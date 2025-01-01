Dengan memiliki saham, Anda berpotensi memperoleh keuntungan dari pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Ada beberapa cara saham dapat menghasilkan uang bagi Anda: pembayaran dividen (beberapa saham membayar dividen, yang merupakan pembayaran yang dilakukan kepada pemegang saham dari laba perusahaan), apresiasi modal (ketika harga saham yang Anda miliki meningkat, Anda dapat menjual saham tersebut untuk memperoleh laba), pemecahan saham (ketika perusahaan memecah sahamnya, perusahaan tersebut menerbitkan lebih banyak saham kepada pemegang saham yang ada, sehingga meningkatkan jumlah saham yang Anda miliki. Hal ini juga dapat meningkatkan nilai investasi Anda).