BREAKING: Indeks Michigan Bawah Ekspektasi, Inflasi Jangka Panjang Naik
16:00 – Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan untuk September Kondisi saat ini: 61.2 (perkiraan 61,3; sebelumnya 61,7) Ekspektasi:...
Berita pasar
The price of copper has once again breached $10,000 a tonne. This is significant, the copper price is often considered a proxy for global growth, and it has only ever breached this level a handful of times, most recently in March. The question now is, will the price be able to stay at this level, and...
Lebih
Saham Micron naik 10% hari ini ke level $153 per lembar setelah Citi menaikkan target harganya menjadi $175 (dari $150). Siklus naik di pasar memori tetap utuh berkat hambatan masuk yang tinggi (barriers to entry) sehingga pasokan terbatas, serta permintaan yang lebih kuat dari perkiraan — terutama...
Lebih
Hewlett Packard Enterprise (HPE), berbasis di Houston, Texas, adalah pemain utama di pasar solusi teknologi enterprise. Perusahaan berdiri pada 2015 setelah pemisahan dari Hewlett-Packard, memungkinkan fokus pada produk & layanan IT untuk perusahaan besar dan institusi. Sejak itu, HPE membangun reputasi...
Lebih
16:00 – Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan untuk September Kondisi saat ini: 61.2 (perkiraan 61,3; sebelumnya 61,7) Ekspektasi:...
The price of copper has once again breached $10,000 a tonne. This is significant, the copper price is often considered a proxy for global growth, and it...
Nvidia (NVDA.US) dikabarkan akan mengurangi upayanya dalam mengembangkan layanan DGX Cloud, yang sebelumnya ditujukan untuk bersaing dengan Amazon Web...
Setelah kenaikan kemarin, pasar saham bergerak stabil di pagi hari, dengan futures indeks AS dan Eropa menunjukkan volatilitas rendah, hanya bergerak...
Indeks saham AS menguat ke rekor baru. US500 naik 0,80% ke 6.590 poin, US100 menguat 0,70% dan menembus level 24.000 poin, sementara indeks small-cap...
Saham Micron naik 10% hari ini ke level $153 per lembar setelah Citi menaikkan target harganya menjadi $175 (dari $150). Siklus naik di pasar memori...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), berbasis di Houston, Texas, adalah pemain utama di pasar solusi teknologi enterprise. Perusahaan berdiri pada 2015 setelah...
Futures atas Dow Jones Industrial Average (US30) naik hampir 1,3% hari ini, menyentuh level tertinggi sejak 22 Agustus. Kenaikan indeks didukung...
Inflasi Sedikit Lebih Tinggi, Klaim Pengangguran Melonjak Sesuai perkiraan, inflasi CPI Agustus naik ke 2,9% YoY dari 2,7% sebelumnya. Inflasi inti...
CPI AS sesuai perkiraan, dengan tingkat utama naik ke 2,9% YoY pada Agustus, dari 2,7% di Juli. Secara bulanan, inflasi naik 0,4%, sedikit lebih tinggi...
01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Inflasi Agustus: CPI: aktual 0,4% MoM; perkiraan 0,3% MoM; sebelumnya 0,2% MoM CPI: aktual...
Kita memasuki puncak pekan, di mana data US CPI dan rapat ECB akan menentukan arah pasar dalam jangka pendek. Menjelang rilis penting ini, dolar bergerak...
Acara utama hari ini tanpa diragukan lagi adalah rilis data inflasi CPI AS pada pukul 19:30 WIB, yang bisa menentukan seberapa besar pemangkasan suku bunga...
Pasar Asia sebagian besar bergerak positif. Indeks CHN.cash naik 0,75%, sementara CH50cash mencatat kenaikan lebih besar sebesar 2,0%. Kontrak JP225...
Kenaikan di Wall Street berlanjut. Indeks utama mencetak rekor intraday baru hari ini. US500 naik 0,25%, sementara US100 memangkas kenaikan...
Produsen kendaraan listrik asal Tiongkok, NIO, mengumumkan penawaran saham senilai sekitar $1 miliar. Perusahaan menjual lebih dari 181 juta American Depositary...
Indeks saham utama di Amerika Serikat membuka sesi Rabu dengan positif, didorong oleh data inflasi harga produsen (PPI) Agustus yang lebih rendah dari...
PPI AS Agustus (YoY): 2.6% (Prakiraan 3,3%, Sebelumnya 3,3%, Revisi 3,1%) PPI AS Agustus (MoM): -0,1% (Prakiraan 0,3%, Sebelumnya 0,9%, Revisi 0,7%) Core...
Negara tempat tinggal yang ditentukan tidak dioperasikan. Pilih negara lain.
Merubah pengaturan bahasa mempengaruhi perubahan regulator