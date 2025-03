La diversification des investissements : le guide pratique de l’investisseur débutant

Temps de lecture: 25 minute(s)

La diversification est l’une des stratégies les plus importantes pour tout investisseur, surtout s’il débute. En termes simples, la diversification consiste à répartir vos investissements entre différents actifs afin de réduire le risque. C’est comme si vous ne mettiez pas tous vos œufs dans le même panier. En investissant dans une combinaison d’actions, d’obligations et d’autres actifs, vous pouvez vous protéger des hauts et bas d’un seul et même investissement. Ce guide à destination des investisseurs débutants vous montrera comment fonctionne la diversification, pourquoi elle est essentielle à la constitution d’un portefeuille stable et comment vous pouvez commencer à l’appliquer à vos propres investissements. Que vous épargniez en vue de votre retraite ou que vous cherchiez simplement à faire fructifier votre patrimoine, apprendre à diversifier vos investissements vous aidera à prendre des décisions plus judicieuses et plus sûres.

Points clés

La diversification consiste à répartir des investissements entre différentes classes d’actifs, telles que des actions ou divers ETF, afin de réduire le risque et d’améliorer la stabilité d’un portefeuille.

Au nombre des stratégies clés en vue de parvenir à une diversification efficace figurent notamment la diversification par classe d’actifs, par zone géographique et par secteur ou industrie.

Le suivi et l’ajustement réguliers de son portefeuille, ainsi que la compréhension de sa tolérance au risque, sont essentiels pour conserver l’efficacité et la diversification d’une stratégie d’investissement.

D’excellents résultats en matière de diversification ne peuvent être garantis et les investisseurs se doivent d’analyser des aspects tels que le profil de risque/performance, la marge de sécurité et la sélection d’actifs non corrélés.

Pour les investisseurs débutants, l’allocation d’actifs pourrait faire la part plus belle aux ETF qu’aux actions individuelles. La diversification peut tout autant prendre la forme d’une stratégie d’investissement que d’idées d’investissement.

La diversification des investissements est une stratégie utilisée par les meilleurs fonds d’investissement du monde. Toutefois, les investisseurs doivent toujours savoir pourquoi ils investissent dans chaque actif et le choisir en vue de diversifier leurs actifs en portefeuille.

Comprendre la diversification

Source de l’image : Adobe Stock

La diversification est le processus qui consiste à créer une combinaison d’investissements afin de réduire le risque global d’un portefeuille. Elle a pour objectif principal d’atténuer le risque en répartissant des investissements entre différentes classes d’actifs, telles que les actions, les obligations, l’immobilier et les investissements alternatifs. Pour autant, les investisseurs doivent être conscients que tout investissement, même bien diversifié, est risqué (non seulement pour les débutants, mais aussi pour les professionnels).

Cette approche vise à équilibrer le risque et la performance potentielle en incitant ainsi les investisseurs à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Toutefois, la diversification ne garantit pas un profit et peut ne pas protéger complètement contre les pertes. Si un portefeuille bien diversifié peut se traduire par des performances plus élevées et un risque global plus faible sur le long terme, il peut aussi se concrétiser par des performances inférieures à celles d’un investissement dans une seule action qui se révélerait particulièrement performante. Pour autant, la diversification demeure cruciale en raison de ses avantages en termes de réduction du risque et de stabilité d’un portefeuille. Il convient donc de diversifier son portefeuille, mais comment ?

La diversification peut réduire le risque : la répartition de ses investissements entre différentes classes d’actifs (actions, ETF spécifiques, etc.) permet de se protéger contre la volatilité du marché.

: la répartition de ses investissements entre différentes classes d’actifs (actions, ETF spécifiques, etc.) permet de se protéger contre la volatilité du marché. Trouver un juste équilibre entre croissance et sécurité : un portefeuille bien diversifié comprend une combinaison d’actifs à forte croissance et d’actifs stables, de telle sorte que, en cas de sous-performance d’un investissement, les autres peuvent atténuer la perte.

: un portefeuille bien diversifié comprend une combinaison d’actifs à forte croissance et d’actifs stables, de telle sorte que, en cas de sous-performance d’un investissement, les autres peuvent atténuer la perte. La diversification mondiale : investir internationalement renforce certes la protection, mais introduit également des risques tels que les fluctuations de change et l’instabilité géopolitique.

