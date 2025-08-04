Top ETF à loger dans une assurance-vie en 2025

Temps de lecture: 8 minute(s)

Investir dans des ETF en assurance-vie en 2025 est une stratégie de plus en plus prisée par les investisseurs aguerris. En combinant la gestion passive à faible coût des ETF et le cadre fiscal attractif de l’assurance-vie, on obtient un cocktail performant pour faire fructifier son patrimoine.

Les meilleurs ETF à loger dans une assurance-vie en 2025

L’article en bref

Les ETF logés dans une assurance-vie permettent de diversifier instantanément son épargne en investissant en une seule opération dans un panier d’actions, d’obligations ou de thématiques variées.

Grâce à la gestion passive des ETF, les frais annuels (TER) sont réduits à moins de 0,30 %, ce qui maximise le rendement net de votre contrat sur le long terme.

L’assurance-vie conserve ses avantages fiscaux, avec l’exonération des plus‑values non retirées et un abattement après 8 ans.

Les contrats en ligne offrent aujourd’hui un accès transparent à des dizaines, voire des centaines d’ETF couvrant les indices mondiaux, les secteurs porteurs et les marchés émergents.

Pourquoi investir en ETF dans une assurance-vie en 2025 ?

L’ETF dans une assurance-vie combine les atouts des trackers et les bénéfices de l’assurance-vie. Pour les particuliers, c’est l’assurance d’un accès simplifié aux marchés, d’une économie de frais et d’une fiscalité optimisée.

Une diversification optimisée à moindre coût

Les ETF ou trackers, sont des fonds indiciels cotés qui répliquent un indice boursier ou un panier thématique. Ils offrent instantanément une diversification sur des dizaines, voire des centaines de titres en une seule ligne de portefeuille. Loger un ETF mondial ou sectoriel dans une assurance-vie permet donc de diversifier son contrat en toute simplicité.

Avantage non négligeable : les frais de gestion des ETF sont très réduits, typiquement inférieurs à 0,3% par an, soit jusqu’à 10 fois moins élevés que ceux des fonds actifs classiques​. Cette efficacité en coûts se traduit sur le long terme par une performance nette souvent supérieure à celle des fonds traditionnels.

Un cadre fiscal toujours avantageux malgré les réformes

L’enveloppe assurance-vie confère aux placements en ETF un avantage fiscal important. Les gains accumulés à l’intérieur du contrat ne sont pas imposés tant qu’aucun rachat n’est effectué. Mieux, après 8 ans de détention, les retraits bénéficient d’un abattement annuel (4 600 € de gains exonérés par an pour une personne seule, 9 200 € pour un couple) et d’une imposition réduite à 7,5% (hors prélèvements sociaux) sur l’excédent, pour les versements hors intérêts jusqu’à 150 000 €​.

Cela signifie qu’au-delà de 8 ans, la fiscalité des ETF en assurance-vie est très allégée par rapport à un compte-titres ordinaire​. Par ailleurs, l’assurance-vie permet en cas de succession de transmettre jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire sans droits de succession. En 2025, malgré quelques discussions au niveau législatif, aucune réforme majeure n’est venue remettre en cause ces avantages.

Une sélection d’ETF de plus en plus accessible dans les contrats

Longtemps, l’offre d’ETF au sein des contrats d’assurance-vie a été limitée. Tous les assureurs ne proposaient pas ces supports et l’épargnant se voyait souvent restreint à quelques ETF basiques. Cependant, les choses ont évolué favorablement ces dernières années. Les assureurs et les plateformes de trading ont élargi leurs catalogues pour répondre à la demande.

En 2025, un investisseur peut donc plus facilement construire un portefeuille 100 % ETF au sein de son assurance-vie, en choisissant parmi un éventail de trackers couvrant l’ensemble des classes d’actifs (actions monde, émergents, obligataires, thématiques sectorielles, etc.). La montée en puissance des robo-advisors et des offres digitales a également poussé le marché dans ce sens, démocratisant l’usage des ETF en assurance-vie.

Comment choisir les bons ETF pour votre assurance-vie ?

Tous les ETF ne se valent pas et tous ne sont pas disponibles ou adaptés à une intégration en assurance-vie. Leur performance dépend autant de leur indice que de leur structure et de leur coût.

1. Comprendre la thématique ou l’indice suivi

Chaque tracker suit un indice précis : MSCI World pour le global, S&P 500 pour les grandes capitalisations américaines ou encore indices thématiques (IA, énergie verte…). Connaître la composition et le niveau de risque inhérent vous aide à ajuster votre exposition.

Par exemple, un ETF MSCI World vous exposera à plus de 1 500 actions de pays développés (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique), ce qui en fait un support très diversifié. À l’inverse, un ETF Nasdaq-100 sera concentré sur 100 grandes valeurs technologiques américaines, plus volatile et centré secteur tech.

Avant d’investir, identifiez clairement la zone géographique ou le secteur que vous souhaitez couvrir et vérifiez la composition de l’ETF pour éviter les doublons ou les lacunes dans votre allocation globale. En assurance-vie, où l’on vise un investissement sur le long terme, on privilégiera souvent des indices larges et équilibrés pour le cœur de portefeuille et on pourra ajouter quelques ETF plus pointus en satellites tactiques.

