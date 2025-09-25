Read more

US existing home sales above expectations

3:41 PM 25 September 2025

US Existing Home Sales (August) came in at 4M level vs 3.95M exp. and 4.01M previously (down only -0.2% MoM vs -1.5% exp. and 2% previously)

 

