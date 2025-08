Apple sale del 5,90% dopo aver annunciato 100 miliardi di dollari in ulteriori investimenti negli Stati Uniti 💰

Apple (AAPL) è salita del 5,90% mercoledì, raggiungendo i 215 dollari per azione, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato che il colosso tecnologico investirà ulteriori 100 miliardi di dollari nella produzione negli Stati Uniti. Questo porta l’impegno totale dell’azienda sul territorio nazionale a 600 miliardi di dollari in quattro anni. L’iniziativa mira a rilocalizzare una parte maggiore della catena di fornitura di Apple negli Stati Uniti, in particolare per i componenti chiave. È previsto che il CEO Tim Cook partecipi a un evento alla Casa Bianca legato all’agenda “America First” dell’amministrazione. L’investimento comprende un nuovo stabilimento a Houston e diversi progetti con fornitori in tutto il Paese. Uno degli obiettivi di Apple è mitigare il rischio derivante dai dazi del 25% proposti sugli iPhone assemblati all’estero, in particolare in India. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L’annuncio ha migliorato il sentiment complessivo del mercato, con gli indici azionari statunitensi in rialzo: l’US500 è salito dello 0,80%, mentre l’US100 ha guadagnato l’1,25%. L’impegno di investimento arriva in un momento di crescente pressione su Apple affinché riduca la dipendenza dalla produzione estera ed eviti dazi punitivi, soprattutto dopo la decisione dell’amministrazione Trump di raddoppiare i dazi sui beni indiani al 50%. Apple prevede di concentrarsi sugli investimenti negli Stati Uniti nel settore dei prodotti premium e delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, piuttosto che sulla produzione di massa di dispositivi. Sebbene non si tratti di una rilocalizzazione completa della produzione, l’allineamento strategico tra Cook e il Presidente potrebbe garantire esenzioni dai dazi e proteggere i margini di profitto, offrendo ad Apple un vantaggio competitivo rispetto a concorrenti come Samsung.

