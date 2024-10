Pourquoi choisir les ETFs pour investir à long terme ?

Temps de lecture: 14 minute(s)

L'investissement à long terme dans les ETF a été très rentable au cours des deux dernières décennies. Les fonds négociés en bourse offrent toujours aux investisseurs un grand nombre d'opportunités inégalées. L'histoire va-t-elle se répéter ? Quelles sont les nouvelles tendances qui se profilent à l'horizon ?

Les ETF ont gagné en popularité au cours des dernières décennies. Depuis la création du premier fonds indiciel en 1976 par John Bogle, de Vanguard, ils ont acquis une place permanente parmi les principales classes d'actifs mondiales. 14 ans plus tard, après la création du premier fonds indiciel Vanguard S&P 500, la Bourse de Toronto a introduit le premier fonds négocié en bourse. Aujourd'hui, grâce aux ETF, des millions d'investisseurs du monde entier ont la possibilité d'investir dans des catégories d'actifs bien définies. Le plus grand émetteur d'ETF, BlackRock (iShares), a enregistré des bénéfices d'un milliard de dollars, grâce à l'augmentation des entrées d'ETF. Des investissements diversifiés et simplifiés - possibles seuls, sans les coûts élevés des fonds communs de placement. L'exposition directe aux marchés mondiaux est aujourd'hui plus facile que jamais.

De nombreux investisseurs s'intéressent au potentiel des ETF, compte tenu de l'excellente performance à long terme du marché boursier américain. Indice des 500 plus grandes entreprises américaines cotées à la Bourse de New York, le S&P 500 a rapporté aux investisseurs 5 % de plus que les bons du Trésor à 10 ans sur le long terme (et en moyenne 10 % par an au cours des 100 dernières années). Cela s'explique à la fois par la réussite de la tendance économique et par la politique monétaire. Par conséquent, une quantité massive d'argent a alimenté le S&P 500, et les détenteurs à long terme d'un ETF ces dernières années n'ont pas eu le droit de se plaindre.

Les ETF ont contribué à "démocratiser" les marchés financiers en permettant à des millions de personnes d'accéder au marché boursier par le biais de fonds indiciels et de fonds qui suivent les actions des entreprises et les actifs de certains secteurs. Par exemple, les ETF de matières premières, de nouvelles technologies ou d'obligations. Dans l'article suivant, nous énumérerons 7 ETF populaires et soulignerons les avantages et les inconvénients de l'investissement dans les ETF. Ces actifs, associés à des plans d'investissement, peuvent vous aider considérablement à construire un portefeuille d'investissement à long terme. De quelle manière ? Nous allons le découvrir ci-dessous.

ETF - Avantages et inconvénients

Les ETF ne garantissent pas le rendement des investissements. Le niveau de rendement d'un investissement dans un ETF est déterminé par la façon dont le marché évaluera ce qu'il détient dans son portefeuille (actions, obligations, etc.) ou par le comportement des prix des actifs qu'il suit (par exemple, les prix du gaz, de l'or, de l'argent, etc.) Ils présentent des avantages et des inconvénients, que nous décrivons ci-dessous afin d'aider les investisseurs potentiels à analyser leur potentiel et leurs risques. En voici quelques-uns.

Avantages

Idéal pour les investisseurs à long terme qui préfèrent un style d'investissement passif

Faible barrière à l'entrée, faibles frais (TER) et forte liquidité

Risque limité et possibilité de diversification du portefeuill

Volatilité moindre des fluctuations de la valeur des investissements

Pour les investisseurs débutants et confirmés

Possibilité d'investir dans un ensemble d'actifs tels que des indices, des obligations ou des matières premières

L'investisseur peut être sûr que le fonds indiciel offre exactement la même performance que les indices boursiers, par exemple le S&P 500 ou le Nasdaq 100

Inconvénients

Peut ne pas convenir aux traders et aux investisseurs à court terme qui préfèrent un style d'investissement agressif.

Un risque plus faible est compensé par des rendements éventuellement plus faibles

Le fonds négocié en bourse choisi par l'investisseur peut afficher des performances inférieures à celles des entreprises ou des indices les plus performants pendant les marchés haussiers.

