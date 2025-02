Stratégie de trading : la figure marteau

Lorsqu’on analyse des graphiques de prix, certaines figures de chandeliers peuvent indiquer des changements dans les tendances du marché. La figure du marteau est l’une de ces formations. Apprenons-en davantage sur ce que représente cette figure, comment l'identifier et l'utiliser dans une stratégie de trading.

Qu'est-ce que la figure marteau en trading ? Le marteau est une figure de chandelier japonais qui apparaît à la fin d'une tendance baissière et qui indique un potentiel retournement haussier. Les traders l'utilisent pour anticiper un changement dans la dynamique des prix, que ce soit sur le marché des actions, des devises (Forex) ou d'autres instruments financiers. Définition de la figure marteau La figure du marteau se caractérise par un petit corps réel situé en haut du chandelier, avec une longue ombre inférieure. L’ombre inférieure doit être au moins deux fois plus longue que le corps. Ce type de chandelier montre que bien que les vendeurs aient tenté de faire baisser les prix, les acheteurs ont repris le contrôle et clôturé le prix près de son niveau d'ouverture. Corps réel petit : indique que les prix d'ouverture et de clôture sont proches.

: indique que les prix d'ouverture et de clôture sont proches. Longue ombre inférieure : signale que les vendeurs ont dominé au début de la séance, mais que les acheteurs ont ensuite repris la main.

: signale que les vendeurs ont dominé au début de la séance, mais que les acheteurs ont ensuite repris la main. Absence ou faible mèche supérieure : reflète que les acheteurs ont terminé la séance en force. Caractéristiques principales du chandelier marteau Certaines caractéristiques distinguent le marteau des autres chandeliers : Le marteau a un petit « corps » et une longue ombre. L’ombre doit être deux fois plus longue que le corps de la bougie. Bien que la couleur du marteau (rouge ou verte) n'ait pas d'importance, la formation de cette bougie montre que les acheteurs ont réussi à repousser les prix vers le haut après un mouvement baissier. Un marteau se forme donc lorsqu’un actif atteint ou oscille près de ses plus bas dans une tendance baissière et toujours sur un niveau de support. Bien que la formation d'un marteau ne signifie pas toujours une reprise immédiate du contrôle par les acheteurs, elle indique une pression haussière croissante, ce qui peut précéder un retournement. Après la formation d'une bougie en marteau, le marché indique souvent sa volonté d'inverser sa tendance baissière. Il est important de rappeler que les chandeliers sont des signaux particulièrement significatifs lorsqu’ils sont formés autour de niveaux importants (supports ou résistances). Les marteaux peuvent s’observer sur toutes les unités de temps. Toutefois, plus l’unité de temps est grande et plus le chandelier post-marteau devra être alimenté en volumes acheteurs. Les différences entre la figure marteau et d'autres figures similaires Il est important de ne pas confondre la figure du marteau avec d’autres chandeliers comme la toupie ou le pendu. Le marteau apparaît exclusivement en bas de tendance baissière, alors que le pendu, malgré une apparence similaire, signale un renversement potentiel à la fin d'une tendance haussière. Quant à la toupie, elle a des ombres supérieure et inférieure plus équilibrées, indiquant une incertitude. Savoir reconnaître un marteau est essentiel pour pouvoir l'intégrer efficacement dans une stratégie de trading. Les étapes ci-dessous vous aideront à repérer cette figure sur un graphique. Les critères visuels essentiels à vérifier Pour identifier un marteau, vérifiez que : Le chandelier apparaît après une série de chandeliers baissiers.

L’ombre inférieure est au moins deux fois plus longue que le corps.

La mèche supérieure est inexistante ou très courte. Position de la figure marteau dans une tendance baissière Un marteau ne prend tout son sens que lorsqu’il est situé à la fin d’une tendance baissière. Sa présence à ce moment-là laisse entrevoir un potentiel retournement haussier. Pour renforcer la validité du signal, un chandelier haussier doit apparaître immédiatement après le marteau, confirmant ainsi la pression d'achat accrue. Cas particuliers et pièges à éviter lors de l’identification Il est important de rester vigilant face aux faux signaux. Un marteau peut être inefficace si la confirmation ne se produit pas ou si la figure apparaît sur un faible volume. Les traders doivent s'assurer que le volume est suffisant pour confirmer la validité de la figure et éviter de confondre un marteau avec d'autres formations similaires. Stratégies de trading basées sur la figure marteau Utiliser le marteau dans le cadre de votre stratégie de trading implique d'identifier le bon moment pour entrer en position et de savoir gérer vos risques de manière appropriée. Lorsqu’un marteau est confirmé par un chandelier haussier, il est conseillé de placer un ordre Buy Stop juste au-dessus du prix d'ouverture du chandelier suivant. Un Stop Loss doit être positionné en dessous du plus bas de l'ombre du marteau pour limiter les pertes en cas de retournement inattendu. Rendez-vous sur la XTB Academy pour en savoir plus sur toutes les stratégies de trading. Ce qu’il faut retenir sur le marteau en trading Le marteau est une bougie de retournement qui se forme lorsqu’un actif atteint ou oscille autour de ses niveaux de prix les plus bas.

C’est l’une des bougies les plus puissantes en matière de signaux haussiers.

Cette figure se produit toujours sur un niveau de support.

Les marteaux peuvent apparaître sur toutes les classes d’actifs et sur toutes les unités de temps.

Les marteaux sont efficaces lorsqu’ils sont précédés de trois bougies de baisse (bougies rouges).