: investir internationalement renforce certes la protection, mais introduit également des risques tels que les fluctuations de change et l’instabilité géopolitique. Éviter la sur-diversification : une trop grande dispersion des investissements sur un trop grand nombre d’actifs peut diluer les gains potentiels et rendre la gestion plus difficile.

: une trop grande dispersion des investissements sur un trop grand nombre d’actifs peut diluer les gains potentiels et rendre la gestion plus difficile. Les risques d’une mauvaise diversification : les portefeuilles insuffisamment diversifiés, qui concentrent les investissements dans des secteurs ou des types d’actifs similaires, peuvent vous exposer à des risques plus importants en cas de sous-performance de ces mêmes secteurs ou actifs.

: les portefeuilles insuffisamment diversifiés, qui concentrent les investissements dans des secteurs ou des types d’actifs similaires, peuvent vous exposer à des risques plus importants en cas de sous-performance de ces mêmes secteurs ou actifs. Le ratio risque/performance : les investisseurs ne devraient opter pour des investissements risqués que si le « mauvais scénario » apparaît peu probable (en mesurant l’ampleur potentielle d’une baisse), alors que le potentiel d’un scénario positif peut offrir des gains substantiels et semble suffisamment probable pour risquer de l’argent.

: les investisseurs ne devraient opter pour des investissements risqués que si le « mauvais scénario » apparaît peu probable (en mesurant l’ampleur potentielle d’une baisse), alors que le potentiel d’un scénario positif peut offrir des gains substantiels et semble suffisamment probable pour risquer de l’argent. La marge de sécurité : selon la stratégie de Seth Klarman, la recherche d’une marge de sécurité consiste à acheter des actifs sous-évalués (dont la valeur est inférieure à leur valeur intrinsèque) ; elle est difficile à utiliser dans le cadre d’un investissement dans un ETF.

: selon la stratégie de Seth Klarman, la recherche d’une marge de sécurité consiste à acheter des actifs sous-évalués (dont la valeur est inférieure à leur valeur intrinsèque) ; elle est difficile à utiliser dans le cadre d’un investissement dans un ETF. Les actifs non corrélés : fuyez la diversification par l’achat d’actifs procycliques et extrêmement corrélés. Lorsque les marchés s’effondrent, tout ce portefeuille prétendument « diversifié » est « dans le rouge ». Comme le dit Ray Dalio, la constitution d’un portefeuille diversifié composé de multiples actifs non corrélés peut permettre de générer des performances ajustées du risque et conférer une certaine protection contre la volatilité.

Pourquoi diversifier des investissements ?

Une diversification avisée nécessite une sélection minutieuse d’investissements variés afin de parvenir à un portefeuille équilibré et géré en fonction des risques. La diversification des investissements est essentielle car elle permet de gérer et réduire les risques. En répartissant votre capital entre différents types d’actifs, tels que des actions, des ETF, des métaux précieux et même entre divers secteurs d’activité, vous pouvez éviter qu’une mauvaise performance de l’un ou l’autre de ces actifs n’affecte trop fortement votre investissement.

Si un investissement accuse une perte, d’autres peuvent bien se comporter et, ce faisant, contribuer à stabiliser votre performance globale. La diversification vous permet également de tirer avantage de différentes opportunités de croissance sans tout miser sur un seul marché ou un seul actif. Il s’agit d’une stratégie clé pour construire un portefeuille plus résistant et plus équilibré.

Comme l’affirme Howard Marks, investisseur légendaire et cofondateur d’Oak Tree Capital, plus un investisseur prend de risques, plus la performance attendue de l’investissement est élevée, mais également le potentiel de pertes douloureuses. Il est essentiel de comprendre qu’il n’est pas vrai que plus le risque est élevé, plus la performance est élevée. Le risque est à double tranchant et ne peut généralement pas être mesuré mathématiquement.

Toutefois, à l’instar de Peter Bernstein, nous pouvons supposer que la prise de risque a toujours été importante pour le progrès de toute civilisation. Il est également essentiel de comprendre que la volatilité n’est pas le risque en soi (sauf pour les transactions à effet de levier qui peuvent faire l’objet d’appels de marge), le risque ne se matérialise que lorsque les investisseurs réagissent à la volatilité, et ce qu’ils en font. En résumé, le paradoxe est le suivant : si les actifs risqués n’offraient que des performances attendues plus élevées, ces actifs ne seraient, par définition, pas perçus comme des investissements risqués.

