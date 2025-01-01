Ya, kalender ekonomi XTB memungkinkan pengguna untuk melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi beserta hasilnya. Data historis ini bisa sangat berharga untuk menganalisis tren dan memahami bagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memengaruhi pasar. Misalnya, Anda dapat melihat keputusan suku bunga di masa lalu untuk melihat bagaimana keputusan tersebut memengaruhi pasar saham atau nilai tukar mata uang. Informasi ini dapat membantu Anda membuat prediksi yang lebih tepat tentang pergerakan pasar di masa depan. Namun, kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.