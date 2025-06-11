Pelajari lebih lanjut tentang Investasi Aktif dan Pasif

Waktu membaca: 5 Menit

Investasi Pasif dan Investasi Aktif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengelola portofolio investasi, dan keduanya berbeda dalam hal strategi, filosofi, dan tingkat keterlibatan. Jadi, mari kita lihat perbedaan utama antara investasi pasif dan aktif.

Investasi Pasif: Adalah investasi yang dimulai dengan strategi, strategi ini melibatkan penyusunan portofolio untuk meniru kinerja indeks pasar tertentu. seperti S&P 500. Investor pasif percaya pada hipotesis pasar efisien, yang menyatakan bahwa sulit untuk secara konsisten mengungguli pasar dalam jangka panjang. Kendaraan investasi pasif yang umum termasuk reksa dana indeks dan Exchange Traded Funds (ETF). Investor pasif kini memiliki kemampuan untuk membuat portofolio ETF mereka sendiri di XTB dengan Rencana Investasi.

Investment Plan menawarkan strategi yang sangat baik untuk investasi pasif jangka panjang. Dengan fitur Investment Plan, Anda memiliki fleksibilitas untuk merancang portofolio yang dipersonalisasi sesuai dengan toleransi risiko, preferensi industri, atau cakupan regional Anda. Rencana ini kemudian akan secara otomatis mengalokasikan modal yang diinvestasikan ke setiap ETF sesuai dengan persentase alokasi yang Anda tentukan. Seiring dengan perkembangan nilai Rencana Investasi Anda dari waktu ke waktu, Anda akan menerima pemberitahuan untuk menyesuaikan kembali rencana berdasarkan preferensi alokasi dana awal Anda.

Selain itu, fitur autoinvest yang baru memungkinkan nasabah untuk memilih dari dana yang tersedia di akun XTB mereka atau memilih transfer bank untuk secara rutin mengisi ulang portofolio individu mereka. Aplikasi yang ramah pengguna ini memberi nasabah kekuatan untuk mengatur pembayaran berulang sesuai dengan frekuensi yang mereka pilih, baik harian, mingguan, atau bulanan. Pembayaran berulang memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan investasi yang berubah.

Nasabah memiliki fleksibilitas untuk membuat hingga 10 portofolio, masing-masing terdiri dari hingga sembilan ETF. Fungsi autoinvest dapat diatur secara individu untuk setiap portofolio, memberikan kontrol yang tak tertandingi atas strategi investasi Anda. Anda dapat mengubah atau membatalkan fitur ini kapan saja melalui aplikasi XTB, memastikan pendekatan investasi yang disesuaikan dan dinamis.

Sejalan dengan komitmen kami terhadap transparansi, XTB menawarkan komisi 0% untuk investasi ETF*. Selain itu, pengaturan dan pemeliharaan Investment Plan sepenuhnya gratis, memungkinkan nasabah untuk berinvestasi tanpa biaya dan hambatan yang tidak perlu.

Investasi Aktif: Adalah investor yang bertujuan untuk mengungguli pasar dengan membuat keputusan investasi strategis berdasarkan riset, analisa, dan proyeksi pasar. Mereka sering membeli dan menjual sekuritas secara aktif, berusaha untuk mengidentifikasi aset yang salah harga atau memanfaatkan tren pasar. Investor aktif dapat memilih untuk membeli dan menjual saham individu berdasarkan analisa mereka terhadap kesehatan keuangan perusahaan, potensi pertumbuhan, dan faktor relevan lainnya.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, di XTB kami menawarkan komisi 0% untuk saham dan ETF, memberi Anda kesempatan untuk berinvestasi dalam 650+ instrumen*.

