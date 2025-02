Que sont les actifs sous gestion (AUM) ?

Temps de lecture: 14 minute(s)

Les actifs sous gestion ne sont pas qu’un simple chiffre ; ils témoignent de la fiabilité, des performances et de la réputation d’une entreprise dans le monde financier. Que vous soyez un débutant désireux d’investir ou simplement curieux de savoir comment fonctionnent les marchés financiers, la connaissance des actifs sous gestion peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées quant à savoir où placer votre argent.

Il est important de comprendre la signification des AUM car ils donnent aux investisseurs un aperçu de l’envergure, de l’influence et de la capacité d’une société à attirer et à fidéliser des clients. En général, les entreprises dont les actifs sous gestion sont élevés sont perçues comme étant plus solides et performantes, en ayant souvent accès à de meilleures ressources, à de meilleurs talents et à de meilleures opportunités d’investissement.

Points clés

Les actifs sous gestion (AUM) représentent la valeur boursière totale des actifs financiers gérés par une société et sont révélateurs de l’envergure de ses activités et de son influence sur le marché.

Les actifs sous gestion sont essentiels pour évaluer les performances financières, attirer les investisseurs et pourvoir jouir d’une flexibilité stratégique dans le cadre de la gestion des actifs.

Des facteurs tels que les performances des marchés, les apports des clients et les retraits peuvent influer de manière significative sur l’évolution des actifs sous gestion et, ce faisant, sur la santé financière d’une société.

BlackRock est la plus importante société de gestion d’actifs au monde avec des actifs sous gestion de plus de 10 500 milliards de dollars en 2024, tandis que la première marche du podium en Europe revient au groupe suisse UBS avec plus de 3 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion, après le sauvetage de Crédit Suisse en 2023.

Comprendre les actifs sous gestion (AUM)

Source : Adobe stock

Les actifs sous gestion (AUM) désignent la valeur boursière totale de tous les actifs financiers qu’une institution financière gère pour le compte de ses clients. Cette mesure est un indicateur général qui reflète l’ampleur et la réussite des investissements de la société. Lorsque nous parlons d’actifs sous gestion, nous parlons essentiellement de la valeur cumulée de tous les investissements gérés par des entités telles que des fonds communs, des sociétés de capital-investissement, des hedge funds et des sociétés de capital-risque.

Les AUM ne représentent pas seulement des actifs liquides, mais aussi les engagements des investisseurs dans le temps et qui peuvent ne pas être toujours immédiatement accessibles. Cela signifie que les actifs sous gestion d’une société peuvent comprendre divers actifs financiers tels que des actions, des obligations et des actifs non physiques, et pas uniquement des liquidités. Comprendre les composantes des AUM permet d’avoir une vision plus claire de la santé financière d’une société et de ses capacités de gestion.

La façon dont les actifs sous gestion sont communiqués peut également varier en fonction de l’entité. Par exemple, les fonds communs et les sociétés de capital-investissement peuvent utiliser des méthodes différentes pour calculer leurs actifs sous gestion, ce qui s’explique par leurs stratégies d’investissement et leurs engagements financiers respectifs. Cela peut parfois rendre les comparaisons directes difficiles, mais en général, plus les AUM élevés et plus ils sont révélateurs d’une grande étendue des activités et d’une forte influence sur le marché.

Maintenant que nous savons ce que sont les actifs sous gestion, mettons en évidence les éléments les plus importants :

La taille et l’influence : les plus grandes sociétés de gestion d’actifs, comme BlackRock et Vanguard, gèrent des milliers de milliards de dollars d’actifs, ce qui leur confère une influence considérable sur les marchés internationaux et la capacité d’orienter les tendances financières et les stratégies d’investissement.

: les plus grandes sociétés de gestion d’actifs, comme BlackRock et Vanguard, gèrent des milliers de milliards de dollars d’actifs, ce qui leur confère une influence considérable sur les marchés internationaux et la capacité d’orienter les tendances financières et les stratégies d’investissement. Des approches d’investissement diversifiées : les meilleurs gestionnaires d’actifs recourent à tout un éventail de stratégies, allant de la gestion passive de fonds indiciels (Vanguard) à la gestion active et aux solutions d’investissement innovantes (Fidelity), pour répondre aux besoins des clients tant particuliers qu’institutionnels.

: les meilleurs gestionnaires d’actifs recourent à tout un éventail de stratégies, allant de la gestion passive de fonds indiciels (Vanguard) à la gestion active et aux solutions d’investissement innovantes (Fidelity), pour répondre aux besoins des clients tant particuliers qu’institutionnels. Une place de choix faite au développement durable : nombre de ces sociétés intègrent de plus en plus les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d’investissement, sous l’effet de la demande sans cesse croissante en matière d’investissement durable.

