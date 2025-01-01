Baca selengkapnya
520+ Saham
Pasar Amerika Serikat

Berinvestasi di Apple, Tesla dan Saham Global Lainnya dengan KOMISI 0%

Beli saham favorit Anda dan nikmati komisi 0% untuk total nilai transaksi bulanan hingga setara 100.000 EUR. Transaksi di atas batas ini akan dikenakan komisi sebesar 0,2% (minimum setara 10 EUR). Biaya konversi mata uang sebesar 0,5% mungkin berlaku.

Buka akun gratis
Download aplikasi
Tanpa Komisi

Beli saham dari pasar global tanpa membayar lebih.

Berinvestasi mulai dari 10 USD

Ubah jumlah kecil sekalipun menjadi aset yang bermanfaat bagi Anda.

Pilih lebih dari 520 saham di bursa Amerika Serikat

Pilih saham favorit Anda dari 520 perusahaan yang terdaftar di bursa Amerika Serikat

Lihat tabel biaya lengkap 
Saham

Mulailah Petualangan Investasi Anda dengan XTB

Investasikan sebanyak yang Anda inginkan

Transaksi dengan Fractional Sares dan alokasikan modal sebesar yang Anda inginkan pada saham pilihan.

Temukan lebih banyak lagi  Temukan lebih banyak lagi 
Jadilah pemegang saham global

Berinvetasi pada saham akan memberi Anda hak kepemilikan atas sebagian dari perusahaan tertentu.

Buat Akun  Unduh aplikasi 
Dapatkan dividen

Perluas sumber pendapatan Anda dengan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yang Anda investasikan.

Mulailah berinvestasi  Unduh aplikasi 
Investasi

Pilihlah Solusi yang Nyaman

Buka Akun

Pilih dari beragam metode deposit, termasuk metode gratis dan instan.

Temukan perusahaan yang Anda cari dengan built-in search engine dan dapatkan informasi data penting di tab informasi.

Sesuaikan nilai transaksi Anda dengan value ataupun volume

Investasikan pada saham dengan konversi mata uang otomatis

Penawaran

Investasi pada 520+ Saham Global

Buat Akun
Unduh aplikasi
Lihat daftar saham lengkap 
Penghargaan

🏆 Pialang terbaik tahun ini menurut Invest Cuffs 2024

Mulai Trading Unduh aplikasi
1.7 juta+

Klien Grup XTB

5 juta+

Unduhan aplikasi

20+

Tahun di pasar dengan XTB Group

BAPPEBTI

Diawasi oleh pihak yang berwenang

Berita

Tetap Terhubung dengan Berita Pasar Terbaru Kami

Lihat semua berita pasar 
Baca 
Baca 
Baca 
Edukasi

Dapatkan Pengetahuan Investasi yang Komprehensif

Lihat semua artikel edukasi 

news.readingTime news.minutes

news.readingTime news.minutes

news.readingTime news.minutes
Layanan Nasabah

Bantuan dalam Bahasa Indonesia

Jika ada masalah atau pertanyaan, Anda dapat dengan mudah menghubungi kami dengan cara yang paling nyaman bagi Anda.

Telepon

Email

Chat
FAQ

Apakah Anda memiliki pertanyaan lain?

Kami telah mengumpulkan topik-topik terpenting yang paling sering ditanyakan oleh para pelanggan kami. Jika Anda masih belum menemukan jawaban atas pertanyaan Anda, silakan hubungi Dukungan Pelanggan kami

Kunjungi Bantuan 
Kunjungi Bantuan 

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK