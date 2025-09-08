Spéculateurs légendaires sur les matières premières : histoires et biographies du CBOT

Entrez dans l’univers des spéculateurs légendaires dont les transactions audacieuses et l’instinct aigu ont écrit l’histoire du Chicago Board of Trade. De l’ascension à la chute, ces histoires vraies offrent des enseignements précieux et des leçons intemporelles aux traders et investisseurs d’aujourd’hui. Que vous soyez novice sur le marché ou professionnel chevronné, découvrez les stratégies et la psychologie qui se cachent derrière certaines des opérations financières les plus audacieuses de l’histoire, et laissez-vous inspirer.
C’est sous le grondement des rails et le cliquetis des sacs de céréales que le Chicago Board of Trade (CBOT) a vu le jour. Et dans ses salles de marché animées, on récoltait un autre type de produit : non pas du blé ou du maïs, mais du risque, de l’instinct et de la spéculation. Depuis plus de 170 ans, certains des individus les plus audacieux se sont lancés dans le trading des matières premières, non seulement pour gagner de l’argent, mais aussi pour entrer dans l’histoire.
Cet article se penche sur la vie et les enseignements de célèbres spéculateurs sur les matières premières qui ont marqué le CBOT et le monde plus large du trading à terme. Si vous êtes débutant, n’ayez crainte : nous vous expliquerons tout en termes simples, tout en rendant hommage à la complexité de ce riche héritage de trading.
Points clés
Le Chicago Board of Trade (CBOT) est l’une des bourses de contrats à terme les plus anciennes et les plus influentes du monde.
Les spéculateurs jouent un rôle essentiel sur les marchés des matières premières en apportant de la liquidité et en aidant à la gestion du risque.
Des figures légendaires telles que Jesse Livermore et Arthur Cutten ont marqué les débuts de la spéculation.
Le risque, le timing et la psychologie sont aussi importants que les données dans le trading des matières premières.
Cet article revient sur leur histoire et leurs stratégies, et explore ce que les traders modernes peuvent apprendre du passé.
Qu’est-ce que le CBOT ?
Fondé en 1848, le Chicago Board of Trade a été créé comme un marché centralisé permettant aux agriculteurs et aux acheteurs de négocier des céréales. Avec le temps, il est devenu la plaque tournante mondiale des contrats à terme agricoles, en fixant des prix qui influencent le coût des denrées alimentaires dans le monde entier.
Considérez le CBOT comme le champ de bataille originel du blé, du maïs, du soja... et des idées. Les traders ne se contentaient pas de déplacer des marchandises, ils faisaient bouger les marchés, souvent d’un simple cri ou d’un geste de la main depuis la corbeille.
Aujourd’hui, le CBOT fait partie du CME Group, mais son identité en tant que pierre angulaire du commerce mondial des matières premières reste intacte.
Le rôle des spéculateurs sur les marchés des matières premières
Les spéculateurs ne sont pas des joueurs. Ce sont des preneurs de risques qui assument le risque de prix en échange d’une possibilité de gain. Alors que les agriculteurs se couvrent pour protéger leurs récoltes, les spéculateurs parient sur les prix futurs, à la hausse ou à la baisse.
Leur influence suscite souvent des critiques, mais sans eux, les marchés seraient paralysés. Ils apportent de la liquidité, facilitent l’entrée ou la sortie des positions et prédisent souvent les tendances de l’offre et de la demande avant qu’elles ne fassent la une des journaux.
Ils ne plantent pas de cultures et ne récoltent pas les champs, mais leurs actions ont une incidence sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. À bien des égards, ils sont les baromètres du sentiment du marché.
5 histoires fascinantes sur les opérations spéculatives à la bourse de Chicago
Derrière le brouhaha de la salle des marchés, à travers les nuages de poussière de craie et les bons de commande qui volaient, le Chicago Board of Trade a été le témoin de certains des paris les plus fous de l’histoire financière. Il ne s’agissait pas seulement de transactions, mais de véritables batailles. Entre instinct et données. Entre arrogance et humilité. Entre le tic-tac de l’horloge et le poids de millions de contrats ouverts. Voici cinq histoires du CBOT qui illustrent l’esprit de la spéculation dans ce qu’il a de plus brut.
