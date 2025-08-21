I buoni risultati di Walmart non hanno soddisfatto il mercato

Walmart (WMT.US) ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2025. Gli investitori sono rimasti in parte delusi. Il tasso di crescita è deludente, i parametri di valutazione sono molto alti e i rischi esterni per l’azienda stanno aumentando. Il titolo è sceso di oltre il 4%. EPS: 0,68 vs. attesi 0,73 Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Ricavi: 177,4 miliardi di dollari vs. attesi 175,9 miliardi di dollari Crescita delle vendite: 4,8% vs. attesi 4,21% Margine lordo: aumentato al 22,8% vs. attesi 24,8% Previsioni di crescita delle vendite per l’intero anno: da 3–4% a 3,75–4,75% Costi operativi: +8% su base annua Vendite e-commerce: +26% Il rapporto Prezzo/Utile (P/E) dell’azienda è attualmente vicino ai massimi storici, intorno a 38, significativamente sopra la media del settore. La politica della Federal Reserve di mantenere i tassi di interesse e i dazi aggiuntivi introdotti dalla nuova amministrazione presidenziale rappresentano minacce serie per la situazione dell’azienda nei prossimi trimestri. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che “Walmart sarà in grado di assorbire parte dei costi legati ai dazi”. Naturalmente, questo può suscitare preoccupazioni tra gli stakeholder più interessati ai profitti dell’azienda che al supporto delle politiche del presidente USA. Il CEO Doug McMillon ha annunciato che, nonostante gli sforzi di Walmart per evitare aumenti dei prezzi, essi saranno inevitabili. Chart outlook Le azioni di Walmart stanno scendendo oggi dopo i risultati trimestrali e si stanno avvicinando alla media mobile esponenziale a 100 giorni (linea dorata). La rottura di questo livello potrebbe spingere il prezzo verso i 96–97 dollari per azione. Nonostante le vendite solide, l’aumento dei costi operativi ha ridotto la redditività dell’azienda, cosa che non è stata ben vista dagli investitori, generando pressione di vendita.

Fonte: xStation5 La scala operativa di Walmart gioca a suo favore. È il più grande distributore e datore di lavoro negli Stati Uniti. Questa dimensione consente a Walmart di assorbire i costi e negoziare accordi impossibili per i concorrenti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La direzione aziendale comunica fiducia agli investitori aumentando le previsioni. Tuttavia, gli investitori restano cauti, penalizzando il titolo con un calo significativo. La direzione futura di Walmart sarà influenzata dal prossimo incontro a Jackson Hole. La politica dei tassi di interesse della Fed determinerà probabilmente la forza dei consumatori nei prossimi trimestri, impattando direttamente gli utili di Walmart.

