long terme par des méthodes d'investissement passif ne nécessite pas autant de temps. Il est généralement utilisé par les spéculateurs actifs et les investisseurs passifs. Les catégories d'actifs les plus populaires pour les investisseurs à long terme sont bien sûr les ETF (par exemple, l'indice américain S&P 500) et les obligations. Certains investisseurs, qui croient au potentiel commercial à long terme d'une société boursière donnée. Analysons les avantages et les inconvénients de chaque style d'investissement.

L'investissement passif

Avantages

Efficacité en termes de temps : La simplicité de la stratégie passive (par exemple à travers les plans d'investissement) permet également de gagner du temps ; l'investissement fait partie de la vie, ce n'est pas un travail à plein temps.

Coûts réduits : Frais minimes en raison des transactions moins fréquentes et de l'absence de nécessité d'une gestion active.

Efficacité fiscale : Moins de transactions signifie potentiellement moins d'impôts sur les plus-values.

Simplicité : Facile à comprendre et à gérer, convenant aussi bien aux professionnels qu'aux débutants.

Transparence : Les investissements reflètent des indices connus, ce qui vous permet de savoir ce que vous détenez.

Diversification : Une large exposition au marché réduit le risque d'une perte importante liée à un seul investissement.

Discipline : La stratégie permet d'éviter le « market timing » et de s'en tenir à un plan d'investissement à long terme.

Succès historique : Sur le long terme, les performances tendent à être supérieures à celles de la plupart des fonds gérés activement.

Inconvénients

Résultats moyens uniquement : Ne peut pas battre le marché, vise seulement à égaler la performance du marché et les résultats moyens (qui peuvent être plus que satisfaisants).

Flexibilité limitée : Ne peut pas s'adapter rapidement aux changements ou aux opportunités du marché à court terme.

Baisse des marchés : Pleinement exposé aux baisses du marché sans mesures actives pour atténuer les pertes.

Risque de concentration : certains fonds indiciels peuvent être fortement pondérés en faveur de certains secteurs ou actions.

Risque d'inflation : les fonds passifs peuvent ne pas réagir rapidement aux pressions inflationnistes.

Risque de dépendance excessive à l'égard de la capitalisation boursière : Peut conduire à une surexposition aux entreprises les plus importantes en termes de capitalisation boursière.

Volatilité : L'investissement passif est généralement beaucoup moins volatil, mais n'oubliez pas que le marché boursier est volatile et que même le Dow Jones a perdu plus de 22 % lors du krach de 1987.

Surexposition : L'investissement passif peut exposer les investisseurs aux biais des marchés financiers, ce qui conduit à une exposition trop importante à certains secteurs du marché tels que la technologie ou l'énergie.

L'investissement actif

Avantages

Possibilité de surpasser le marché : Vise à battre le marché par une sélection stratégique, un choix du moment et une prise de décision de qualité.

Flexibilité : Possibilité d'adapter rapidement les stratégies en fonction des conditions du marché.

Gestion du risque : Possibilité d'éviter les baisses ou les secteurs volatils grâce à une prise de décision active.

Personnalisation : Possibilité d'aligner les investissements sur les convictions personnelles, les valeurs ou les objectifs financiers spécifiques et la situation personnelle.

Opportunisme : Capacité à tirer parti des inefficacités à court terme du marché, par exemple des actions sous-évaluées.

Options de couverture : Possibilité d'utiliser diverses techniques pour se protéger contre les pertes.

Spécialisation : Se concentrer sur des secteurs ou des types d'investissements spécifiques pour obtenir des rendements potentiellement plus élevés.

Inconvénients

Coûts plus élevés : Les frais de gestion et de transaction peuvent réduire les rendements.

Performances irrégulières : De nombreux fonds actifs ne surpassent pas systématiquement leurs indices de référence.

Risque d'erreur humaine : Il repose sur les compétences et la prise de décision de l'investisseur ou du gestionnaire, ce qui peut entraîner des erreurs. Même des décisions de grande qualité ne peuvent garantir un succès futur en raison de la nature du marché et de son caractère aléatoire.

Inefficacité fiscale : Un taux de rotation élevé peut entraîner une augmentation de l'impôt sur les plus-values.

Risque lié à la confiance en soi : Les investisseurs doivent avoir confiance en leurs propres capacités, ce qui peut conduire à un comportement trop confiant.

Transactions excessives : Les transactions excessives peuvent entraîner des coûts plus élevés et des rendements plus faibles, ainsi qu'un stress psychologique.

Market timing : Prévoir les mouvements du marché est un défi et peut s'avérer infructueux, entraînant des pertes en capital.

Outils d'investissement

Un mécanicien a besoin de tout un ensemble d'outils pour effectuer une réparation. De la même manière, un investisseur doit savoir quels outils il peut utiliser pour atteindre ses objectifs. Les outils utilisés par les investisseurs à long terme sont souvent différents de ceux utilisés par les investisseurs actifs. Mais tout est une question d'approche de l'investissement. Bien entendu, la clé de ce sujet est l'approche et l'attitude à l'égard du type d'actif. Même les ETF peuvent être utilisés comme outils de spéculation à court terme. Mais examinons le rôle que les actifs peuvent jouer en fonction de l'état d'esprit de l'investisseur. Nous les évoquerons ci-dessous :

Les fonds négociés en bourse (ETF) : Les ETF, ainsi que le secteur plus large des Exchange Traded Products (ETP), s'adressent aux investisseurs à long terme. Grâce à eux, les investisseurs peuvent investir dans des indices américains bien connus pour leur performance à long terme, tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Ces produits peuvent également offrir une exposition au bitcoin (par le biais des ETN) ou à des secteurs spécifiques tels que les technologies de l'information, l'industrie manufacturière, la robotique, les véhicules électriques, les semi-conducteurs, etc.