Les principales stratégies pour diversifier ses investissements

Source de l’image : Adobe Stock

La constitution d’un portefeuille diversifié ne se résume pas à répartir ses investissements entre différents actifs. Cela nécessite une planification stratégique et une connaissance approfondie des différentes méthodes de diversification. Au nombre des stratégies clés figurent notamment la diversification par classe d’actifs, par zone géographique et par secteur ou industrie. Ces stratégies sont essentielles pour réduire le risque d’investissement et améliorer la performance d’un portefeuille financier.

1. Le portefeuille 60/40

Définition : un portefeuille traditionnel composé de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations.

: un portefeuille traditionnel composé de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations. Intérêt : il offre un équilibre entre croissance et stabilité. Les actions sont la principale source des performances, tandis que les obligations fournissent des revenus et servent à réduire le risque. Cette stratégie est appréciée des investisseurs prudents approchant de la retraite.

2. Le portefeuille « tout terrain » (Ray Dalio)

Définition : un portefeuille diversifié destiné à bien se comporter, ou tout au moins le mieux possible, dans toutes les conditions de marché. Il est souvent composé d’actions, d’obligations, de matières premières et de liquidités.

: un portefeuille diversifié destiné à bien se comporter, ou tout au moins le mieux possible, dans toutes les conditions de marché. Il est souvent composé d’actions, d’obligations, de matières premières et de liquidités. Intérêt : il offre un équilibre entre les actifs en vue de résister à différents environnements économiques (croissance, inflation, déflation). L’accent est mis sur la minimisation des pertes en période de ralentissement économique. La clé est de réunir des actifs non corrélés et dotés d’un potentiel de croissance distinct.

3. La stratégie « core-satellite »

Définition : un investissement cœur de portefeuille (généralement dans des fonds indiciels ou des ETF) est combiné à des investissements dits « satellites » plus modestes dans des actifs très risqués et très rémunérateurs.

: un investissement cœur de portefeuille (généralement dans des fonds indiciels ou des ETF) est combiné à des investissements dits « satellites » plus modestes dans des actifs très risqués et très rémunérateurs. Intérêt : l’investissement cœur de portefeuille assure la stabilité et l’exposition au marché, tandis que les investissements « satellites » favorisent la croissance et la gestion active.

4. La diversification géographique

Définition : il s’agit d’investir dans des actifs dans différents pays ou régions.

: il s’agit d’investir dans des actifs dans différents pays ou régions. Intérêt : cette approche a pour but de réduire les risques (économiques ou politiques) propres aux différents pays. Investir sur les marchés développés et émergents peut offrir un potentiel de croissance et de stabilité.

5. La diversification sectorielle

Définition : cela consiste à répartir ses investissements entre différents secteurs (technologie, santé, énergie, etc.).

: cela consiste à répartir ses investissements entre différents secteurs (technologie, santé, énergie, etc.). Intérêt : cette approche vise à réduire l’exposition aux risques propres aux différents secteurs. Lorsqu’un secteur sous-performe, un autre peut bien se comporter, permettant ainsi d’équilibrer la performance du portefeuille.

6. La parité des risques

Définition : elle consiste à investir en fonction du risque plutôt que du type d’actif, et ce, en visant à répartir uniformément les risques dans un portefeuille entre tous les différents types d’actifs.

: elle consiste à investir en fonction du risque plutôt que du type d’actif, et ce, en visant à répartir uniformément les risques dans un portefeuille entre tous les différents types d’actifs. Intérêt : cette stratégie est destinée à réduire la volatilité et les baisses en se focalisant sur la gestion des risques plutôt que sur la seule allocation d’actifs. Elle fait souvent appel à l’effet de levier pour améliorer les performances.

7. La stratégie dite « barbell »

Définition : elle consiste à investir dans des actifs très risqués et très rémunérateurs d’un côté et dans des actifs sûrs et à faible risque de l’autre, en évitant les investissements moyennement risqués.

: elle consiste à investir dans des actifs très risqués et très rémunérateurs d’un côté et dans des actifs sûrs et à faible risque de l’autre, en évitant les investissements moyennement risqués. Intérêt : cette stratégie permet d’allier un potentiel de croissance agressif à un filet de sécurité constitué d’investissements stables, et est tout autant utilisée dans les portefeuilles actions qu’obligataires.

