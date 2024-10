Les meilleurs ETF à acheter - Comment choisir les ETF dans lesquels investir ?

Parmi les centaines d'ETF disponibles, tout investisseur souhaite choisir celui qui lui rapportera le plus de rendement à l'avenir. Toutefois, notre vision de l'avenir est très limitée. Pour évaluer la « qualité » des fonds ETF que nous choisissons, il est possible d'examiner certaines informations de base. Elles nous en apprendront plus sur les coûts impliqués et, surtout, sur le fait qu'ils reflètent réellement le rendement de l'actif, du secteur ou de l'indice qu'ils suivent. Dans cet article, vous pourrez tout savoir sur les meilleurs ETF dans lesquels investir. Les ETF s'adressent principalement aux investisseurs à long terme qui cherchent à diversifier leur portefeuille, afin de gagner du temps, pour ne pas avoir à analyser chaque société cotée individuellement. Par « meilleurs » fonds, nous entendons ici ceux dont la qualité, au sens large, est élevée. Bien entendu, cela ne présage en rien de leurs rendements potentiels. Les ETF les plus populaires sont sans aucun doute ceux qui offrent une exposition au marché boursier américain et à des indices tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Toutefois, les fonds pour les économies de marché émergentes ou les métaux précieux sont également très recherchés. Les ETF, ou Exchange Traded Funds (fonds négociés en bourse), offrent une exposition diversifiée aux marchés financiers mondiaux, sans avoir à rechercher et à acheter des centaines ou des milliers d'actions. Les ETF comprennent ainsi des métaux précieux, actions de grandes entreprises du monde entier, obligations, marchés émergents, etc. Qui a déjà entendu parler des cycles haussiers du marché (ou bull market), des hausses des valeurs technologiques ou des investissements dans les métaux précieux ? Grâce aux ETF, l'investissement a gagné en popularité. Dans cet article, vous apprendrez comment sélectionner un ETF de qualité. Ainsi, nous vous présenterons notre sélection des meilleurs ETF.

L'investissement dans les ETF devient un investissement populaire en raison de la possibilité d'investir de manière passive (en particulier les fonds indiciels comme le S&P 500 ou le Nasdaq). Les liquidités investies dans les ETF sont en constante augmentation, passant de 204 milliards d'USD en 2003 à 9,55 billions d'USD en 2022. Source : Statista Les points forts de l'investissement dans les ETF Les fonds négociés en bourse (ETF) sont similaires aux actions du marché boursier - leur prix est fixé et ils sont négociés sur les marchés boursiers. Les ETF suivent généralement les cours d'indices boursiers tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100, de secteurs spécifiques du marché tels que la technologie, la finance, la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, etc. mais aussi les métaux précieux ou même les obligations. Il existe deux stratégies d'investissement de base : passive et active. En raison de leur spécificité, qui favorise les investisseurs à long terme, les ETF sont généralement considérés comme un élément important des portefeuilles diversifiés à long terme. Les ETF offrent une grande liquidité, une diversification (y compris géographique) et de vastes possibilités d'investissement avec une efficacité fiscale. Leurs frais sont généralement beaucoup moins élevés que ceux des fonds communs de placement traditionnels. Chaque investisseur peut acheter et vendre des ETF lorsque le marché boursier est ouvert. Toutefois, les ETF comportent aussi un risque d'investissement, lié aux actifs qu'ils tracent. Souvenez-vous : il est très difficile de trouver les meilleurs ETF. Nous pouvons vous indiquer les ETF qui ont été les plus performants (jusqu'à présent), mais nous ne savons jamais si l'avenir se répétera. Le niveau de rendement des investissements dans les ETF est déterminé par la façon dont le marché évaluera ce qu'ils détiennent dans leur portefeuille (actions, obligations, etc.) ou par le comportement des prix des actifs qu'ils suivent (par exemple, les prix du gaz, de l'or, de l'argent, etc.) Les fonds négociés en bourse (ETF) permettent aux investisseurs de s'exposer à presque toutes les catégories d'actifs : Indices boursiers (indices américains, indices européens, marchés émergents, etc.)

ETF sectoriels sélectionnés (par exemple, nouvelles technologies, banques, biotechnologie, etc.)

