7:55 AM · 28 November 2025

Consumer spending rises in France; inflation prelim declines📋

French Consumer Spending MoM Actual 0.4% (Forecast 0.3%, Previous 0.3%)

French Non-Farm Payrolls Revised 0.0% (Previous -0.3%)

French CPI YoY NSA Prelim 0.9% (Forecast 1%, Previous 0.9%)

  • French CPI MoM NSA Prelim -0.1% (Forecast 0%, Previous 0.1%)

French HICP YoY Prelim 0.8% (Forecast 1%, Previous 0.8%)

  • French HICP MoM Prelim -0.2% (Forecast 0%, Previous 0.1%)

French PPI YoY -0.8% (Forecast -, Previous 0.1%)

  • French PPI MoM 0% (Forecast -, Previous -0.2%)

French GDP QoQ Final 0.5% (Forecast 0.5%, Previous 0.5%)

  • French GDP YoY Final 0.9% (Forecast 0.9%, Previous 0.9%)

Futures on CAC40 (FRA40) gains slightly today amid macro readings supporting sentiments on France stock market.

 

Source: xStation5

28 November 2025, 8:38 AM