8. L’investissement axé sur les dividendes

Définition : il consiste à investir dans des entreprises ayant su démontrer depuis de longues années leur capacité à accroître leurs dividendes et offrant un taux de rendement du dividende généralement élevé.

: il consiste à investir dans des entreprises ayant su démontrer depuis de longues années leur capacité à accroître leurs dividendes et offrant un taux de rendement du dividende généralement élevé. Intérêt : cette approche offre une stabilité des revenus et une appréciation du capital à long terme, et est prisée par les investisseurs prudents qui recherchent à la fois un revenu et un potentiel de croissance.

9. L’allocation d’actifs tactique (AAT)

Définition : une stratégie dynamique dans le cadre de laquelle les investisseurs ajustent activement l’allocation d’actifs en vue de tirer parti des conditions de marché.

: une stratégie dynamique dans le cadre de laquelle les investisseurs ajustent activement l’allocation d’actifs en vue de tirer parti des conditions de marché. Intérêt : l’approche consiste à procéder à des arbitrages à court terme en fonction des opportunités du marché et permet ainsi une certaine flexibilité. Elle nécessite une analyse minutieuse du marché, mais peut surperformer des modèles statiques en période de volatilité.

10. Les investissements alternatifs

Définition : cela consiste à inclure au sein d’un portefeuille des actifs tels que de l’immobilier, des matières premières, du capital-investissement ou des hedge funds.

: cela consiste à inclure au sein d’un portefeuille des actifs tels que de l’immobilier, des matières premières, du capital-investissement ou des hedge funds. Intérêt : cette stratégie permet une diversification de ses investissements par rapport aux marchés actions et obligataires traditionnels en offrant souvent une faible corrélation avec les fluctuations du marché et des flux de revenus supplémentaires.

Important : la stratégie 60/40 consiste à investir à hauteur de 60 % du portefeuille dans des actions et de 40 % dans des obligations. Les 40 % d’obligations offrent stabilité et revenu, en protégeant le portefeuille contre la volatilité des marchés actions et les mesures accommodantes de la Réserve fédérale qui ont pour effet de faire augmenter les cours des obligations, ce qui se produit généralement pendant les périodes de récession (signalant la nécessité d’une baisse des taux d’intérêt) qui ont été historiquement peu favorables aux marchés actions (hausse du chômage, baisse des dépenses de consommation).

La diversification par classe d’actifs

La diversification par classe d’actifs est la pierre angulaire de tout portefeuille bien diversifié. Investir dans différentes classes d’actifs avec une faible exposition à un seul et même titre permet de minimiser l’impact de la sous-performance d’un actif sur la performance globale d’un portefeuille. Cette méthode consiste à équilibrer les risques et les opportunités propres à chaque type d’investissement, tels que les actions, les obligations et les actifs alternatifs.

Par exemple, un portefeuille diversifié pourrait inclure une combinaison d’actions de croissance, d’actions sous-évaluées (« value »), d’obligations et de matières premières. Les actions de croissance offrent un potentiel de performance plus élevé mais comportent un risque plus important, tandis que les actions sous-évaluées sont généralement considérées comme des investissements plus sûrs.

L’objectif de la diversification par classe d’actifs est de générer des performances similaires à celles du marché tout en réduisant l’exposition au risque grâce à des corrélations différentes entre les titres. Cette approche permet de constituer un portefeuille solide, à même de résister à la volatilité des marchés et de répondre à des objectifs financiers à long terme.

La diversification géographique

La diversification géographique est une autre stratégie essentielle pour la diversification d’un portefeuille financier. Investir à la fois sur les marchés nationaux et internationaux aide à protéger les investissements des difficultés économiques propres à une région donnée et renforce la stabilité globale d’un portefeuille.

Cette approche permet une exposition globale aux tendances économiques mondiales et de réduire ainsi le risque associé aux fluctuations économiques au sein d’une seule région. Investir sur les marchés développés et les marchés émergents offrent un potentiel de croissance plus élevé, mais s’accompagne également de risques plus élevés.

Par exemple, si les marchés développés offrent une stabilité et un risque moindre, les marchés émergents peuvent abriter de substantielles opportunités de croissance malgré leur plus grande volatilité. La diversification géographique permet à votre portefeuille de bénéficier des atouts de différentes économies, contribuant ainsi à la réalisation d’une stratégie d’investissement bien diversifiée.