1. La guerre du blé d’Arthur Cutten en 1924
On l’appelait « le roi du blé », mais Arthur Cutten n’était autrefois qu’un simple employé aux mains calleuses et à vélo. En 1924, il ne se contentait plus de parier sur le blé, il en avait pratiquement le contrôle. Cette année-là, Cutten était convaincu que la demande mondiale de blé allait exploser en raison des mauvaises récoltes en Europe. Il accumula une énorme position longue.
Les traders sur le parquet plaisantaient en disant que Cutten avait accaparé la moitié du Kansas.
Les prix se sont envolés. Les journaux s’en sont fait l’écho. Le gouvernement a froncé les sourcils.
Le nom de Cutten était sur toutes les lèvres dans le monde céréalier et, pendant un moment, il a été le pouls du prix du pain. Mais, tout aussi rapidement, les conditions météorologiques se sont améliorées et les rendements européens ont rebondi. Les prix ont alors chuté brutalement, laissant sur le carreau bon nombre de ceux qui l’avaient suivi. Cutten a survécu au plongeon, mais ses transactions sont entrées dans la légende. Cela a servi de piqûre de rappel : même un roi ne peut contrôler la pluie.
2. La crise du blé de Hutchinson en 1888
Benjamin P. Hutchinson - plus connu sous le nom de « Old Hutch » - était un ancien épicier devenu un géant du marché. En 1888, il tenta l’impossible : accaparer le marché du blé.
Old Hutch estimait que l’offre était limitée et accumula autant de contrats à terme que possible. À un moment donné, il contrôlait plus de 12 millions de boisseaux de blé de Chicago. Lorsque le moment de la livraison arriva, personne d’autre n’avait suffisamment de blé à offrir. Les prix ont grimpé en flèche. Les meuniers et les boulangers ont paniqué.
Son action a fait grimper les prix du blé à un point tel que les journaux de la ville l’ont accusé de « affamer la nation pour faire du profit ». Mais, Old Hutch n’avait aucun remords. Il a vendu ses contrats au prix fort et est reparti avec une fortune.
Les régulateurs disposaient de peu d’outils à l’époque, mais l’indignation publique suscitée par cette situation a ensuite alimenté les premiers appels à une surveillance future. Hutchinson a prouvé qu’un seul homme, avec suffisamment de courage et d’argent, pouvait ébranler toute une chaîne alimentaire.
3. Le bluff de Livermore sur le coton (qui n’était pas un bluff)
Bien que Jesse Livermore soit davantage associé à Wall Street, il s’est suffisamment impliqué dans les matières premières du CBOT pour laisser des traces. En 1907, Livermore a fait la une des journaux en vendant à découvert du coton, alors que tout le monde achetait à terme.
Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il bluffait, essayant d’effrayer le marché. Mais, Livermore ne bluffait pas : il avait étudié les retards de livraison et les bulletins météorologiques, et avait remarqué que l’offre allait bientôt inonder le marché. Lorsque les prix ont atteint des sommets, il a discrètement doublé ses positions courtes.
Le coton s’est effondré. Les traders qui se moquaient de lui le lundi étaient silencieux le vendredi. Livermore est reparti avec des millions.
Son secret ? Il utilisa des informations que le marché avait ignorées et resta calme. « Le vrai argent, dira-t-il plus tard, c’est de rester calme. » Dans ce cas, rester calme le rendit plus riche que certaines sociétés de courtage dans leur ensemble.
4. La bagarre du Soybean Saloon en 1973
Les années 70 ont été vraiment différentes. Les cheveux longs côtoyaient les contrats longs et les corbeilles du CBOT étaient plus bruyantes que n’importe quel concert de rock. En 1973, les prix du soja ont explosé, sous l’effet d’exportations record vers le Japon et l’Union soviétique.
Un jeune trader nommé Marty Harnett, alors âgé de seulement 24 ans, a décidé de surfer sur la vague. Il a acheté des milliers de contrats sur le soja et est devenu une célébrité de la salle des marchés presque du jour au lendemain. Certains vétérans l’ont averti de se retirer avant la publication du rapport de l’USDA. Il n’a pas écouté.
Le rapport a été publié. Il a révélé des stocks plus importants que prévu. Le soja a chuté de 20 % en une journée.
