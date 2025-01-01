Baca selengkapnya
ETF

Investasikan di ETF
dengan Komisi 0%

Beli ETF favorit Anda dan nikmati komisi 0% untuk total nilai transaksi bulanan hingga setara 100.000 EUR. Transaksi di atas batas ini akan dikenakan komisi sebesar 0,2% (minimum setara 10 EUR). Biaya konversi mata uang sebesar 0,5% mungkin berlaku.

Buka Akun
Download aplikasi
Tanpa Komisi

Beli ETF dari pasar global tanpa harus membayar lebih

Berinvestasi hanya dari 1 USD

Jadikan aset sekecil apapun bekerja untuk Anda

Pembukaan Akun Gratis

Selesaikan prosesnya dalam 15 menit tanpa formalitas yang tidak perlu

Beragam pilihan ETF

Berinvestasi dalam berbagai ETF

Lihat tabel biaya lengkap 
ETF

Menjadi Investor ETF dengan XTB

Pilihlah manajemen investasi yang fleksibel

Beli dan jual ETF dengan mudah dan periksa nilai investasi Anda kapan pun Anda mau - seperti halnya saham.

Masuki pasar  Download Aplikasi 
Diversifikasi portofolio Anda

Berinvestasi di seluruh sektor, industri, atau wilayah hanya dengan satu instrumen yang berisi banyak aset.

Buka Akun 
Dapatkan dividen

Perluas sumber pendapatan Anda dengan dividen yang dibayarkan oleh ETF tempat Anda berinvestasi.

Mulailah berinvestasi 
Berinvestasi

Pilihlah Solusi yang Nyaman

Buka Akun

Pilih dari berbagai metode deposit, termasuk metode deposit gratis dan instan.

Temukan ETF yang Anda minati menggunakan built-in search engine dan dapatkan informasi data penting di tab informasi.

Putuskan apakah Anda ingin membeli ETF dalam value ataupun volume

Investasi ETF dengan konversi mata uang otomatis

Menawarkan

Berinvestasi di ETF

Buat Akun
Unduh aplikasi
Lihat daftar ETF selengkapnya 
Temukan investasi pasif

Manfaatkan alat yang dirancang khusus untuk investasi ETF yang akan membantu Anda mencapai tujuan jangka panjang dengan cara yang nyaman.

Temukan lebih banyak lagi 
Penghargaan

🏆 Pialang terbaik tahun ini menurut Invest Cuffs 2024

Mulai Trading Unduh aplikasi
1.7 juta+

Klien Grup XTB

5 juta+

Unduhan aplikasi

20+

Tahun di pasar dengan XTB Group

BAPPEBTI

Diawasi oleh pihak yang berwenang

Berita

Pantau terus perkembangan pasar dengan berita pasar terbaru kami

Lihat semua berita pasar 
Baca 
Baca 
Baca 
Edukasi

Jelajahi basis pengetahuan yang komprehensif

Lihat semua artikel edukasi 

news.readingTime news.minutes

news.readingTime news.minutes

news.readingTime news.minutes
Layanan Nasabah

Bantuan dalam Bahasa Indonesia

Jika ada masalah atau pertanyaan, Anda dapat dengan mudah menghubungi kami dengan cara yang paling nyaman bagi Anda.

Telepon

Email

Chat
FAQ

Apakah Anda memiliki pertanyaan lainnya?

Kami telah mengumpulkan topik-topik terpenting yang paling sering ditanyakan oleh para pelanggan kami. Jika Anda masih belum menemukan jawaban atas pertanyaan Anda, silakan hubungi Dukungan Pelanggan kami.

Kunjungi Bantuan 

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK