Quels sont les 4 différents types d'actions ?

Temps de lecture: 7 minute(s)

Le monde de l'investissement boursier est dynamique et la compréhension de la variété des actions peut libérer tout le potentiel de votre portefeuille. Imaginez que vous disposiez d'une boîte à outils remplie d'instruments divers, chacun conçu pour répondre à des stratégies et des objectifs financiers différents. Qu'il s'agisse des actions ordinaires, qui vous donnent une voix dans la salle du conseil d'administration, des revenus réguliers des actions privilégiées, des possibilités de croissance adaptables offertes par les actions convertibles ou de la stratégie de sortie sûre offerte par les actions rachetables, chaque type d'action joue un rôle unique. Plongez dans ce guide et découvrez comment la maîtrise des quatre types d'actions peut améliorer votre jeu d'investissement et ouvrir la voie à la réussite financière.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Quels sont les 4 différents types d'actions ? Principaux enseignements : Les actions ordinaires : Elles représentent la propriété d'une société et confèrent des droits de vote et la possibilité de percevoir des dividendes. Actions privilégiées : Elles offrent des dividendes fixes et une priorité sur les actions ordinaires dans la distribution des actifs, mais sont généralement dépourvues de droits de vote. Actions convertibles : Elles peuvent être converties en un nombre prédéterminé d'actions ordinaires, ce qui leur confère une certaine souplesse. Actions rachetables : Elles peuvent être rachetées par la société émettrice à une date et à un prix futurs, ce qui offre de la liquidité. Les 4 types d'actions expliqués Les actions représentent des unités de propriété d'une entreprise, donnant aux actionnaires un droit sur une partie des actifs et des bénéfices de l'entreprise. Toutefois, les différents types d'actions sont assortis de droits et de privilèges différents. Voici une explication de quatre types d'actions courantes et de leurs caractéristiques. 1. Les actions ordinaires Les actions ordinaires sont le type d'actions le plus courant que les investisseurs achètent. Elles représentent la propriété d'une société et sont assorties d'un droit de vote, généralement une voix par action, ce qui permet aux actionnaires d'influer sur les grandes décisions de l'entreprise. Droits de vote : Les actionnaires peuvent voter sur des questions importantes, telles que l'élection du conseil d'administration.

: Les actionnaires peuvent voter sur des questions importantes, telles que l'élection du conseil d'administration. Dividendes : Possibilité de recevoir des dividendes, qui ne sont pas garantis et peuvent fluctuer en fonction de la rentabilité de l'entreprise.

: Possibilité de recevoir des dividendes, qui ne sont pas garantis et peuvent fluctuer en fonction de la rentabilité de l'entreprise. Appréciation du capital : Possibilité de réaliser des gains importants si le cours de l'action de la société augmente. Exemple : Apple Inc. (AAPL.US) Propriété : En achetant des actions ordinaires d'Apple, les investisseurs deviennent copropriétaires de la société.

: En achetant des actions ordinaires d'Apple, les investisseurs deviennent copropriétaires de la société. Droits de vote : Les actionnaires peuvent voter sur des questions importantes lors de l'assemblée générale annuelle.

: Les actionnaires peuvent voter sur des questions importantes lors de l'assemblée générale annuelle. Dividendes et croissance : Apple verse des dividendes trimestriels et offre un potentiel d'appréciation du capital à mesure que l'entreprise se développe et innove. 2. Actions privilégiées Les Actions privilégiées sont un type d'actions qui ne comportent généralement pas de droits de vote, mais qui ont un droit plus élevé sur les actifs et les bénéfices que les actions ordinaires. Elles offrent généralement des dividendes fixes. Dividendes fixes : Les actionnaires privilégiés reçoivent des dividendes à un taux prédéterminé avant que les dividendes ne soient versés aux actionnaires ordinaires.

: Les actionnaires privilégiés reçoivent des dividendes à un taux prédéterminé avant que les dividendes ne soient versés aux actionnaires ordinaires. Priorité en cas de liquidation : En cas de liquidation, les actionnaires privilégiés sont payés avant les actionnaires ordinaires.

