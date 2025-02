L’eWallet XTB : le guide de référence

La gestion de vos finances vient d’être considérablement améliorée. Dans le monde d’aujourd’hui, où tout va très vite et où tout est connecté, la praticité et le contrôle de votre argent sont primordiaux. Voici l’eWallet, un outil parfaitement intégré à l’application XTB et destiné à simplifier votre vie financière. Que vous fassiez des achats en ligne ou que vous viriez des fonds à l’étranger, l’eWallet vous offre une solution multi-devises, des fonctions de sécurité avancées et une applicabilité mondiale, le tout à portée de main. Dans ce guide complet, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur l’eWallet. Nous vous expliquerons comment il peut faciliter la gestion de votre épargne. L’eWallet permet de convertir des devises et d’effectuer des paiements quotidiens, rendant ainsi la gestion de ses finances personnelles rapide et intuitive. De la création de votre compte à la maîtrise de ses puissantes fonctionnalités, en passant par l’exploration de l’innovante carte virtuelle multi-devises, vous découvrirez comment cet outil financier de pointe transforme la façon dont vous gérez et utilisez votre argent. Plongeons dans le vif du sujet et exploitez tout le potentiel de votre eWallet dès aujourd’hui. Il est important de noter que le service est disponible pour les personnes détenant un compte d’investissement auprès d’XTB S.A. La carte est émise sous licence Mastercard par DiPocket UAB, un établissement de monnaie électronique enregistré auprès de la Banque de Lituanie.

Points clés Des comptes multi-devises : ouvrez des comptes en 7 devises (prochainement en MXN) et transférez des fonds en toute simplicité. Des options de paiement internationales : utilisez la carte virtuelle multi-devises pour effectuer des transactions sans numéraire dans le monde entier, notamment via Google Pay, Apple Pay et Garmin Pay. Des retraits d’espèces : effectuez des retraits d’argent dans les distributeurs automatiques dont les appareils prennent en charge les paiements sans contact. Des transactions sans commission : convertissez des devises à des coûts avantageux et effectuez des virements d’argent gratuits. Une activation instantanée : créez votre eWallet et votre carte virtuelle en quelques clics. Une sécurité avancée : bénéficiez d’une gestion sécurisée des codes PIN/ePIN, du blocage de la carte et du cryptage des données. La gestion de l’épargne : l’eWallet facilite non seulement l’investissement, mais également la gestion de votre vie financière quotidienne et le contrôle de votre épargne. Tout ça en un seul endroit : chez XTB. Qu’est-ce que l’eWallet XTB ? L’eWallet est un portefeuille numérique multi-devises intuitif, intégré directement dans l’application XTB, destiné à simplifier et améliorer la gestion des finances personnelles. Il permet à ses utilisateurs de détenir, virer et convertir de l’argent dans plusieurs devises en toute simplicité. Équipé d’une carte multi-devises, l’eWallet permet d’effectuer des paiements sans numéraire, des achats en ligne et des retraits dans les distributeurs automatiques, et ce, dans le monde entier. La possibilité de pouvoir choisir la réception d’une carte physique sera bientôt disponible. Des comptes multi-devises : détenez des comptes dans sept devises (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF), et bientôt en MXN.

La gestion de l’eWallet et les virements instantanés entre comptes XTB sont entièrement gratuits.

Les investisseurs peuvent facilement convertir des devises sur demande.

Les fonctionnalités englobent l’authentification à deux facteurs (2FA) et les notifications en temps réel pour le suivi des transactions.

Les utilisateurs peuvent générer jusqu’à cinq nouvelles cartes par mois. Les fonctionnalités de l’eWallet XTB L’eWallet est un outil financier polyvalent qui enrichit l’application XTB de fonctionnalités supplémentaires. Il permet d’améliorer la satisfaction des clients en faisant le lien entre les comptes d’investissement et la gestion des finances personnelles. Voici les principales fonctionnalités de l’eWallet. Le contrôle des dépenses : prenez vos finances en main en fixant des plafonds de transaction adaptés à vos besoins.

: bloquez temporairement votre carte virtuelle à tout moment si vous sentez un risque pour vos fonds. Vous pouvez la débloquer à tout moment ou la supprimer définitivement si nécessaire. Une nouvelle carte devra être ajoutée pour utiliser pleinement les services de l’eWallet. La conversion des devises : convertissez instantanément jusqu’à 8 devises différentes à des taux de change avantageux. Le manuel de l’utilisateur de l’eWallet Adobe Stock Voici le manuel, un guide permettant de maîtriser pas à pas les fonctionnalités techniques de l’eWallet. De la création de votre compte à la gestion des transactions, des cartes et des conversions de devises, ce chapitre vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour utiliser votre eWallet en toute confiance et en toute simplicité. C’est parti ! Écran du pack de démarrage Comptes en devises : les clients de l’eWallet reçoivent des comptes dans leur devise locale et en EUR (si la devise par défaut n’est pas EUR). Dans les pays où l’EUR est la devise par défaut, seuls les comptes en EUR sont disponibles.

