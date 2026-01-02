Analisi Tecnica - DE40 (02.01.2026)

Punti chiave Cosa succederà ora con i prezzi del DE40?

Sul timeframe D1, l’indice tedesco D40 si muove da tempo all’interno di un’ampia fase di consolidamento. Praticamente da maggio dello scorso anno, le quotazioni oscillano tra 24.700 e 23.350 punti. Attualmente stiamo osservando un test del limite superiore di questo pattern. In caso di rottura al rialzo sopra quota 24.700, i target per i compratori potrebbero collocarsi a 25.430 e 26.070 punti, livelli che derivano da proiezioni esterne dell’ultima correzione ribassista, corrispondenti rispettivamente ai ritracciamenti di Fibonacci del 127,2% e del 161,8%. Al contrario, un rifiuto di questa resistenza potrebbe implicare un ritorno all’attuale fase di consolidamento, ovvero un’ulteriore evoluzione dei prezzi all’interno del range delimitato dal rettangolo blu sul grafico. D40 – timeframe D1 | Fonte: xStation5 Sul timeframe H1, invece, le quotazioni si trovano in un trend rialzista locale. Le ultime due correzioni hanno avuto un’estensione identica, come evidenziato dai rettangoli rossi, e anche l’attuale correzione si inserisce in questa stessa struttura. Il livello di supporto chiave è situato a 24.642 punti e, finché rimane intatto, secondo la metodologia Overbalance lo scenario di ulteriori rialzi resta valido. Anche in caso di una correzione più ampia, l’attenzione dovrebbe concentrarsi sui successivi livelli di difesa: il supporto orizzontale a 24.560 punti e il supporto derivante dalla media mobile a 100 periodi, indicato in blu sul grafico. D40 – Intervallo H1 | Fonte: xStation5

