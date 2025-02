Qu’est-ce que l’indice du dollar et comment fonctionne-t-il ?

Temps de lecture: 18 minute(s)

Investir dans le dollar américain est l’une des activités les plus importantes au niveau mondial. Le marché des emprunts d’État américains et les statistiques macroéconomiques ont un impact sur la volatilité, ce qui affecte les marges des exportateurs. Voici tout ce qu’il vous faut savoir sur la devise la plus importante au monde.

Points clés

L’indice du dollar américain mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de six grandes devises, au sein duquel l’euro a l’influence la plus prononcée . Un chiffre supérieur à 100 indique que le dollar américain s’est apprécié face aux devises du panier, tandis qu’un chiffre inférieur à 100 indique que, au contraire, le dollar américain s’est déprécié.

. Un chiffre supérieur à 100 indique que le dollar américain s’est apprécié face aux devises du panier, tandis qu’un chiffre inférieur à 100 indique que, au contraire, le dollar américain s’est déprécié. Au nombre des facteurs clés influant sur l’indice du dollar figurent notamment les politiques de la Réserve fédérale, les indicateurs économiques et les événements internationaux - à la baisse (récessions, différentiels de rendement importants entre les obligations américaines et européennes, crises financières ou même appétit pour le risque plus élevé) ou à la hausse (prix élevés du pétrole, statistiques macroéconomiques solides, inflation plus élevée, appétit pour le risque plus faible).

Les investisseurs peuvent utiliser les contrats à terme sur l’indice du dollar et diverses stratégies, telles que l’analyse fondamentale et technique, de façon à améliorer leurs décisions d’investissement et à gérer les risques. Les dérivés de l’indice du dollar américain (DXY) (tels que l’USDIDX) font l’objet de transactions et de spéculations dans le monde entier.

Comprendre l’indice du dollar américain

L’indice du dollar américain (USDX) est un outil essentiel pour les investisseurs. Créé en 1973, il sert aujourd’hui de référence pour évaluer la vigueur ou la faiblesse du dollar américain par rapport à un panier de six grandes devises étrangères : l’euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse.

Cet indice rend compte de la valeur du dollar sur les marchés internationaux et fournit une image claire de sa performance par rapport aux autres devises. Connaître le calcul, les performances historiques et les déterminants de l’indice du dollar permet de faire de meilleurs choix d’investissement.

Qu’est-ce que l’indice du dollar ?

L’indice du dollar mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de six grandes devises étrangères. L’euro représente environ 57,6 % de l’indice, ce qui en fait la devise la plus influente au sein de l’indice. Il sert d’indicateur important aux investisseurs pour évaluer la vigueur ou la faiblesse du dollar face aux d’autres devises, sous l’influence d’indicateurs économiques clés tels que la croissance du PIB, les taux d’emploi et les tendances de l’inflation.

Comment calculer l’indice du dollar ?

L’indice du dollar est calculé à partir d’une moyenne géométrique pondérée des taux de change du dollar par rapport à plusieurs devises. La méthode de calcul permet aux investisseurs d’évaluer la vigueur ou la faiblesse du dollar américain par rapport à un panier de devises mondial et, ce faisant, de prendre leurs décisions d’investissement en conséquence.

L’indice du dollar américain est également suivi en vue de « parier » sur les changements macroéconomiques, les décisions des banques centrales et les différentiels de rendement des obligations au sein des principales économies. Les tendances historiques peuvent fournir un contexte précieux pour l’utilisation de l’analyse technique afin de tenter de prédire les fluctuations futures et de guider les décisions d’investissement.

Performance historique

Depuis sa création en 1973, l’indice du dollar a témoigné d’importantes fluctuations, en culminant à près de 165 en 1984 et en tombant à un point bas d’environ 70 en 2007. Le dollar américain s’est déprécié dans le sillage de la panique liée à la pandémie de Covid-19 qui a poussé la Fed à être extrêmement accommodante, mais il a fortement rebondi en 2022 lorsque cette même Fed a commencé à lutter contre l’accélération de l’inflation en relevant ses taux d’intérêt et en les portant à leur plus haut niveau depuis des décennies. L’on peut présupposer que la politique de la Réserve fédérale est probablement le facteur le plus important pour l’indice du dollar américain.