: En cas de liquidation, les actionnaires privilégiés sont payés avant les actionnaires ordinaires. Convertibilité : Certaines actions privilégiées peuvent être converties en un nombre déterminé d'actions ordinaires. Exemple : Actions privilégiées de Bank of America (BAC.US) Dividendes fixes : Les actions privilégiées de Bank of America donnent lieu à un dividende fixe, offrant un revenu stable aux investisseurs.

: Les actions privilégiées de Bank of America donnent lieu à un dividende fixe, offrant un revenu stable aux investisseurs. Priorité en cas de liquidation : En cas de liquidation, les actionnaires privilégiés sont payés avant les actionnaires ordinaires.

: En cas de liquidation, les actionnaires privilégiés sont payés avant les actionnaires ordinaires. Pas de droit de vote : Ces actions ne permettent généralement pas aux actionnaires de voter sur les questions relatives à l'entreprise. Exemple : Actions privilégiées de Coca-Cola (KO.US) Revenu régulier : Les actions privilégiées de Coca-Cola offrent un dividende fiable et prévisible, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs axés sur le revenu.

: Les actions privilégiées de Coca-Cola offrent un dividende fiable et prévisible, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs axés sur le revenu. Sécurité financière : Les actionnaires privilégiés ont un droit plus élevé sur les actifs que les actionnaires ordinaires, ce qui ajoute une couche de sécurité financière.

: Les actionnaires privilégiés ont un droit plus élevé sur les actifs que les actionnaires ordinaires, ce qui ajoute une couche de sécurité financière. Une hausse limitée : Bien qu'elles procurent un revenu régulier, les actions privilégiées offrent généralement moins de possibilités d'appréciation du capital que les actions ordinaires. 3. Actions convertibles Les Actions convertibles peuvent être converties en un nombre prédéterminé d'actions ordinaires, généralement à la discrétion de l'actionnaire. Flexibilité : Les actions convertibles offrent un potentiel d'appréciation du capital si la valeur des actions ordinaires augmente.

: Les actions convertibles offrent un potentiel d'appréciation du capital si la valeur des actions ordinaires augmente. Revenu fixe : Au départ, elles peuvent donner lieu à un dividende fixe, comme les actions privilégiées.

: Au départ, elles peuvent donner lieu à un dividende fixe, comme les actions privilégiées. Ratio de conversion : Les conditions de conversion, telles que le ratio et la période de conversion, sont prédéfinies. Exemple : Obligations convertibles Tesla (TSLA.US) Flexibilité : Les obligations convertibles de Tesla peuvent être converties en actions ordinaires de Tesla, ce qui permet aux détenteurs d'obligations de bénéficier de l'appréciation du cours de l'action de la société.

: Les obligations convertibles de Tesla peuvent être converties en actions ordinaires de Tesla, ce qui permet aux détenteurs d'obligations de bénéficier de l'appréciation du cours de l'action de la société. Revenu fixe : Au départ, ces obligations versent des intérêts comme des obligations ordinaires.

: Au départ, ces obligations versent des intérêts comme des obligations ordinaires. Potentiel de croissance : Si le cours de l'action Tesla augmente de manière significative, la conversion des obligations en actions peut entraîner des plus-values substantielles. Actions privilégiées convertibles d'Intel (INTC.US) Caractéristique convertible : Les actions privilégiées convertibles d'Intel peuvent être converties en actions ordinaires, ce qui offre un potentiel d'appréciation du capital.

: Les actions privilégiées convertibles d'Intel peuvent être converties en actions ordinaires, ce qui offre un potentiel d'appréciation du capital. Revenu et croissance : Les investisseurs bénéficient de dividendes fixes jusqu'à la conversion, combinant les avantages d'un revenu et d'une croissance potentielle.