Les gains de papier de Harnett se sont évaporés plus vite que le café en juillet. La leçon qu’il en a tirée a été brutale et publique : ne jamais s’attacher à sa position, surtout dans le domaine du soja. Mais, son audace est entrée dans la légende de la salle des marchés, où l’intrépidité était souvent plus respectée que le succès.
5. Le grand krach du maïs de 1996
En 1996, les prix du maïs fluctuaient comme une porte de grange dans une tornade. Les États-Unis ont connu des semis tardifs, puis une sécheresse soudaine. Les spéculateurs ont senti le sang - et l’opportunité.
Un trader connu sous le nom de « D-Train » a investi dans les contrats à terme sur le maïs de juillet, convaincu que les prix atteindraient des sommets historiques. Il a pris position à 3,25 dollars et a vu le prix grimper jusqu’à 5 dollars. Mais, alors qu’il s’apprêtait à sortir, la pluie est revenue dans l’Iowa. Le marché a chuté de 50 cents en une heure.
Au lieu de sortir, il a doublé la mise, espérant un rebond. Le rebond n’a jamais eu lieu.
À l’échéance, il avait perdu des millions. Mais, la légende de D-Train a perduré, non pas comme un exemple à ne pas suivre, mais comme un symbole de la rapidité avec laquelle le marché à terme peut passer de l’abondance à la famine. Le CBOT a enseigné une chose à tous les traders : le temps ne coûte pas seulement de l’argent, il peut aussi le brûler.
Biographies de spéculateurs célèbres
1. Jesse Livermore - Le jeune spéculateur
Livermore a commencé à trader à l’âge de 15 ans, faisant des vagues dans les bureaux de courtage de Boston avant de s’installer à Wall Street. Il n’était pas strictement un spécialiste des matières premières, mais ses transactions sur le blé étaient légendaires.
Il a vendu à découvert du coton et du blé en quantités telles qu’elles ont fait la une des journaux et provoqué de véritables secousses sur les marchés. Son secret ? La patience, le choix du moment et la conviction que « le marché n’a jamais tort ».
Son histoire est une leçon magistrale de psychologie et de maîtrise émotionnelle, mais aussi un avertissement contre le surendettement et l’orgueil démesuré.
2. Arthur Cutten - Le roi du blé de Chicago
Cutten est arrivé à Chicago avec pour seuls bagages un vélo et quelques dollars. En l’espace d’une décennie, il était devenu un magnat du blé. De simple employé à roi, il a gravi les échelons du CBOT.
Il avait un sens inné du marché et pariait souvent gros sur les tendances des prix. Ses décisions ont influencé les prix des céréales pendant la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression.
Malgré la surveillance réglementaire dont il a fait l’objet plus tard dans sa vie, Cutten reste dans les mémoires comme un symbole de la spéculation autodidacte et de l’instinct du marché.
3. Benjamin Hutchinson - « Old Hutch »
L’une des premières légendes du trading, Hutchinson a accaparé le marché du blé de Chicago en 1888, faisant grimper les prix en flèche. Il était intrépide et réputé pour son indifférence face aux réactions négatives du public.
Son histoire révèle les premières leçons en matière de risque de manipulation, lacunes réglementaires et l’influence qu’un seul homme peut avoir sur les prix des denrées alimentaires dans tous les États-Unis.
4. Richard Dennis - Le maître des tortues
Dennis a transformé 1 600 dollars en plus de 200 millions de dollars en tradant des contrats à terme, notamment sur des matières premières telles que le soja, le maïs et le sucre. Mais, son plus grand héritage a été l’expérience du Trading de Tortues (« Turtles Trading »), qui a prouvé que le trading pouvait s’apprendre.
Sa méthode était systématique, suivait les tendances et s’appuyait sur la conviction que la discipline l’emportait sur l’émotion. Un homme de règles, pas de bruit.
5. Paul Tudor Jones - Le rebelle moderne des matières premières
Bien qu’il ne soit pas strictement issu du CBOT, Jones négociait des contrats à terme, notamment sur les céréales et le coton. Il est célèbre pour avoir prédit le krach de 1987 et dirige Tudor Investment Corp.
Il allie la macroéconomie à la reconnaissance de modèles, combinant intuition et modélisation. Ses transactions font écho à celles des anciens grands noms du CBOT : audacieuses, ciblées et profondément documentées.
