Alphabet cresce nelle contrattazioni pre-mercato nonostante la pressione della concorrenza!

Punti chiave

Anthropic sta negoziando un accordo cloud da diversi miliardi di dollari con Google, che potrebbe accelerare lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale avanzati.

Nonostante segnali positivi, Alphabet affronta pressioni competitive da OpenAI e dal suo nuovo browser ChatGPT Atlas.



Le azioni di Alphabet sono in aumento nel pre-market dopo la notizia che la startup di intelligenza artificiale Anthropic è in trattative avanzate con Google per un possibile accordo plurimiliardario sui servizi cloud. Nell’ambito di questo accordo, Google Cloud fornirebbe una potenza di calcolo significativa per permettere ad Anthropic di sviluppare e scalare ulteriormente i suoi modelli di IA avanzata. Anthropic, nota soprattutto per il suo assistente AI chiamato Claude, che compete direttamente con ChatGPT di OpenAI, ha già ricevuto in passato un sostegno finanziario importante da Google. Questa potenziale collaborazione evidenzia l’importanza cruciale delle infrastrutture cloud nello sviluppo delle tecnologie AI moderne e dimostra l’intenzione di Alphabet di rafforzare il proprio ruolo come fornitore chiave di servizi per aziende innovative nel settore. Sebbene le trattative siano ancora in corso e non confermate ufficialmente, questa partnership potrebbe portare significativi benefici finanziari a Google Cloud e accelerare lo sviluppo delle soluzioni AI offerte da Anthropic. Inoltre, segnala che Alphabet sta investendo attivamente in relazioni strategiche per competere efficacemente nel mercato dell’IA in rapida crescita. Va comunque sottolineato che Alphabet affronta una concorrenza crescente nel settore AI. Ieri il suo titolo ha perso oltre il 2% dopo l’annuncio del nuovo browser web alimentato da AI di OpenAI, ChatGPT Atlas. Questo nuovo browser offre funzionalità come un assistente AI per attività online e una funzione di memoria che migliora la precisione delle ricerche, competendo direttamente con Google Chrome e potenzialmente minacciando i ricavi pubblicitari di Alphabet. Fonte: xStation5 Nonostante queste sfide, le azioni di Alphabet hanno mantenuto una solida tendenza rialzista dall’inizio dell’anno. La società è attesa alla pubblicazione del suo rapporto trimestrale a fine ottobre, evento molto atteso dagli investitori per ottenere ulteriori indicazioni sulle prospettive dell’azienda in un contesto tecnologico in rapida evoluzione.