Investissements verts et ESG (énergies renouvelables, voitures électriques, etc.)

Obligations (obligations d'entreprises à haut rendement, "treasuries" américaines à 10 ans)

Énergie et matériaux (par exemple, ETF sur le gaz naturel, le cuivre)

Métaux précieux (or, argent)

FNB d'actions à dividendes (FNB modèles "distributifs") Bon à savoir Le rendement de tout fonds négocié en bourse dépend étroitement de l'avenir, lequel est généralement imprévisible à court terme.

Si l'évolution des marchés mondiaux et de l'économie peut être déterminante, ce sont les sentiments des investisseurs qui constituent le moteur des rendements boursiers, et non les données. Le marché peut surréagir positivement ou négativement à presque toutes les nouvelles.

A long terme, une économie mondiale forte devrait être considérée comme un moteur positif du marché boursier - la hausse de la consommation signifie une augmentation des bénéfices des entreprises et la possibilité de dépasser les attentes des analystes - ce qui est bon pour la popularité et les rendements des ETFs.

Les décisions des banques centrales peuvent affecter non seulement le marché boursier, mais aussi et surtout les obligations (et les ETF d'obligations), mais aussi les métaux précieux ou les matières premières énergétiques.

Selon un principe financier de base, plus le risque est faible, plus le rendement potentiel attendu de l'investissement est faible (mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune possibilité de déjouer la théorie dite des marchés efficients). Toutefois, ce principe implique également son contraire : en prenant un risque plus élevé, les investisseurs peuvent s'attendre à une récompense plus importante (mais il n'est pas dit qu'ils la recevront un jour).

Des informations détaillées sur chaque fonds négocié en bourse peuvent être trouvées sur le site web de son émetteur. Dans le cas des plus populaires, les ETF iShares - l'institution responsable de leur émission est BlackRock. Avantages et inconvénients Les ETF présentent des avantages et des inconvénients, que nous décrivons ci-dessous afin d'aider les investisseurs potentiels à analyser leur potentiel et leurs risques. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et d'acquérir des connaissances, même si vous investissez de manière passive. Comme l'a dit un jour le RIP Charlie Munger à Howard Marks, "l'investissement est simple, mais il ne doit pas être facile". Dans cet esprit, examinons les avantages et les inconvénients des ETF en tant que classe d'actifs. Avantages Idéal pour les investissements passifs et à long terme

Pour les débutants et les professionnels

Faible barrière à l'entrée, frais réduits (TER) et grande liquidité

Risque limité et possibilité de diversification du portefeuille

En raison de la diversification, la volatilité peut être inférieure à celle des actions individuelles.

Possibilité d'investir dans un ensemble d'actifs tels que des indices, des obligations ou des matières premières

L'investisseur peut être sûr que le fonds indiciel offre exactement la même performance que les indices boursiers, par exemple le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Inconvénients Peuvent ne pas convenir aux traders et aux investisseurs à court terme qui préfèrent un style d'investissement agressif.

Le risque plus faible est compensé par des rendements éventuellement plus faibles

Le fonds négocié en bourse sélectionné par l'investisseur peut afficher des performances inférieures à celles des entreprises ou des indices les plus performants pendant les marchés haussiers

La diversification ne garantit pas les rendements et peut également entraîner des pertes

Dans un portefeuille, quelques fonds négociés en bourse peuvent gâcher la performance de ceux qui se portent bien.

Risque de désalignement des ETF dans un portefeuille

Une concentration excessive du capital dans des investissements passifs peut limiter les possibilités d'allocation vers des actifs plus risqués (possibilité de rendements exceptionnels). Les ETF de fonds indiciels offrent généralement aux investisseurs la garantie qu'ils reproduiront exactement le rendement de l'instrument sous-jacent à long terme. Ici, le fonds iShares Core S&P UCITS est suivi par son indice S & P 500 Net Total Return. N'oubliez pas que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Source : Bloomberg Finance LP Des ETF de grande qualité Comme nous le disions précédemment, il est difficile de trouver les meilleurs ETF. Nous allons cependant mentionner ci-dessous 6 ETF de très grande qualité, avec de faibles coûts (TER) et un suivi efficace de l'indice sous-jacent. Parmi les ETF les plus populaires, citons par exemple : iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE - exposition diversifiée aux marchés boursiers des pays développés

iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE - actions des 500 plus grandes sociétés américaines, listées dans l'indice S&P 500

iShares Nasdaq 100 UCITS SXRV.DE - actions de l'indice Nasdaq 100 - indice des principales sociétés technologiques américaines

iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE - portefeuille de sociétés ayant un indice ESG élevé

iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL - les plus grandes sociétés boursières d'Europe

iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE - exposition plus large aux actions des marchés émergents

iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE - Sociétés asiatiques (également chinoises) Les fonds négociés en bourse énumérés ci-dessus sont certainement parmi les plus populaires, mais ils ne représentent qu'une fraction des centaines de fonds différents qui offrent une exposition diversifiée à différents segments du marché financier. Pour les investisseurs à long terme, le ratio de dépenses est très important, c'est pourquoi nous avons ajusté les ETF avec cette information. iShares Core MSCI World Destiné aux investisseurs à long terme, il peut constituer un cœur de portefeuille évaluant les opportunités de croissance à long terme dans les pays développés. Le MSCI World couvre 85% des actions cotées dans 23 économies, ce qui signifie une diversification géographique et une allocation entre chaque pays développé comme les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Suisse ou le Royaume-Uni. Cet ETF a dans son portefeuille des sociétés bien développées avec des activités mondiales et fournit une grande exposition au marché américain. Objectif d'investissement : Suivre la performance des actions des sociétés des pays développés

Nombre d'actions : 1513

TER (Total Expense Ratio) : 0.2%

Politique de distribution : Accumulation

15 Principales actions détenues : Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Visa, Broadcom

Secteurs : Technologie (22 %), Finance (14,7 %), Santé (12,7 %), Industrie (10,7 %), Consommation discrétionnaire (10,7 %)

Écart-type (3 ans) : 17,64% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 42,49% (au 30 septembre 2023)

Note ESG : A

Rééquilibrage : Trimestriel iShares S&P 500 UCITS L'ETF garantit une exposition à 500 sociétés américaines bien établies et cotées en bourse qui exercent souvent des activités à l'échelle mondiale. L'exposition à l'indice S&P 500 Net Total Return signifie que l'ETF reflète le rendement de l'indice S&P 500 plus les dividendes versés (impôt à la source) par les sociétés qui y figurent. La composition de l'indice S&P 500 évolue au fil du temps : certaines entreprises quittent l'indice et sont remplacées par de nouvelles entreprises qui y font leur entrée. Les ETF tiennent compte de ce fait et ne demandent pas à l'investisseur de gérer activement le portefeuille. En achetant un ETF, l'investisseur est assuré que ses cotations refléteront celles de l'indice S&P 500 - dans toutes les conditions économiques et à long terme. Objectif d'investissement : Suivre la performance de l'indice S&P 500 NTR (Net Total Return Index)

Nombre d'actions : 503

TER : 0,07

Politique de distribution : Accumulation

15 Principales actions détenues : Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, J.P. Morgan

Secteurs : Technologie (28 %), Santé (13,3 %), Finance (12,6 %), Consommation discrétionnaire (10,5 %), Communication (9 %)

Écart-type (3 ans) : 17,85% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 57,98% (au 30 septembre 2023)

Notation ESG : A

Rééquilibrage : Trimestriel iShares Nasdaq 100 UCITS Investir dans cet ETF signifie une large exposition aux secteurs américains des nouvelles technologies tels que les logiciels, le matériel, les semi-conducteurs, la publicité numérique et l'IA. En outre, les entreprises des secteurs de la biotechnologie, du commerce de détail et de gros ou des télécommunications constituent également l'indice de référence de l'investissement. Cet indice est dominé par des sociétés à grande et moyenne capitalisation. Il est connu comme l'indice de référence des sentiments technologiques mondiaux. Objectif d'investissement : Suivre la performance des 100 plus grandes entreprises (non financières) cotées au Nasdaq

