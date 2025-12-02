BREAKING: EURUSD with limited reaction to near-consensus CPI data from the eurozone 🔎

10:00 AM GMT, Euro Zone - Inflation Data for November:
- CPI: actual 2.2% YoY; forecast 2.1% YoY; previous 2.1% YoY;
- CPI: actual -0.3% MoM; previous 0.2% MoM;
- Core CPI: actual 2.4% YoY; forecast 2.4% YoY; previous 2.4% YoY;
- Core CPI: actual -0.5% MoM; previous 0.3% MoM;
- HICP ex Energy and Food: actual -0.4% MoM; previous 0.2% MoM;
- HICP ex Energy & Food: actual 2.4% YoY; previous 2.4% YoY;
10:00 AM GMT, Euro Zone - Employment Data for October:
- Unemployment Rate: actual 6.4%; forecast 6.3%; previous 6.4%;
