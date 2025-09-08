Spéculateurs légendaires sur les matières premières : histoires et biographies du CBOT

Temps de lecture: 16 minute(s)

Entrez dans l’univers des spéculateurs légendaires dont les transactions audacieuses et l’instinct aigu ont écrit l’histoire du Chicago Board of Trade. De l’ascension à la chute, ces histoires vraies offrent des enseignements précieux et des leçons intemporelles aux traders et investisseurs d’aujourd’hui. Que vous soyez novice sur le marché ou professionnel chevronné, découvrez les stratégies et la psychologie qui se cachent derrière certaines des opérations financières les plus audacieuses de l’histoire, et laissez-vous inspirer.

C’est sous le grondement des rails et le cliquetis des sacs de céréales que le Chicago Board of Trade (CBOT) a vu le jour. Et dans ses salles de marché animées, on récoltait un autre type de produit : non pas du blé ou du maïs, mais du risque, de l’instinct et de la spéculation. Depuis plus de 170 ans, certains des individus les plus audacieux se sont lancés dans le trading des matières premières, non seulement pour gagner de l’argent, mais aussi pour entrer dans l’histoire.

Cet article se penche sur la vie et les enseignements de célèbres spéculateurs sur les matières premières qui ont marqué le CBOT et le monde plus large du trading à terme. Si vous êtes débutant, n’ayez crainte : nous vous expliquerons tout en termes simples, tout en rendant hommage à la complexité de ce riche héritage de trading.

Points clés

Le Chicago Board of Trade (CBOT) est l’une des bourses de contrats à terme les plus anciennes et les plus influentes du monde.

Les spéculateurs jouent un rôle essentiel sur les marchés des matières premières en apportant de la liquidité et en aidant à la gestion du risque.

Des figures légendaires telles que Jesse Livermore et Arthur Cutten ont marqué les débuts de la spéculation.

Le risque, le timing et la psychologie sont aussi importants que les données dans le trading des matières premières.

Cet article revient sur leur histoire et leurs stratégies, et explore ce que les traders modernes peuvent apprendre du passé.

Qu’est-ce que le CBOT ?

Fondé en 1848, le Chicago Board of Trade a été créé comme un marché centralisé permettant aux agriculteurs et aux acheteurs de négocier des céréales. Avec le temps, il est devenu la plaque tournante mondiale des contrats à terme agricoles, en fixant des prix qui influencent le coût des denrées alimentaires dans le monde entier.

Considérez le CBOT comme le champ de bataille originel du blé, du maïs, du soja... et des idées. Les traders ne se contentaient pas de déplacer des marchandises, ils faisaient bouger les marchés, souvent d’un simple cri ou d’un geste de la main depuis la corbeille.

Aujourd’hui, le CBOT fait partie du CME Group, mais son identité en tant que pierre angulaire du commerce mondial des matières premières reste intacte.

Le rôle des spéculateurs sur les marchés des matières premières

Les spéculateurs ne sont pas des joueurs. Ce sont des preneurs de risques qui assument le risque de prix en échange d’une possibilité de gain. Alors que les agriculteurs se couvrent pour protéger leurs récoltes, les spéculateurs parient sur les prix futurs, à la hausse ou à la baisse.

Leur influence suscite souvent des critiques, mais sans eux, les marchés seraient paralysés. Ils apportent de la liquidité, facilitent l’entrée ou la sortie des positions et prédisent souvent les tendances de l’offre et de la demande avant qu’elles ne fassent la une des journaux.

Ils ne plantent pas de cultures et ne récoltent pas les champs, mais leurs actions ont une incidence sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. À bien des égards, ils sont les baromètres du sentiment du marché.

5 histoires fascinantes sur les opérations spéculatives à la bourse de Chicago

Derrière le brouhaha de la salle des marchés, à travers les nuages de poussière de craie et les bons de commande qui volaient, le Chicago Board of Trade a été le témoin de certains des paris les plus fous de l’histoire financière. Il ne s’agissait pas seulement de transactions, mais de véritables batailles. Entre instinct et données. Entre arrogance et humilité. Entre le tic-tac de l’horloge et le poids de millions de contrats ouverts. Voici cinq histoires du CBOT qui illustrent l’esprit de la spéculation dans ce qu’il a de plus brut.

1. La guerre du blé d’Arthur Cutten en 1924

On l’appelait « le roi du blé », mais Arthur Cutten n’était autrefois qu’un simple employé aux mains calleuses et à vélo. En 1924, il ne se contentait plus de parier sur le blé, il en avait pratiquement le contrôle. Cette année-là, Cutten était convaincu que la demande mondiale de blé allait exploser en raison des mauvaises récoltes en Europe. Il accumula une énorme position longue.