Nombre d'actions : 101

TER : 0,33

Politique de distribution : Accumulation

15 actions les plus importantes : Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Alphabet, Broadcom, Costco Wholesale, Adobe, PepsiCo, Cisco, Comcast, AMD, Netflix

Secteurs : Technologie (49 %), Communication (16 %), Consommation discrétionnaire (13,9 %), Santé (7 %), Consommation de base (6 %)

Écart-type (3 ans) : 22,49% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 97,15% (au 30 septembre 2023)

Note ESG : A

Rééquilibrage : Trimestriel iShares MSCI World SRI UCITS L'indice est composé de plusieurs centaines d'entreprises ayant des scores ESG (Environnement - Social - Gouvernance) très élevés (énergie propre, écologie, responsabilité sociale et gouvernance d'entreprise). L'indice examine les entreprises en fonction de leur exposition à l'industrie de la défense (y compris les armes nucléaires, les armes à feu conventionnelles controversées), à l'alcool, aux jeux d'argent ou aux organismes génétiquement modifiés. Des restrictions supplémentaires s'appliquent également aux énergies vertes et à la protection de l'environnement, grâce à des restrictions supplémentaires imposées aux entreprises des secteurs du charbon, des sables bitumineux, de la production d'électricité, du gaz et de l'extraction pétrolière. Ces restrictions sont particulièrement intéressantes pour les investisseurs qui accordent une grande importance aux investissements qui répondent avant tout à des critères éthiques et environnementaux. Objectif d'investissement : Suivi d'un indice composé d'entreprises de pays développés ayant une notation ESG élevée

Nombre d'actions : 415

TER : 0,2

Politique de distribution : Accumulation

15 actions les plus importantes : Tesla, Microsoft, Home Depot, Novo Nordisk, Adobe, ASML, PepsiCo, Coca-Cola, Walt Disney, Danaher, Intuit, Amgen, Texas Instruments, Verizon Communications, S&P Global

Secteurs : Finance (17%), Technologie (15%), Consommation discrétionnaire (15%), Santé (15%), Industrie (13%), Consommation de base (8%)

Écart-type (3 ans) : 16,14% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 65,89% (au 30 septembre 2023)

Note ESG : AA

Rééquilibrage : Trimestriel iShares Core MSCI Europe Cet ETF offre aux investisseurs une exposition plus large au marché boursier en investissant uniquement dans des actions européennes. En même temps, le nombre élevé d'actions diversifiées de sociétés de pays développés peut faire partie d'une vision à long terme de l'Europe en tant qu'acteur mondial important dans les domaines de la finance (banque suisse - UBS), de l'industrie (automobile - Volkswagen, BMW, Porsche ou Mercedes), de la consommation discrétionnaire (Nestlé), des soins de santé (Novo Nordisk) et des marques de luxe (LVMH). Objectif d'investissement : L'ETF suit la performance des plus grandes sociétés cotées des pays européens uniquement.

Nombre d'actions : 428

TER : 0,12

Politique de distribution : Distribution (dividendes payables semestriellement)

15 plus grandes valeurs : Nestlé, Novo Nordisk, ASML, Shell, LVMH, AstraZeneca, Novartis, Roche, HSBC, Total Energies, SAP, Sanofi, Unilever, BP, Siemens

Secteurs : Finance (17%), Industrie (16%), Santé (15%), Consommation de base (11%), Consommation discrétionnaire (11%), Matériaux (7%)

Écart-type (3 ans) : 15,59% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 34,9% (au 30 septembre 2023)

Note ESG : AA

Rééquilibrage : Trimestriel iShares MSCI Asia EM Ce fonds ETF offre à l'investisseur une exposition diversifiée aux actions asiatiques, ainsi qu'aux actions indiennes ou vietnamiennes, dont le potentiel de croissance pourrait être encore plus élevé que celui de la Chine en raison de la croissance démographique et du grand nombre d'entreprises technologiques prospères. Objectif d'investissement : Suivre la performance d'une sélection de sociétés "asiatiques uniquement" issues d'économies émergentes sélectionnées (MSCI EM Asia Index Net Total Return)

Nombre d'actions : 642

TER : 0,18

Politique de distribution : Accumulation

15 actions les plus importantes : China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy, Netease, Ping an Insurance, Baidu, Mediatek, JD Com, Samsung, Bank Central Asia, BYD Ltd, Bank of China, POSCO

