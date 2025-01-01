Baca selengkapnya
Brand Ambassador XTB

Sekarang uang bekerja untuk Zlatan, bukan Zlatan bekerja untuk uang.

Ketekunan, kegigihan, keinginan untuk terus berkembang dan mencapai hasil terbaik - ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang atlet yang baik maupun seorang investor yang baik.

Siaran pers

Selamat Datang Zlatan!

Siapa yang tidak mengenal Zlatan Ibrahimović?. Dia dianggap sebagai salah satu striker terbaik di dunia, dikenal dan disegani karena teknik unik dan tendangan volinya yang akrobatik. Di balik persona yang memikat ini, adalah salah satu pemain terhebat sepanjang masa - ikon sepak bola yang telah mencetak lebih dari 570 gol. Profil media sosialnya saat ini memiliki lebih dari 120 juta pengikut dari seluruh dunia.

Kerjasama dengan Zlatan Ibrahimović adalah perpanjangan alami dari strategi pemasaran XTB, menjembatani dunia atlet profesional dengan dunia investasi dan keuangan.

Karisma, disiplin, dan energi Zlatan sangat selaras dengan esensi XTB, dan saya sangat senang menyambutnya sebagai duta merek global baru kami - kata Omar Arnaout, CEO XTB.

Zlatan telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia melalui kerja keras dan pengabdian, dan itu adalah perjalanan serupa yang telah kami lalui selama 20 tahun terakhir. Kami sangat bersemangat tentang kemitraan ini dan kami yakin bahwa ini akan membantu mengangkat merek kami ke tingkat yang berbeda - tambah Arnaout.

Pemain legendaris ini akan menjadi wajah kampanye pemasaran XTB, mendukung berbagai produk investasi yang tersedia di platform online dan aplikasi seluler XTB. Pada musim gugur 2024, Zlatan akan muncul dalam iklan yang memperkenalkan posisi baru, "Di mana uang Anda bekerja," yang bertujuan untuk membedakan penawaran XTB dari kompetitor. Ini akan menunjukkan upaya perusahaan kami pada melayani individu yang ingin membuat uang mereka bekerja secara efektif, baik secara aktif maupun pasif.

Tanya Jawab

Zlatan Ibrahimović berbicara tentang sepak bola dan bisnis

Apakah Anda melihat adanya kesamaan antara sepak bola, bisnis, dan investasi?
Terlepas dari apakah itu tentang bisnis atau sepak bola, Anda harus memiliki satu tujuan - menjadi yang terbaik dalam apa yang Anda lakukan. Pendekatan ini berhasil dalam sepak bola dan dapat diterapkan pada aspek apa pun dalam hidup Anda. 

Anda adalah panutan tidak hanya sebagai atlet tetapi juga sebagai pengusaha dan investor. Menurut Anda, apa yang menentukan keberhasilan bisnis? Apakah Anda melihat adanya kesamaan antara olahraga dan berbisnis? 
Keberhasilan merupakan hasil kerja keras. Tidak ada jalan pintas. Kerja keras membuahkan hasil dalam olahraga dan bisnis. Pastikan untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang baik yang membawa energi positif. 

Karier olahraga Anda menunjukkan bahwa Anda secara mental memenangkan banyak pertandingan bahkan sebelum memasuki lapangan. Apakah Anda setuju bahwa keberhasilan bergantung pada sikap? 
Saya 100% setuju. Pola pikir dan sikap Anda adalah fondasi keberhasilan Anda. Setiap orang perlu menemukan kunci untuk membuka sikap ini agar dapat melakukan yang terbaik. 

Banyak orang ragu untuk membahas keuangan secara terbuka. 
Apakah menurut Anda masih ada tabu dalam membahas masalah keuangan? 
Menurut saya, secara umum orang harus lebih terbuka, ingin tahu, dan bersedia memahami satu sama lain. Keuangan bisa menjadi topik yang sensitif, tetapi untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengelolanya, seseorang harus terbuka untuk membahasnya. 

Diyakini bahwa individu muda tidak cukup mempertimbangkan masa depan keuangan mereka. Bagaimana menurut Anda? 
Bagi saya, keputusannya sederhana: jika Anda ingin memiliki hal-hal penting di masa depan, maka Anda harus melakukan apa pun yang diperlukan. Tidak ada jalan pintas saat mempersiapkan masa depan yang stabil secara finansial.

Penghargaan

Pialang terbaik tahun ini menurut Invest Cuffs 2024

1.7 juta+

Klien Grup XTB

5 juta+

Unduhan aplikasi

20+

Tahun di pasar dengan XTB Group

650+

Instrumen

Menawarkan

Berinvestasi sesuai keinginan Anda

Saham

Lebih dari 520 perusahaan terdaftar di Amerika.

Ketahui lebih banyak 
ETF

ETF terdaftar di Amerika

Ketahui lebih banyak 
Investment Plan

Cara cerdas untuk berinvestasi secara pasif

Ketahui lebih banyak 

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