La diversification sectorielle

Investir dans différents secteurs et industries est essentiel pour atténuer le risque de détérioration de la conjoncture dans un secteur spécifique. Par exemple, diversifier vos investissements dans des secteurs tels que la technologie, la santé, les services collectifs et la consommation peut aider à protéger votre portefeuille en cas de baisse d’un ou plusieurs secteur spécifique(s).

Cette stratégie améliore la diversification d’investissements en actions et contribue à la stabilité globale d’un portefeuille. Investir dans divers secteurs permet d’éviter une surexposition aux risques associés à un seul secteur. Cette approche permet non seulement de réduire les risques, mais aussi de tirer profit des opportunités de croissance au sein de différents secteurs, ce qui en fait un élément essentiel d’un portefeuille bien diversifié.

Exemple de portefeuille diversifié

Source de l’image : Adobe Stock

Voici un exemple de portefeuille suivant la stratégie dite « tout terrain » et constitué de 8 actifs non corrélés. Toutefois, tout investisseur doit être conscient que ces hypothèses sont presque toujours basées sur des performances passées, que l’avenir est inconnu et que les tendances en matière de corrélation peuvent donner des résultats inattendus. Voici l’exemple d’un portefeuille diversifié.

1. Les actions américaines (indice S&P 500 ou indice Nasdaq 100)

Elles offrent un potentiel de croissance à long terme, grâce aux bénéfices des entreprises.

Historiquement volatiles, mais elles s’apprécient fortement en période d’expansion économique.

Exemple : ETF Vanguard S&P 500 VUAA.UK ou iShares Nasdaq100 CNDX.UK

2. Les obligations d’État américaines à long terme

Les obligations constituent des titres refuges dans les environnements déflationnistes ou récessionnistes et durant les périodes de baisse du marché.

Une corrélation inverse avec les actions, offrant ainsi une certaine protection durant les récessions.

Exemple : ETF iShares USD Treasury Bond 20+years DTLA.UK

3. Les matières premières

Elles offrent une protection contre l’inflation dans la mesure où elles bénéficient de la hausse des prix.

Historiquement non corrélées aux actions et aux obligations, elles permettent ainsi de renforcer la diversification.

Exemple : ETF iShares Diversified Commodity Swap ICOM.UK (répliquant l’indice Bloomberg Commodity)

4. L’or

Une réserve de valeur et une protection contre l’inflation et la dévaluation des devises.

Il évolue en sens inverse de l’incertitude du marché, conférant ainsi une certaine stabilité en cas de crise.

Exemple : ETF iShares Physical Gold ETF IGLN.UK

5. Les obligations indexées sur l’inflation (TIPS)

Elles protègent le pouvoir d’achat durant les périodes d’inflation.

Elles allient stabilité des titres obligataires et ajustement à l’inflation, contribuant ainsi à équilibrer un portefeuille.

Exemple : ETF iShares TIPS

6. Les sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT)

Elles fournissent des revenus grâce à l’exposition à l’immobilier et se comportent bien en période de croissance.

Une corrélation plus faible avec les actions et les obligations, tout en ajoutant une source de revenus.

Exemple : ETFs iShares Developed Markets Property Yield DPYA.UK ou iShares UK Property UCITS IUKP.UK

7. Les obligations des marchés émergents

Elles offrent une exposition aux économies en développement, offrant ainsi une source de diversification par rapport aux actifs centrés sur les États-Unis.

Une corrélation modérée avec les marchés actions développés, mais offrent un potentiel de rendement et de croissance plus élevé en période d’expansion mondiale.

Exemple : ETF iShares J.P. Morgan EM Bond IEMB.UK

8. Le bitcoin (une protection contre le dollar)

Un actif alternatif et généralement négativement corrélé au dollar américain.

Il peut aider à protéger un portefeuille contre les initiatives accommodantes des banques centrales et bien se comporter dans un contexte de tensions géopolitiques, voire de crises financières.

