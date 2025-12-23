Read more
3:02 PM · 23 December 2025

BREAKING: CB consumer sentiment bellow expectations!🔥📉

EUR/USD
Forex
-
-

16:00 - Conference Board (CB) Consumer Confidence Index (December): 

  • Published: 89,1
  • Expected: 91,7
  • Previous: 92,9

Consumer Confidence reading was below market expectations. Consumer confidence did raise compared to previous month. However, even that is most likely a seasonal occurrence.

Consumer Confidence remains on decline from its last peak in mid-2021.

Furthermore, this year December Consumer Confidence reading was one of the worst in over 10 years. 

The market's movement, in reaction to data remains limited. 

EURUSD (M1)

 

Source: xStation5

 