: vous pouvez afficher et copier les informations masquées de votre carte dans le panneau inférieur. Confirmation : un message « Copié ! » apparaît lorsque l’information est copiée. Fonctionnalité de blocage de la carte Bloquer temporairement votre carte : utilisez le bouton « Bloquer ».

: utilisez le bouton « Bloquer ». Fonctions de blocage de la carte : - La carte s’affiche avec une icône de cadenas. - Les options pour Débloquer ou Supprimer définitivement la carte. - L’historique complet des transactions est accessible (si vous supprimez la carte, l’historique des transactions disparaît, mais l’historique complet des transactions sur le tableau de bord de l’eWallet demeure disponible à tout moment). Ajouter une nouvelle carte Après avoir supprimé une carte, vous pouvez en créer une nouvelle en sélectionnant l’un des deux types disponibles.

Vous pouvez ajouter un maximum de 5 cartes dans un délai de 30 jours. Paramètres de la carte Supprimer définitivement : supprimez votre carte si vous n’en avez plus besoin.

: supprimez votre carte si vous n’en avez plus besoin. Afficher ou modifier les codes PIN/ePIN : mettez à jour vos codes.

: mettez à jour vos codes. Modifier les plafonds de la carte (fonctionnalité à venir) : personnalisez vos plafonds de dépenses (actuellement, seules des plafonds journaliers sont disponibles). Codes ePIN et PIN Code ePIN : utilisé pour les transactions en ligne pendant le processus 3D Secure. Ce code fixe est envoyé par e-mail lors de la création de la carte.

: utilisé pour les transactions en ligne pendant le processus 3D Secure. Ce code fixe est envoyé par e-mail lors de la création de la carte. Code PIN : utilisé pour les paiements en magasin et généré par le fournisseur de la carte.

: utilisé pour les paiements en magasin et généré par le fournisseur de la carte. Modifier les codes en toute sécurité : vous pouvez consulter et mettre à jour les deux codes grâce un processus sécurisé et intuitif. Important : veillez à toujours conserver vos informations de carte et votre code PIN/ePIN en lieu sûr. Si vous soupçonnez une activité non autorisée, veuillez contacter immédiatement le service client. Pour obtenir une assistance, rendez-vous dans la section « Aide » de l’application XTB ou contactez notre service client. Les caractéristiques techniques de l’eWallet sont les suivantes : Modifier le code PIN

Modifier le code ePIN

Bloquer la carte

Supprimer la carte

Ajouter une nouvelle carte

Fixer le plafond de la carte

Ajouter un compte en devise (7 disponibles)