: Les ETF, ainsi que le secteur plus large des Exchange Traded Products (ETP), s'adressent aux investisseurs à long terme. Grâce à eux, les investisseurs peuvent investir dans des indices américains bien connus pour leur performance à long terme, tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Ces produits peuvent également offrir une exposition au bitcoin (par le biais des ETN) ou à des secteurs spécifiques tels que les technologies de l'information, l'industrie manufacturière, la robotique, les véhicules électriques, les semi-conducteurs, etc. Actions : Les investisseurs à long terme considèrent les actions comme une véritable part de l'entreprise. Cela signifie qu'ils les détiennent à long terme, en ignorant généralement les actions à court terme des deux côtés. Le marché boursier est régi par les enchères et personne ne vous forcera à vendre si vous n'acceptez pas le prix actuel et si vous ne voulez pas le faire. Cette approche s'inspire de la philosophie d'investissement de Warren Buffett. Mais elle comporte aussi des risques, car les entreprises peuvent être moins performantes et même perdre la bataille commerciale avec leurs homologues. L'investisseur peut commettre des erreurs en choisissant de mauvaises entreprises ou des entreprises trop valorisées.

: Les investisseurs à long terme considèrent les actions comme une véritable part de l'entreprise. Cela signifie qu'ils les détiennent à long terme, en ignorant généralement les actions à court terme des deux côtés. Le marché boursier est régi par les enchères et personne ne vous forcera à vendre si vous n'acceptez pas le prix actuel et si vous ne voulez pas le faire. Cette approche s'inspire de la philosophie d'investissement de Warren Buffett. Mais elle comporte aussi des risques, car les entreprises peuvent être moins performantes et même perdre la bataille commerciale avec leurs homologues. L'investisseur peut commettre des erreurs en choisissant de mauvaises entreprises ou des entreprises trop valorisées. Obligations : Investir dans des obligations est considéré comme moins risqué. Il s'agit en fait d'être un prêteur et d'emprunter de l'argent à un moment donné (échéance de l'obligation), à un taux fixe. Le risque le plus important est qu'un créancier fasse faillite et ne rembourse pas l'argent emprunté. Les investisseurs obligataires investissent à la fois dans la dette privée (par exemple les obligations à haut rendement) et dans la dette publique (les bons du Trésor).

: Investir dans des obligations est considéré comme moins risqué. Il s'agit en fait d'être un prêteur et d'emprunter de l'argent à un moment donné (échéance de l'obligation), à un taux fixe. Le risque le plus important est qu'un créancier fasse faillite et ne rembourse pas l'argent emprunté. Les investisseurs obligataires investissent à la fois dans la dette privée (par exemple les obligations à haut rendement) et dans la dette publique (les bons du Trésor). Futures : Les investisseurs à long terme utilisent parfois le marché des contrats à terme pour couvrir leur exposition, par exemple, au risque de change.

Contrats pour la différence (CFD)

CFD sur ETF - Bien que les ETF aient été créés en pensant aux investisseurs à long terme, les traders à court terme peuvent utiliser les CFD sur ETF, par exemple, pour prendre des positions sur des entreprises d'un secteur spécifique. Ils peuvent ainsi, par exemple, tirer profit de la mauvaise performance du secteur des voitures électriques, des technologies de l'information ou de la baisse des actions des sociétés pétrolières et gazières.

- Bien que les ETF aient été créés en pensant aux investisseurs à long terme, les traders à court terme peuvent utiliser les CFD sur ETF, par exemple, pour prendre des positions sur des entreprises d'un secteur spécifique. Ils peuvent ainsi, par exemple, tirer profit de la mauvaise performance du secteur des voitures électriques, des technologies de l'information ou de la baisse des actions des sociétés pétrolières et gazières. CFD sur actions - Les spéculateurs à court terme peuvent utiliser les CFD sur actions pour profiter des pics de volatilité tels que : des résultats trimestriels faibles ou très forts, des rapports d'investisseurs activistes, des signaux d'avertissement sur les bénéfices des entreprises, des valorisations ou d'autres événements spécifiques affectant le prix des actions.

En résumé

Au terme de notre exploration, nous réfléchissons à la riche mosaïque des investissements actifs et passifs. De l'approche pratique de la gestion active à la philosophie de la mise en place et de l'oubli des stratégies passives, nous avons parcouru le paysage de la croissance des portefeuilles, en découvrant les subtilités de chaque voie. Le choix entre la gestion passive et la gestion active doit s'aligner sur les objectifs financiers de l'investisseur, sa tolérance au risque et son horizon d'investissement. Une approche d'investissement diversifiée, combinant éventuellement les deux stratégies, peut être utilisée pour atténuer les risques tout en optimisant les rendements. Mais les deux stratégies comportent des risques et des opportunités qu'il convient de bien comprendre.