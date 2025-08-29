BREAKING: US PCE and consumer spending in line with expectations 🗽

US PCE Price Index YoY (July): 2.6% (Forecast 2.6%, Previous 2.6%); PCE MoM 0.2% (Forecast 0.2%, Previous 0.3%)
- Core PCE Price Index YoY Actual 2.9% (Forecast 2.9%, Previous 2.8%)
US Personal Income MoM Actual 0.4% (Forecast 0.4%, Previous 0.3%)
- US Real Personal Consumption MoM Actual 0.3% (Forecast 0.3%, Previous 0.1%)
- US Retail Inventories Ex-Auto Adv. 0.1% (Previous -0.1%)
US Wholesale Inventories MoM Adv. Actual 0.2% (Forecast 0.1%, Previous 0.1%)
US Advance Goods Trade Balance Actual -103.60B (Forecast -90.2B, Previous -84.85B)