Secteurs : Technologie (24%), Finance (23%), Consommation discrétionnaire (15%), Communication (10%), Industrie (5%)

Écart-type (3 ans) : 19,64% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 3,38% (au 30 septembre 2023)

Notation ESG : BBB

Rééquilibrage : Trimestriel iShares Core MSCI World EM IMI L'accès aux marchés émergents peut être limité pour certains investisseurs, mais l'indice iShares Core MSCI World EM IMI est là pour résoudre ce "problème". L'indice offre une exposition à plus de 2 800 entreprises de pays tels que la Chine, le Brésil, l'Inde ou même le Viêt Nam. Grâce à lui, les investisseurs ne manqueront pas le potentiel de croissance caché des petites entreprises en dehors des économies développées. Cet ETF peut être plus risqué en raison du nombre plus élevé de petits pays, issus de marchés "exotiques", mais il peut néanmoins constituer un noyau très important d'un portefeuille mondial diversifié. Objectif d'investissement : Suivre un indice composé de grandes, moyennes et petites entreprises des marchés émergents

Nombre d'actions : 3186

TER : 0,18

Politique de distribution : Accumulation

15 Plus grandes valeurs : Taiwan Semiconductor, ISH MSCI China, Tencent Holdings, Samsung, Alibaba, Meituan, Reliance Industries, PDD Holdings, Infosys, Icici Bank, China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy

Secteurs : Technologie (20%), Finance (20%), Consommation discrétionnaire (13%), Communication (8%), Matériaux (8%)

15 Plus grosses valeurs : Taiwan Semiconductors, Tencent Holdings, Samsung,

Ecart-type (3 ans) : 17,49% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 6,44% (au 30 septembre 2023)

Notation ESG : BBB

Rééquilibrage : Trimestriel *En utilisant le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF comme exemple, un coût TER de 0,33% signifie qu'après un investissement de 10 000 $, les frais de la première année seront de 33 $. Le Total Expense Ratio (TER) se compose principalement des frais de gestion et d'autres dépenses telles que les frais de fiducie, de garde, d'enregistrement et d'autres frais d'exploitation. Les données prouvées ci-dessus peuvent changer dans le temps - les informations sont prouvées en moyenne au 9 octobre 2023. À la recherche des meilleurs ETF Choisir les ETF adéquats est une étape essentielle de votre parcours d'investissement. Lors de votre recherche des meilleurs ETF, il est important de réfléchir aux facteurs clés suivants pour les aligner sur vos objectifs d'investissement : Ratio de dépenses totales (TER)

Objectifs et stratégie

Performance et historique

Liquidité et diversification

Taille globale du fonds (AUM), avoirs et composition

Efficacité fiscale

Recherche et diligence raisonnable

Compte de courtage Pour évaluer efficacement les performances de l'ETF, il est recommandé de : Le comparer à d'autres ETF et à leurs indices de référence

Examiner les frais de très près

Contrôler la performance à l'aide des relevés de compte

Évaluer l'efficacité fiscale à l'aide de l'historique des distributions et des plus-values Important : Le rôle d'un ETF est de répondre exactement à l'objectif que vous souhaitez atteindre en l'intégrant à votre portefeuille. Si les performances d'un ETF sont inférieures à celles d'un secteur de marché ou d'un indice spécifique qu'il suit, vous devriez probablement en trouver un meilleur. Les émetteurs d'ETF les plus connus sont BlackRock (iShares), Vanguard, Invesco, State Street, VanEck, WisdomTree, JP Morgan, ProShares, Global X et PIMCO.

FAQ Quelle est la différence entre les investissements dans les ETF et les actions ? Les ETF offrent généralement une exposition à des dizaines ou des centaines de sociétés cotées différentes. Investir dans des actions individuelles implique d'acheter des actions d'une seule société (ou plus si l'investisseur achète plus d'une action de société). En raison du plus grand nombre d'actions que les ETF accumulent, leur volatilité est généralement plus faible que celle des actions. Ils sont également moins exposés aux risques liés à l'investissement dans une seule entreprise. Certains fonds indiciels suivent les mouvements de prix d'indices boursiers entiers, qui comprennent des dizaines, voire des centaines d'actions de différentes sociétés. Les actions individuelles sont généralement beaucoup plus volatiles que les ETF. Les ETF versent-ils des dividendes ? Certains ETF "distributifs" (Dist.) versent des dividendes aux investisseurs en fonction des montants versés par les entreprises de leur portefeuille. D'autres ETF dits "accumulateurs" (Acc.), au lieu de verser des dividendes, mettent de côté l'équivalent dans le prix de l'ETF lui-même. L'indice allemand DAX, entre autres, procède de la même manière, en tant qu'"indice de performance". Ses prix tiennent compte non seulement de l'évolution du cours des actions, mais aussi des dividendes versés par les entreprises allemandes. Les ETF sont-ils intéressants pour les investisseurs passifs ? Oui, les ETF peuvent convenir aux investisseurs passifs qui prévoient de récolter des rendements à long terme et qui se concentrent sur la gestion de leur patrimoine. Cela est dû à la diversification facile, aux faibles coûts d'investissement et à la simplicité de la gestion d'un portefeuille composé de ces ETF. Parallèlement, les spéculateurs ou les traders à court terme peuvent également les négocier. Pourquoi les ETF sont-ils devenus plus populaires au cours de la dernière décennie ? Le marché boursier a réagi positivement à la tendance à la mondialisation, à l'expansion économique, aux nouvelles technologies et aux politiques de stimulation des banques centrales comme la Fed ou la BCE. De plus en plus d'investisseurs et de fonds communs de placement ont rejoint le marché et se sont assurés que les ETF constituaient une alternative d'investissement intéressante. Ces afflux de capitaux ont accéléré la popularité des ETF. Les excellentes performances du marché boursier ont convaincu les investisseurs que les ETF leur permettaient d'obtenir une exposition instantanée aux indices boursiers, sans avoir besoin de connaissances spécialisées ni de connaître les tenants et les aboutissants de l'évaluation des entreprises. Quels sont les principaux avantages de l'investissement dans les ETF ? Tout d'abord, l'avantage des ETF est de faciliter l'accès aux marchés tels que les obligations et les indices boursiers. Sans les ETF sur le S&P 500, un investisseur devrait sélectionner lui-même les entreprises et déterminer leur pondération dans son portefeuille pour refléter le comportement de l'indice. En outre, il devrait parfois gérer activement son portefeuille et y apporter des modifications, ce qui n'est pas nécessaire avec les ETF. L'un des grands avantages des ETF réside également dans les faibles frais de détention. Quel est le meilleur ETF à acheter ? Il est très difficile de choisir le meilleur ETF, car ce qui a fonctionné dans le passé ne fonctionnera peut-être plus jamais à l'avenir. Toutefois, les ETF qui offrent aux investisseurs une perspective de rendement plus élevé (et généralement aussi un risque plus élevé) sont ceux qui sont liés aux marchés émergents et aux nouvelles technologies. Par exemple, les ETF sur l'indice Nasdaq 100 ou ceux qui ont des portefeuilles d'entreprises du secteur de l'informatique dématérialisée et des semi-conducteurs. Par ailleurs, l'IA et la robotique émergentes sont des tendances très fortes, qui pourraient rapporter des billions de dollars à un grand nombre d'entreprises (et d'ETF) à l'avenir. Quels sont les principes de base de l'ETF pour les débutants ? Les ETF sont des fonds qui regroupent l'argent de nombreux investisseurs pour investir dans un panier de titres, tels que des actions, des obligations et des matières premières. Les investisseurs peuvent ainsi participer à la croissance future de grandes entreprises en quelques transactions seulement. N'oubliez pas que l'atténuation des risques doit être une priorité d'investissement et le "Saint Graal" de la sagesse de Wall Street. Les robots-conseillers et les courtiers ont commencé à inclure les ETF dans une stratégie globale de portefeuille, ce qui permet de s'impliquer