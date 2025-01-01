Baca selengkapnya
Investasi Pasif

Investment Plan - Cara Lebih Cerdas untuk Menginvestasikan Tabungan Anda

Smartphone baru, apartemen atau mungkin masa pensiun? Apa pun tujuan Anda, Investment Plan dapat membantu Anda mencapainya: dengan mudah, tanpa kerumitan, dan dengan waktu yang singkat.

Solusi andal bagi pemula

Antarmuka yang intuitif memudahkan Anda untuk membuat Investment Plan Anda, dan berinvestasi dengan jumlah tertentu, mulai dari 15 USD atau setara dengan mata uang akun Anda.

Pembayaran otomatis

Top Up akun Anda secara teratur dan investasikan secara otomatis dengan Auto Invest. Cukup pilih jumlah, periode, dan metode Deposit tertentu dan dana Anda akan diinvestasikan secara sistematis dalam ETF pilihan Anda, sesuai dengan struktur Investment Plan Anda.

Investasi tanpa komisi

Semua investasi Anda berdasarkan Investment Plan ini tidak dikenai biaya komisi hingga omset bulanan Setara dengan 100.000 EUR. Transaksi di atas batas ini akan dikenakan biaya komisi sebesar 0,2% (minimal Setara dengan 10 EUR). Jika Anda berinvestasi dalam ETF asing, biaya konversi mata uang sebesar 0,5% mungkin dikenakan.

Tujuan

Jalankan Investment Plan Investasi Anda

Terlepas dari apa tujuan Anda dan berapa lama jangka waktu Anda, solusi kami akan membantu Anda mencapainya langkah demi langkah.

Apakah Anda sudah menetapkan target peluncuran produk tahun depan? Mulailah berinvestasi dalam jumlah kecil, sehingga Anda mampu membelinya segera setelah produk tersebut dirilis.

Apakah Anda sedang merencanakan liburan Anda berikutnya? Atau mungkin Anda bermimpi untuk berkeliling dunia? Mulailah membuat Investment Plan untuk perjalanan yang Anda inginkan hari ini!

Bangunlah portofolio yang relatif rendah risiko, terdiversifikasi, dan berinvestasi secara teratur agar Anda dapat menikmati masa pensiun dengan tenang.

Anda yang memutuskan apa tujuan Investment Plan Anda, berapa banyak yang ingin Anda investasikan dan berapa lama.

ETF

Akses ke ETF Pilihan

Dirancang untuk investasi pasif

ETF adalah dana yang terdaftar di bursa saham. ETF berisi berbagai instrumen, misalnya. saham, obligasi atau komoditas, sehingga membeli satu dana saja memungkinkan Anda berinvestasi di industri atau sektor tertentu. Hal ini menjadikan ETF sebagai instrumen ideal untuk investasi jangka panjang yang stabil.

Fleksibilitas yang Anda cari

ETF memungkinkan Anda dengan mudah membeli, menjual, dan memeriksa nilai investasi Anda kapan pun Anda mau selama pasar terbuka - persis sama seperti dalam kasus saham.

Biaya pengelolaan rendah

ETF jauh lebih murah dibandingkan dana konvensional yang seringkali membebankan banyak biaya berbeda (untuk pengelolaan, laba, startup), yang jumlahnya bisa mencapai beberapa persen dari nilai investasi. Dalam hal ETF, satu-satunya biaya adalah untuk pengelolaan dan jarang di atas 0,5%.

Perencanaan

Buat Investment Plan dengan 4 Langkah Mudah

Lakukan langkah pertama

Buat portofolio Anda berdasarkan 0 ETF, dengan komposisi, tingkat pengembalian, atau peringkat yang berbeda

Anda tidak perlu menghitung apa pun - cukup tetapkan berapa persentase dari jumlah Investment Plan Anda yang harus diinvestasikan di setiap ETF.

Anda dapat mulai berinvestasi mulai dari 15 USD dengan berbagai metode deposit, termasuk metode deposit gratis dan instan.

Fitur

Mengapa Memilih Investment Plan XTB?

Temukan fitur-fitur unik yang membuat Investment Plan Investasi menjadi solusi unik untuk investasi pasif

Kemudahan

Interface Investment Plan Investasi yang intuitif memungkinkan Anda dengan mudah membuat dan mengelola portofolio yang diinginkan.

Keberagaman

ETF akan memberi Anda eksposur ke berbagai sektor dan industri dari berbagai negara.

Aksesibilitas

Dengan minimal transaksi yang rendah, Anda dapat mulai membuat Investment Plan Anda hanya dari 15 USD.

Transparansi

Akses detail penting tentang ETF pilihan Anda, seperti peringkat, komposisi portofolio, atau kinerja selama bertahun-tahun.

Fleksibilitas

Anda dapat membuka dan menutup Investment Plan Anda kapan saja. Deposit dan penarikan saldo cepat, bahkan di hari yang sama, memungkinkan Anda mempertahankan kendali penuh atas aliran uang Anda.

Gratis Biaya

Berinvestasi di ETF bebas komisi dengan omset bulanan Setara dengan 100.000 EUR (kemudian komisi 0,2%, min. Setara dengan 10 EUR). 0,5% biaya konversi mata uang mungkin berlaku.

FAQ

Apakah Anda memiliki pertanyaan lain?

Kami telah mengumpulkan topik paling penting yang mungkin Anda khawatirkan. Jika Anda masih belum menemukan jawaban atas pertanyaan Anda, silakan hubungi Dukungan Pelanggan kami

