Copper is the new gold

12 September 2025

The price of copper has once again breached $10,000 a tonne. This is significant, the copper price is often considered a proxy for global growth, and it has only ever breached this level a handful of times, most recently in March. The question now is, will the price be able to stay at this level, and...

Micron Naik 10% ke $153, Outlook AI & Memori Kuat 🚀

11 September 2025

Saham Micron naik 10% hari ini ke level $153 per lembar setelah Citi menaikkan target harganya menjadi $175 (dari $150). Siklus naik di pasar memori tetap utuh berkat hambatan masuk yang tinggi (barriers to entry) sehingga pasokan terbatas, serta permintaan yang lebih kuat dari perkiraan — terutama...

Hewlett Packard Enterprise (HPE) Naik, Networking Jadi Motor Baru (11.09.2025)

11 September 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE), berbasis di Houston, Texas, adalah pemain utama di pasar solusi teknologi enterprise. Perusahaan berdiri pada 2015 setelah pemisahan dari Hewlett-Packard, memungkinkan fokus pada produk & layanan IT untuk perusahaan besar dan institusi. Sejak itu, HPE membangun reputasi...

12 September 2025
11 September 2025
10 September 2025

PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