Virer des fonds : - Du compte d’investissement vers l’eWallet (GRATUIT) - De l’eWallet vers le compte d’investissement (GRATUIT) - Vers un autre compte PL (GRATUIT) - Vers un autre compte en EUR (GRATUIT) - La conversion de devises (GRATUIT) La carte XTB : les applications Cartes d’Apple et Google Wallet Cartes d’Apple Ouvrez l’application « Cartes » sur votre appareil Apple. Appuyez sur le « + » dans le coin supérieur droit. Sélectionnez « Carte bancaire » et choisissez « DiPocket » comme banque. Appuyez sur « Saisir les données manuellement » et saisissez les informations suivantes : - Nom - Numéro de la carte (vous le trouverez dans l’appli XTB sous « Carte » → « Informations »). - Date d’expiration et Code de sécurité - Acceptez les conditions générales et la carte est alors prête à être utilisée. Google Wallet 1. Automatique - il suffit d’appuyer sur le bouton « Ajouter à Google Pay ». Important : vous remarquerez peut-être qu’une petite transaction apparaît sur votre compte. Elle sert à des fins de vérification et disparaîtra sans influer sur votre solde. Pour tout problème, pensez à contacter le service client de XTB. Les arguments pour et contre Adobe Stock Chez XTB, nous nous employons à offrir à nos clients le meilleur produit possible. Toutefois, il n’existe pas de solution parfaite pour tout le monde. Quels sont donc les avantages et les inconvénients de l’eWallet XTB ? Avantages 1. Confort et accessibilité Intègre les investissements et les finances quotidiennes dans une seule application, ce qui permet des virements de fonds en toute simplicité et un accès en temps réel aux deux comptes. 2. Prise en charge de plusieurs devises Permet de convertir des devises à des taux de change avantageux, ce qui est utile pour les investisseurs et les voyageurs internationaux. 3. Virements instantanés Permet des virements rapides et sans frais entre les comptes d’investissement et eWallet, garantissant ainsi une totale liquidité en cas de besoin. 4. Sécurité avancée Des fonctionnalités telles que l’authentification à deux facteurs (2FA), le blocage de la carte et les notifications en temps réel permettent une protection de l’argent et un suivi de l’activité. 5. Paiements internationaux sans numéraire Les cartes virtuelles et physiques permettent d’effectuer des paiements partout dans le monde, notamment pour les achats en ligne, les retraits dans les distributeurs automatiques et les portefeuilles mobiles tels qu’Apple Pay et Google Pay. 6. Économies La gestion gratuite du compte, l’absence de frais cachés et les taux de change du marché permettent de réaliser des économies par rapport aux services bancaires traditionnels. Inconvénients 1. Prise en charge limitée des devises Initialement circonscrite à un ensemble spécifique de devises, d’où des fonctionnalités plus limitées pour les utilisateurs qui traitent des devises non prises en charge et l’application des taux de change établis par Mastercard. 2. Dépendance à la technologie Nécessite une stabilité de la connexion Internet et des fonctionnalités de l’application ; tout problème technique ou toute période d’indisponibilité peut entraver l’accès à son argent. 3. Risques potentiels entourant la sécurité Malgré des fonctionnalités avancées et une sécurité 2FA, les portefeuilles numériques pourraient à l’avenir être vulnérables à des cybermenaces telles que le piratage ou l’hameçonnage. 4. Plafonds de transaction Les plafonds de transactions quotidiennes ou de cartes peuvent restreindre les investissements ou les retraits importants, ce qui peut causer des désagréments. 5. Courbe d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs Certains utilisateurs peuvent trouver complexe la gestion des comptes, des cartes et des virements multi-devises, surtout s’ils ne sont pas habitués aux outils financiers numériques. 6. Dépendance à l’égard d’une plateforme unique Le fait de combiner les investissements et les paiements dans une seule application crée une dépendance à l’égard de l’écosystème de l’application, ce qui peut être problématique en cas de problèmes spécifiques à l’application ou d’un accès limité aux comptes. Faits intéressants Sept devises prises en charge : eWallet prend en charge les devises suivantes : EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF, et bientôt MXN.

: eWallet prend en charge les devises suivantes : EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF, et bientôt MXN. Une intégration transparente : reliez l’eWallet directement à votre compte d’investissement pour un contrôle unifié de vos finances.

: reliez l’eWallet directement à votre compte d’investissement pour un contrôle unifié de vos finances. GAB

Un service évolutif : les fonctionnalités à venir incluent les transferts automatisés, le téléchargement de l’historique des transactions et l’intégration améliorée de la carte.

: les fonctionnalités à venir incluent les transferts automatisés, le téléchargement de l’historique des transactions et l’intégration améliorée de la carte. Des transactions sans commission : bénéficiez d’une absence totale de frais pour les virements internes et externes dans les devises prises en charge.

: bénéficiez d’une absence totale de frais pour les virements internes et externes dans les devises prises en charge. Une configuration rapide : activez votre eWallet et commencez à l’utiliser immédiatement dans l’appli XTB. Synthèse L’eWallet XTB pourrait bien changer la donne en matière de gestion transparente des finances personnelles et des investissements. Pensée pour être efficace et utilisable partout dans le monde, cette solution innovante s’intègre directement à l’application XTB et offre un portefeuille multi-devises, la carte XTB sous licence Mastercard et des fonctionnalités avancées de gestion financière. Le guide vous présente tous les aspects de l’eWallet, de la configuration et de l’activation à ses fonctionnalités étendues telles que les virements, la conversion des devises et la gestion des cartes. Les futures mises à jour promettent encore plus de praticité, notamment des virements automatiques et le téléchargement de l’historique des transactions. Avec l’eWallet XTB, la gestion de votre argent peut être plus facile ou plus efficace. Choisissez une manière plus intelligente de gérer vos finances.

FAQ Quelles sont les devises prises en charge par l’eWallet ? L’eWallet prend actuellement en charge les devises suivantes : EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF, et bientôt MXN. Y a-t-il des frais associés aux transactions de l’eWallet ? L’eWallet offre des virements gratuits et des conversions de devises avec une majoration (la marge du fournisseur) de 0,5 %. Puis-je utiliser l’eWallet dans le monde entier ? Oui, la carte XTB sous licence Mastercard peut être utilisée dans le monde entier, y compris pour les achats en ligne, les retraits aux distributeurs automatiques et les paiements sans numéraire. Quel est le degré de sécurité de l’eWallet ? L’eWallet intègre des mesures de sécurité avancées, notamment le cryptage des données, la personnalisation des plafonds de la carte et la fonction de blocage en temps réel. Comment activer mon eWallet ? Il vous suffit de vous connecter à l’application XTB, de suivre le processus d’activation guidé pas à pas et d’activer instantanément votre eWallet.