La diversification ne garantit pas le rendement et peut également entraîner des pertes

Dans un portefeuille, quelques fonds négociés en bourse peuvent gâcher les performances de ceux qui se portent bien

Risque de désalignement de l'ETF dans un portefeuille

Une concentration excessive du capital dans des investissements passifs peut limiter les options d'allocation vers des actifs plus risqués (possibilité de rendements exceptionnels)

Les ETF de fonds indiciels offrent généralement aux investisseurs la garantie qu'ils reproduiront exactement le rendement de l'instrument sous-jacent à long terme. Ici, nous pouvons voir le fonds iShares Core S&P UCITS, suivi par son indice S & P 500 Net Total Return. La performance de l'ETF iShares est encore meilleure, avec un rendement total de 204 % depuis 2013, contre 194 % pour le S&P 500 NTR. Source : Bloomberg Finance LP : Bloomberg Finance LP

Les ETF les plus populaires

Les fonds négociés en bourse (ETF) permettent aux investisseurs de s'exposer à presque toutes les catégories d'actifs :

Indices boursiers (indices américains, indices européens, marchés émergents, etc.)

ETF sectoriels sélectionnés (par exemple, nouvelles technologies, banques, biotechnologie, etc.)

Investissements verts et ESG (énergies renouvelables, voitures électriques, etc.)

Obligations (obligations d'entreprises à haut rendement, "treasuries" américaines à 10 ans)

Énergie et matériaux (par exemple, fonds d'investissement de matières premières sur le gaz naturel, le cuivre)

Métaux précieux (or, argent)

FNB d'actions à dividendes (FNB modèles "distributifs")

Bon à savoir

Le résultat de tout fonds négocié en bourse dépend étroitement de l'évolution future, généralement imprévisible à court terme, des marchés mondiaux et de l'économie

À long terme, une économie mondiale forte devrait être considérée comme un moteur positif du marché boursier - une consommation en hausse signifie des bénéfices plus élevés pour les entreprises et la possibilité de dépasser les attentes des analystes.

Les décisions des banques centrales peuvent affecter non seulement le marché boursier, mais surtout les obligations (et les ETF obligataires), mais aussi... les métaux précieux ou les matières premières énergétiques. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et d'acquérir des connaissances financières, même si vous investissez de manière passive ;

Un principe financier de base stipule que plus le risque est faible, plus le rendement potentiel de l'investissement est faible. Cette théorie implique également son contraire : en prenant un risque plus élevé, les investisseurs peuvent s'attendre à une récompense plus importante (mais il n'est pas dit qu'ils l'obtiendront un jour).

Des informations détaillées sur chaque fonds négocié en bourse sont disponibles sur le site web de son émetteur. Dans le cas des ETF iShares, l'institution responsable de leur émission est BlackRock.

Les investisseurs peuvent vendre des ETF quand ils le souhaitent, lorsque les bourses sont ouvertes.

Les ETF les plus populaires sont, par exemple, les suivants

iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE - exposition diversifiée aux marchés boursiers des pays développés

iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE - actions des 500 plus grandes sociétés américaines, cotées sur le fonds indiciel S&P 500

iShares Nasdaq 100 UCITS SXRV.DE - actions de l'indice Nasdaq 100 - indice des principales sociétés technologiques américaines

iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE - portefeuille de sociétés ayant un indice ESG élevé

iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL - les plus grandes sociétés boursières d'Europe

iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE - exposition plus large aux actions des marchés émergents

iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE - Sociétés asiatiques (également chinoises)

Les fonds négociés en bourse énumérés ci-dessus sont certainement parmi les plus populaires, mais ils ne représentent qu'une fraction des centaines de fonds différents qui offrent une exposition diversifiée à différents segments du marché financier. Pour les investisseurs à long terme, le ratio de dépenses est très important, c'est pourquoi nous avons ajusté les ETF en fonction de cette information. Nous n'en citerons que quelques-uns ci-dessous :

iShares Core MSCI World

Destiné aux investisseurs à long terme, il peut constituer un cœur de portefeuille évaluant les opportunités de croissance à long terme dans les pays développés. Le MSCI World couvre 85% des actions cotées dans 23 économies, ce qui signifie une diversification géographique et une allocation entre chaque pays développé comme les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Suisse ou le Royaume-Uni. Cet ETF a dans son portefeuille des sociétés bien développées avec des activités mondiales et fournit une grande exposition au marché américain.

