Anteprima degli utili del quarto trimestre 2024 di Tesla (TSLA): progressi dell'intelligenza artificiale e sfide della produzione in primo piano

Mentre Tesla si prepara a riportare i suoi guadagni del quarto trimestre dopo la chiusura del mercato mercoledì 29 gennaio 2024, gli investitori sono particolarmente concentrati sulle priorità strategiche dell'azienda in un contesto di dinamiche di mercato in cambiamento. Il titolo del produttore di veicoli elettrici ha mostrato una performance notevole nell'ultimo anno, guadagnando circa il 120% nonostante la recente volatilità, con le azioni in calo di quasi il 7% nelle ultime sei sedute di trading. Il movimento implicito di mercato per un giorno, basato sulle medie storiche, è del 8,49%.. Stime sugli utili Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Per il quarto trimestre, gli analisti si aspettano che Tesla riporti: Ricavi di 27,21 miliardi di dollari, con un aumento dell'8,1% rispetto all'anno precedente

Utile per azione rettificato di 0,75 dollari, rispetto a 0,71 dollari nell'anno precedente

Reddito operativo di 2,68 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,1 miliardi di dollari dell'anno precedente

Flusso di cassa libero di 1,75 miliardi di dollari

Margine lordo del 18,9%

Spese in conto capitale di 2,72 miliardi di dollari Utili vs Stime. Fonte: Bloomberg Progresso nell'Intelligenza Artificiale e Guida Autonoma Gli sviluppi recenti nelle capacità di guida autonoma di Tesla sono diventati il fulcro dell'attenzione, con l'azienda che ha annunciato una svolta nella navigazione autonoma dalla fabbrica al molo di carico. Il CEO Elon Musk ha fatto previsioni audaci sulla tecnologia di guida autonoma Full Self-Driving (FSD) dell'azienda, suggerendo che supererà la sicurezza della guida umana entro il secondo trimestre del 2025. L'investimento significativo dell'azienda nell'infrastruttura di calcolo AI, incluso il data center "Cortex" ad Austin, in Texas, la posiziona in modo unico nel settore della guida autonoma. L'attenzione sullo sviluppo della FSD arriva in un momento cruciale, con la NHTSA che ha recentemente avviato un'indagine su circa 2,6 milioni di veicoli Tesla equipaggiati con questa tecnologia. Gli investitori saranno particolarmente interessati alla risposta della direzione a queste sfide normative e a qualsiasi aggiornamento sul lancio del servizio robotaxi previsto per la fine del 2025. L'investimento esteso dell'azienda nell'infrastruttura di calcolo AI, inclusi significativi acquisti di GPU Nvidia H100, sottolinea il suo impegno nel migliorare le capacità di guida autonoma. Produzione e Nuovi Modelli Nel quarto trimestre, Tesla ha consegnato circa 496.000 veicoli, rispetto ai 485.000 del quarto trimestre del 2023. Un focus importante per gli investitori sarà la tempistica del lancio del "Model 2" a basso prezzo, previsto per l'inizio del 2025, che potrebbe essere cruciale per raggiungere la crescita delle consegne del 20-30% prevista per il 2025. La performance del recentemente aggiornato Model Y nei mercati degli Stati Uniti e della Cina sarà anch'essa monitorata attentamente, insieme agli aggiornamenti sulla produzione del Cybertruck, in mezzo a segnalazioni di congedi temporanei per i lavoratori presso lo stabilimento Giga Austin. Il mercato è particolarmente attento a questo rapporto sugli utili, dato l'annuncio recente di Tesla riguardo alla sua prima diminuzione annuale delle consegne in oltre un decennio, con le consegne nel 2024 che raggiungono 1,79 milioni di veicoli, leggermente al di sotto dei livelli del 2023. Veicoli venduti: Stime vs Effettivo. Fonte: Bloomberg Divisione Energia Il business di stoccaggio energetico di Tesla è emerso come un punto di forza, con le installazioni del quarto trimestre che hanno raggiunto un record di 11,0 gigawattora, rispetto a 3,2 gigawattora nel quarto trimestre del 2023. Questa crescita straordinaria nel segmento energetico dimostra la diversificazione di successo dell'azienda al di fuori delle vendite di veicoli e potrebbe fornire un supporto importante per i margini complessivi. Ambiente Politico e Normativo Il rapporto dell'azienda con l'amministrazione Trump è emerso come un fattore significativo per gli investitori. Potenziali cambiamenti nelle normative sulla guida autonoma, il futuro del credito fiscale federale di 7.500 dollari per i veicoli elettrici e possibili aggiustamenti tariffari potrebbero influire materialmente sul modello di business di Tesla. Alcuni analisti, tra cui Dan Ives di Wedbush, suggeriscono che le iniziative di Tesla nell'AI e nella guida autonoma potrebbero beneficiare di un'approvazione normativa accelerata sotto un'amministrazione Trump, sebbene altri avvertono che le normative statali e locali potrebbero rimanere un ostacolo significativo. Prospettive di Mercato e Opinioni degli Analisti Wall Street rimane divisa sulle prospettive a breve termine di Tesla. Morgan Stanley mantiene una valutazione sovrappesata con un obiettivo di prezzo di 430 dollari, citando il potenziale dell'AI dell'azienda e le capacità produttive. Barclays adotta una posizione più cauta, mantenendo una valutazione neutrale con un obiettivo di 325 dollari, sottolineando preoccupazioni riguardo alla domanda e alla concorrenza. La prossima conference call sugli utili, prevista per le 17:30 ET, affronterà probabilmente aree critiche, tra cui l'efficienza produttiva, le iniziative di riduzione dei costi e i piani di espansione internazionale. Tesla (Intervallo D1) Tesla sta attualmente negoziando vicino alla media mobile semplice a 50 giorni, che in passato ha agito come supporto per i rialzisti. Per recuperare slancio rialzista, il prezzo dovrebbe rimanere sopra il livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6%, che recentemente ha funzionato come punto di infrazione chiave. I ribassisti cercheranno di rompere sotto il livello di ritracciamento Fibonacci del 38,2%, con un obiettivo probabile al livello di ritracciamento Fibonacci del 50%, che è stato una zona di consolidamento a novembre. L'RSI ha iniziato a mostrare una divergenza ribassista, mentre anche il MACD segnala cautela per il futuro.

Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.