: nombre de ces sociétés intègrent de plus en plus les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d’investissement, sous l’effet de la demande sans cesse croissante en matière d’investissement durable. Une forte présence institutionnelle : des groupes comme State Street et UBS servent principalement les intérêts des clients institutionnels, notamment des fonds de pension, des fonds de dotation et des fonds souverains, en s’appuyant sur leur expertise en matière de gestion d’investissements de grande ampleur.

: des groupes comme State Street et UBS servent principalement les intérêts des clients institutionnels, notamment des fonds de pension, des fonds de dotation et des fonds souverains, en s’appuyant sur leur expertise en matière de gestion d’investissements de grande ampleur. Une expertise en matière de gestion des risques : les gestionnaires d’actifs tels que PIMCO et J.P. Morgan sont connus pour leurs compétences en matière de gestion des risques et d’analyse macroéconomique, de façon à aider leurs clients à naviguer au travers des écueils d’environnements financiers complexes et des incertitudes de marché.

Les 10 plus grandes institutions classées par AUM (en 2024)

Source : Adobe stock

Dans le domaine de la gestion d’actifs, les AUM sont un indicateur essentiel de la réussite d’une société et de sa réputation sur le marché. Ils permettent d’évaluer l’envergure des activités, de comparer les performances avec celles des sociétés concurrentes et de suivre les tendances du secteur. Pour les gestionnaires d’actifs, des actifs sous gestion plus élevés sont souvent synonymes de frais de gestion et de revenus plus importants, ce qui renforce la stabilité financière de la société. En outre, les AUM servent à mesurer le prestige et la crédibilité au sein du secteur, ce qui influence souvent la confiance et le sentiment des investisseurs.

BlackRock (10 650 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

Plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock propose des solutions d’investissement diversifiées, notamment des ETF, des fonds communs et des services de conseil, le tout en privilégiant la gestion des risques et l’investissement durable.

Vanguard Group (8 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

Connu pour ses fonds indiciels et ses ETF à faible coût, Vanguard est un gestionnaire spécialisé dans la gestion passive et un leader dans la communauté internationale de la gestion d’actifs avec une approche axée sur le client.

Fidelity Investments (3 880 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

Fidelity est une société de services financiers diversifiés qui propose des fonds communs, des plans de retraite et des services de courtage. Elle est connue pour sa gestion active et ses stratégies d’investissement innovantes.

Groupe UBS (3 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

Multinationale suisse de banque d’investissement et de services financiers, UBS offre des services de gestion de fortune, de gestion d’actifs et de banque d’affaires à l’échelle mondiale.

State Street Global Advisors (4 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

Acteur majeur du secteur de la gestion d’actifs, le groupe State Street est surtout connu pour ses fonds SPDR ETF et ses stratégies d’investissement passives à destination des clients institutionnels.

Morgan Stanley (1 600 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

Morgan Stanley offre des services de gestion de fortune, de banque d’investissement et de gestion d’actifs, avant tout à destination des clients institutionnels et fortunés.

J.P. Morgan Asset Management (2 800 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

L’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs, J.P. Morgan fournit des solutions dans toutes les classes d’actifs, dont les actions, les obligations et les investissements alternatifs.

Goldman Sachs Asset Management (2 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

Spécialisée dans la gestion d’investissements internationaux au travers d’un large éventail de classes d’actifs, Goldman Sachs sert les intérêts des investisseurs institutionnels et particuliers en privilégiant des approches d’investissement stratégiques et dynamiques.

Allianz Global Investors (2 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

Allianz propose avant tout une gestion active au travers de diverses classes d’actifs, en mettant l’accent sur les investissements durables et thématiques, et s’adresse à la fois aux particuliers et aux clients institutionnels.

PIMCO (2 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion)

PIMCO est l’un des principaux gestionnaires obligataires, réputé pour sa gestion obligataire active et son expertise en matière d’analyse macroéconomique afin d’orienter sa stratégie d’investissement.

Les résultats financiers

L’une des principales raisons pour lesquelles les actifs sous gestion sont si importants est leur impact direct sur les résultats financiers. Les frais de gestion, qui constituent une source importante de revenus pour les gestionnaires d’actifs, sont généralement calculées en pourcentage des AUM.

Par exemple, un fonds commun gérant 1 milliard de dollars d’actifs avec des frais de gestion de 1 % génère 10 millions de dollars de revenus annuels. Plus les actifs sous gestion augmentent, plus les gains potentiels provenant de ces frais augmentent.

