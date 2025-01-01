Baca selengkapnya
4,7/5 di App Store
4,5/5 di Google Play

Pusat dari semua investasi Anda

Temukan platform modern dan intuitif yang menawarkan berbagai alat yang akan membantu Anda menghadapi tantangan yang menanti di pasar finansial

Mudah Digunakan

Berinvestasi lebih mudah dengan interface yang ramah digunakan

Semua pasar di satu tempat

Maksimalkan pasar global berkat akses ke 520+ instrumen termasuk Saham dan ETF.

Berita Pasar Harian

Tetap terkini dengan pemberitahuan notifikasi berita terbaru.

Dasar pengetahuan yang luas

Pahami pasar dengan lebih baik dengan ratusan jam kursus online di setiap tingkat pengalaman.

Tersedia di Mobile dan Desktop

Investasi sesuai kebutuhan Anda dengan platform kami yang tersedia untuk desktop dan perangkat seluler, baik di iOS maupun Android.

Aplikasi

Temukan Keunggulan Investasi Mobile

Manajemen posisi

Jaga Agar Investasi Anda Tetap Terkendali

Tentukan tingkat kemungkinan kerugian yang dapat diterima dan tutup posisi secara otomatis ketika harga yang ditentukan terpicu.

Dapatkan keuntungan dan tutup investasi secara otomatis pada harga yang ditentukan tanpa perlu terus memantau pasar.

Buka posisi secara otomatis ketika instrumen mencapai harga yang Anda tetapkan, tanpa harus terus-menerus mengamati grafik.

Kenali semua detil terkait transaksi yang direncanakan berkat kalkulator bawaan dengan fungsi konversi mata uang otomatis.

Lihat gambaran situasi pasar yang lebih luas dan cari tahu bagaimana klien XTB memposisikan diri mereka pada instrumen tertentu.

Kenyamanan

Pilih Pengalaman Investasi yang Seamless

Pembukaan Akun Gratis

Selesaikan prosesnya dalam 15 menit tanpa formalitas yang tidak perlu.

Deposit dan Penarikan Dana yang Mudah

Kelola dana Anda sesuai keinginan langsung di platform dengan metode gratis dan instan

Platform tersedia dalam Bahasa Indonesia

Gunakan aplikasi dalam Bahasa Indonesia yang sudah dilengkapi dengan Customer Support

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
