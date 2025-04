Tout ce que vous devez savoir sur les rollovers !

La plupart de nos CFD sur indices et matières premières sont basés sur des contrats à terme. Leur prix est très transparent, mais cela signifie aussi qu'ils sont soumis à des "Rollovers" mensuels ou trimestriels. Les contrats à terme que nous utilisons pour évaluer nos marchés d'indices ou de matières premières expirent généralement après 1 ou 3 mois. Par conséquent, nous devons actualiser (reconduire) le prix du CFD de l'ancien contrat au nouveau contrat à terme. Parfois, les prix des anciens et des nouveaux contrats à terme sont différents, nous devons donc procéder à un ajustement de rollover en ajoutant ou en déduisant un montant en swap sur votre compte de trading à la date de rollover afin de refléter la variation du prix du marché. Qu’est-ce qu’un contrat Rollover ? En bref, le rollover est une opération technique qui garantit que les contrats sur la différence (CFD) que vous pouvez trader sur les plateformes XTB reflètent toujours les conditions du marché de la meilleure façon possible. La date d'expiration d'un contrat à terme est le dernier jour où vous pouvez trader ce contrat. Avant l'expiration du contrat à terme, l'investisseur a trois options : Compensation ou liquidation de la position

Rollover Un rollover se produit lorsqu'un trader déplace sa position d'un contrat du premier mois vers un autre contrat plus loin dans le futur. Les investisseurs détermineront quand ils doivent passer à un nouveau contrat en surveillant le volume du contrat arrivant à expirationet celui du contrat du mois suivant. Un trader qui a l'intention de “roll” ses positions peut alors choisir de passer au contrat du mois suivant, une fois que le volume atteint un certain niveau dans ce contrat. Pourquoi XTB a-t-il besoin de renouveler les CFD ? Tous les CFD proposés par XTB disposent d’une échéance de 365 jours. La plupart des CFD sur Indices et Matières Premières sont basés sur des prix à terme. Pour chaque marché, il existe généralement une longue liste de contrats à terme avec des échéances différentes, allant d'un mois à plusieurs années dans le futur. Le volume le plus élevé se trouve généralement sur le contrat dont l’échéance est la plus proche. Pour trader le contrat le plus actif, un trader à terme doit fermer un contrat (expirant) et ouvrir un autre contrat (suivant) en payant des frais de transaction. Le Rollover sur CFD a donc pour principe d’automatiser ce changement d’échéance, sans aucun frais ! Les Rollovers sont-ils gratuits chez XTB ? Oui, les rollovers n’engendrent pas de frais supplémentaires pour nos clients. Puis-je perdre de l’argent lors d’un Rollover ? Le Rollover est une opération purement technique et est, dans la plupart des cas, sans profit. Lechangement de prix affectera les gains ou les pertes, mais cet effet sera annulé dans la section “swap” "swap". Par exemple: Le prix actuel de l'ancien contrat à terme OIL (arrivant à expiration) est de 22,50 Le prix actuel du nouveau contrat à terme OIL (sur lequel est indexé le contrat CFD à présent) est de 25,50 L'ajustement de rollover dans la section swap est de 3 000 $ par lot = (25,50-22,50) x 1 lot, soit 1 000 $ Si vous êtes long - ACHAT1 lot OIL à 20,50. Votre bénéfice avant rollover est de 2 000 $ = (22,50-20,50) x 1 lot, soit 1 000 $ Votre bénéfice après rollover est également de 2 000 $ = (25,50-20,50) x 1 lot - 3 000 $ (ajustement de rollover) Si vous êtes à court - VENTE1 lot OIL à 20,50. Votre bénéfice avant lrolloverest de - 2 000 $ = (20,50-22,50) x 1 lot, soit 1 000 $ Votre bénéfice après rolloverest également de - 2 000 $ = (20,50-25,50) x 1 lot + 3 000 $ (ajustement de rollover) Une liste détaillée des dates de rollover pour tous les instruments est disponible dans la section Informations sur compte/Spécifications des instruments de notre site Web à ce lien. Information importante Veuillez noter qu'après conversion des points swap (résultant de la différence de prix entre deux contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres sur le compte du Client changera. Avec une très grande base de données, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE (ou “MARGIN LEVEL”) requis soit dépassé. Dans ce cas, la clôture automatique de la position commencera par la position le plus en perte et se poursuivra jusqu'à ce que le NIVEAU DE MARGE requis soit atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres actifs en attente. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se situe dans le gap de rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter une telle situation, les ORDRES EN ATTENTE (ou “PENDING ORDERS”) doivent être supprimés avant la fin de la séance de trading de l'instrument, le jour du Rollover. En d'autres termes, si un trader place un ordre en attente dans le gap de Rollover, ce dernier risque de subir une perte A noter que le rollover (passage d’un contract à un autre) n’engendre aucun frais supplémentaire de la part de XTB. Pourquoi les tailles des Rollovers diffèrent-elles ? Divers facteurs tels que les taux d'intérêt, les dividendes et les coûts de stockage entraînent des différences dans les prix à terme d'un même instrument. Normalement, ces différences sont modérées, mais il peut parfois y avoir de grandes différences sur certains marchés de matières premières. Quand aura lieu le prochain Rollover ? Nous faisons de notre mieux pour fournir à l'avance toutes les informations sur les Rollovers de CFD entrants. Ces informations se trouvent dans le tableau déroulant de notre site Web. Consultez les informations sur les Rollovers prévus ci-dessous : https://www.xtb.com/fr/infos-trading Puisque l’OIL est un contrat à terme, il a une date d'expiration. Si vous détenez une position après l'échéance mensuelle du contrat à terme sur lequel le prix du CFD est basé, vous aurez un Rollover. Si vous ne souhaitez pas que votre position soit reconduite, vous devez clôturer votre position. Sans ces Rollovers, détenir une position au-delà de la date d’échéance du contrat nécessite d’ouvrir une nouvelle position après clôture automatique de l’ancienne à l’échéance. Qu’est-ce qui s’est passé le 20 Avril 2020 ? Il y a eu un important rollover des contrats WTI et Brent. L'accord actif a été modifié du 20 juin au 20 juillet. Cette démarche vise à limiter le risque de baisse du prix du contrat actif (comme ce fut le cas avec le contrat du 20 mai). Une chute du prix en dessous de 0 USD entraîne une rupture complète de la liquidité, ce qui peut entraîner l'incapacité de reconduire la position à un contrat pour le mois suivant. De nombreux traders ont connu cette situation, qui a finalement conduit à une baisse du prix aussi bas que - 40 $ le baril. Il convient de noter que les CFD proposés par XTB sont conçus pour reproduire la performance des prix du contrat le plus proche, ce qui n'oblige pas les investisseurs à reconduire manuellement. Une fois que le prix tombe en négatif, le Rollover devient beaucoup plus difficile, si ce n’est impossible. Le Rollover en soit n'affecte pas le résultat net de la transaction car des points de swap sont ajoutés ou soustraits en fonction de la taille de la position et de la forme de la courbe forward.

