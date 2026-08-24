Apertura mercati USA: Escalation commerciale tra Stati Uniti e Canada

Il mercato azionario statunitense inizia la settimana con un calo moderato. Gli investitori stanno incorporando nei prezzi i segnali provenienti dai mercati obbligazionari e delle materie prime, mentre i risultati trimestrali di Nvidia, uno degli appuntamenti più attesi della settimana, saranno pubblicati solo mercoledì. I principali indici di Wall Street sono in calo di circa lo 0,3-0,5%.

I ribassi sono attualmente più marcati sull’US100, dove le perdite arrivano all’1%. Il movimento più ampio dell’indice tecnologico è dovuto principalmente al calo dei titoli dei semiconduttori e delle società di memoria, che a inizio seduta cedono circa il 3-5%.

Molti investitori continuano a concentrarsi sull’intervento del Segretario al Tesoro sul mercato obbligazionario. È ancora difficile valutarne con precisione le implicazioni, ma una delle questioni più importanti è capire se si tratti di un’azione isolata o dell’inizio di una nuova politica volta a orientare i rendimenti dei titoli di Stato.

Per gli investitori statunitensi e canadesi è rilevante anche il completo fallimento dei negoziati commerciali. Il problema per le imprese locali potrebbe non essere solo l’introduzione di ulteriori restrizioni commerciali, ma anche la natura stessa dei negoziati, che ha sempre meno in comune con la comunicazione diplomatica tra Stati sviluppati. Tra le richieste avanzate dagli Stati Uniti figurano, ad esempio, una sostanziale rinuncia alla sovranità economica e la rimozione del francese come una delle lingue ufficiali. Finora, l’esito dei negoziati tra Stati Uniti e Canada ha portato all’introduzione da parte del Canada di dazi di ritorsione del 20% su, tra gli altri prodotti, acciaio e legname.

Un segnale moderatamente positivo arriva dal Golfo Persico, nonostante l’assenza di progressi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Secondo il Segretario all’Energia, il volume delle esportazioni di petrolio attraverso lo stretto potrebbe essere significativamente più elevato, potenzialmente il doppio, rispetto a quanto indicano i dati pubblicamente disponibili. Anche la recente decisione dell’Iran di consentire il passaggio di alcune petroliere appartenenti all’Iraq sostiene la tendenza all’aumento dell’offerta proveniente dalla regione.

Notizie sulle società

Nucor (NUE.US): il produttore e distributore di acciaio guadagna circa il 4%, dopo l’introduzione dei dazi di ritorsione da parte del Canada nei confronti degli Stati Uniti.

il produttore e distributore di acciaio guadagna circa il 4%, dopo l’introduzione dei dazi di ritorsione da parte del Canada nei confronti degli Stati Uniti. Alibaba (BABA.US): la società cinese quotata negli Stati Uniti perde circa il 2% dopo un’emissione di azioni del valore di circa 10 miliardi di dollari.

la società cinese quotata negli Stati Uniti perde circa il 2% dopo un’emissione di azioni del valore di circa 10 miliardi di dollari. PDD Holdings: il gestore della piattaforma “Temu” guadagna oltre il 2% in apertura dopo aver riportato risultati migliori delle attese. Particolare attenzione meritano le commissioni sulle transazioni, aumentate del 13%.

il gestore della piattaforma “Temu” guadagna oltre il 2% in apertura dopo aver riportato risultati migliori delle attese. Particolare attenzione meritano le commissioni sulle transazioni, aumentate del 13%. Applied Optoelectronics (AAOI.US): la società specializzata in fotonica perde fino al 16% dopo un documento regolamentare dal quale emerge che sta preparando un’offerta azionaria da 600 milioni di dollari.

la società specializzata in fotonica perde fino al 16% dopo un documento regolamentare dal quale emerge che sta preparando un’offerta azionaria da 600 milioni di dollari. RegenxBio (RGNX.US): la società farmaceutica perde fino al 25% dopo che la FDA ha sospeso ulteriori sperimentazioni della terapia genica “RGX-121”, destinata al trattamento della cosiddetta sindrome di Hunter.

la società farmaceutica perde fino al 25% dopo che la FDA ha sospeso ulteriori sperimentazioni della terapia genica “RGX-121”, destinata al trattamento della cosiddetta sindrome di Hunter. ArcelorMittal (MT.US): il produttore di acciaio e distributore di prodotti metallurgici guadagna circa il 2% dopo una raccomandazione positiva da parte di una società di investimento.

Analisi tecnica dell’US100 (D1)

Il grafico mostra il prezzo muoversi chiaramente all’interno di un canale ribassista in fase di allargamento. L’attuale debolezza degli acquirenti si riflette nel rapido ritracciamento dall’area sopra i 30.000 punti e nel successivo movimento verso il livello di Fibonacci del 61,8%.

La linea MACD sta incrociando al ribasso la linea del segnale, un elemento che potrebbe sostenere lo scenario di una prosecuzione della correzione. In questo contesto, è tuttavia importante tenere in considerazione le diverse aree di resistenza sovrapposte, in particolare i livelli di Fibonacci, la media EMA100 e il limite inferiore del trend.

Sarà un test molto importante per il sentiment, ma superare una resistenza così forte potrebbe rappresentare una sfida significativa per i venditori.

Fonte: xStation5