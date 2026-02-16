Penyesuaian Layanan XTB Indonesia

Hari Raya Imlek 2577 Kongzili dan Washington’s Birthday

Sehubungan dengan perayaan Washington’s Birthday dan Hari Raya Imlek 2026, berikut informasi penyesuaian layanan operasional XTB Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Februari 2026.

Penyesuaian Jam Perdagangan Perdagangan pada Senin, 16 Februari 2026 ditutup sehubungan dengan perayaan Washington’s Birthday. Pasar akan kembali dibuka pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 21.30 WIB.

Informasi Withdrawal (Penarikan Dana) Pengajuan withdrawal pada 16 Februari 2026 dapat dilakukan hingga pukul 16.00 WIB. Pengajuan yang diterima setelah pukul 16.00 WIB akan diproses pada 18 Februari 2026. Pada 17 Februari 2026, proses penarikan dana tidak dapat dilakukan.

Layanan Operasional XTB Indonesia Layanan Customer Support tetap beroperasi pada 16 dan 17 Februari 2026 pukul 09.00–00.00 WIB. Deposit melalui bank transfer, e-wallet, dan virtual account tetap tersedia selama periode tersebut dan akan diproses sebagaimana mestinya.



Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui:

Telepon: 021-50151888

Email: support@xtb.id

Live Chat: Melalui aplikasi XTB

Terima kasih atas perhatian dan pengertian Anda.