: Les investisseurs bénéficient de dividendes fixes jusqu'à la conversion, combinant les avantages d'un revenu et d'une croissance potentielle. Flexibilité stratégique : Les actionnaires peuvent choisir le moment optimal pour convertir leurs actions en fonction des conditions du marché et des performances de l'entreprise. 4. Actions rachetables Les Actions rachetables peuvent être rachetées par la société émettrice à une date ultérieure et à un prix prédéterminé. Caractéristiques principales : Option de rachat : La société émettrice peut racheter ces actions, offrant ainsi des liquidités aux actionnaires.

: La société émettrice peut racheter ces actions, offrant ainsi des liquidités aux actionnaires. Rendement fixe : Elles sont souvent assorties d'un dividende ou d'un taux de rendement fixe jusqu'à leur rachat.

: Elles sont souvent assorties d'un dividende ou d'un taux de rendement fixe jusqu'à leur rachat. Conditions spécifiées : Les conditions de remboursement, y compris le prix et la date, sont spécifiées lors de l'émission. Exemple : Royal Dutch Shell (SHELL.NL) Option de rachat : Royal Dutch Shell peut émettre des actions remboursables que la société peut racheter à un prix et à une date déterminés.

: Royal Dutch Shell peut émettre des actions remboursables que la société peut racheter à un prix et à une date déterminés. Rendement fixe : Les investisseurs reçoivent un dividende fixe jusqu'à ce que les actions soient rachetées.

: Les investisseurs reçoivent un dividende fixe jusqu'à ce que les actions soient rachetées. Liquidité : L'option de rachat offre aux actionnaires une stratégie de sortie claire. Exemple : Actions rachetables de Procter & Gamble (PG.US) Rendement prévisible : Les actions rachetables de Procter & Gamble offrent un rendement fixe, ce qui en fait une source de revenus relativement stable.

: Les actions rachetables de Procter & Gamble offrent un rendement fixe, ce qui en fait une source de revenus relativement stable. Conditions de rachat : Ces actions sont assorties de conditions de rachat spécifiques, ce qui apporte clarté et sécurité.

: Ces actions sont assorties de conditions de rachat spécifiques, ce qui apporte clarté et sécurité. Gestion du risque : Les actions rachetables offrent un niveau supplémentaire de gestion du risque grâce à l'engagement de l'entreprise de les racheter. Choisir le type d'actions Le choix du type d'actions dépend des objectifs d'investissement et de la tolérance au risque : Investisseurs axés sur la croissance : Les actions ordinaires de sociétés innovantes comme Apple ou Tesla offrent un potentiel d'appréciation du capital.

: Les actions ordinaires de sociétés innovantes comme Apple ou Tesla offrent un potentiel d'appréciation du capital. Investisseurs à la recherche de revenus : Les actions privilégiées d'institutions stables comme Bank of America ou Coca-Cola offrent un revenu fixe plus fiable.

: Les actions privilégiées d'institutions stables comme Bank of America ou Coca-Cola offrent un revenu fixe plus fiable. Investisseurs flexibles : Les actions convertibles, telles que les obligations convertibles de Tesla ou les actions privilégiées convertibles d'Intel, offrent un mélange de revenu fixe et de potentiel de croissance.

: Les actions convertibles, telles que les obligations convertibles de Tesla ou les actions privilégiées convertibles d'Intel, offrent un mélange de revenu fixe et de potentiel de croissance. Investisseurs prudents : Les actions rachetables, comme celles de Royal Dutch Shell ou de Procter & Gamble, garantissent un rendement fixe grâce à l'option de rachat. Résumé Investir en bourse ouvre un monde de possibilités, et comprendre les quatre principaux types d'actions peut vous aider à construire un portefeuille solide. Les Actions ordinaires offrent des droits de propriété et de vote, ce qui vous permet d'avoir votre mot à dire sur l'avenir de l'entreprise tout en bénéficiant d'un potentiel de croissance et de dividendes. Les Actions privilégiées offrent des dividendes fixes et une priorité dans la distribution des actifs, ce qui en fait une source de revenus fiable et moins volatile. Les Actions convertibles combinent le meilleur des deux mondes, offrant des rendements fixes avec la possibilité de les convertir en actions ordinaires pour une plus-value en capital. Les Actions rachetables offrent un rendement garanti et une option de rachat, ce qui garantit la liquidité au moment où vous en avez le plus besoin. En maîtrisant ces quatre piliers, vous pouvez adapter votre stratégie d'investissement à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque, ouvrant ainsi la voie à un avenir financier prospère.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