Exemple : ETN VanEck Bitcoin VBTC.DE

Important : au sein d’un portefeuille qui suit une stratégie dite « tout terrain », l’allocation d’actifs est destinée à équilibrer le risque plutôt que de simplement répartir le capital de manière égale. Une allocation courante serait d’environ 30 % d’obligations d’État américaines à long terme (peu risquées, offrant une stabilité en cas de baisse) et 40 % d’actions (actions américaines et REIT combinées) pour une exposition à la croissance, avec une volatilité plus élevée. L’or, le bitcoin et les matières premières feraient l’objet d’allocations respectivement de 10 %, 5 % et 15 % au maximum, à titre de protection contre l’inflation et les turbulences des marchés. Ces actifs sont plus volatils, mais peuvent bien se comporter dans des environnements inflationnistes. 5 % d’obligations des marchés émergents offrent une source de rendement et de diversification supplémentaire, mais comportent un risque plus élevé en raison des variations de change et de la géopolitique. L’objectif est d’obtenir une allocation d’actifs visant à équilibrer les risques en fonction des conditions économiques, en donnant plus de poids aux actifs plus sûrs comme les obligations qu’aux actifs plus risqués et à forte croissance.

La diversification des risques consiste généralement en une combinaison constituée d’actions, d’obligations, de liquidités, d’immobilier et de matières premières. Dans les sections suivantes, nous allons approfondir les spécificités de chaque type d’actif, en examinant leur rôle et leurs avantages dans la création d’un portefeuille équilibré. Il est cependant important de ne pas oublier qu’il existe bien d’autres exemples de diversification d’un portefeuille.

Les actions

Les actions, en particulier les actions de croissance et les actions sous-évaluées (« value »), sont des éléments essentiels d’un portefeuille financier diversifié.

Les valeurs de croissance se caractérisent par leur potentiel de performance élevé, sous l’effet d’une croissance attendue des bénéfices ou du chiffre d’affaires supérieure à la moyenne du secteur. Toutefois, elles ont tendance à présenter un risque plus élevé que les autres types d’actions.

Les actions « value », quant à elles, sont identifiées comme présentant une décote sur la base de leurs fondamentaux actuels, ce qui les rend moins risquées et leur permet d’offrir des performances stables. Des investissements contracycliques pourraient être réalisés dans les secteurs des services collectifs, de la santé ou de la consommation de base.

L’inclusion de tout un éventail de valeurs telles que des actions du secteur de la technologie, du secteur de l’énergie, du secteur de la santé, de petites et grandes entreprises, de sociétés versant des dividendes, de croissance et « value » garantit une couverture complète des opportunités et des risques du marché.

Cette approche permet de construire un portefeuille résilient, à même de résister à la volatilité du marché tout en captant la croissance potentielle. Comme l’a déclaré Warren Buffett : Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous gagnez.

Les ETF obligataires

Les obligations peuvent conférer une certaine protection contre la volatilité du marché, en contrebalançant les risques potentiels des actions. En incluant des obligations dans un portefeuille, les investisseurs bénéficient d’une plus grande stabilité par rapport à la détention exclusive d’actifs plus risqués.

Les obligations à long terme peuvent intéresser les investisseurs qui sont prêts à prendre plus de risques en vue de bénéficier de performances plus élevées. Les fonds indiciels cotés (ETF) axés sur les obligations constituent un moyen facile de s’exposer aux actifs obligataires.

Ils offrent des portefeuilles obligataires diversifiés sans qu’il soit nécessaire d’acheter des obligations individuelles. L’intégration de fonds obligataires dans une stratégie d’investissement permet de créer une approche équilibrée, d’atténuer la volatilité des actions et d’améliorer la stabilité globale d’un portefeuille.

Les investissements alternatifs et les métaux précieux

Investir, via des ETF, dans des classes d’actifs alternatives, telles que les matières premières, les métaux précieux et le capital-investissement, peut contribuer à améliorer la diversification d’un portefeuille au-delà des actions et des obligations traditionnelles. Ces investissements présentent souvent des profils de risque/performance différents et peuvent servir de protection contre la volatilité du marché en ajoutant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire à une stratégie bien diversifiée.

8 conseils pratiques de diversification

Source de l’image : Adobe Stock

Construire un portefeuille diversifié nécessite des étapes pratiques et une planification stratégique. De manière à conserver un portefeuille équilibré et diversifié, il est essentiel de comprendre sa tolérance au risque, de rééquilibrer régulièrement son portefeuille et de recourir à des stratégies telles que l’investissement programmé. Il s’agit là des bases pour les investisseurs débutants qui souhaitent en savoir plus sur la diversification des actifs.