Les principaux facteurs influant sur l’indice du dollar

Plusieurs facteurs clés influencent l’indice du dollar, notamment les politiques de la Réserve fédérale, les indicateurs économiques, les événements internationaux et la géopolitique. Ces facteurs peuvent entraîner des fluctuations importantes de l’indice et avoir ainsi un impact sur le commerce international et les flux d’investissement.

Les politiques de la Réserve Fédérale

Les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt et de politique monétaire jouent un rôle crucial dans la vigueur ou la faiblesse du dollar américain. Lorsque la Réserve fédérale relève le taux des fonds fédéraux, cela entraîne généralement une augmentation des taux d’intérêt dans l’ensemble de l’économie, ce qui renforce l’attractivité du dollar pour les investisseurs étrangers.

L’évolution des taux d’intérêt de la Réserve fédérale peut avoir un impact considérable sur le dollar. En effet, des taux plus élevés attirent généralement les investissements internationaux et des capitaux à destination du dollar américain, tandis que, à l’inverse, la baisse des taux d’intérêt a un impact négatif sur les rendements des obligations d’État américaines et le billet vert.

Les indicateurs économiques

Les indicateurs économiques tels que la croissance du PIB, les taux d’emploi et la balance commerciale influent sensiblement sur l’indice du dollar. Par exemple, une tendance positive des chiffres de l’emploi renforce généralement le dollar, tandis qu’un déficit commercial donne généralement lieu à une baisse du dollar en raison d’une demande accrue de devises étrangères.

La dépréciation du dollar peut aggraver le déficit commercial. De plus, une détérioration des statistiques économiques conduit généralement à une réponse accommodante de la Fed (baisse des taux ou recours à d’autres outils politiques tels que l’assouplissement quantitatif, etc.). Enfin, une politique monétaire accommodante de la part de la Fed est susceptible d’avoir un impact négatif sur le pouvoir d’achat du dollar américain.

Les événements internationaux et la géopolitique

Les événements internationaux et les risques géopolitiques jouent un rôle important sur les marchés des devises. Ce faisant, ils sont susceptibles d’être à l’origine d’épisodes de volatilité et d’influer sur des indices tels que l’indice du dollar. Par exemple, considéré comme une devise refuge, le yen japonais peut entraîner une volatilité accrue de l’indice du dollar en période d’incertitude économique.

L’incertitude concernant la situation économique aux États-Unis, ainsi que les crises financières ou d’autres événements mondiaux tels qu’une pandémie, peuvent peser sur le dollar américain. D’autre part, les tensions géopolitiques, la hausse des prix du pétrole ou les guerres peuvent conduire à une appréciation (dite « militarisation ») du dollar américain.

Comme on le voit, il a existé une corrélation patente entre l’indice du dollar américain, le rendement à 10 ans et le taux des fonds fédéraux au cours des 20 dernières années. Lorsque les taux d’intérêt de la Fed baissent, les rendements font de même, ce qui pèse sur l’indice du dollar américain. Toutefois, veillez à ne pas oublier que le passé ne préjuge pas de l’avenir. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Le rôle de la Fed

La Réserve fédérale (Fed) joue un rôle crucial en matière d’influence sur l’indice du dollar américain. La Fed influe principalement sur le dollar par ses décisions en matière de taux d’intérêt. Mais comment et pourquoi ? En voici les grandes lignes.

L’exemple simple

Imaginez le dollar américain comme un produit sur une étagère de magasin. Lorsque la Fed relève ses taux d’intérêt, c’est comme si elle apposait un autocollant « édition limitée » sur ce produit. Cela attire les investisseurs, car des taux plus élevés impliquent des rendements eux aussi plus élevés sur les investissements américains, ce qui rend le dollar plus intéressant. En conséquence, la demande de dollars augmente, ce qui entraîne une hausse de l’indice du dollar américain, signe d’une meilleure performance par rapport aux autres devises (surtout si le différentiel entre les politiques monétaires est important).

À l’inverse, lorsque la Fed abaisse ses taux d’intérêt, c’est comme si elle apposait un autocollant « remise » sur ce produit. La baisse des taux rend les investissements américains moins attractifs en raison de rendements plus faibles. Cela peut avoir pour effet de réduire la demande de dollars et, ce faisant, de conduire à une baisse du billet vert et de l’indice du dollar américain. Par exemple, même les anticipations d’une baisse des taux d’intérêt de la Fed se traduisent par une dépréciation du dollar à l’avance dans la mesure où les investisseurs s’attendent à une diminution des rendements des actifs américains, exerçant ainsi des pressions baissières sur l’indice du dollar américain.

Conclusion

Lorsque la Fed abaisse ses taux d’intérêt, emprunter devient moins cher, ce qui entraîne généralement une dépréciation du dollar. La baisse des taux réduit les rendements des investissements libellés en dollars, ce qui les rend moins attractifs pour les investisseurs. Un tel contexte peut favoriser une sortie de capitaux des États-Unis et ainsi exercer des pressions baissières sur la valeur du dollar.

Même les prévisions d’une baisse des taux participent à une dépréciation du dollar dans la mesure où les investisseurs ajustent leurs anticipations en matière de performances futures. L’ampleur de la baisse des taux, qu’elle soit faible ou importante, peut également influer sur la direction du dollar en ce sens où une baisse plus prononcée est susceptible d’entraîner une baisse plus marquée.

D’autre part, lorsque la Fed relève ses taux, elle accroît le rendement des actifs libellés en dollars, ce qui attire les investissements étrangers et favorise une hausse du dollar. Un billet vert vigoureux profite à ceux qui voyagent ou achètent des produits étrangers, mais peut rendre les exportations américaines plus chères et ainsi nuire aux fabricants nationaux.

Les outils de politique monétaire de la Fed influençant l’indice du dollar américain

La Réserve fédérale américaine dispose de quelques outils de politique monétaire qui, s’ils sont utilisés, ont un impact direct sur le dollar américain. En voici les trois principaux.

Les décisions relatives aux taux d’intérêt

Le relèvement des taux renforce le dollar dans la mesure où des rendements plus élevés attirent les investisseurs.

À l’inverse, une baisse des taux pèse sur le dollar en le rendant moins attractif.

L’assouplissement quantitatif (« QE ») et le resserrement quantitatif (« QT »)

L’assouplissement quantitatif (achat d’obligations) augmente la masse monétaire, ce qui affaiblit le dollar.

Le resserrement quantitatif (vente d’obligations) réduit la masse monétaire, ce qui renforce le dollar.

Le guidage des anticipations (« forward guidance »)

Lorsque la Fed laisse entrevoir une hausse des taux ou un resserrement monétaire, le dollar se s’apprécie souvent car les rendements des emprunts d’État américains augmentent.

Au contraire, un guidage dit « accommodant » (baisse des taux ou assouplissement monétaire) peut avoir pour effet d’orienter à la baisse le dollar et les emprunts d’État américains.

Les facteurs positifs pour le dollar américain

La hausse des taux d’intérêt : une hausse des taux d’intérêt rend les actifs américains plus intéressants, d’où une augmentation de la demande de dollars et de sa valeur.

: une hausse des taux d’intérêt rend les actifs américains plus intéressants, d’où une augmentation de la demande de dollars et de sa valeur. Les opérations d’open market : la Fed peut acheter des titres du gouvernement américain, réduisant ainsi la masse monétaire, ce qui peut soutenir le dollar en contenant l’inflation et en rendant les investissements américains plus attractifs.

: la Fed peut acheter des titres du gouvernement américain, réduisant ainsi la masse monétaire, ce qui peut soutenir le dollar en contenant l’inflation et en rendant les investissements américains plus attractifs. Les accords de pensions livrées inversées (« reverse repo ») : ces opérations contribuent à la gestion des taux d’intérêt à court terme et peuvent indirectement renforcer le dollar via le durcissement des conditions financières.

Les facteurs négatifs pour le dollar américain

La baisse des taux d’intérêt : une baisse des taux réduit le rendement des investissements américains, ce qui rend le dollar moins attractif et contribue à sa dépréciation.

une baisse des taux réduit le rendement des investissements américains, ce qui rend le dollar moins attractif et contribue à sa dépréciation. L’assouplissement quantitatif (« QE ») : la Fed achète des titres à long terme, augmentant ainsi la masse monétaire, ce qui peut dévaluer le dollar via l’accentuation des tensions inflationnistes.

: la Fed achète des titres à long terme, augmentant ainsi la masse monétaire, ce qui peut dévaluer le dollar via l’accentuation des tensions inflationnistes. Un guidage accommodant des anticipations : une communication laissant entrevoir des taux d’intérêt durablement bas peut également peser sur le billet vert en orientant les anticipations du marché vers des conditions monétaires plus accommodantes.

