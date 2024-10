Afflussi record negli ETF da giugno. Cosa significa questo per il prezzo di Bitcoin?🎯

Bitcoin ha chiuso ieri con un guadagno del 5,20%, raggiungendo i 66.080 dollari. L'aumento non è stato causato da un singolo catalizzatore, ma piuttosto supportato dal sentiment positivo nel mercato azionario. L'indice SP500 degli Stati Uniti ha toccato un nuovo massimo storico e i contratti CFD US500 hanno superato il livello dei 5.900 punti. I guadagni dinamici nel mercato delle criptovalute sono stati alimentati anche dai record di afflussi netti negli ETF, con un totale di 551 milioni di dollari solo ieri. Questo rappresenta il 10° maggiore afflusso netto di sempre, con il precedente massimo di 886 milioni di dollari registrato il 4 giugno 2024. Si tratta anche del primo movimento significativo da mesi, dopo la calma estiva. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Di seguito è riportato un grafico che mostra i 10 maggiori e minori afflussi giornalieri negli ETF su Bitcoin spot storicamente. Escludendo i rapidi aumenti di febbraio e marzo, i maggiori afflussi negli ETF hanno generalmente coinciso con i picchi locali dei prezzi. Tuttavia, vale la pena notare che questo è avvenuto durante un periodo di consolidamento di diversi mesi nel prezzo di Bitcoin. Se Bitcoin dovesse rompere al rialzo e tornare in un mercato toro, potremmo vedere una ripetizione di una situazione simile a quella di febbraio e marzo di quest'anno. Tuttavia, se Bitcoin dovesse rimanere in consolidamento, gli attuali afflussi record negli ETF potrebbero anche suggerire un massimo locale.

In questo contesto, è utile esaminare i flussi cumulativi degli ETF spot negli ultimi 20 giorni. Qui, i minimi locali tendono ad essere un punto di riferimento più affidabile. Se i flussi netti scendono intorno allo zero o al di sotto, potrebbe indicare un minimo locale nel prezzo di Bitcoin. Durante l'estate, siamo stati costantemente attorno a questo livello. La mancanza di flussi in uscita significativi dagli ETF indica anche che gli investitori non sono ancora disposti a vendere, e che il mercato è attualmente dominato da investitori a lungo termine che accumulano Bitcoin. Il recente lento aumento dei flussi netti cumulativi fino a 2 miliardi di dollari suggerisce che il capitale e la liquidità potrebbero gradualmente tornare nel mercato.

Bitcoin ha interrotto la sua crescita vicino al limite superiore della tendenza laterale che è in atto da marzo di quest'anno. Un aumento della pressione di vendita a questi livelli è comprensibile, e una correzione ulteriore è possibile. Tuttavia, se i tori riusciranno a superare definitivamente questa linea, possiamo aspettarci guadagni ulteriori verso i 69.000-71.000 dollari. Questo scenario sarà probabilmente accompagnato da ulteriori flussi positivi verso gli ETF.

Fonte: xStation 5

