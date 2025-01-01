Baca selengkapnya
Perusahaan

XTB — Tempat Uang Anda Bekerja

Misi kami adalah memberikan solusi yang memungkinkan uang Anda bekerja dalam berbagai cara. Kami percaya bahwa semua kemungkinan ini dapat diakses melalui satu aplikasi praktis.

Penghargaan

🏆 Pialang terbaik tahun ini menurut Invest Cuffs 2024

1.7 juta+

Klien Grup XTB

20+

Tahun pengalaman

14

Pasar

1000+

Karyawan

Nilai Inti

Temukan Nilai-Nilai kami

Teknologi

Pengembangan berkelanjutan dari teknologi milik kami adalah kunci untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan kami. Baik itu solusi investasi atau tabungan, kami selalu menjadi yang terdepan dalam tren global.

Kepercayaan

Selama lebih dari dua dekade beraktivitas di pasar keuangan, kami telah mendapatkan kepercayaan lebih dari 1.7 juta+ nasabah di seluruh dunia. Sejak 2016, kami telah terdaftar di bursa.

Bantuan

Tim Layanan Nasabah kami menyediakan bantuan dalam 18 bahasa dan tersedia Senin sampai Jumat melalui email, chat, atau telepon. Kami terus memperluas perpustakaan materi dan video pendidikan yang luas.

Cara kami

Pendekatan Global dengan Kehadiran Lokal

Beroperasi secara lokal

Kami hadir di lebih dari 12 negara di 3 benua. Layanan nasabah tersedia setiap hari kerja pukul 07.00–24.00.

Diatur oleh pihak berwenang

PT XTB Indonesia Berjangka, dengan merek dagang XTB, adalah perusahaan layanan investasi yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sejak tahun 2020 dan juga merupakan anggota terdaftar dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Indonesia Clearing House (ICH) dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi indonesia (ASPEBTINDO). Berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, PT XTB Indonesia Berjangka memegang izin usaha pialang berjangka dengan Nomor: 003/BAPPEBTI/SI/08/2020 Perubahan Nama menjadi PT XTB Indonesia Berjangka Nomor : 003/BAPPEBTI/SP-PN/06/2024

Mendukung investasi yang bertanggung jawab

Kami berdedikasi untuk mempromosikan praktik strategi investasi yang sadar dan langkah-langkah keamanan siber di semua negara tempat kami menyediakan layanan.

Menawarkan

Di XTB, Uang Anda Bisa Bekerja Dengan Banyak Cara

Saham

Lebih dari 520 perusahaan terdaftar di bursa Amerika

ETF

50 ETF terdaftar di Amerika

Investment Plan

Cara cerdas untuk berinvestasi secara pasif

Tim

Dewan Manajemen Kami

Kenali para Pemimpinan kami

Omar Arnaout
CEO
Filip Kaczmarzyk
Head of Trading
Paweł Szejko
CFO
Jakub Kubacki
Head of Legal
Duta Besar

Bertemu dengan Brand Ambassador XTB

Profesional dalam bisnis, bertanggung jawab untuk hari esok

Di XTB, kami memahami bahwa keberlanjutan adalah bagian integral dari bisnis yang bertanggung jawab, itulah sebabnya kami peduli terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Temukan visi kami dan pelajari tindakan yang kami ambil di bidang ESG.

Baca selengkapnya

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