Prenons l’exemple de BlackRock : le chiffre d’affaires tiré des frais de conseil en investissement et d’administration de la société a augmenté de manière significative parallèlement à la hausse de ses actifs sous gestion. Cette relation entre les actifs sous gestion et les résultats financiers explique pourquoi les gestionnaires d’actifs sont constamment à la recherche de stratégies visant à accroître leurs actifs sous gestion.

Plus d’actifs sous gestion implique plus d’argent pour la société, ce qui lui permet d’investir dans de meilleures ressources, d’attirer les meilleurs talents et, en définitive, de générer de meilleures performances pour le compte de ses clients.

La confiance des investisseurs

Des actifs sous gestion élevés ne contribuent pas seulement à de meilleures performances financières, mais également à renforcer la confiance des investisseurs. Les investisseurs perçoivent souvent les institutions financières ayant des AUM plus importants comme étant plus stables et plus expérimentées, ce qui peut influencer leur décision d’investir.

Par exemple, un fonds commun disposant d’un actif sous gestion important peut être considéré comme plus fiable et ainsi attirer de nouveaux investisseurs rassurés par la taille et l’expertise perçue du fonds.

Cette impression est tout à fait fondée. Les sociétés dont les actifs sous gestion sont plus importants jouissent généralement de ressources plus vastes et de meilleures analyses de marché, ce qui leur permet d’offrir des opportunités et des stratégies d’investissement uniques.

Au fur et à mesure que les AUM augmentent, ils témoignent de la capacité de la société à gérer efficacement de grandes quantités de capitaux, ce qui attire encore davantage d’investisseurs et crée un cercle vertueux de croissance et de confiance.

Une plus grande flexibilité stratégique

L’augmentation des actifs sous gestion permet également aux gestionnaires d’actifs de bénéficier d’une plus grande flexibilité stratégique. Avec davantage d’actifs sous gestion, les sociétés peuvent diversifier leurs investissements dans différentes classes d’actifs, d’où une atténuation des risques et une amélioration des performances.

Cette diversification est particulièrement bénéfique sur les marchés volatils, où le fait de disposer d’une combinaison de types d’actifs peut aider à protéger contre des pertes importantes.

Des AUM plus élevés permettent également aux sociétés de gestion d’actifs de mettre en œuvre des stratégies plus complexes et potentiellement plus lucratives. Par exemple, les hedge funds peuvent accéder à un plus large éventail d’opportunités d’investissement nécessitant des capitaux substantiels.

Cette flexibilité stratégique améliore non seulement le potentiel de performance, mais permet également à la société de s’adapter plus efficacement à l’évolution des conditions de marché et aux besoins des investisseurs.

Les facteurs influençant l’évolution des AUM

Source : Adobe stock

Les actifs sous gestion ne sont pas un chiffre statique ; ils fluctuent en fonction de divers facteurs tels que les conditions de marché, le sentiment des investisseurs et les entrées/sorties de capitaux. Ces fluctuations peuvent avoir un impact significatif sur la santé financière et la stabilité d’une société. Par exemple, lors d’une forte appréciation du marché, les AUM peuvent augmenter de manière spectaculaire, comme l’atteste l’exemple de BlackRock dont les actifs sous gestion ont atteint 10 500 milliards de dollars en 2024, à la faveur de la hausse du marché actions américain favorisée par les investissements dans l’intelligence artificielle. La compréhension de ces facteurs est essentielle pour permettre aux investisseurs et aux gestionnaires d’actifs de s’y retrouver dans la complexité des marchés financiers.

Les retraits et les rachats

Les retraits et les rachats des clients sont des facteurs importants qui peuvent entraîner une diminution des actifs sous gestion. Lorsque les investisseurs décident de retirer leurs fonds, la valeur boursière totale des actifs gérés diminue, ce qui entraîne une réduction des AUM. Cela peut se produire pour diverses raisons, comme notamment des changements dans les objectifs d’investissement, les conditions de marché ou les besoins financiers personnels.

Pour les fonds communs et d’autres véhicules d’investissement, les retraits fréquents peuvent poser des difficultés dans la mesure où ils se doivent de conserver un certain niveau de liquidité pour répondre à ces demandes de rachat. Une gestion efficace de ces retraits est essentielle pour préserver la stabilité des actifs sous gestion et la santé financière du fonds.

La volatilité du marché

La volatilité du marché est un autre facteur critique qui influence les actifs sous gestion. Les fluctuations des cours sur les marchés financiers peuvent entraîner de fortes variations de la valeur des actifs gérés. Durant les périodes de forte volatilité, la valeur des investissements peut fluctuer de manière spectaculaire et, ce faisant, avoir des répercussions sur le montant total des actifs sous gestion.