1. Éviter de trop se focaliser sur un seul secteur

Évitez de trop investir dans un seul et même secteur (par exemple, la technologie ou l’énergie). Si ce secteur sous-performe sous l’effet de changements réglementaires ou des conditions de marché, l’ensemble de votre portefeuille pourrait en pâtir. Répartissez vos investissements entre différents secteurs d’activité afin de réduire les risques propres à chaque secteur. La diversification est l’une des bases de tout investissement.

2. Trouver un équilibre entre actifs de croissance et actifs défensifs

Combinez des investissements à forte croissance comme les actions avec des actifs défensifs comme les obligations ou les matières premières. Les actifs de croissance offrent des performances plus élevées mais sont volatils, tandis que les actifs défensifs offrent une stabilité durant les périodes de baisse des marchés. Cet équilibre permet de lisser les performances dans le temps.

3. Privilégier une diversification internationale

Investir dans différents pays ou régions permet d’éviter les risques liés à une seule économie. Lorsque le marché d’une région accuse une baisse, d’autres régions peuvent quant à elles mieux se comporter. La diversification des actions permet de se protéger contre les risques politiques, économiques ou de change dans un seul pays.

4. Inclure différentes classes d’actifs

Intégrez une combinaison d’actions, d’obligations, de matières premières et d’immobilier. Ces classes d’actifs n’évoluent souvent pas de manière synchrone, de sorte que si l’une d’entre elles est moins performante, d’autres peuvent bien se comporter. Un portefeuille bien équilibré permet de réduire la volatilité globale et d’améliorer les performances ajustées du risque.

5. Rééquilibrer régulièrement son portefeuille

Les marchés fluctuent et la répartition de vos actifs peut s’écarter de votre plan initial. En rééquilibrant périodiquement votre portefeuille, vous vous assurez qu’il reste conforme à votre tolérance au risque. Cela peut consister à vendre les actifs qui se sont trop appréciés et à réinvestir dans ceux dont les cours ont baissé. Vous n’avez pas besoin de conseils en investissement pour savoir que certains segments de votre portefeuille sont peu performants.

6. Envisager des actifs alternatifs

Au-delà des actifs traditionnels, envisagez des solutions alternatives telles que le capital-investissement, les hedge funds ou les sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT). Ces solutions peuvent offrir des performances non corrélées et, ce faisant, permettre une plus grande diversification. Les actifs alternatifs peuvent protéger votre portefeuille de la volatilité du marché tout en ajoutant des sources potentielles de croissance.

7. Commencer avec des ETF et privilégier les fonds indiciels

Les fonds indiciels offrent une diversification instantanée et leurs frais sont peu élevés, ce qui en fait une base solide pour un portefeuille diversifié. Ces actifs offrent une large exposition au marché, réduisant ainsi la nécessité de sélectionner des actions individuelles et permettant aux investisseurs de bénéficier de la croissance de l’ensemble du marché.

8. Envisager l’investissement programmé

Les achats périodiques permettent d’atténuer la volatilité du marché en assurant un investissement régulier dans le temps. Cette stratégie consiste à investir régulièrement un montant fixe, ce qui permet d’abaisser le coût moyen par action et de réduire le risque d’investir un montant important au mauvais moment. En répartissant les achats dans différentes conditions de marché, l’investissement programmé minimise l’impact de la volatilité.

Le rôle de la tolérance au risque

Il est essentiel de comprendre sa tolérance au risque pour déterminer comment répartir ses investissements entre les différentes classes d’actifs. Les investisseurs doivent évaluer leur tolérance aux pertes potentielles afin d’adapter efficacement le profil de risque/performance de leur portefeuille. Une tolérance au risque élevée peut conduire à un portefeuille fortement dominé par les actions, tandis qu’une tolérance plus faible favorise généralement des actifs plus sûrs tels que les obligations.

Si la diversification est une stratégie puissante, elle n’est pas dénuée de pièges. La sur-diversification, le fait d’ignorer les corrélations et de négliger les réexamens périodiques sont des erreurs courantes qui peuvent amoindrir l’efficacité d’un portefeuille diversifié. Il est essentiel d’éviter ces pièges pour parvenir à une bonne diversification et maximiser les performances.