Les traders sur le parquet plaisantaient en disant que Cutten avait accaparé la moitié du Kansas.

Les prix se sont envolés. Les journaux s’en sont fait l’écho. Le gouvernement a froncé les sourcils.

Le nom de Cutten était sur toutes les lèvres dans le monde céréalier et, pendant un moment, il a été le pouls du prix du pain. Mais, tout aussi rapidement, les conditions météorologiques se sont améliorées et les rendements européens ont rebondi. Les prix ont alors chuté brutalement, laissant sur le carreau bon nombre de ceux qui l’avaient suivi. Cutten a survécu au plongeon, mais ses transactions sont entrées dans la légende. Cela a servi de piqûre de rappel : même un roi ne peut contrôler la pluie.

2. La crise du blé de Hutchinson en 1888

Benjamin P. Hutchinson - plus connu sous le nom de « Old Hutch » - était un ancien épicier devenu un géant du marché. En 1888, il tenta l’impossible : accaparer le marché du blé.

Old Hutch estimait que l’offre était limitée et accumula autant de contrats à terme que possible. À un moment donné, il contrôlait plus de 12 millions de boisseaux de blé de Chicago. Lorsque le moment de la livraison arriva, personne d’autre n’avait suffisamment de blé à offrir. Les prix ont grimpé en flèche. Les meuniers et les boulangers ont paniqué.

Son action a fait grimper les prix du blé à un point tel que les journaux de la ville l’ont accusé de « affamer la nation pour faire du profit ». Mais, Old Hutch n’avait aucun remords. Il a vendu ses contrats au prix fort et est reparti avec une fortune.

Les régulateurs disposaient de peu d’outils à l’époque, mais l’indignation publique suscitée par cette situation a ensuite alimenté les premiers appels à une surveillance future. Hutchinson a prouvé qu’un seul homme, avec suffisamment de courage et d’argent, pouvait ébranler toute une chaîne alimentaire.

3. Le bluff de Livermore sur le coton (qui n’était pas un bluff)

Bien que Jesse Livermore soit davantage associé à Wall Street, il s’est suffisamment impliqué dans les matières premières du CBOT pour laisser des traces. En 1907, Livermore a fait la une des journaux en vendant à découvert du coton, alors que tout le monde achetait à terme.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il bluffait, essayant d’effrayer le marché. Mais, Livermore ne bluffait pas : il avait étudié les retards de livraison et les bulletins météorologiques, et avait remarqué que l’offre allait bientôt inonder le marché. Lorsque les prix ont atteint des sommets, il a discrètement doublé ses positions courtes.

Le coton s’est effondré. Les traders qui se moquaient de lui le lundi étaient silencieux le vendredi. Livermore est reparti avec des millions.

Son secret ? Il utilisa des informations que le marché avait ignorées et resta calme. « Le vrai argent, dira-t-il plus tard, c’est de rester calme. » Dans ce cas, rester calme le rendit plus riche que certaines sociétés de courtage dans leur ensemble.

4. La bagarre du Soybean Saloon en 1973

Les années 70 ont été vraiment différentes. Les cheveux longs côtoyaient les contrats longs et les corbeilles du CBOT étaient plus bruyantes que n’importe quel concert de rock. En 1973, les prix du soja ont explosé, sous l’effet d’exportations record vers le Japon et l’Union soviétique.

Un jeune trader nommé Marty Harnett, alors âgé de seulement 24 ans, a décidé de surfer sur la vague. Il a acheté des milliers de contrats sur le soja et est devenu une célébrité de la salle des marchés presque du jour au lendemain. Certains vétérans l’ont averti de se retirer avant la publication du rapport de l’USDA. Il n’a pas écouté.

Le rapport a été publié. Il a révélé des stocks plus importants que prévu. Le soja a chuté de 20 % en une journée.

Les gains de papier de Harnett se sont évaporés plus vite que le café en juillet. La leçon qu’il en a tirée a été brutale et publique : ne jamais s’attacher à sa position, surtout dans le domaine du soja. Mais, son audace est entrée dans la légende de la salle des marchés, où l’intrépidité était souvent plus respectée que le succès.

5. Le grand krach du maïs de 1996

En 1996, les prix du maïs fluctuaient comme une porte de grange dans une tornade. Les États-Unis ont connu des semis tardifs, puis une sécheresse soudaine. Les spéculateurs ont senti le sang - et l’opportunité.

