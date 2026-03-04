Gli Stati Uniti aumentano i dazi al 15%

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha annunciato che l’amministrazione intende applicare un dazio globale del 15% entro la fine della settimana, sostituendo l’attuale aliquota del 10%. Questa decisione segue una recente sentenza della Corte Suprema che ha invalidato il precedente programma di dazi, ritenendolo incompatibile con la normativa vigente. La nuova aliquota è temporanea, con le autorità che prevedono un ritorno ai livelli precedenti entro pochi mesi, man mano che verranno sviluppati quadri tariffari più duraturi. Le implicazioni economiche di questa misura sono molteplici. Per i consumatori, il dazio più alto potrebbe comportare un aumento dei prezzi dei beni importati, aggiungendo potenzialmente pressione inflazionistica nel breve termine. Le aziende inserite nelle catene di approvvigionamento internazionali potrebbero affrontare costi più elevati per materie prime e componenti, costringendole a rivedere le strategie di approvvigionamento, cambiare fornitori o trasferire i costi sui clienti. I mercati finanziari, in particolare i settori strettamente legati al commercio internazionale, potrebbero reagire con maggiore volatilità e incertezza. Il dazio ha anche un peso politico e geopolitico significativo. Esso invia un segnale chiaro: gli Stati Uniti sono pronti a utilizzare gli strumenti di politica commerciale disponibili, anche di fronte a vincoli legali, per mantenere il proprio vantaggio competitivo. La nuova aliquota potrebbe accelerare la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento globali e spingere i partner commerciali, tra cui Cina e Unione Europea, ad aprire negoziati o considerare misure di ritorsione. Guardando più in generale, l’introduzione del dazio del 15% dimostra che l’amministrazione statunitense è determinata a proteggere i propri interessi commerciali e politici. Le sue decisioni influenzano non solo le condizioni economiche nel breve termine, ma anche l’equilibrio globale di potere. Dazi più elevati incidono sui prezzi, sui costi aziendali, sulla dinamica dei mercati finanziari e sulle relazioni internazionali, rendendoli un elemento centrale della strategia economica e politica degli Stati Uniti.