Objectif d'investissement : suivre la performance des actions des entreprises des pays développés

Nombre d'exploitations : 1513

TER (Total Expense Ratio) : 0,2%

Politique de distribution : Accumulation

15 Principales actions détenues : Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, JP Morgan, Johnson & Johnson, Visa, Broadcom

Secteurs : Technologie (22%), Finance (14,7%), Santé (12,7%), Industrie (10,7%), Consommation discrétionnaire (10,7%)

Écart-type (3 ans) : 17,64% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 42,49% (au 30 septembre 2023)

Note ESG : A

Rééquilibrage : Trimestriel

iShares S&P 500 UCITS

L'ETF garantit une exposition à 500 sociétés américaines bien établies et cotées en bourse qui exercent souvent des activités à l'échelle mondiale. L'exposition à l'indice S&P 500 Net Total Return signifie que l'ETF reflète le rendement de l'indice S&P 500 plus les dividendes versés (impôt à la source) par les sociétés qui y figurent. La composition de l'indice S&P 500 évolue au fil du temps : certaines entreprises quittent l'indice et sont remplacées par de nouvelles entreprises qui y font leur entrée. Les ETF tiennent compte de ce fait et ne demandent pas à l'investisseur de gérer activement le portefeuille. En achetant un ETF, l'investisseur est assuré que ses cotations refléteront celles de l'indice S&P 500 - dans toutes les conditions économiques et à long terme.

Objectif d'investissement : Suivre la performance de l'indice S&P 500 NTR (Net Total Return Index)

Nombre d'exploitations : 503

TER : 0,07 %.

Politique de distribution : Accumulation

15 Principales actions détenues : Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, JP Morgan

Secteurs : Technologie (28%), Santé (13,3%), Finance (12,6%), Consommation discrétionnaire (10,5%), Communication (9%)

Écart-type (3 ans) : 17,85% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 57,98% (au 30 septembre 2023)

Note ESG : A

Rééquilibrage : Trimestriel

iShares Nasdaq 100 UCITS

Investir dans cet ETF signifie une large exposition aux secteurs américains des nouvelles technologies tels que les logiciels, le matériel, les semi-conducteurs, la publicité numérique et l'IA. En outre, les entreprises des secteurs de la biotechnologie, du commerce de détail et de gros ou des télécommunications constituent également l'indice de référence de l'investissement. Cet indice est dominé par des sociétés à grande et moyenne capitalisation. Il est connu comme l'indice de référence des sentiments technologiques mondiaux.

Objectif d'investissement : suivre les performances des 100 plus grandes entreprises non financières cotées au Nasdaq.

Nombre d'exploitations : 101

TER : 0,33%

Politique de distribution : Accumulation

15 actions les plus importantes : Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Alphabet, Broadcom, Costco Wholesale, Adobe, Pepsico, Cisco, Comcast, AMD, Netflix

Secteurs : Technologie (49%), Communication (16%), Consommation discrétionnaire (13,9%), Santé (7%), Consommation de base (6%)

Écart-type (3 ans) : 22,49% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 97,15% (au 30 septembre 2023)

Note ESG : A

Rééquilibrage : Trimestriel

iShares MSCI World SRI UCITS

L'indice est composé de plusieurs centaines d'entreprises ayant des scores ESG (Environnement - Social - Gouvernance) très élevés (énergie propre, écologie, responsabilité sociale et gouvernance d'entreprise). L'indice examine les entreprises en fonction de leur exposition à l'industrie de la défense (y compris les armes nucléaires, les armes à feu conventionnelles controversées), à l'alcool, aux jeux d'argent ou aux organismes génétiquement modifiés. Des restrictions supplémentaires s'appliquent également aux énergies vertes et à la protection de l'environnement, grâce à des restrictions supplémentaires imposées aux entreprises des secteurs du charbon, des sables bitumineux, de la production d'électricité, du gaz et de l'extraction pétrolière. Ces restrictions sont particulièrement intéressantes pour les investisseurs qui accordent une grande importance aux investissements qui répondent avant tout à des critères éthiques et environnementaux.

Objectif d'investissement : Suivre un indice composé d'entreprises de pays développés ayant une notation ESG élevée.

