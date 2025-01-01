Apakah Anda melihat adanya kesamaan antara sepak bola, bisnis, dan investasi?

Terlepas dari apakah itu tentang bisnis atau sepak bola, Anda harus memiliki satu tujuan - menjadi yang terbaik dalam apa yang Anda lakukan. Pendekatan ini berhasil dalam sepak bola dan dapat diterapkan pada aspek apa pun dalam hidup Anda.

Anda adalah panutan tidak hanya sebagai atlet tetapi juga sebagai pengusaha dan investor. Menurut Anda, apa yang menentukan keberhasilan bisnis? Apakah Anda melihat adanya kesamaan antara olahraga dan berbisnis?

Keberhasilan merupakan hasil kerja keras. Tidak ada jalan pintas. Kerja keras membuahkan hasil dalam olahraga dan bisnis. Pastikan untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang baik yang membawa energi positif.

Karier olahraga Anda menunjukkan bahwa Anda secara mental memenangkan banyak pertandingan bahkan sebelum memasuki lapangan. Apakah Anda setuju bahwa keberhasilan bergantung pada sikap?

Saya 100% setuju. Pola pikir dan sikap Anda adalah fondasi keberhasilan Anda. Setiap orang perlu menemukan kunci untuk membuka sikap ini agar dapat melakukan yang terbaik.

Banyak orang ragu untuk membahas keuangan secara terbuka.

Apakah menurut Anda masih ada tabu dalam membahas masalah keuangan?

Menurut saya, secara umum orang harus lebih terbuka, ingin tahu, dan bersedia memahami satu sama lain. Keuangan bisa menjadi topik yang sensitif, tetapi untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengelolanya, seseorang harus terbuka untuk membahasnya.

Diyakini bahwa individu muda tidak cukup mempertimbangkan masa depan keuangan mereka. Bagaimana menurut Anda?

Bagi saya, keputusannya sederhana: jika Anda ingin memiliki hal-hal penting di masa depan, maka Anda harus melakukan apa pun yang diperlukan. Tidak ada jalan pintas saat mempersiapkan masa depan yang stabil secara finansial.