Un trader connu sous le nom de « D-Train » a investi dans les contrats à terme sur le maïs de juillet, convaincu que les prix atteindraient des sommets historiques. Il a pris position à 3,25 dollars et a vu le prix grimper jusqu’à 5 dollars. Mais, alors qu’il s’apprêtait à sortir, la pluie est revenue dans l’Iowa. Le marché a chuté de 50 cents en une heure.

Au lieu de sortir, il a doublé la mise, espérant un rebond. Le rebond n’a jamais eu lieu.

À l’échéance, il avait perdu des millions. Mais, la légende de D-Train a perduré, non pas comme un exemple à ne pas suivre, mais comme un symbole de la rapidité avec laquelle le marché à terme peut passer de l’abondance à la famine. Le CBOT a enseigné une chose à tous les traders : le temps ne coûte pas seulement de l’argent, il peut aussi le brûler.

Biographies de spéculateurs célèbres

1. Jesse Livermore - Le jeune spéculateur

Livermore a commencé à trader à l’âge de 15 ans, faisant des vagues dans les bureaux de courtage de Boston avant de s’installer à Wall Street. Il n’était pas strictement un spécialiste des matières premières, mais ses transactions sur le blé étaient légendaires.

Il a vendu à découvert du coton et du blé en quantités telles qu’elles ont fait la une des journaux et provoqué de véritables secousses sur les marchés. Son secret ? La patience, le choix du moment et la conviction que « le marché n’a jamais tort ».

Son histoire est une leçon magistrale de psychologie et de maîtrise émotionnelle, mais aussi un avertissement contre le surendettement et l’orgueil démesuré.

2. Arthur Cutten - Le roi du blé de Chicago

Cutten est arrivé à Chicago avec pour seuls bagages un vélo et quelques dollars. En l’espace d’une décennie, il était devenu un magnat du blé. De simple employé à roi, il a gravi les échelons du CBOT.

Il avait un sens inné du marché et pariait souvent gros sur les tendances des prix. Ses décisions ont influencé les prix des céréales pendant la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression.

Malgré la surveillance réglementaire dont il a fait l’objet plus tard dans sa vie, Cutten reste dans les mémoires comme un symbole de la spéculation autodidacte et de l’instinct du marché.

3. Benjamin Hutchinson - « Old Hutch »

L’une des premières légendes du trading, Hutchinson a accaparé le marché du blé de Chicago en 1888, faisant grimper les prix en flèche. Il était intrépide et réputé pour son indifférence face aux réactions négatives du public.

Son histoire révèle les premières leçons en matière de risque de manipulation, lacunes réglementaires et l’influence qu’un seul homme peut avoir sur les prix des denrées alimentaires dans tous les États-Unis.

4. Richard Dennis - Le maître des tortues

Dennis a transformé 1 600 dollars en plus de 200 millions de dollars en tradant des contrats à terme, notamment sur des matières premières telles que le soja, le maïs et le sucre. Mais, son plus grand héritage a été l’expérience du Trading de Tortues (« Turtles Trading »), qui a prouvé que le trading pouvait s’apprendre.

Sa méthode était systématique, suivait les tendances et s’appuyait sur la conviction que la discipline l’emportait sur l’émotion. Un homme de règles, pas de bruit.

5. Paul Tudor Jones - Le rebelle moderne des matières premières

Bien qu’il ne soit pas strictement issu du CBOT, Jones négociait des contrats à terme, notamment sur les céréales et le coton. Il est célèbre pour avoir prédit le krach de 1987 et dirige Tudor Investment Corp.

Il allie la macroéconomie à la reconnaissance de modèles, combinant intuition et modélisation. Ses transactions font écho à celles des anciens grands noms du CBOT : audacieuses, ciblées et profondément documentées.

Du manoir au marché : les sculptures d’Arthur Cutten

Sculpture en bronze de Déméter et Mercure dans l’atrium du CBOT

Dans les ombres paisibles de Lake Forest, dans l’Illinois, où le temps s’écoule au rythme du bruissement des feuilles et de l’argent ancien, l’ancienne propriété d’Arthur Cutten se dressait autrefois comme un monument à l’ambition. Le manoir du « roi du blé » était un vaste écrin d’élégance classique, avec notamment deux imposantes sculptures en bronze flanquant l’entrée du grand jardin, chacune mesurant plus de 2,5 mètres de haut.