Nombre d'exploitations : 415

TER : 0,2%

Politique de distribution : Accumulation

15 actions les plus importantes : Tesla, Microsoft, Home Depot, Novo Nordisk, Adobe, ASML, Pepsico, Coca Cola, Walt Disney, Danaher, Intuit, Amgen, Texas Instruments, Verizon Communications, S&P Global

Secteurs : Finance (17%), Technologie (15%), Consommation discrétionnaire (15%), Santé (15%), Industrie (13%), Consommation de base (8%)

Écart-type (3 ans) : 16,14% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 65,89% (au 30 septembre 2023)

Notation ESG : AA

Rééquilibrage : Trimestriel

iShares Core MSCI Europe

Cet ETF offre aux investisseurs une exposition plus large au marché boursier en investissant uniquement dans des actions européennes. En même temps, le nombre élevé d'actions diversifiées de sociétés de pays développés peut faire partie d'une vision à long terme de l'Europe en tant qu'acteur mondial important dans les domaines de la finance (banque suisse - UBS), de l'industrie (automobile - Volkswagen, BMW, Porsche ou Mercedes), de la consommation discrétionnaire (Nestlé), des soins de santé (NovoNordisk) et des marques de luxe (LVMH).

Objectif d'investissement : L'ETF suit la performance des plus grandes sociétés cotées des pays européens uniquement.

Nombre d'exploitations : 428

TER : 0,12%

Politique de distribution : Distribution (dividendes payables semestriellement)

15 actions les plus importantes : Nestlé, Novo Nordisk, ASML, Shell, LVMH, AstraZeneca, Novartis, Roche, HSBC, Total Energies, SAP, Sanofi, Unilever, BP, Siemens

Secteurs : Finance (17%), Industrie (16%), Santé (15%), Consommation de base (11%), Consommation discrétionnaire (11%), Matériaux (7%)

Écart-type (3 ans) : 15,59% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 34,9% (au 30 septembre 2023)

Notation ESG : AA

Rééquilibrage : Trimestriel

iShares MSCI Asia EM

Ce fonds ETF offre à l'investisseur une exposition diversifiée aux actions asiatiques, ainsi qu'aux actions indiennes ou vietnamiennes, dont le potentiel de croissance pourrait être encore plus élevé que celui de la Chine en raison de la croissance démographique et du grand nombre d'entreprises technologiques prospères.

Objectif d'investissement : Suivre la performance d'une sélection de sociétés "asiatiques uniquement" issues d'économies émergentes sélectionnées (MSCI EM Asia Index Net Total Return).

Nombre d'exploitations : 642

TER : 0,18%

Politique de distribution : Accumulation

15 plus grandes actions : China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy, Netease, Ping an Insurance, Baidu, Mediatek, JD Com, Samsung, Bank Central Asia, BYD Ltd, Bank of China, POSCO

Secteurs : Technologie (24%), Finance (23%), Consommation discrétionnaire (15%), Communication (10%), Industrie (5%)

Écart-type (3 ans) : 19,64% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 3,38% (au 30 septembre 2023)

Note ESG : BBB

Rééquilibrage : Trimestriel

iShares Core MSCI World EM IMI

L'accès aux marchés émergents peut être limité pour certains investisseurs, mais l'indice iShares Core MSCI World EM IMI est là pour résoudre ce "problème". L'indice offre une exposition à plus de 2 800 entreprises de pays tels que la Chine, le Brésil, l'Inde ou même le Viêt Nam. Ainsi, les investisseurs ne passeront pas à côté du potentiel de croissance caché des petites entreprises en dehors des économies développées. Cet ETF peut être plus risqué en raison du nombre plus élevé de petits pays, issus de marchés "exotiques", mais il peut néanmoins constituer un noyau très important d'un portefeuille mondial diversifié.

Objectif d'investissement : Suivre un indice composé de grandes, moyennes et petites entreprises des marchés émergents.

Nombre d'exploitations : 3186

TER : 0,18%

Politique de distribution : Accumulation

15 Plus grandes actions : Taiwan Semiconductor, ISH MSCI China, Tencent Holdings, Samsung, Alibaba, Meituan, Reliance Industries, PDD Holdings, Infosys, Icici Bank, China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy

Secteurs : Technologie (20%), Finance (20%), Consommation discrétionnaire (13%), Communication (8%), Matériaux (8%)

Écart-type (3 ans) : 17,49% (au 30 septembre 2023)

Rendement cumulé (5 ans) : 6,44% (au 30 septembre 2023)

Note ESG : BBB

Rééquilibrage : Trimestriel

*En utilisant le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF comme exemple, un coût TER de 0,33% signifie qu'après un investissement de 10 000 $, les frais de la première année seront de 33 $. Le Total Expense Ratio (TER) se compose principalement des frais de gestion et d'autres dépenses telles que les frais de fiducie, de garde, d'enregistrement et d'autres frais d'exploitation. Les données prouvées ci-dessus peuvent changer dans le temps - les informations sont prouvées en moyenne au 9 octobre 2023.