La sur-diversification

La sur-diversification se produit lorsque les investisseurs répartissent excessivement leurs actifs, ce qui entraîne une diminution des performances. La diversification vise à réduire les risques, mais une trop grande dispersion des investissements peut nuire aux performances et diluer l’efficacité du portefeuille. Les investisseurs doivent trouver un juste équilibre entre diversification et potentiel de performance afin de préserver l’efficacité de leur portefeuille.

Ignorer les corrélations

Les corrélations entre les actifs font référence à la manière dont les différents investissements évoluent les uns par rapport aux autres, ce qui est crucial pour une diversification efficace.

Le coefficient de corrélation quantifie cette relation en allant de -1 (corrélation négative parfaite) à +1 (corrélation positive parfaite).

En évaluant les corrélations entre les actifs, les investisseurs peuvent identifier et combiner les actifs qui se comportent différemment dans diverses conditions de marché, ce qui renforce la stabilité d’un portefeuille et réduit ainsi son niveau de risque global.

L’écart-type et les mesures de performance d’un portefeuille

L’écart-type sert d’indicateur de la volatilité des investissements et reflète l’écart des performances par rapport à la moyenne sur une période donnée. En finance, il est utilisé pour mesurer la volatilité des performances des investissements par rapport à leur moyenne.

L’écart-type d’un portefeuille reflète son niveau de volatilité dans le temps ; une valeur plus élevée indique un risque plus important. Les indicateurs de performance sont essentiels pour évaluer la réussite d’un portefeuille diversifié. Le ratio de Sharpe évalue la performance d’un investissement en tenant compte de son risque, en indiquant ainsi la performance obtenue pour chaque unité de risque prise.

Le bêta mesure la volatilité d’un portefeuille par rapport à l’ensemble du marché et donne ainsi une idée de l’exposition au risque de marché. L’alpha indique dans quelle mesure un portefeuille s’est mieux comporté que les indices (en particulier la performance moyenne de l’indice S&P 500 sur une période donnée). Ces mesures permettent de mieux comprendre les caractéristiques de risque et de performance d’un portefeuille et, ce faisant, de prendre de meilleures décisions de gestion.

Le coefficient de corrélation décrit dans quelle proportion deux variables évoluent l’une par rapport à l’autre. Il mesure spécifiquement la relation entre deux actifs à l’aide de valeurs allant de -1 (corrélation négative parfaite) à +1 (corrélation positive parfaite). La compréhension de ces corrélations aide les investisseurs à assurer une diversification efficace en associant des actifs qui n’évoluent pas dans la même direction.

Synthèse

En conclusion, la diversification est une stratégie cruciale pour construire un portefeuille équilibré et résistant. En répartissant leurs investissements entre différentes classes d’actifs, différentes régions et différents secteurs d’activité, les investisseurs peuvent atténuer les risques et améliorer les performances à long terme. Au nombre des principales stratégies figurent notamment la diversification des classes d’actifs, la diversification géographique et la diversification sectorielle, qui jouent toutes un rôle essentiel en vue de contribuer à la stabilité financière d’un portefeuille. N’oubliez pas que le fait de privilégier une large allocation d’actifs ne signifie pas pour autant que vous devez investir tout votre argent.

Les investisseurs particuliers peuvent également rechercher les avantages de la diversification en se tournant, par exemple, vers les fonds indiciels. Une stratégie d’investissement judicieuse consiste à construire un portefeuille diversifié d’ETF sur des titres obligataires, des actions, des matières premières, des métaux précieux ou même du bitcoin. Toutefois, le profil de risque d’un portefeuille peut changer en raison du risque d’inflation, du risque de taux d’intérêt et de multiples stratégies d’investissement, ce qui peut influencer les choix des investisseurs.

Cependant, la diversification ne garantit pas des performance positives. C’est pourquoi elle doit être réalisée avec prudence et recherche, afin de ne pas commettre d’erreurs stratégiques et de se créer ainsi une illusion de sécurité risquée. En évitant les pièges les plus courants et en mesurant l’efficacité de vos efforts de diversification, vous pouvez construire un portefeuille solide qui résistera à l’épreuve du temps. Diversifiez votre portefeuille et vous serez sur la bonne voie pour atteindre la liberté et la stabilité financières. Si vous êtes un investisseur débutant, sans beaucoup de temps pour apprendre et suivre les marchés financiers, privilégiez les fonds diversifiés.