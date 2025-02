Accordi invece di dazi sulla Cina? L'USDCNH ferma i guadagni 📌

L’USDCNH ha interrotto la sua recente serie di rialzi a seguito di un articolo pubblicato dal New York Times (NYT), secondo cui Donald Trump starebbe pianificando un accordo più ampio con la Cina. Citando consiglieri del presidente Trump, il NYT afferma che l'accordo strategico tra Cina e Stati Uniti andrà oltre le semplici relazioni commerciali. Trump è particolarmente interessato ad aumentare gli investimenti tra i due paesi e a stimolare la domanda di prodotti americani in Cina, con riferimenti anche a una cooperazione per la sicurezza nucleare. Secondo il NYT, Trump sarebbe spinto a concludere questi accordi, tra gli altri, dal Segretario al Tesoro Scott Bessent e da Elon Musk, che possiede un importante stabilimento automobilistico in Cina. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Recentemente, il tasso di cambio dello yuan è stato soggetto a forze contrastanti a causa dell'incertezza sulla politica commerciale degli Stati Uniti e del restringimento della liquidità nel mercato cinese, causato dal ritiro di 2,4 trilioni di yuan per rimborsare prestiti governativi alla Bank of China. Con l’aumento delle preoccupazioni per un’ulteriore svalutazione dello yuan, ingenti quantità di valuta estera sono fuoriuscite dal mercato cinese. Dal luglio 2024, le banche cinesi hanno effettuato vendite di valuta estera per un totale di 39,2 miliardi di dollari, ma un atteggiamento più morbido sui dazi dopo l'insediamento di Trump ha contribuito a ripristinare parte della fiducia nello yuan. Il tasso di cambio USDCNH è sceso sotto la media mobile esponenziale a 30 periodi (viola chiaro; 5 giorni) in reazione all'articolo del NYT. Gli acquirenti hanno fatto risalire il tasso verso il prezzo di chiusura precedente, ma ulteriori cambiamenti nel linguaggio di Trump verso la Cina (specialmente in relazione ad accordi specifici) potrebbero riaccendere una tendenza al ribasso nella coppia. Fonte: xStation5.

