Iran: panoramica della situazione e prospettive

Situazione attuale

Il contesto, la natura degli asset coinvolti, la risposta stessa dell’Iran e una serie di eventi avvenuti sia prima sia durante l’attacco supportano la tesi secondo cui l’obiettivo principale dell’operazione congiunta USA-Israele è il cambiamento di regime in Iran.

Il governo fondamentalista religioso iraniano non abbandonerà mai l’ambizione di acquisire armi nucleari, un obiettivo che ha perseguito costantemente negli ultimi anni nonostante gli attacchi ricorrenti alle sue infrastrutture.

Alla luce del peggioramento della crisi economica e finanziaria iraniana — ulteriormente aggravata da un’altra ondata di proteste — gli Stati Uniti hanno intrapreso un tentativo di eliminare la Repubblica Islamica dell’Iran come entità statale.

I preparativi per la campagna, tra cui il dispiegamento di gruppi d’attacco aerei e centinaia di velivoli da combattimento (inclusi quelli specializzati), oltre al volume di munizioni trasportate tra dicembre e febbraio, suggeriscono che la durata prevista dell’operazione sia di circa 4–12 settimane.

Le scorte iraniane di missili balistici sono limitate, ammontando a poche centinaia di unità. Il regime non è in grado di sostenere l’attuale intensità degli attacchi, ma può lentamente e costantemente ricostituire parte di queste capacità anche dopo l’esaurimento delle scorte esistenti. Molte delle strutture che producono asset per attacchi aerei sono sotterranee o nascoste. Nel 2025, Russia e Cina hanno fornito migliaia di tonnellate di prefabbricati chimici utilizzati per la produzione di carburante ed esplosivi, e potrebbero continuare a farlo su scala limitata, anche tramite il Caspio.

La capacità dell’Iran di condurre attacchi balistici di ritorsione sembra deteriorarsi più rapidamente di quanto stimato anche dai più ottimisti osservatori statunitensi. La capacità di strike balistici iraniana dovrebbe scendere vicino a zero entro 14 giorni dall’inizio dell’operazione; tuttavia, data la natura delle forze iraniane, eliminare la minaccia con certezza assoluta resta difficile.

Fonte: ISW

Il modello di selezione dei bersagli da parte delle forze iraniane indica che, in linea con quanto dichiarato dagli Stati Uniti, una parte significativa della leadership della Repubblica Islamica è stata eliminata o isolata dalle strutture di comando. Gli attacchi vengono condotti in modo poco coordinato e caotico; generano ansia pubblica e disagi logistici, ma il loro impatto materiale e militare rimane trascurabile.

Fonte: ISW

La struttura di comando iraniana si è spostata in modalità “autonoma”, con i comandanti locali, privi di una catena di comando centrale, che decidono obiettivi e modalità di esecuzione. Ciò riduce ulteriormente la capacità dell’Iran di agire efficacemente, aumentando al contempo il rischio di un’escalation imprevista oltre la regione.

L’Iran possiede consistenti scorte di droni del tipo “Shahed”, potenzialmente da alcune centinaia a diverse migliaia di unità. Queste scorte permettono di effettuare attacchi contro bersagli grandi, stazionari o lenti e vulnerabili nel Golfo Persico per diversi mesi, e la loro produzione è di gran lunga più semplice rispetto a quella dei missili balistici.

Allo stesso tempo, va sottolineato che Stati Uniti, Israele e gli stati del Golfo Persico stanno rapidamente esaurendo le loro scorte di missili anti-aerei/intercettori. Se gli Stati Uniti non modificheranno l’approccio operativo o l’approvvigionamento di asset per la difesa aerea, le munizioni avanzate per la difesa potrebbero raggiungere un livello critico nella regione dopo circa 20–30 giorni di combattimenti, determinando probabilmente una breccia nelle difese aeree che attualmente intercettano circa il 90% dei missili e droni lanciati dall’Iran.

Sulla base delle immagini satellitari e dei materiali rilasciati dal Pentagono, tutti gli elementi indicano che la marina iraniana ha cessato di esistere. L’Iran ha anche perso gran parte, se non tutte, le sue forze aeree.

Corso previsto dell’operazione

Considerando l’intento dichiarato e il contesto operativo, lo scenario di base è probabilmente un tentativo di cambiamento di regime in Iran, che si basa principalmente sul coinvolgimento della popolazione locale.

Gli attacchi USA e israeliani, oltre a colpire obiettivi militari ed elementi del programma nucleare, si concentrano sui leader della Repubblica Islamica e sull’apparato coercitivo del regime. L’obiettivo degli Stati Uniti sembra essere privare il governo iraniano della capacità di proiettare forza all’interno del proprio territorio e di continuare a reprimere le proteste. Tutte le informazioni disponibili indicano che USA e Israele limitano gli attacchi a civili e infrastrutture al minimo necessario dal punto di vista operativo, suggerendo che la guerra è pensata per essere relativamente breve e/o per evitare di antagonizzare la popolazione civile.

