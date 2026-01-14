Analisi Argento. Si va verso i 100 dollari?

L'argento tocca i 90 dollari l'oncia, si porta a 2,50 euro al grammo, un rialzo poderoso considerando il movimento in termini di tempo, a questo punto si potrebbero puntare i 100 dollari? Osserviamo quindi i movimenti storici dell'argento e vediamo in che modo potrebbe muoversi nel corso delle prossime settimane.

Il rialzo del 1980

Quello tra il 1979 e il 1980 fu un rialzo molto forte in termini di ampiezza, parliamo infatti di un rialzo di oltre il 600% in circa 11 mesi, da febbraio 1979 a gennaio del 1980. Questo rialzo é da considerarsi eccezionale in termini di ampiezza é andó a segnare i massimi che furono ripresi solamente nel 2011, ben 31 anni dopo. Il movimento di accumulo partí dal 1974 per poi culminare con la rottura dei massimi proprio nel febbraio 1979, data della partenza del movimento rialzista. Questo rialzo non é paragonabile a quello attuale, ma al momento ancora é tutto da definirsi in quanto il movimento attuale é partito ad aprile 2025 e ad oggi ha conseguito oltre il 200% di rendimento.

Il rialzo dell'argento tra il 1979 e il 1980, grafico mensile in scala logaritmica - Fonte: XStation - Studio: David Pascucci (XTB)

Il rialzo post-crisi 2008

Il rialzo successivo alla crisi del 2008 ha culminato con il massimo del 2011, massimo del rialzo precedente del 1980, un rialzo di oltre il 450% dal minimo di ottobre 2008 al massimo di aprile 2011. Circa 2 anni e mezzo di rialzo per conseguire un 450%, dai massimi del marzo 2008 il rialzo é stato di circa il 200%, molto simile alla condizione attuale. Prima dello sprint abbiamo assistito ad una leggera fase laterale tra i 15 e i 19 dollari per poi vedere la partenza del movimento fino ai massimi.

Il rialzo dell'argento tra il 2008 e il 2011, grafico mensile in scala logaritmica - Fonte: XStation - Studio: David Pascucci (XTB)

Il Rialzo Attuale: Maggiore volatilitá ma "manca tempo"

Il rialzo attuale vede un rendimento del 220% da aprile 2025, circa il 400% dai minimi di settembre 2022. Questo rialzo é molto simile a quello del 2008 ma c'é un elemento fondamentale che caraterizza il rialzo attuale come pericoloso: la volatilitá sui massimi. Il movimento direzionale infatti ha delle ampiezze leggermente maggiori rispetto a quello visto nel 2008, pertanto la situazione risulta effettivamente molto pericolosa. Elemento chiave per distinguere il rialzo attuale da quello del 1980 é invece il tempo: per confermare che quello attuale é un movimento effettivamente piú simile al 2008 rispetto al 1980 é l'entitá del rialzo che di fatto potremmo vedere solamente a marzo (11 mesi come nel rialzo del 1980). Al momento la situazione rimane comunque pericolosa dal punto di vista dei movimenti di breve e per vedere un effettiva inversione di lungo periodo, diversa da quella di breve periodo, si necessitano dalle 4 alle 7 settimane dove i prezzi segnano i massimi e rimangono al di sotto di essi, condizione che al momento non vediamo. Si rimane quindi in ottica rialzista fino a prova contraria, ma lo spazio di salita fino a marzo é effettivamente ampio e potremmo superare i 100 dollari l'oncia. Solamente dopo marzo potremmo fare dei confronti piú accurati della situazione.

Il rialzo attuale dell'argento, grafico mensile in scala logaritmica - Fonte: XStation - Studio: David Pascucci (XTB)