L’impact des autres devises sur l’indice du dollar

L’indice du dollar américain est principalement influencé par les grandes devises telles que l’euro. Toutefois, comprendre l’impact de toutes les devises peut aider les investisseurs à anticiper les mouvements de l’indice du dollar et à prendre des décisions d’investissement stratégiques.

L’influence de l’euro

Compte tenu de son poids conséquent au sein de l’indice du dollar, l’euro est l’une des devises les plus importantes pour le dollar américain. Les conditions économiques dans la zone euro, telles que les taux de croissance et les taux d’intérêt, influent directement sur la valeur de l’euro et, ce faisant, sur l’indice du dollar. Les données historiques de performance révèlent que les fluctuations de l’euro sont souvent en corrélation avec des mouvements significatifs de l’indice du dollar, sous l’effet parfois de tendances passées.

La différence entre les politiques monétaires de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine peut avoir un impact sur l’indice. Par exemple, lorsque la Fed est extrêmement offensive (croissance économique solide et risques d’inflation), tandis que la BCE est accommodante (récession, faible inflation), le dollar américain est susceptible de s’apprécier. Toutefois, si cette dynamique change, dès lors que la Fed abaisse ses taux d’intérêt, l’indice du dollar américain est susceptible de se déprécier.

Le yen japonais et son impact

Le yen japonais représente 13,6 % de l’indice du dollar. Les variations de la valeur du yen japonais peuvent affecter l’indice du dollar, mais de façon moins prononcée que l’euro. En général, une politique offensive de la Banque du Japon peut peser sur l’indice du dollar américain.

C’est particulièrement le cas si une croissance plus vigoureuse, une inflation plus élevée et une augmentation des salaires au Japon poussent la BoJ à modifier sa politique extrêmement accommodante depuis des décennies. Le yen influence considérablement la dynamique de l’indice du dollar en raison de sa contribution parmi les autres devises. Cette dynamique pourrait également affecter les stratégies dites de « portage ».

Les devises des pays émergents

Les devises émergentes influent de plus en plus sur la dynamique de l’indice du dollar, sous l’effet de leur importance économique et leurs volumes d’échanges sans cesse croissants. À mesure que les économies des pays émergents se développent, leurs devises commencent à jouer un rôle plus important dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux, ce qui a un impact sur la valorisation de l’indice du dollar. En outre, le yuan chinois a pris une ampleur accrue sur les marchés mondiaux et pourrait avoir renforcé son influence sur l’indice du dollar.

Investir dans l’indice du dollar américain

Un investissement dans l’indice du dollar peut être envisagé de différentes manières, notamment via des investissements directs et risqués dans des CFD sur l’indice du dollar tels que l’USDIDX, ou via des ETF liés au dollar tels que le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS.

Il est essentiel d’identifier clairement ses objectifs d’investissement et sa tolérance au risque avant d’entrer sur le marché de l’indice du dollar. Il est indispensable de se tenir au courant de l’actualité financière, des décisions des banques centrales et des indicateurs économiques pour prendre des décisions d’investissement éclairées sur l’indice du dollar.

La définition de ses objectifs d’investissement implique notamment de déterminer les performances souhaitées, les horizons temporels et les niveaux de risque acceptables. Élément important, les investisseurs ne doivent pas oublier que le passé ne préjuge pas des performances futures.

Choisir les bons instruments

Les indicateurs de performance et les critères de référence sont essentiels pour évaluer et suivre le succès des investissements dans l’indice du dollar. Différents outils et plateformes de négociation peuvent aider à analyser ces paramètres. En règle générale, les traders sont plus intéressés par les produits à effet de levier et à risque tels que les CFD, tandis que les investisseurs adoptent plutôt des approches à moyen et long terme en se tournant vers des véhicules tels que les ETF.

La gestion des risques

Les investisseurs ont souvent recours à des stratégies de couverture en utilisant des contrats à terme sur l’indice du dollar afin de compenser les risques associés à des positions de change spécifiques. Une stratégie courante consiste à utiliser des contrats à terme sur l’indice du dollar pour se couvrir contre le risque de change lors de la négociation d’autres actifs internationaux. Compte tenu de la volatilité des marchés, la gestion des risques est essentielle à la réussite d’un investissement dans l’indice du dollar.