Du manoir au marché : les sculptures d’Arthur Cutten
Sculpture en bronze de Déméter et Mercure dans l’atrium du CBOT
Dans les ombres paisibles de Lake Forest, dans l’Illinois, où le temps s’écoule au rythme du bruissement des feuilles et de l’argent ancien, l’ancienne propriété d’Arthur Cutten se dressait autrefois comme un monument à l’ambition. Le manoir du « roi du blé » était un vaste écrin d’élégance classique, avec notamment deux imposantes sculptures en bronze flanquant l’entrée du grand jardin, chacune mesurant plus de 2,5 mètres de haut.
Elles n’étaient pas seulement décoratives. Elles étaient les sentinelles symboliques de la vie que Cutten s’était construite. L’une des sculptures représentait Déméter, la déesse grecque des céréales et des récoltes, tenant une gerbe de blé dans une main et une balance dans l’autre. La seconde était une figure masculine musclée, modelée à l’image de Mercure, dieu romain du commerce, avec des sandales ailées et un rouleau de contrats commerciaux.
Ces sculptures avaient été prises par Cutten dans l’ancien bâtiment du CBOT, juste avant que la bourse des matières premières ne change d’emplacement. Pendant des décennies après la mort de Cutten en 1936, le domaine tomba peu à peu en ruine. Le manoir fut finalement démoli, le terrain subdivisé et les objets d’art dispersés. Les statues disparurent, probablement perdues au fil du temps ou vendues lors d’une vente aux enchères privée. Pendant près de 70 ans, elles disparurent de la mémoire collective. Puis, survint un rebondissement digne d’une rumeur de salle des marchés du CBOT.
La découverte
En 2007, un historien de l’art privé qui cataloguait les pièces d’un domaine pour un collectionneur du Midwest est tombé par hasard sur deux sculptures étrangement familières dans une grange poussiéreuse à l’extérieur de Peoria. Leurs signatures, les initiales « A.C. » gravées à la base, correspondaient à celles de l’artiste que Cutten avait autrefois commandé à l’école des Beaux-Arts de New York. Des photographies historiques l’ont confirmé : il s’agissait bien des statues de Cutten.
Les responsables du CBOT, informés par un réseau de spécialistes de la préservation historique, ont été stupéfaits. Non seulement Cutten avait autrefois régné sur leur salle des marchés, mais il avait également laissé derrière lui des gardiens symboliques de son héritage. Après quelques négociations, une validation juridique et une restauration, les sculptures ont été acquises et transférées dans le bâtiment du CBOT en 2011.
Où se trouvent-elles aujourd’hui ?
Aujourd’hui, elles se dressent avec une dignité tranquille dans l’atrium principal du bâtiment du Chicago Board of Trade, montées sur des socles en granit noir sous de subtils projecteurs.
Déméter veille désormais sur une exposition de contrats céréaliers vintage des années 1920, son regard de bronze fixé sur l’avenir du marché.
Mercure se tient à ses côtés, un parchemin à la main, comme s’il murmurait encore des signaux de trading aux courageux et aux audacieux qui traversent la salle.
Elles sont plus que des œuvres d’art, ce sont des reliques de l’âge d’or de la spéculation. Des capsules temporelles coulées dans le métal.
Un héritage coulé dans le bronze
D’une certaine manière, c’est poétique. L’homme qui régnait autrefois sur les marchés à terme du blé du CBOT, qui surpassait les marchés et échappait aux régulateurs, veille désormais en silence sur l’institution qu’il a contribué à façonner. Non pas à travers des discours ou des gros titres, mais à travers l’art perdu et redécouvert, faisant écho à une vie qui est passée des pédales d’un vélo à des transactions de milliards de boisseaux.
Le nom d’Arthur Cutten ne fait peut-être plus la une des journaux financiers, mais au CBOT, son esprit est sculpté dans les murs.
Brève histoire et étapes importantes du CBOT
1848 - Le CBOT est fondé en tant que marché au comptant des céréales.
1865 - Premier contrat à terme standardisé pour le maïs.
Années 1870 - Apparition des corbeilles, qui forment l’emblématique parquet du CBOT.
Années 20 - Des spéculateurs comme Cutten et Livermore font la une des journaux.
Années 30 - La Grande Dépression entraîne une réglementation : la loi sur les échanges de matières premières (Commodity Exchange Act - 1936).
