US OPEN: Wall Street attende i verbali del FOMC

Punti chiave Le azioni statunitensi aprono con perdite moderate nella penultima seduta del 2025.

Ieri il mercato ha registrato una vendita marcata, probabilmente guidata dalle prese di profitto di fine anno.

I verbali del FOMC saranno determinanti per il sentiment, insieme ai dati macroeconomici, mentre i mercati valutano la probabilità di un percorso dei tassi “più alto a lungo”.

Le azioni statunitensi hanno avuto un avvio tranquillo per il nuovo anno. Parte del recente calo può essere attribuita a strategie di tax-loss harvesting e al posizionamento di fine anno. Poiché Stati Uniti e Canada sono passati a un ciclo di regolamento T+1 nel 2024, gli investitori che volevano consolidare guadagni o perdite per l’anno fiscale 2025 dovevano effettuare le operazioni entro lunedì o durante la sessione odierna. Da notare che, mentre Wall Street osserverà orari di negoziazione normali nella vigilia di Capodanno, molti mercati europei resteranno chiusi o opereranno con orari ridotti. Alle 19:00 GMT, la Federal Reserve pubblicherà i verbali dell’ultimo incontro del FOMC, durante il quale i membri hanno deciso un nuovo taglio dei tassi. Tuttavia, la decisione non è stata unanime, riflettendo un consenso frammentato all’interno del comitato. Se i verbali dovessero segnalare la volontà di mantenere una traiettoria accomodante, nei prossimi giorni potrebbe proseguire il “Santa Claus Rally”, storicamente esteso alle prime due settimane di gennaio. Outlook tecnico

I futures sull’US500 continuano a mostrare un trend ribassista, nonostante un parziale rimbalzo dai minimi intraday di ieri. Gli investitori rimangono in attesa prima della pubblicazione dei verbali FOMC. L’US500 sta attualmente scambiando appena sotto i 6.950 punti, rimanendo al di sopra del ritracciamento Fibonacci del 23,6% della fase rialzista post-roll. Se le prese di profitto dovessero continuare dopo un 2025 robusto, una rottura del supporto attuale potrebbe far scivolare l’indice verso i 6.888 punti, livello allineato al ritracciamento del 50% e alla trendline ascendente principale. Meta Platforms (META.US): La società madre di Facebook ha annunciato l’acquisizione della startup AI con sede a Singapore Manus per circa 2 miliardi di dollari. Manus è specializzata in agenti AI progettati per automatizzare attività come lo screening dei CV, la pianificazione dei viaggi e la ricerca di base sulle azioni. Le azioni di Meta sono salite dello 0,1% all’apertura; il titolo ha guadagnato il 12,5% da inizio anno. Tesla (TSLA.US): Il produttore di veicoli elettrici ha pubblicato stime di consegna complesse per il trimestre in corso, inferiori al consenso Bloomberg. Tesla prevede di consegnare 422.850 veicoli nel Q4, registrando un calo del 15% su base annua, rispetto al -10% previsto dagli analisti. Nonostante le previsioni negative, le azioni sono aumentate dello 0,65%, negoziando vicino ai massimi storici. Il titolo ha registrato un apprezzamento di quasi il 14% quest’anno. Società minerarie di metalli preziosi: È in corso un recupero significativo nel settore minerario, dopo la forte svendita di oro e argento all’inizio della settimana. Barrick Gold (B.US) e Newmont (NEM.US) hanno guadagnato circa il 2%. Anche Freeport-McMoRan (FCX.US) registra richieste, sostenuto dalla più lunga serie positiva nel mercato del rame dal 2017.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.