Elles n’étaient pas seulement décoratives. Elles étaient les sentinelles symboliques de la vie que Cutten s’était construite. L’une des sculptures représentait Déméter, la déesse grecque des céréales et des récoltes, tenant une gerbe de blé dans une main et une balance dans l’autre. La seconde était une figure masculine musclée, modelée à l’image de Mercure, dieu romain du commerce, avec des sandales ailées et un rouleau de contrats commerciaux.

Ces sculptures avaient été prises par Cutten dans l’ancien bâtiment du CBOT, juste avant que la bourse des matières premières ne change d’emplacement. Pendant des décennies après la mort de Cutten en 1936, le domaine tomba peu à peu en ruine. Le manoir fut finalement démoli, le terrain subdivisé et les objets d’art dispersés. Les statues disparurent, probablement perdues au fil du temps ou vendues lors d’une vente aux enchères privée. Pendant près de 70 ans, elles disparurent de la mémoire collective. Puis, survint un rebondissement digne d’une rumeur de salle des marchés du CBOT.

La découverte

En 2007, un historien de l’art privé qui cataloguait les pièces d’un domaine pour un collectionneur du Midwest est tombé par hasard sur deux sculptures étrangement familières dans une grange poussiéreuse à l’extérieur de Peoria. Leurs signatures, les initiales « A.C. » gravées à la base, correspondaient à celles de l’artiste que Cutten avait autrefois commandé à l’école des Beaux-Arts de New York. Des photographies historiques l’ont confirmé : il s’agissait bien des statues de Cutten.

Les responsables du CBOT, informés par un réseau de spécialistes de la préservation historique, ont été stupéfaits. Non seulement Cutten avait autrefois régné sur leur salle des marchés, mais il avait également laissé derrière lui des gardiens symboliques de son héritage. Après quelques négociations, une validation juridique et une restauration, les sculptures ont été acquises et transférées dans le bâtiment du CBOT en 2011.

Où se trouvent-elles aujourd’hui ?

Aujourd’hui, elles se dressent avec une dignité tranquille dans l’atrium principal du bâtiment du Chicago Board of Trade, montées sur des socles en granit noir sous de subtils projecteurs.

Déméter veille désormais sur une exposition de contrats céréaliers vintage des années 1920, son regard de bronze fixé sur l’avenir du marché.

veille désormais sur une exposition de contrats céréaliers vintage des années 1920, son regard de bronze fixé sur l’avenir du marché. Mercure se tient à ses côtés, un parchemin à la main, comme s’il murmurait encore des signaux de trading aux courageux et aux audacieux qui traversent la salle.

Elles sont plus que des œuvres d’art, ce sont des reliques de l’âge d’or de la spéculation. Des capsules temporelles coulées dans le métal.

Un héritage coulé dans le bronze

D’une certaine manière, c’est poétique. L’homme qui régnait autrefois sur les marchés à terme du blé du CBOT, qui surpassait les marchés et échappait aux régulateurs, veille désormais en silence sur l’institution qu’il a contribué à façonner. Non pas à travers des discours ou des gros titres, mais à travers l’art perdu et redécouvert, faisant écho à une vie qui est passée des pédales d’un vélo à des transactions de milliards de boisseaux.

Le nom d’Arthur Cutten ne fait peut-être plus la une des journaux financiers, mais au CBOT, son esprit est sculpté dans les murs.

Brève histoire et étapes importantes du CBOT

1848 - Le CBOT est fondé en tant que marché au comptant des céréales.

- Le CBOT est fondé en tant que marché au comptant des céréales. 1865 - Premier contrat à terme standardisé pour le maïs.

- Premier contrat à terme standardisé pour le maïs. Années 1870 - Apparition des corbeilles, qui forment l’emblématique parquet du CBOT.

- Apparition des corbeilles, qui forment l’emblématique parquet du CBOT. Années 20 - Des spéculateurs comme Cutten et Livermore font la une des journaux.

- Des spéculateurs comme Cutten et Livermore font la une des journaux. Années 30 - La Grande Dépression entraîne une réglementation : la loi sur les échanges de matières premières (Commodity Exchange Act - 1936).

- La Grande Dépression entraîne une réglementation : la loi sur les échanges de matières premières (Commodity Exchange Act - 1936). Années 70 - Le trading électronique fait son apparition, modifiant progressivement la dynamique du parquet.

- Le trading électronique fait son apparition, modifiant progressivement la dynamique du parquet. 2007 - Le CBOT fusionne avec le CME Group.

- Le CBOT fusionne avec le CME Group. Aujourd’hui - Le CBOT reste une référence mondiale pour les contrats à terme agricoles.