Grazie al numero elevato di velivoli stealth infiltrati e ai numerosi atti di sabotaggio all’interno dell’Iran già settimane prima dell’invasione, gli Stati Uniti dispongono attualmente di una rete di operatori sul territorio in grado di intensificare e supportare le proteste in maniera coordinata nei momenti e luoghi chiave. I manifestanti, sostenuti da personale delle operazioni speciali, potrebbero prendere il controllo di strutture critiche e centri urbani, portando al collasso della capacità dello stato iraniano di difendersi e mantenere il potere.

Considerazioni socio-politiche

Gli iraniani celebrano tradizionalmente il nuovo anno il 20 marzo con il “Nowruz”. Storicamente, questa data è stata anche un pretesto per raduni e l’intensificazione di proteste e manifestazioni. Cade un giorno dopo la fine del Ramadan, il periodo di digiuno religioso musulmano. Dopo la fine del digiuno e l’arrivo del Nowruz, ci si aspetta un’intensificazione delle proteste, che il governo iraniano non sarà in grado di sopprimere, portando al rovesciamento della Repubblica Islamica. Nella fase finale di uno scenario simile, è possibile una limitata invasione/occupazione di terreno, ad esempio nel Khuzestan o intorno a Bandar Abbas.

La composizione etnica dell’Iran è significativa e non omogenea. L’Iran occidentale, dove si sono concentrate le proteste degli ultimi anni, è abitato da curdi, luri e azeri. Nel nord vi è una grande concentrazione di Mazandarani e Turkmeni. La parte sud-orientale, vicino al confine con il Pakistan, è abitata dai Baluchi. Tutti questi gruppi hanno una storia di sollevazioni contro l’autorità di Teheran, e gli Stati Uniti hanno già espresso, nelle prime fasi dell’operazione, la disponibilità a fare leva su queste popolazioni contro il governo centrale iraniano.

L’elemento più incerto rimane chi sostituirà gli Ayatollah. L’opposizione iraniana è divisa, poco organizzata e politicamente debole. Figure esterne come Reza Pahlavi potrebbero incontrare serie difficoltà nel legittimare la propria autorità, un aspetto difficile da valutare attualmente a causa dell’estrema isolamento dell’Iran dall’inizio delle proteste nel dicembre 2025.

Fonte: ISW

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Esiste anche uno scenario simile a quello del Venezuela, la cui probabilità è attualmente significativa, sebbene inferiore rispetto allo scenario “di base” attuale di rovesciamento del regime. Dopo l’eliminazione degli attori militari e politici conservatori, potrebbe diventare possibile una forma di accordo modellata sul caso venezuelano, in cui il regime resta al potere ma è costretto a grandi concessioni. Al momento, le probabilità sono limitate: il potere è effettivamente disperso, l’Iran è molto più grande e relativamente più forte, e una larga parte dei decisori in Iran rimane estremamente ostile agli Stati Uniti. Un possibile ruolo potrebbe essere svolto da figure militari al di fuori dei Guardiani della Rivoluzione (IRGC) o da gruppi legati al presidente o al parlamento.

Intervento esterno

È altamente probabile che forze francesi e britanniche intervengano nell’operazione. Entrambi i paesi dispongono di forze expeditionary in grado di proiettare potenza nella regione. Gli stati europei hanno un interesse vitale a riaprire lo Stretto di Hormuz il prima possibile.

Se dovesse scatenarsi una rivolta curda nell’Iran occidentale, è possibile un coinvolgimento limitato della Turchia o addirittura della Siria.

L’Iran rimane isolato; il sostegno di Russia e Cina resta per lo più dichiarativo; e i proxy iraniani nella regione erano stati in gran parte neutralizzati già prima dell’escalation delle ostilità. La minaccia degli Houthi nello Yemen esiste ancora, ma è attualmente marginale.

Prospettiva di mercato

Il Golfo Persico è estremamente importante non solo per petrolio e gas, ma anche per prodotti idrocarburici raffinati e alluminio. Nello Stretto di Hormuz, gli impianti di fusione e le raffinerie rappresentano circa il 6–8% del mercato globale dell’alluminio, fondamentale per l’industria automobilistica e aeronautica, soprattutto in Europa.

A danneggiare ulteriormente il settore aeronautico contribuisce il fatto che una parte significativa del carburante per aerei è prodotta nella zona dello Stretto, e in Europa e Asia si iniziano rapidamente a registrare carenze.

L’inflazione potrebbe colpire Europa e Stati Uniti attraverso un canale “indiretto”. Anche se l’Europa riesce a contenere lo shock di approvvigionamento energetico, le carenze in Asia faranno salire i prezzi delle materie prime e dei beni industriali importati in Europa.

Le interruzioni nel flusso di petrolio, gas e alluminio attraverso lo Stretto dovrebbero attenuarsi, completamente o parzialmente, entro circa 3–6 settimane.