2. Vérifier les frais (TER) et la liquidité de l’ETF

Les frais annuels de l’ETF, exprimés par le TER (Total Expense Ratio), sont un critère déterminant, surtout sur le long terme. Un différentiel de quelques dixièmes de pourcent sur les frais peut entamer significativement la performance nette après 10 ou 20 ans. Heureusement, la plupart des ETF éligibles en assurance-vie ont des frais modérés. On estime qu’un TER au-dessus de 0,50 % commence à être élevé pour un ETF large​. Ainsi, si plusieurs ETF suivent le même indice, il est judicieux de choisir celui aux frais les plus bas pour maximiser le rendement net​.

La liquidité de l’ETF est un autre facteur à considérer. La liquidité se mesure au volume d’échanges et à l’écart achat/vente sur le marché. Un ETF très liquide se négocie facilement sans fort écart de prix, ce qui garantit de pouvoir investir ou désinvestir rapidement à sa valeur réelle.

Dans le cadre d’une assurance-vie, les arbitrages sur ETF se font via l’assureur, mais celui-ci passera les ordres sur le marché : il est donc préférable que le support soit suffisamment liquide. En pratique, la plupart des grands ETF indiciels (World, S&P 500, Euro Stoxx 50, etc.) sont extrêmement liquides, gérant plusieurs centaines de millions ou milliards d’actifs ; aucun souci de ce côté.

Bon à savoir : selon votre contrat d’assurance‑vie, l’achat et la revente d’ETF peuvent ne pas générer de frais supplémentaires, contrairement aux fonds gérés activement où chaque arbitrage est facturé.

En revanche, méfiez-vous des ETF très spécialisés ou récents, avec un encours faible (quelques dizaines de millions) : ils peuvent avoir des spreads importants ou même être fermés si le succès commercial n’est pas au rendez-vous.

Bon à savoir : un actif sous gestion supérieur à 200 millions d’euros assure une liquidité suffisante et limite le spread entre le cours d’achat et de vente.

3. Privilégier les ETF éligibles en assurance-vie

Tous les ETF du marché ne sont pas nécessairement proposés dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie. L’assureur établit une liste de supports éligibles (OPCVM, SCPI, ETF…) qu’il met à disposition de ses clients. Il est donc impératif de vérifier que l’ETF envisagé figure bien dans le catalogue de votre assurance-vie.

Les meilleurs contrats d’assurance-vie orientés ETF offrent une large gamme de trackers, mais certains contrats traditionnels n’en ont aucun, ou seulement 4 ou 5 trackers de base. Si votre contrat est trop limité, il peut être pertinent d’en ouvrir un autre plus adapté pour investir en ETF.

Bon à savoir : seuls les ETF domiciliés en Europe et conformes à la directive UCITS peuvent être logés dans un contrat français. Cette exigence garantit un cadre réglementaire strict (transparence, protection des investisseurs, diversification minimale du panier).

4. Se fier à la qualité de l’émetteur (Amundi, Lyxor, iShares…)

Enfin, attardez-vous sur le prestige et la fiabilité de l’émetteur de l’ETF. Un ETF n’est pas géré par l’assureur, mais par une société de gestion (Amundi, BlackRock iShares, Lyxor/SG, Vanguard, State Street SPDR, etc.). Les grands émetteurs internationaux disposent d’une longue expérience, d’équipes expertes et d’encours importants, ce qui inspire confiance quant au suivi rigoureux de l’indice (faible tracking error) et à la gestion des éventuelles difficultés (prêts de titres maîtrisés, liquidation si besoin dans de bonnes conditions). À l’inverse, un émetteur obscur ou peu capitalisé pourrait présenter un risque opérationnel plus important.

Bon à savoir : les sociétés de gestion peuvent fusionner ou fermer des ETF peu liquides : suivez régulièrement les publications de votre assureur pour éviter toute interruption de service.

Les meilleurs ETF actions à loger dans une assurance-vie

Vous l’aurez compris, pour dynamiser votre portefeuille, la partie actions reste incontournable. Parmi les piliers à considérer se trouvent notamment : MSCI World (Amundi, Lyxor, iShares), S&P 500 (Amundi, SPDR), MSCI World (Amundi, Lyxor, iShares), les ETF thématiques (IA, énergie propre, santé, etc.), et les ETF émergents.

Les meilleurs ETF obligataires pour stabiliser son portefeuille

Si les actions visent la performance, les obligations jouent un rôle de stabilisation et de protection dans un portefeuille. Au sein d’une assurance-vie, on peut tout à fait mixer des ETF obligataires avec des ETF actions afin de moduler son profil de risque.

Trois obligations‑types suffisent à couvrir le spectre risque/rendement : Amundi Euro Government Bonds UCITS ETF pour la sécurité, Lyxor Green Bond UCITS ETF pour l’obligataire ISR et iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF pour le rendement. Ces trackers, capitalisants ou distribuants, affichent des frais compris entre 0,09 % et 0,50 %.