de plus en plus facilement dans les marchés financiers à moindre coût. Combien dois-je investir dans mon premier ETF ? Pour commencer à investir dans des fonds négociés en bourse (ETF), il vous suffit de savoir combien d'argent vous souhaitez investir. Par conséquent, vous devrez investir la valeur actuelle de ce montant spécifique lors de l'achat de votre première action ETF. Vous devriez commencer à investir lentement, à partir d'un petit capital. Les fonds indiciels sont probablement la meilleure option pour les investisseurs débutants. Vous pouvez toujours utiliser les plans d'investissement pour commencer un voyage à long terme avec les ETF. Les fonds négociés en bourse (ETF) à gestion passive peuvent être un élément, voire une clé, de la réussite à long terme. Quels sont les avantages d'un investissement dans les ETF par rapport aux fonds communs de placement ? Les ETF constituent une option intéressante, car ils offrent des avantages tels que la diversification et la liquidité, qui sont souvent supérieurs à ceux des fonds communs de placement. En outre, les frais associés aux ETF sont généralement moins élevés. N'oubliez pas que les ETF gérés activement, comme tous les autres fonds d'investissement, ne peuvent pas garantir les résultats de l'investissement et sont généralement beaucoup plus chers. Quels sont les types d'ETF disponibles ? Les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles en choisissant parmi une large gamme d'ETF, qui comprennent des fonds d'actions, d'obligations, de matières premières, ainsi que des fonds sectoriels et industriels. Le commerce des ETF offre aux investisseurs de multiples opportunités, notamment en simplifiant l'exposition aux valeurs de croissance en investissant dans des secteurs tels que l'IA, les centres de données, les véhicules électriques, les énergies renouvelables et des dizaines d'autres secteurs. De plus, les investisseurs ont accès à diverses classes d'actifs grâce aux ETF sur les matières premières et aux ETF à effet de levier. Les fonds communs de placement peuvent également offrir une telle exposition, mais ils sont généralement plus coûteux à long terme. De quoi ai-je besoin pour commencer à investir dans les ETF ? Pour acheter un fonds négocié en bourse (ETF) auprès d'un fournisseur d'ETF comme BlackRock ou Vanguard, vous devez ouvrir un compte de courtage. La plupart des ETF européens sont cotés à la Bourse de Londres (LSE). N'oubliez pas qu'investir de l'argent est risqué et que les fonds négociés en bourse (ETF) peuvent vous apporter non seulement des gains mais aussi des pertes. Les obligations d'entreprises sont également perçues comme plus risquées, en particulier lorsque la politique financière des banques centrales est toujours aussi expansionniste et que les conditions de liquidité sont soutenues. Dois-je placer la majeure partie de mon argent dans des ETF ? Dans l'ensemble, les ETF peuvent offrir des avantages en termes de diversification, mais ils doivent être utilisés avec parcimonie ; il est donc judicieux de n'y investir qu'une petite partie de vos actifs. Il est donc préférable de n'y investir qu'une petite partie de vos actifs. Par conséquent, la majeure partie de votre argent ne devrait probablement pas être investie dans des ETF. N'oubliez pas que tout ETF possède des actifs, dont la performance détermine ses succès. Qu'entendez-vous par risque de portefeuille ? Le risque de portefeuille est la possibilité que la combinaison d'investissements au sein d'un portefeuille ne permette pas d'atteindre les objectifs financiers, un rendement potentiel plus élevé s'accompagnant généralement d'un risque plus important. Il peut également signifier la perte d'une partie ou de la totalité de votre investissement initial, affectant ainsi vos objectifs financiers. Quels sont les avantages d'un investissement dans les ETF ? L'investissement dans les ETF offre une diversification, une gestion du risque et des opportunités de croissance potentielle, en permettant aux investisseurs d'être exposés à un large éventail d'actifs. En outre, les ETF sont généralement beaucoup moins chers que les fonds communs de placement. Quels sont les risques liés à l'investissement dans les ETF ? Investir dans des ETF comporte des risques tels que le risque de marché, le risque lié à l'émetteur et les risques associés à des types spécifiques d'ETF, tels que le risque de change pour les ETF internationaux. N'oubliez pas que les performances des ETF indiciels ou de tout ETF d'actions dépendent du marché boursier, ce qui implique une forte volatilité, de l'incertitude et toujours un élément de risque (philosophie risque/rendement).

