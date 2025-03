Analisi Kering dopo il Crollo. Non convince il nuovo direttore creativo di Gucci?

Nominato il nuovo direttore creativo di Gucci e il titolo Kering, proprietario del marchio, crolla in mattinata sui corsi borsistici. Il titolo perde circa il -15%, un vero e proprio crollo di mercato che non aiuta un titolo che si trova giá in difficoltá da tempo. Il settore lusso infatti risulta tra i piú colpiti da questo rallentamento sistemico dei corsi azionari e in Europa risulta uno dei settori con le performance meno entusiasmanti rispetto al settore bancario o al settore della difesa. Kering nomina Demna Gvasalia come nuovo direttore creativo di Gucci, l'azienda di punta del gruppo Kering in quanto rappresenta il 50% delle vendite dell'intero gruppo, quindi una decisione che potrebbe avere un forte impatto sul futuro del marchio e di conseguenza dell'intero gruppo. Passiamo ora ad un'analisi del titolo che ci porta a vedere cosa sta succedendo a livello grafico, quindi i suoi movimenti di prezzo.



ANALISI KERING



Il titolo ha perso molto negli ultimi anni e il suo trend ribassista sembra non finire. Dai massimi del 2021 il titolo ha perso circa il -70% rappresentando una scelta di portafoglio molto rischiosa considerando il fatto che ribassi di circa il 30% di un titolo importante del settore lusso sono visti come occasioni. In questo momento il titolo si trova sui minimi mensili in area 223, livelli che potrebbero essere visti come supporti di lungo periodo. considerando che il minimo recente del novembre 2024 si trova in area 208. Facciamo attenzione in quanto il titolo ha provato per ben due volte a strutturare dei supporti di lungo periodo su base mensile, la prima volta in area a 357 tra fine 2023 e inizio 2024, poi a 299 tra giungo e luglio dello scorso anno. Ora il titolo é ulteriormente sceso e sta provando a strutturare si nuovo un supporto che al momento é meritevole dei test classici che richiederanno diverse sedute, o diverse settimane prima di essere confermati. Facciamo attenzione ad eventuali allunghi ribasissti in quanto il prossimo livello tecnico di lungo periodo si trova in area 160, livello distante circa un -25% dalle quotazioni attuali. Al momento non troviamo segnali evidenti di un potenziale rialzo del titolo

Grafico Mensile di Kering e i relativi supporti - Fonte: Tradingview

