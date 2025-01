AMD al di sotto del massimo storico del 44% 📊Quali sono le prospettive per il colosso dei semiconduttori?

Le azioni di Advanced Micro Devices (AMD.US) sono già scambiate a quasi il 50% sotto i loro picchi del 2023, avendo perso quasi il 10% nell'ultima settimana e il 38% negli ultimi sei mesi. Il settore dei semiconduttori è ancora nel "radar" di Wall Street come uno dei maggiori beneficiari dell'infrastruttura AI. AMD è uno dei maggiori "perdenti" in questa fase del ciclo. Fino ad oggi, le azioni delle aziende che abilitano l'infrastruttura AI, come Nvidia e Broadcom, hanno guadagnato il 100% nel 2024. Nel frattempo, le azioni con meno esposizione all'intelligenza artificiale e più esposizione ai PC tradizionali e ai server sono scese. Tra queste, AMD e Intel (INTC.US).

Wall Street è cauta su AMD

KeyBanc ha mantenuto il rating Overweight sulle azioni AMD nonostante le previsioni deludenti sull'AI per il 2025. Gli analisti hanno ridotto il loro target price a $150 da $220 precedentemente, a seguito delle preoccupazioni che l'aumento della produzione dei chip più recenti di NVIDIA possa limitare l'accesso di AMD alle opportunità di scalabilità .

Altri problemi per AMD includono una domanda più debole per l'AMD MI325, che ha mostrato guadagni di performance marginali rispetto al suo predecessore, il MI300. Le previsioni per la serie MI3XX, in particolare per la SKU MI308 specifica per la Cina, suggeriscono un potenziale di crescita limitato nella quota di mercato.

Le stime di ricavi di AMD per le GPU per data center nel 2025 sono state ridotte a 10 miliardi di dollari. La compagnia ha attribuito ciò a una previsione di una maggiore quota di vendite da SKU cinesi con un prezzo medio di vendita (ASP) inferiore.

KeyBanc vede i problemi attuali come piuttosto a breve termine e prevede che AMD recupererà il suo vantaggio competitivo con il rilascio del MI355 nella seconda metà dell'anno, il quale dovrebbe generare una crescita più significativa nel 2026.

Goldman Sachs ha declassato le azioni AMD e ha inserito i concorrenti della compagnia tra le scelte della banca per il 2025; ha consigliato ai clienti di avere esposizione sia alle azioni cicliche che a quelle AI leader nel settore dei chip (inclusi NXP Semiconductor, Teradyne e Broadcom). Il target price attuale per AMD presso GS è di $129, rispetto ai $175 precedenti.

Gli analisti hanno citato previsioni più conservative per i PC e i server tradizionali e una crescita modesta nel business delle unità di elaborazione grafica (GPU) per data center della compagnia, dato l'intenso concorso da parte dei rivali. Goldman Sachs ha abbassato le stime di ricavi del produttore di chip per il 2025/26 di due cifre.

Partnership con Dell e prospettive di una maggiore quota di mercato?

Advanced Micro Devices (AMD) ha annunciato lunedì una linea ampliata di processori per PC con intelligenza artificiale per utenti privati e commerciali. L'azienda ha presentato i suoi ultimi processori Ryzen per PC con supporto per l'intelligenza artificiale al CES 2025 e ha ottenuto una partnership con Dell a riguardo. Questi includono i processori AMD Ryzen AI Max, Ryzen AI 300 series e Ryzen 200 series, oltre alle versioni "Pro" destinate alle imprese. I computer con processori AMD sono anche disponibili da Acer, Asus, HP (HPQ), Lenovo e altri.

I sistemi alimentati dai processori Ryzen AI Max e Ryzen AI Max Pro Series dovrebbero essere disponibili nel primo trimestre.

Nel frattempo, i processori AMD Ryzen AI 300 Series sono progettati per supportare l'intelligenza artificiale nei notebook di fascia media e dovrebbero essere disponibili nel primo trimestre.

Infine, i processori AMD Ryzen 200-series sono destinati a PC a basso costo e saranno disponibili nel secondo trimestre.

Rosenblatt Securities ha inserito le azioni di AMD come una delle sue "migliori idee" per la prima metà del 2025. La compagnia prevede che AMD catturerà una quota di mercato più ampia dei processori da Intel (INTC) e delle GPU da Nvidia (NVDA) nel 2025. Beneficerà anche di una ripresa più ampia dei semiconduttori in chip diversi dall'intelligenza artificiale verso la fine dell'anno. Gli analisti di Bernstein hanno mantenuto il loro target price per AMD a $150.

Fonte: AMD

Risultati finanziari di AMD (GAAP) per il Q3 2024

Fatturato: 6,8 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto all'anno precedente e del 17% rispetto al trimestre precedente.

Margine lordo: 50%, in aumento di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Utile operativo: 724 milioni di dollari, in aumento del 223% rispetto all'anno precedente.

Utile netto: 771 milioni di dollari, in aumento del 158% rispetto all'anno precedente.

Utile per azione (EPS): 0,47 dollari, in aumento del 161% rispetto all'anno precedente.

Segmenti aziendali

Centro dati

Fatturato: 3,5 miliardi di dollari (livello record).

Crescita del 122% rispetto all'anno precedente e del 25% rispetto al trimestre precedente.

Impatto chiave: GPU AMD Instinct e processori EPYC.

Clienti

Fatturato: 1,9 miliardi di dollari, in aumento del 29% rispetto all'anno precedente.

Alta domanda di processori Ryzen "Zen 5".

Gaming

Fatturato: 462 milioni di dollari, in calo del 69% rispetto all'anno precedente.

Motivo: calo nelle vendite di componenti semi-personalizzati.

Incorporato

Fatturato: 927 milioni di dollari, in calo del 25% rispetto all'anno precedente.

Miglioramento della domanda in diversi segmenti finali.

AMD prevede un fatturato per il Q4 di circa 7,5 miliardi di dollari, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. È anche prevista l'uscita dei processori AMD EPYC 9005 Series e dei gas pedal Instinct MI325X. L'azienda continua a collaborare con aziende come Google Cloud, Meta, Oracle Cloud Infrastructure e Microsoft. Ha in programma di espandere il proprio portafoglio con nuove soluzioni, come l'AMD EPYC Embedded 8004. Sono in corso anche altre acquisizioni: ZT Systems e Silo AI.

Grafico AMD (AMD.DE)

Le azioni AMD (AMD.DE) sono scambiate in euro sulla Borsa di Francoforte. L'attuale calo del prezzo delle azioni di AMD dal suo picco è di circa il 50%, simile al crollo del 2021-2022.

Fonte: xStation5

Moltiplicatori finanziari di AMD (AMD.US)

Con praticamente zero debito e un rapporto prezzo/utili a 12 mesi previsto di 26, le azioni di AMD sembrano relativamente sottovalutate, soprattutto rispetto ai livelli storici. L'azienda punta a un'espansione commerciale nel 2024 e prevede una crescita del 10% trimestre su trimestre (k/k) nel fatturato del centro dati nel Q4 2024, con un aumento del 122% nel fatturato del centro dati nel Q3. AMD prevede anche un miglioramento del margine lordo, dal 50% al 54% nel Q4 2024, e i suoi utili per azione sono cresciuti costantemente per diversi trimestri.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.