Les gestionnaires d’actifs doivent comprendre et atténuer la volatilité des marchés pour gérer efficacement leurs AUM. En employant des stratégies diversifiées et en restant informés des tendances du marché, ils peuvent faire face aux fluctuations et préserver la stabilité de leurs actifs sous gestion, même dans des conditions de marché turbulentes.

Les fermetures de fonds

Les fermetures de fonds peuvent avoir un impact prononcé sur les actifs sous gestion. Lorsqu’un fonds est fermé, que ce soit en raison de mauvaises performances ou d’autres facteurs, la totalité des actifs qu’il gère est de facto retirée des actifs sous gestion de la société. Cette perte immédiate et totale d’AUM peut influer de manière significative sur les statistiques de gestion globales et la stabilité financière de la société.

Par exemple, si un hedge fund ferme en raison de mauvaises performances, les actifs associés à ce fonds sont perdus, ce qui réduit directement le montant total des AUM de la société de gestion. La gestion des risques associés aux fermetures de fonds est cruciale pour le maintien de la stabilité et de la croissance des actifs sous gestion.

Étude de cas : la croissance des actifs sous gestion de BlackRock

BlackRock est le plus important gestionnaire d’actifs au monde, avec plus de 10 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. La croissance impressionnante des AUM de la société peut être attribuée à ses acquisitions stratégiques, à ses plateformes d’investissement innovantes et à sa forte présence mondiale. Par exemple, la demande pour la plateforme de gestion des investissements Aladdin de BlackRock a contribué de manière significative à l’augmentation du chiffre d’affaires de la division technologique.

La réussite de BlackRock sur le plan de la croissance de ses actifs sous gestion souligne toute l’importance de la flexibilité stratégique, d’un marketing efficace et de l’innovation technologique dans le secteur de la gestion d’actifs. En tirant parti de ces facteurs, BlackRock s’est imposé comme un leader dans ce domaine et fournit des informations précieuses aux autres sociétés qui cherchent à accroître leurs actifs sous gestion. Les fonds indiciels cotés (ETF) sont le principal catalyseur à l’origine de l’augmentation des AUM de BlackRock.

Les AUM et la valeur nette d’inventaire (VNI)

Si les actifs sous gestion représentent la valeur boursière totale de tous les actifs gérés par une institution financière, la valeur nette d’inventaire (VNI) est un autre indicateur essentiel. La VNI est calculée en soustrayant le passif d’un fonds de son actif total ; elle est souvent indiquée par action ou part (on parle alors de VL pour « Valeur liquidative ») pour les fonds communs et les ETF.

Cette distinction est essentielle pour les investisseurs car les AUM donnent une idée générale du montant total des actifs gérés, tandis que la VNI donne une évaluation précise de la valeur d’un fonds après prise en compte du passif.

Par exemple, un fonds commun dont les AUM sont élevés peut sembler intéressant, mais si son passif est également élevé, la VNI pourrait être relativement faible et ainsi indiquer des risques financiers potentiels.

Comprendre à la fois les AUM et la VNI aide les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées en leur donnant une vue d’ensemble de la santé financière et de la performance d’un fonds. En comparant ces paramètres, les investisseurs peuvent mieux évaluer la valeur réelle et la stabilité de leurs investissements.

Synthèse

En résumé, les actifs sous gestion (AUM) sont un indicateur fondamental au sein de l’industrie financière. Ils représentent la valeur boursière totale des actifs gérés par une institution financière. Les AUM sont révélateurs de l’envergure des activités de gestion, influent sur les résultats financiers via les frais de gestion, influencent la confiance des investisseurs et offrent une flexibilité stratégique pour des stratégies d’investissement diversifiées et complexes.

Pour prendre des décisions d’investissement éclairées, il est essentiel de comprendre le mode de calcul des AUM, d’appréhender les facteurs qui les font évoluer et de comparer les AUM de différents fonds. Étudier les stratégies utilisées pour accroître les AUM et une étude de cas telle que la croissance impressionnante de BlackRock permet d’obtenir des informations précieuses sur la dynamique du secteur de la gestion d’actifs et des ETF.

En tant qu’investisseur, une bonne compréhension des AUM et de leurs implications vous permet de naviguer plus efficacement sur les marchés financiers et de choisir les opportunités d’investissement qui correspondent à vos objectifs. N’oubliez pas que les AUM et la VNI sont des indicateurs essentiels qui donnent une vue d’ensemble de la santé et stabilité financières d’un fonds. Et voilà, vous avez désormais une parfaite compréhension de ce que sont les actifs sous gestion (AUM) des institutions financières.