Années 70 - Le trading électronique fait son apparition, modifiant progressivement la dynamique du parquet.
2007 - Le CBOT fusionne avec le CME Group.
Aujourd’hui - Le CBOT reste une référence mondiale pour les contrats à terme agricoles.
Faits intéressants
Les débuts d’Arthur Cutten
Il est arrivé à Chicago à l’adolescence avec pour seuls bagages un vélo et quelques pièces de monnaie. Quelques années plus tard, il dominait les marchés céréaliers avec des transactions se chiffrant en millions de dollars.
La crise du marché de « Old Hutch »
En 1888, Benjamin Hutchinson a tenté d’accaparer le marché du blé au point qu’il aurait contraint les meuniers à le supplier directement pour obtenir des céréales.
Le bureau de trading de Livermore
Jesse Livermore a construit une salle de marché personnelle équipée d’un téléscripteur, un luxe à l’époque, afin de pouvoir suivre les mouvements du marché en temps réel, précurseur des terminaux Bloomberg.
L’emplacement d’origine du CBOT
Les premières transactions ont été effectuées dans une structure en bois au-dessus d’un magasin d’alimentation animale. Pas de sols en marbre, juste une ambition dévorante. En 1930, le CBOT a déménagé dans un nouveau bâtiment emblématique de Chicago, de style art déco.
Dennis et les tortues
Richard Dennis a littéralement publié des annonces dans les journaux afin de recruter des commerçants pour son expérience. Beaucoup d’entre eux sont devenus millionnaires.
La spéculation et le Dust Bowl (« bassin de poussière »)
Au cours des années 30, la spéculation excessive a été injustement accusée d’être responsable de la hausse des prix des denrées alimentaires dans un contexte de crise agricole majeure.
La visite de J.P. Morgan au CBOT
Morgan s’est rendu une fois dans les corbeilles pour observer le travail des traders de céréales, qu’il a qualifiés de « gladiateurs modernes ».
Les femmes sur le parquet
Au début des années 80, les femmes ont commencé à faire leur apparition au sein des corbeilles, affrontant des générations d’hommes en costume et à l’ego démesuré.
La cloche du CBOT
La séance commençait autrefois par le son d’une cloche scolaire sonnée par le concierge, une tradition qui remonte aux débuts de la bourse.
Une avalanche de papier
Avant l’arrivée des ordinateurs, les transactions annulées étaient littéralement jetées en l’air, recouvrant le parquet de bouts de papier, comme de la neige lors d’un orage.
Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo
Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser !
Un spéculateur sur matières premières est un trader qui achète ou vend des contrats à terme dans l’espoir de tirer profit des fluctuations de prix plutôt que de prendre livraison du bien physique.
En raison de leurs paris colossaux sur des marchés tels que ceux du blé et du coton, qui ont parfois fait fluctuer les prix mondiaux à eux seuls.
Pas nécessairement. Si elle peut accroître la volatilité, elle ajoute de la liquidité et de l’efficience aux marchés lorsqu’elle est correctement réglementée.
Beaucoup l’ont fait au début, mais certains, comme Richard Dennis, ont encadré d’autres spéculateurs. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux opèrent au sein de fonds ou d’entreprises.
La rigueur, la stratégie et la compréhension de la psychologie humaine sont plus importantes que les simples capacités de prédiction.
Une grande partie du trading est désormais algorithmique, mais les principes de risque et de performance restent intemporels.
Avec les plateformes numériques, oui, mais sans les cris. La plupart des traders utilisent aujourd’hui des graphiques, des indicateurs et des modèles plutôt que des signaux provenant de la corbeille.
"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."
En cliquant sur "Tout accepter", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer les performances du site, son utilisation et à des fins marketing.
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de nos sites web. Ils sont notamment liés à des fonctionnalités telles que les préférences linguistiques, la répartition du trafic ou le maintien de la session de l'utilisateur. Ils ne peuvent pas être désactivés.