Gaya Manajemen

Investasi Pasif: Adalah strategi pasif yang melibatkan pembelian dan penjualan sekuritas yang minimal. Portofolio dirancang untuk mencerminkan kinerja dari tolok ukur tertentu, dan penyesuaian hanya dilakukan untuk mempertahankan keselarasan tersebut. Pendekatan ini cenderung memiliki perputaran yang lebih rendah dan biaya yang lebih rendah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setelah Anda memilih ETF yang diinginkan untuk rencana Anda, Investment Plan secara otomatis mengalokasikan modal yang diinvestasikan ke masing-masing ETF sesuai dengan persentase alokasi yang Anda tentukan. Seiring dengan perkembangan nilai Investment Plan Anda seiring waktu, Anda akan diberi peringatan untuk menyesuaikan rencana tersebut berdasarkan preferensi alokasi dana awal Anda. Jika Anda memilih option autoinvest, pembayaran berulang memberikan kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibilitas maksimal.

Investasi Aktif: Adalah investor aktif yang sering membeli dan menjual sekuritas berdasarkan analisa dan prediksi mereka. Gaya manajemen ini lebih langsung, melibatkan penelitian yang terus-menerus, pemantauan kondisi pasar, dan pengambilan keputusan aktif untuk menyesuaikan portofolio. XTB menyediakan pembaruan pasar harian untuk menjaga investor tetap terinformasi, serta kalender pasar, sentimen pasar, dan tabel pasar dengan kinerja terbaik.

Biaya

Investasi Pasif: Adalah strategi pasif yang umumnya memiliki biaya yang lebih rendah karena melibatkan perdagangan yang lebih jarang dan biasanya menggunakan ETF dengan biaya rendah. Biaya transaksi dan biaya manajemen umumnya lebih rendah dibandingkan dengan strategi aktif.

Investasi Aktif: Adalah strategi aktif yang dapat dikaitkan dengan biaya yang lebih tinggi karena perdagangan yang lebih sering, biaya riset, dan biaya manajemen yang lebih tinggi yang dibebankan oleh dana yang dikelola secara aktif. Biaya-biaya ini dapat mengurangi hasil investasi, terutama jika dana tersebut tidak mengungguli pasar.

Ekspektasi Kinerja

Investasi Pasif: Tujuan dari investasi pasif adalah untuk mengikuti kinerja pasar secara umum. Investor pasif mengharapkan hasil yang sejalan dengan kinerja pasar secara keseluruhan, dan mereka tidak berusaha untuk mengalahkan pasar.

Investasi Aktif: Investor aktif adalah bertujuan untuk mengungguli pasar. Keberhasilan strategi aktif bergantung pada keterampilan manajer dana atau investor individu dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik dibandingkan pasar secara keseluruhan.

Waktu dan Usaha

Investasi Pasif: Adalah investasi pasif yang memerlukan waktu dan usaha yang lebih sedikit karena melibatkan pendekatan yang "set-and-forget" (tetapkan dan lupakan). Investor dapat mencapai eksposur pasar yang luas dengan keterlibatan minimal.

Investasi Aktif: Adalah investasi aktif yang memerlukan lebih banyak waktu dan usaha untuk riset, analisa, dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Investor aktif perlu tetap terinformasi tentang tren pasar dan menyesuaikan portofolio mereka sesuai kebutuhan.

Pemikiran Akhir

Penting untuk dicatat bahwa investasi aktif melibatkan tingkat riset, analisa, dan pemantauan yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pasif. Investor perlu tetap terinformasi tentang kondisi pasar, tren ekonomi, dan faktor lain yang dapat memengaruhi aset yang mereka pilih. Selain itu, investasi aktif membawa potensi imbal hasil yang lebih tinggi namun juga risiko yang lebih tinggi, dan kesuksesan sering bergantung pada keterampilan, disiplin, serta kemampuan investor dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang baik.

Pada akhirnya, pilihan antara investasi pasif dan aktif tergantung pada tujuan investor. Beberapa investor mungkin memilih kombinasi dari kedua strategi tersebut, yang dikenal sebagai pendekatan "core and satellite," untuk menyeimbangkan manfaat dari investasi pasif dan aktif.

Semua investasi Anda dalam Investment Plan bebas komisi hingga setara 100.000 EUR dalam nilai transaksi bulanan. Transaksi di atas batas ini akan dikenakan biaya komisi sebesar 0,2%. Jika Anda berinvestasi dalam ETF asing, biaya konversi mata uang dapat diterapkan.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.