Gli indici cercano di mantenere la ripresa nonostante l'aumento del prezzo del petrolio🗽Le azioni Broadcom salgono

Il sentiment globale sulle azioni rimane relativamente ottimista nonostante i prezzi del petrolio persistano elevati sui mercati globali, avvicinandosi ora a 84 USD al barile e con un rialzo superiore al 20% dall’inizio dell’anno.

La guerra in Medio Oriente continua e, secondo i commenti di Israele di ieri, dovrebbe durare almeno altre due settimane. Allo stesso tempo, cresce la speranza per una graduale riapertura della navigazione nello Stretto di Hormuz. L’Iran non ha mostrato interesse per negoziati con gli Stati Uniti e ha smentito notizie su presunti colloqui informali con la CIA.

Gli Stati Uniti dovrebbero fornire scorte navali alle navi, e oggi Bloomberg, citando fonti militari, ha riportato che l’Iran rispetterà le condizioni di libera navigazione nello Stretto. Tuttavia, queste dichiarazioni contraddicono le notizie su ulteriori navi colpite da droni vicino allo stretto, mentre le tariffe di trasporto marittimo hanno registrato aumenti senza precedenti.

Gli indici europei stanno prevalentemente registrando rialzi, nonostante un sentiment misto a Wall Street prima dell’apertura dei mercati. Bitcoin resta vicino a 72.000 USD, mentre i metalli preziosi si consolidano con poche variazioni: l’oro si attesta intorno a 5.160 USD/oncia.

La Cina, maggiore importatore mondiale, sta cercando di conservare carburante sospendendo le esportazioni di diesel e benzina. I mercati asiatici stanno rimbalzando dopo il sell-off di mercoledì; l’indice MSCI Asia Pacific è salito del 2,4%. La Corea ha guidato il recupero regionale, con Kospi +10% e Kosdaq +14%, grazie al rimbalzo dei produttori di chip Samsung e SK Hynix dopo vendite di panico. I futures sugli indici statunitensi sono in territorio misto. Le società europee di chip e software registrano rialzi a seguito di previsioni di ricavi superiori alle attese di Broadcom, che guadagna oltre 6% nel pre-market USA. Il CEO Hock Tan ha indicato che le vendite dei chip per AI potrebbero superare 100 miliardi di USD il prossimo anno.

Notizie sulle azioni europee

Alfa Laval : Morgan Stanley ha aggiornato il rating a equal-weight (da underweight), prevedendo potenziali sorprese negli ordini nel segmento Marine quest’anno.

Wizz Air : le interruzioni in Medio Oriente potrebbero spingere l’ utile netto FY2026 al di sotto del precedente intervallo previsto (+25 mln € a -25 mln €).

Heidelberg Materials : Citi ha aggiornato il rating a buy (da neutral), affermando che il recente sell-off legato al mercato europeo del carbonio appare eccessivo .

Davide Campari : le azioni salgono prima dell’apertura del mercato USA dopo un EBITDA superiore alle attese ; Citi definisce i risultati solidi, mentre RBC sottolinea una forte crescita dei ricavi nel quarto trimestre .

Schaeffler e Deutz : inserite oggi nell’indice tedesco mid-cap mDAX .

TORM: azioni in calo dopo che Oaktree ha segnalato una possibile vendita di azioni per 79,5 milioni USD nell’operatore di navi cisterna.

Cambiamenti nelle raccomandazioni degli analisti in Europa

Upgrade

Aker BP → neutral (JPMorgan); PT: 308 NOK

Alfa Laval → equal-weight (Morgan Stanley)

Athens International Airport → equal-weight (Barclays)

DSV → buy (ABG); PT: 1.900 NOK

EnQuest → overweight (JPMorgan); PT: 25p

Heidelberg Materials → buy (Citi); PT: 220 EUR

Inditex → buy (Deutsche Bank); PT: 63 EUR

Schweiter → add (Baader Helvea); PT: 289 CHF

Softcat → neutral (UBS); PT: 1.225p

Traton → buy (Pareto Securities); PT: 35,64 €

Vistry Group → buy (Stifel); PT: 610p

Downgrade

Aker BP → sell (ABG); PT: 260 NOK

Domino’s Pizza Group → sell (Deutsche Bank); PT: 175p

Duell → reduce (Inderes); PT: 2,80 €

Flughafen Wien → neutral (Oddo BHF); PT: 55 €

Keller → hold (Deutsche Bank); PT: 2.200p

Segro → hold (Peel Hunt); PT: 825p

TF1 → underweight (Barclays); PT: 7 €

Var Energi → sell (ABG); PT: 33 NOK

DE40 (futures DAX, timeframe D1)

Il contratto futures sul DAX tedesco cerca di mantenere lo slancio rialzista, sebbene il ritmo dei guadagni sia leggermente rallentato. Tuttavia, le lunghe ombre inferiori delle ultime tre candele suggeriscono un interesse persistente all’acquisto, con il contratto che rimbalza ancora una volta dal supporto al livello EMA200 (linea rossa).

Fonte: xStation5

