10:10 AM · 2 December 2025

BREAKING: EURUSD with limited reaction to near-consensus CPI data from the eurozone 🔎

10:00 AM GMT, Euro Zone - Inflation Data for November:

  • CPI: actual 2.2% YoY; forecast 2.1% YoY; previous 2.1% YoY;
  • CPI: actual -0.3% MoM; previous 0.2% MoM;
  • Core CPI: actual 2.4% YoY; forecast 2.4% YoY; previous 2.4% YoY;
  • Core CPI: actual -0.5% MoM; previous 0.3% MoM;
  • HICP ex Energy and Food: actual -0.4% MoM; previous 0.2% MoM;
  • HICP ex Energy & Food: actual 2.4% YoY; previous 2.4% YoY;

10:00 AM GMT, Euro Zone - Employment Data for October:

  • Unemployment Rate: actual 6.4%; forecast 6.3%; previous 6.4%;