Nom de cookie
Description
SERVERID
userBranchSymbol
Date d'expiration
1 jour
adobe_unique_id
Date d'expiration
364 jours
SESSID
Date d'expiration
1 jour
__hssc
Date d'expiration
1 heure
__cf_bm
Date d'expiration
1 heure
xtbCookiesSettings
Date d'expiration
364 jours
xtbLanguageSettings
Date d'expiration
364 jours
TS5b68a4e1027
test_cookie
Date d'expiration
1 heure
countryIsoCode
userPreviousBranchSymbol
Date d'expiration
364 jours
SRM_B
Date d'expiration
389 jours
intercom-id-iojaybix
Date d'expiration
270 jours
intercom-session-iojaybix
Date d'expiration
6 jours
intercom-device-id-iojaybix
Date d'expiration
270 jours
__cfruid
_cfuvid
Nous recourons à des outils qui nous permettent d'analyser l'utilisation qui est faite de notre page. Ces données nous permettent d'améliorer l'expérience utilisateur de notre service web.
Nom de cookie
Description
_gid
Date d'expiration
1 jour
_gat_UA-20729401-1
Date d'expiration
1 heure
_gat_UA-121192761-1
Date d'expiration
1 heure
_ga_CBPL72L2EC
Date d'expiration
729 jours
AnalyticsSyncHistory
Date d'expiration
29 jours
_ga
Date d'expiration
729 jours
__hstc
Date d'expiration
179 jours
__hssrc
_vwo_uuid_v2
Date d'expiration
365 jours
_vwo_uuid
Date d'expiration
365 jours
_vwo_ds
Date d'expiration
29 jours
_vwo_sn
Date d'expiration
1 heure
_vis_opt_s
Date d'expiration
99 jours
_vis_opt_test_cookie
_ga_TC79BEJ20L
Date d'expiration
729 jours
CLID
Date d'expiration
364 jours
_clck
Date d'expiration
364 jours
MR
Date d'expiration
6 jours
SM
_clsk
Date d'expiration
1 jour
adobe_unique_id
Date d'expiration
364 jours
_fbp
Date d'expiration
89 jours
_gcl_au
Date d'expiration
89 jours
Ces cookies sont destinés à vous proposer des publicités sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Ils nous permettent également de gérer nos activités de marketing et à mesurer la pertinence de nos annonces.
Nom de cookie
Description
MUID
Date d'expiration
389 jours
_uetsid
Date d'expiration
1 jour
_uetvid
Date d'expiration
389 jours
_omappvp
Date d'expiration
3998 jours
_omappvs
Date d'expiration
1 heure
_fbp
Date d'expiration
89 jours
fr
Date d'expiration
89 jours
lang
muc_ads
Date d'expiration
729 jours
_ttp
Date d'expiration
389 jours
__adroll_fpc
Date d'expiration
365 jours
_tt_enable_cookie
Date d'expiration
389 jours
__ar_v4
Date d'expiration
364 jours
CMID
Date d'expiration
364 jours
CMPS
Date d'expiration
89 jours
CMPRO
Date d'expiration
89 jours
tuuid
Date d'expiration
364 jours
c
Date d'expiration
364 jours
tuuid_lu
Date d'expiration
364 jours
uuid2
Date d'expiration
89 jours
KRTBCOOKIE_10
Date d'expiration
89 jours
PugT
Date d'expiration
29 jours
CMTS
Date d'expiration
89 jours
IDE
Date d'expiration
389 jours
__adroll
Date d'expiration
394 jours
__adroll_shared
Date d'expiration
394 jours
anj
Date d'expiration
89 jours
hubspotutk
Date d'expiration
179 jours
omSeen-o7kjfepvsn1zzwidqcir
Date d'expiration
29 jours
li_sugr
Date d'expiration
89 jours
ANONCHK
Date d'expiration
1 heure
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Date d'expiration
179 jours
_gcl_au
Date d'expiration
89 jours
guest_id_marketing
Date d'expiration
729 jours
guest_id_ads
Date d'expiration
729 jours
guest_id
Date d'expiration
729 jours
MSPTC
Date d'expiration
389 jours
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Date d'expiration
179 jours
Ces cookies enregistrent vos préférences de sorte qu'elles seront déjà présentes lorsque vous visiterez la page ultérieurement.
Nom de cookie
Description
UserMatchHistory
Date d'expiration
29 jours
bcookie
Date d'expiration
364 jours
lidc
Date d'expiration
1 jour
personalization_id
Date d'expiration
729 jours
lang
bscookie
Date d'expiration
364 jours
li_gc
Date d'expiration
179 jours
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience et nos services. Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser vos préférences. En savoir plus.
Changer de région et de langue
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
Langue
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation