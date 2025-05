Anteprima dei verbali del FOMC: la modalità “wait-and-see” resta in vigore

La pubblicazione dei verbali della riunione di maggio del Federal Open Market Committee (FOMC), prevista per oggi, attira l’attenzione degli investitori, sebbene sia in parte oscurata dall’attesissima trimestrale di Nvidia. Ciononostante, i partecipanti ai mercati analizzeranno attentamente i dettagli per ottenere ulteriori indicazioni sul futuro orientamento della politica monetaria statunitense. La Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi d’interesse durante l’incontro di maggio, sottolineando l’elevato grado di incertezza economica, dovuta principalmente alla politica commerciale degli Stati Uniti e ai crescenti rischi per inflazione e occupazione. Punti chiave che i mercati seguiranno con attenzione: I verbali dovrebbero mostrare un ampio consenso tra i funzionari della Fed nel mantenere una strategia di "attesa e osservazione" – un approccio prudente, con decisioni future subordinate ai dati macroeconomici in arrivo.

Saranno sotto i riflettori i dettagli relativi alle proiezioni aggiornate su inflazione e disoccupazione per il 2025 , che potrebbero essere state riviste al rialzo, insieme alle discussioni sull’impatto dei dazi sull’espansione economica.

La Fed non ha fretta di tagliare i tassi ; i mercati prevedono il primo possibile allentamento solo nella seconda metà dell’anno , con una prima mossa potenziale a settembre .

La Fed non avrebbe avuto occasione di commentare la recente decisione di Moody’s di declassare il rating creditizio degli Stati Uniti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile I mercati attualmente prezzano un primo potenziale taglio dei tassi per settembre, con una probabilità implicita del 77%. Sebbene in precedenza fosse stata ipotizzata un’azione già a luglio, la significativa incertezza legata ai dazi ha posticipato le aspettative per un allentamento iniziale. Le nuove proiezioni sull’inflazione, attese per giugno, costituiranno un elemento chiave per l’orientamento del mercato.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Implicazioni per il Dollaro e Wall Street Il dollaro statunitense ha mostrato un andamento misto nelle ultime settimane. Tuttavia, dall’inizio di questa settimana si è registrato un cambiamento: dopo i recenti rialzi, il cambio EURUSD è arretrato verso quota 1,1300. Oggi il dollaro sta guadagnando terreno in modo generalizzato contro la maggior parte delle valute, incluso lo yen, dove crescono le preoccupazioni degli investitori a causa dell’aumento dei rendimenti obbligazionari governativi. Anche i rendimenti dei Treasury USA restano elevati, riflettendo l’incertezza sulle prospettive fiscali degli Stati Uniti. I differenziali di rendimento rimangono relativamente contenuti. Sebbene i rendimenti negli Stati Uniti e in Europa siano recentemente diminuiti in un contesto di maggiore stabilità, quelli statunitensi restano su livelli elevati a causa della forte incertezza.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Se i verbali dovessero confermare che la Fed non ha fretta di tagliare i tassi, il dollaro potrebbe mantenere o addirittura estendere la sua recente forza. Al contrario, qualsiasi segnale di una maggiore disponibilità ad allentare la politica monetaria potrebbe esercitare una pressione ribassista di breve periodo sul dollaro USA. EURUSD ha registrato un ritracciamento per la seconda sessione consecutiva e sta testando un supporto al limite inferiore del suo recente canale di tendenza rialzista.

Fonte: xStation5 Impatto sui Mercati Azionari Le azioni statunitensi hanno recuperato una parte significativa delle perdite accumulate da inizio anno, sebbene restino vulnerabili all’incertezza legata ai dazi commerciali e alle prospettive di crescita economica. I verbali del FOMC potrebbero fungere da catalizzatore per una volatilità di breve periodo; tuttavia, il vero protagonista della giornata è senza dubbio la trimestrale Q1 2025 di Nvidia. Risultati solidi e un outlook positivo da parte del produttore di chip rafforzerebbero probabilmente la fiducia degli investitori nel recente rally di Wall Street. Va comunque sottolineato che Nvidia continua a distinguersi all’interno del gruppo dei “Magnifici Sette” tecnologici, grazie a metriche di crescita e indicazioni prospettiche considerate tra le più forti del settore. L'indice US100 sta testando i massimi recenti, rispecchiando l'andamento dei prezzi di Nvidia. Fonte: xStation5

