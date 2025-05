Temps de lecture: 6 minute(s)

Cette leçon vous apprendra :

Qu’est-ce que l’analyse fondamentale

Le rôle des banques centrales

La différence principale entre l’analyse fondamentale et l’analyse technique

Les deux types d'analyse les plus connues en ce qui concerne les marchés financiers sont l'analyse technique et fondamentale.

Pendant cette leçon, nous allons regarder l’analyse fondamentale de manière plus approfondie.

Contrairement à l'analyse technique, qui se concentre principalement sur l'action des prix, les tendances et les modèles pour aider à déterminer où les prix peuvent se diriger vers le prochain, les analystes fondamentales considèrent toutes les données disponibles pour les aider à déterminer la valeur relative d'un marché. Ils recherchent ensuite des écarts entre le prix du marché actuel et leur propre évaluation pour repérer les opportunités de trading.

Imaginons que vous voulez acheter une voiture. Vous avez vu un modèle que vous aimez pour 10 000 $, mais vous ne savez pas si c'est un prix raisonnable. Donc, vous allez vous renseigner sur Internet, demandez à d'autres personnes leur avis, comparez les prix auprès d’autres concessionnaires automobiles et faire des recherches générales pour évaluer si le prix est «juste» et si la voiture est une bonne affaire.

Ce que vous feriez dans ce scénario est essentiellement une analyse fondamentale : vous considérez tous les facteurs fondamentaux en jeu pour décider si le prix reflète la valeur réelle de l'actif.

Chercher des indices

Les analystes fondamentaux utilisent une gamme de données disponibles, incluant les rapports sur les résultats des entreprises, les événements géopolitiques, la politique de la banque centrale, les facteurs environnementaux et beaucoup d’autres pour les aider à construire leur analyse. Ils cherchent des indices sur la direction future du marché.

Ce type d’indices peuvent souvent être trouvés dans les données macroéconomiques, c’est pourquoi il est si important pour les investisseurs de connaître des dates de parutions des données importantes. Les marchés ont tendance à se concentrer sur des lectures macroéconomiques potentiellement cruciales qui pourraient affecter le marché et fournir une volatilité.

Voici quelques exemples de données macroéconomiques et pourquoi elles peuvent avoir un impact sur les marchés financiers :

Inflation – l'inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services. Les banques centrales tentent de limiter l'inflation et d'éviter la déflation, afin de maintenir l'économie de leurs pays. Ils font cela par des taux d'intérêt de randonnée. Lorsque les banques centrales annoncent une hausse des taux, cela peut souvent conduire à une appréciation de sa monnaie respective

– l'inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services. Les banques centrales tentent de limiter l'inflation et d'éviter la déflation, afin de maintenir l'économie de leurs pays. Ils font cela par des taux d'intérêt de randonnée. Lorsque les banques centrales annoncent une hausse des taux, cela peut souvent conduire à une appréciation de sa monnaie respective Chômage – les données des marchés du travail, telles que les emplois non agricole aux États-Unis, sont très influentes sur les marchés financiers et peuvent déclencher une volatilité dans les indices et les devises. Le rapport sur l'emploi est publié le premier vendredi de chaque mois et représente le nombre total de travailleurs américains payés de toute entreprise. Ce marché est très sensible à ce type de données, en raison de son importance dans l'identification du taux de croissance économique et de l'inflation.Si les emplois non-agricoles augmentent, c’est une bonne indication que l’économie croît. Si les augmentations des emplois non-agricoles arrivent rapidement, cela indique que l’inflation pourrait augmenter. Si les emplois sont au-dessous des attentes, les traders FX pourraient vendre le dollar américain en anticipant un affaiblissement de la monnaie. Si les emplois dépassent les attentes, la valeur du dollar pourrait augmenter.

– les données des marchés du travail, telles que les emplois non agricole aux États-Unis, sont très influentes sur les marchés financiers et peuvent déclencher une volatilité dans les indices et les devises. Le rapport sur l'emploi est publié le premier vendredi de chaque mois et représente le nombre total de travailleurs américains payés de toute entreprise. Ce marché est très sensible à ce type de données, en raison de son importance dans l'identification du taux de croissance économique et de l'inflation.Si les emplois non-agricoles augmentent, c’est une bonne indication que l’économie croît. Si les augmentations des emplois non-agricoles arrivent rapidement, cela indique que l’inflation pourrait augmenter. Si les emplois sont au-dessous des attentes, les traders FX pourraient vendre le dollar américain en anticipant un affaiblissement de la monnaie. Si les emplois dépassent les attentes, la valeur du dollar pourrait augmenter. PIB – le produit intérieur brut est une mesure de tous les biens et services produits dans une période déterminée. Les banquiers et les investisseurs centraux regardent la croissance du PIB pour voir si l'économie devient plus forte. À mesure que l'économie augmente, les entreprises génèrent des bénéfices plus élevés et les gens gagnent davantage, ce qui entraîne une hausse du marché des actions et une monnaie plus forte.

La façon dans laquelle les communiqués macroéconomiques peuvent affecter le marché dépend vivement des attentes du marché. Généralement, plus grande la différence entre les attentes et la réalité, plus grande sera la réaction. Si un marché s’attend que la banque centrale augmente les taux d’intérêt, et la banque le fait, la réaction est ‘prix pris en considération’ et on parle d’une activité habituelle. Quand un communiqué prend par contre le marché par surprise, c’est alors qu’une grande volatilité peut être suscitée.

Vous pouvez être informé de toutes les versions de données fondamentales avec notre calendrier économique complet. L'effet sur le marché dépend fortement de la comparaison entre la lecture réelle d'une lecture macroéconomique et les attentes du marché, plus la différence est grande, plus l'effet sur le marché est important. Chaque annonce est classée en Haute, Moyenne ou Faible, en termes d'impact et de potentiel pour déclencher une volatilité du marché.

Les banques centrales conduisent le monde

Comme on l'a déjà mentionné, l'un des facteurs les plus importants dans l'analyse fondamentale est la politique monétaire menée par les banques centrales. Les taux d'intérêt, les opérations de marché ouvert et les interventions de la banque centrale influencent les conditions du marché et sont étroitement surveillés par les analystes financiers et les commerçants. Certaines des banques centrales les plus influentes sont la Réserve fédérale (États-Unis), la Banque d'Angleterre (Royaume-Uni), la Banque centrale européenne (UE) et la Banque du Japon (Japon).

Observons un exemple. L’économie des Etats Unis a enregistré une hausse de 3% au premier trimestre de 2017, tandis que l'inflation a progressé de 2,5% par rapport à l'année précédente. La Réserve Fédérale a choisi d’augmenter les taux d’intérêt. Les taux d’intérêt ont augmenté, ils sont plus élevés, et les traders ont décidé de placer leur argent dans le dollar américain car il aurait dû générer un rendement plus grand. Un tel mouvement conduit à une demande plus élevée pour le dollar américain, ce qui entraîne une hausse des prix.

Pas seulement des banquiers et données

L’analyse fondamentale prend en considération aussi les influences extérieures qui pourraient affecter la valeur d’un instrument ou le mouvement du prix. Les catastrophes naturelles, comme les inondations ou les tremblements de terre peuvent aussi avoir un impact majeur sur le pouvoir fondamental d’un actif. Par exemple, une explosion d’un pipeline crucial peut entraîner une croissance rapide du prix du pétrole, car le produit devient plus difficile à transporter et acheter. Dans une telle situation, vous pouvez être acheteur sur Pétrole en utilisant les CFD et profiter de chaque augmentation de prix.

Un point de vue différent