Anteprima degli utili NVIDIA del quarto trimestre del 2024: la dominanza dell'intelligenza artificiale deve affrontare un test critico nel contesto della sfida DeepSeek

Mentre NVIDIA si prepara a rilasciare i risultati del quarto trimestre dopo la chiusura dei mercati mercoledì 26 febbraio 2025, gli investitori si preparano per quello che potrebbe essere il rapporto sugli utili più decisivo nella storia dell'azienda. Il maggiore produttore di chip al mondo per valore di mercato ha registrato una crescita straordinaria negli ultimi due anni, ma ora affronta un'attenzione crescente dopo il selloff scatenato da DeepSeek a gennaio, che ha momentaneamente cancellato quasi 600 miliardi di dollari di valore di mercato. In base ai dati delle opzioni, il movimento implicito del mercato per un giorno è di circa il 9,87%. Stime sugli utili Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Per il quarto trimestre, gli analisti si aspettano che NVIDIA riporti: Ricavi di 38,1 miliardi di dollari, con un aumento del 72% rispetto all’anno precedente

Utile per azione rettificato di 0,84-0,85 dollari, in aumento del 64% rispetto all’anno scorso

Ricavi del data center di 34,06 miliardi di dollari, un aumento dell’82% rispetto all’anno precedente

Ricavi dal gaming di 3,02 miliardi di dollari

Ricavi dalla visualizzazione professionale di 507,3 milioni di dollari

Ricavi dal settore automobilistico di 459 milioni di dollari

Margine lordo rettificato del 73,5%

Utile netto di circa 19,6 miliardi di dollari Stime sugli utili. Fonte: Bloomberg Previsioni e Outlook Le previsioni future saranno il componente più critico di questo rapporto sugli utili. Gli analisti prevedono ricavi per il primo trimestre del 2025 pari a circa 42,26 miliardi di dollari, un margine lordo rettificato per il primo trimestre intorno al 72,1%, e spese in conto capitale di 760 milioni di dollari per il primo trimestre. Le proiezioni di ricavi per l'intero anno 2026 sono attualmente pari a 198,63 miliardi di dollari. Transizione dei Chip Blackwell Il lancio e l'aumento della produzione dei chip Blackwell di nuova generazione di NVIDIA saranno sotto stretta osservazione. L'azienda ha indicato che questi chip porteranno miliardi di dollari in ricavi in questo trimestre, ma ha anche riconosciuto che la domanda supera le capacità di fornitura. Gli analisti cercheranno chiarezza sui tempi di produzione e sulla salute della catena di approvvigionamento, sul contributo previsto dei ricavi di Blackwell nei prossimi trimestri, sulle dinamiche di transizione tra l'architettura Hopper più vecchia e Blackwell, e sui primi feedback dei clienti riguardo alle prestazioni e ai guadagni in efficienza. Gli analisti di UBS si aspettano ricavi da Blackwell pari a circa 9 miliardi di dollari per il quarto trimestre, prevedendo che più che raddoppieranno a oltre 20 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025. Si prevede che ciò compensi il calo sequenziale del 5% nelle vendite di Hopper. Impatto di DeepSeek e Panorama Competitivo L'emergere del modello AI DeepSeek della Cina a gennaio ha sollevato preoccupazioni sul fatto che i modelli AI futuri possano richiedere meno chip di fascia alta. Gli investitori monitoreranno da vicino la risposta della direzione alle affermazioni sull'efficienza di DeepSeek, eventuali cambiamenti nei modelli di acquisto dei clienti, la strategia a lungo termine per mantenere il dominio nel mercato dei chip AI, e i possibili cambiamenti nel focus della ricerca e sviluppo o nelle roadmap dei prodotti. Nonostante il panico iniziale, diversi analisti riportano che le implementazioni AI aziendali non si sono rallentate, con Dan Ives di Wedbush che osserva "NESSUN RALLENTAMENTO O CAMBIAMENTO NELLE IMPLEMENTAZIONI AI AZIENDALI A CAUSA DELLA SITUAZIONE DEEPSEEK." Spese in Capitale da Parte dei Principali Clienti La fortuna di NVIDIA rimane strettamente legata alla spesa delle principali aziende cloud e tecnologiche. I recenti risultati delle "Magnifiche 7" aziende tecnologiche hanno rivelato piani di spesa in conto capitale record per il 2025, con un totale combinato di 325 miliardi di dollari in spese previste, rappresentando un aumento di 100 miliardi di dollari rispetto ai livelli del 2024. Microsoft, Google, Meta e Amazon hanno tutti confermato o aumentato i loro piani di investimento nell'AI durante le loro recenti chiamate sugli utili. Secondo alcuni analisti, si dice che l'AI rappresenti il 10-15% di molti budget IT per il 2025. Sfide Regolatorie e Geopolitiche L'azienda continua a navigare in complesse tensioni geopolitiche, in particolare per quanto riguarda le vendite di chip in Cina. L'impatto delle restrizioni di gennaio dell'amministrazione Biden sulle esportazioni di chip AI, i potenziali cambiamenti di politica sotto l'amministrazione Trump e le strategie per mantenere la crescita nonostante le sfide del mercato cinese saranno temi importanti durante la chiamata sugli utili. Gli analisti di Bank of America credono che "l'aumento della domanda dall'Occidente (cloud USA, aziendale, OpenAI Stargate, ecc.) compensi le difficoltà con la Cina per NVIDIA." NVIDIA (Intervallo D1) NVIDIA sta scambiando vicino alla sua media mobile a 200 giorni (126,50 dollari), un livello di supporto cruciale. Il titolo ha formato un canale di prezzo discendente da dicembre 2024, con massimi e minimi più bassi che stabiliscono una tendenza ribassista a breve termine. L'RSI nella zona neutra mostra una divergenza ribassista con massimi inferiori da dicembre, mentre il crossover ribassista del MACD segnala un aumento della pressione al ribasso. Il supporto chiave è fissato sulla media mobile semplice a 200 giorni, con un altro supporto al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, che ha portato a una inversione. I tori hanno bisogno di una chiusura sopra i 130 dollari (livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%) per segnalare un'inversione, mentre una continuazione degli scambi al di sotto della media mobile a 200 giorni potrebbe scatenare un ulteriore calo verso il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%.