FAQ Qu'est-ce qu'une action ordinaire ? Les actions ordinaires représentent la propriété d'une entreprise et sont généralement assorties de droits de vote, permettant aux actionnaires de voter sur les décisions importantes de l'entreprise, telles que les changements au sein du conseil d'administration ou la politique en matière de dividendes. Elles offrent un potentiel d'appréciation du capital et de dividendes, bien que ceux-ci ne soient pas garantis. Qu'est-ce qu'une action privilégiée ? Les actions privilégiées sont un type d'actions qui n'est généralement pas assorti de droits de vote, mais qui offre des dividendes fixes. Les actionnaires privilégiés ont un droit plus élevé sur les actifs et les bénéfices que les actionnaires ordinaires et reçoivent des dividendes avant ces derniers. Comment fonctionnent les actions convertibles ? Les actions convertibles peuvent être converties en un nombre prédéterminé d'actions ordinaires à la discrétion de l'actionnaire. Elles offrent la flexibilité d'une appréciation potentielle du capital si la valeur des actions ordinaires augmente, tout en fournissant initialement un revenu fixe similaire à celui des actions privilégiées. Qu'est-ce qu'une action remboursable ? Les actions rachetables peuvent être rachetées par la société émettrice à une date ultérieure et à un prix prédéterminé. Elles sont souvent assorties d'un rendement ou d'un taux de dividende fixe jusqu'à leur rachat, ce qui procure une certaine liquidité aux actionnaires. En quoi les droits de vote diffèrent-ils entre les actions ordinaires et les actions privilégiées ? Les actions ordinaires sont généralement assorties de droits de vote, ce qui permet aux actionnaires de voter sur des questions importantes concernant l'entreprise. Les actions privilégiées ne sont généralement pas assorties de droits de vote, mais offrent d'autres avantages, tels que des dividendes fixes et une priorité dans la distribution des actifs en cas de liquidation. Qu'advient-il des dividendes en cas de liquidation ? En cas de liquidation, les actionnaires privilégiés sont payés avant les actionnaires ordinaires. Cette priorité rend les actions privilégiées moins risquées que les actions ordinaires en termes de paiement de dividendes en cas de difficultés financières. Les actions privilégiées peuvent-elles être converties en actions ordinaires ? Certaines actions privilégiées sont convertibles, ce qui permet aux actionnaires de les convertir en un nombre déterminé d'actions ordinaires sous certaines conditions. Cette caractéristique offre un potentiel d'appréciation du capital si la valeur des actions ordinaires augmente. Quels sont les avantages de posséder des actions rachetables ? Les actions rachetables offrent l'avantage d'un rendement ou d'un taux de dividende fixe jusqu'à ce qu'elles soient rachetées par la société émettrice. Cette option de rachat apporte de la liquidité et peut être intéressante pour les investisseurs qui recherchent une stratégie de sortie prédéterminée. Les dividendes sont-ils garantis pour tous les types d'actions ? Les dividendes ne sont pas garantis pour les actions ordinaires et dépendent de la rentabilité de l'entreprise et de sa politique en matière de dividendes. Toutefois, les actions privilégiées sont généralement assorties de dividendes fixes, ce qui permet aux actionnaires de bénéficier d'un revenu plus prévisible. Comment les investisseurs doivent-ils choisir entre les différents types d'actions ? Les investisseurs doivent tenir compte de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins de revenus lorsqu'ils choisissent entre différents types d'actions. Les actions ordinaires offrent un potentiel de croissance et des droits de vote, les actions privilégiées offrent un revenu fixe et une priorité en cas de liquidation, les actions convertibles offrent une certaine flexibilité et les actions remboursables offrent un rendement fixe assorti d'une option de rachat. La diversification entre les différents types d'actions peut également aider à équilibrer les risques et les bénéfices de l'investissement en actions.

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."