Le suivi des performances et l’ajustement des stratégies

Suivre l’indice du dollar américain (USDX) est essentiel pour évaluer la vigueur ou la faiblesse du dollar par rapport aux autres devises. L’indice du dollar réplique sa performance, ce qui est fondamental pour prendre des décisions financières éclairées. Des ajustements opportuns d’une stratégie renforcent la résilience des investissements dans l’indice du dollar en cas d’évolution des conditions du marché. Ces ajustements permettent de faire face à la volatilité et à l’évolution de la dynamique du marché.

Rester informé

Les investisseurs se doivent de suivre les conditions économiques au niveau mondial et les décisions en matière de taux d’intérêt, en particulier celles de la Fed. Il est essentiel de rester informé sur l’indice du dollar américain dans la mesure où il influence les stratégies d’investissement et les décisions de marché liées à sa dynamique. Parmi les sources d’information fiables figurent notamment la section des nouvelles des analystes sur les plateformes d’investissement, les sites d’informations financières, les rapports économiques et les communiqués des banques centrales. Toute nouvelle alerte peut fournir des mises à jour opportunes sur des changements d’importance.

Les contrats à terme sur l’indice du dollar

Les contrats à terme sur l’indice du dollar sont des contrats financiers qui permettent aux investisseurs d’essayer d’anticiper la valeur future du dollar par rapport à un panier de devises étrangères. Ces contrats à terme constituent un mécanisme de gestion de l’exposition au risque de change et de couverture contre d’éventuels mouvements défavorables de la valeur du dollar. Les investisseurs ont également la possibilité de négocier directement l’indice du dollar américain en utilisant des produits dérivés comme les CFD, tels que l’USDIDX.

Les stratégies d’investissement

Les stratégies d’investissement courantes avec les contrats à terme sur l’indice du dollar consistent notamment à initier une position longue dès lors que l’on prévoit une appréciation du dollar et une position courte lorsque l’on anticipe une dépréciation. L’utilisation des CFD permet aux investisseurs d’essayer d’anticiper les mouvements de prix de l’indice du dollar américain sans pour autant avoir de détenir l’actif sous-jacent. Toutefois, l’effet de levier accroît les risques potentiels et peut donner lieu à des pertes substantielles.

Les risques et les performances

Le cours à des contrats à terme sur indice du dollar comporte divers risques, notamment le risque de marché, le risque de crédit et le risque de liquidité. La volatilité du marché peut avoir un impact significatif sur la valeur des contrats à terme sur l’indice du dollar et ainsi entraîner d’éventuelles pertes. Toutefois, utilisés à bon escient, les contrats à terme peuvent également se traduire par des profits considérables, en particulier durant les périodes où les conditions économiques sont favorables (en fonction de la position de chaque investisseur).

L’analyse technique

L’analyse technique aide les investisseurs à prendre des décisions éclairées sur l’indice du dollar en examinant les données historiques sur les prix et les volumes de transaction afin de prédire les tendances potentielles. La compréhension des indicateurs techniques et de la dynamique des cours peut avoir un impact sur les approches d’investissement.

Les principaux indicateurs techniques

Les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger sont des indicateurs techniques courants qui permettent d’évaluer la dynamique du marché et les renversements de tendance potentiels. Ces outils sont essentiels pour analyser l’indice du dollar et aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées. L’utilisation de ces indicateurs techniques permet aux investisseurs d’évaluer les conditions de marché et de prendre des décisions stratégiques.

Les figures graphiques

Les configurations graphiques telles que la tête et les épaules, les doubles sommets et les triangles peuvent indiquer des sentiments de marché optimistes ou pessimistes concernant l’indice du dollar. La compréhension de ces figures peut aider à prévoir les fluctuations potentielles de l’indice du dollar. Toutefois, l’efficacité des méthodes d’analyse technique n’est pas confirmée ; il n’existe pas de configuration technique capable de prédire les résultats futurs.

Synthèse

L’indice du dollar américain est l’un des indicateurs les plus importants du sentiment des intervenants sur les marchés, et ce, compte tenu de la puissance du dollar américain par rapport à d’autres économies majeures telles que la zone euro ou le Japon. Lorsque le dollar américain concède du terrain (il peut y avoir de multiples raisons telles que les récessions, les baisses de taux de la Fed, etc.), l’indice du dollar baisse généralement. L’indice augmente généralement lorsque la Fed relève ses taux d’intérêt afin d’atténuer les risques d’inflation. Investir dans l’indice du dollar nécessite une compréhension approfondie de différents facteurs, depuis les fondamentaux de l’indice lui-même jusqu’aux influences des événements mondiaux et à l’analyse technique.